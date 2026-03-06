Premium|Ellora Jain Caves History : चिन्मय शांततेचा पाषाणप्रवास

अमोघ वैद्यउत्तरेकडच्या कोपऱ्यातल्या एका लहान लेण्यात जैन शिल्पकलेतली सर्वात देखणी प्रतिमा आढळते, ती म्हणजे ‘सिद्धायिका’. या देवीचं सौंदर्य शिल्पकारानं एखाद्या काव्यासारखं कोरलं आहे. तिची कपाळावरची महिरप, धनुष्याकृती भुवया, शंखाकृती गळा आणि निमुळत्या मांड्यांची रचना पाहून ही एखादी सामान्य स्त्री नसून एक दिव्य देवता असल्याची खात्री पटते. वेरूळच्या पाषाणप्रवासात बौद्ध लेण्यांच्या शांततेनंतर आता आपण एका अशा टप्प्यावर आलो आहोत, जिथं दगड अधिक कोमल, अधिक नाजूक आणि अधिक सूक्ष्म झाला आहे. डोंगररांगेच्या उत्तर टोकाला विसावलेला जैन लेण्यांचा हा समूह म्हणजे भारतीय शिल्पकलेच्या उत्कर्षाचा जणू एक मखमली अध्याय आहे.आपण या लेण्यांच्या परिसरात पाऊल ठेवतो, तेव्हा इथल्या शांततेत एक वेगळंच तेज जाणवतं. जैन लेणी आपल्याला एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जातात. हे विश्व आहे, अत्यंत कडक तपश्चर्या आणि त्यातून लाभलेल्या अथांग आंतरिक शांतीचं! इथल्या बेसॉल्ट खडकावर केलेली नक्षी पाहून आश्चर्य वाटतं, मानवी हातांनी दगडांवर इतकं सुबक आणि तलम काम कसं केलं असेल? जणू पाषाणावर कापडाची वीण असावी, इतकी ही शिल्पं देखणी आहेत..Premium|Jeanne Baret Botanist : बोगनवेलिया आणि ती.भगवान महावीर आणि तीर्थंकरांच्या ध्यानस्थ मुद्रा, गोम्मटेश्वराची तपःपूत मूर्ती आणि त्याभोवती गुंफलेल्या वेली... हे सर्व पाहताना असं वाटतं, की शिल्पकारानं केवळ छिन्नी चालवली नाही, तर त्यानं आपल्या श्रद्धेचं आणि साधनेचं अर्क या दगडांत उतरवलं आहे. या भागात आपण वेरूळच्या त्या कोपऱ्याचा वेध घेणार आहोत, जिथं तीर्थंकरांचं तत्त्वज्ञान आणि शिल्पकलेचा परमोच्च बिंदू यांचा एक अपूर्व संगम पाहायला मिळतो.इसवी सनाच्या नवव्या आणि दहाव्या शतकात, हिंदू लेण्यांच्या निर्मितीनंतर, डोंगररांगेच्या उत्तर टोकाला क्रमांक ३० ते ३४मध्ये ही लेणी साकारली गेली. दिगंबर पंथाचा प्रभाव असलेल्या या लेण्यांनी भारतीय शिल्पकलेला एक नवी उंची दिली. या सर्व मुख्य लेण्यांतून आणि उपलेण्यांतून भगवान महावीर, पार्श्वनाथ आणि बाहुबली गोम्मटेश्वर यांच्या ध्यानस्थ प्रतिमांचं वारंवार दर्शन घडतं. इथल्या स्तंभांची रचना आणि गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारावरची सूक्ष्म कलाकुसर इतकी बारीक आहे, की दगड आणि मखमली कापड यातला फरकच जणू पुसला जातो.वेरूळच्या डोंगररांगेत आपलं लक्ष वेधून घेतं ते म्हणजे लेणं क्रमांक ३०. या लेण्याला ‘छोटा कैलास’ या सार्थ नावानं ओळखलं जातं. जगप्रसिद्ध कैलास लेण्याप्रमाणेच हे लेणंसुद्धा अखंड पाषाणात वरून खालपर्यंत कोरलेलं आहे. ३९ मीटर बाय २४ मीटरच्या विस्तीर्ण कोरीव खड्ड्यात वसलेली ही वास्तू कारागिरांच्या अचाट संयमाची साक्ष देते. लेण्याच्या मागच्या बाजूच्या पायऱ्या पाहताना, हजारो वर्षांपूर्वी शिल्पकारांनी छिन्नी-हातोड्याचे घाव घालत डोंगर कसा उतरवला असेल याविषयी कुतूहल वाटत राहतं.या लेण्याची मध्यवर्ती रचना अत्यंत शिस्तबद्ध आहे. सोळा स्तंभांचा भव्य सभामंडप, त्यापुढे मुख्य गाभारा आणि त्यावर दिमाखात उभं असलेलं द्राविड पद्धतीचं शिखर असा हा डोलारा आहे. मुख्य गाभाऱ्यात भगवान महावीर विराजमान आहेतच, पण शिखराच्या वरच्या मजल्यावरही एक स्वतंत्र महावीर प्रतिमागृह कोरलेलं आहे..इथल्या मूर्तीवैभवात दोन देवींच्या प्रतिमा विशेष लक्षवेधी आहेत. पहिली आहे अष्टभुजा देवी, ही देवी योगासनात बसलेली असून तिच्या हातांत असणारं त्रिशूळ, खड्ग आणि घंटा तिचं सामर्थ्य दर्शवतात. दुसरी महत्त्वाची प्रतिमा म्हणजे तीर्थंकर ऋषभनाथांची यक्षिणी चक्रेश्वरी. बारा हातांची ही देवी तिच्या गरुड या वाहनावर स्वार असून हाती शंख, चक्र, गदा यांसारखी आयुधं दिसतात. मुखमंडपाच्या भिंतीवर असलेल्या नृत्यमूर्ती पाहताना सुरुवातीला त्या नटराजाच्या वाटतात, पण बारकाईनं पाहिल्यावर त्या सौमेंद्र यक्षाच्या असल्याचं उमजतं.या लेण्याचा इतिहास एका सुट्या शिल्पावरच्या शिलालेखामुळे अधिक स्पष्ट होतो. १८७७च्या स्वच्छतेदरम्यान सापडलेल्या या शिल्पानुसार, इथं इसवी सन १२४०पर्यंत निर्मिती आणि पूजाअर्चा सुरू असल्याचे पुरावे मिळतात. पुढे मात्र अल्लाउद्दीन खिल्जीच्या स्वारीनंतर या वैभवशाली परंपरेवर पडदा पडला असावा, हे या लेण्यांच्या शांततेकडे पाहून वाटतं.पुढे छोटा कैलासच्या अगदी शेजारीच लेणं क्रमांक ३०अ हे छोटेखानी पण वैशिष्ट्यपूर्ण लेणं आहे. मुखमंडप आणि सभामंडप अशी याची साधी रचना असली, तरी त्यावरचं कोरीवकाम शिल्पकाराच्या प्रगल्भ दृष्टीची साक्ष देतं. इथल्या मुखमंडपाला कक्षासनं (बसायचे ओटे) असून त्यांच्या पाठशिळेवर कोरलेली पूर्णघटाची नक्षी अत्यंत देखणी आहे. या लेण्याचे जोते (Base) उंच असून, ते जणू महाकाय हत्तींनी आपल्या पाठीवर पेलून धरलं असल्याचं शिल्पकारानं मोठ्या खुबीनं दाखवलं आहे. वास्तविक या लेण्याचा सभामंडप बारा स्तंभांवर आधारलेला असणार होता, परंतु काळाच्या ओघात त्यापैकी केवळ चारच स्तंभ पूर्ण होऊ शकले. या स्तंभांची रचना घटपल्लव आणि गोलाकार शीर्षाची आहे. छोटा कैलासच्या या परिसराचा वेध घेत असताना आपण आता लेणं क्रमांक ३१ ते लेणं क्रमांक ३४कडे वळतो. ही लेणी भौगोलिकदृष्ट्या एकमेकांना जोडूनच उभी आहेत. यातलं लेणं क्रमांक ३१ खऱ्या अर्थानं या संपूर्ण जैन समूहाची एक प्रस्तावना ठरतं. या दक्षिणाभिमुख लेण्यातल्या सभामंडपात प्रवेश करताच दोन अलौकिक व्यक्तिमत्त्वं आपल्यासमोर उभी ठाकतात. उजव्या बाजूला देहाचं भान विसरून खड्गासनात (कायोत्सर्गमुद्रा) अढळ उभे असलेले गोम्मटेश्वर दिसतात, तर डाव्या भिंतीवर पार्श्वनाथांची ध्यानस्थ प्रतिमा भाविकांचं लक्ष वेधून घेते. या दोन महान विभूतींचं दर्शन इथं मुद्दाम घडवलं आहे, कारण जैन लेण्यांच्या या संपूर्ण प्रवासात या प्रतिमा पाषाणरूपात पावलोपावली आपली सोबत करतात. जणू या दोन प्रतिमा म्हणजे जैन दर्शनाच्या विशाल जगात प्रवेश करण्यासाठीची एक आध्यात्मिक नांदीच ठरतात..जैन परंपरेत चोवीस तीर्थंकर मानले जातात, त्यात पहिले ऋषभनाथ (आदिनाथ), तेविसावे पार्श्वनाथ आणि चोविसावे भगवान महावीर वर्धमान आहेत. गौतम बुद्धांच्याही आधी, इसवी सन पूर्व ४५०च्या सुमारास वैशाली इथं जन्मलेल्या महावीरांनी १२ वर्षांच्या कठोर तपश्चर्येनंतर केवलज्ञान प्राप्त केलं. स्वतःच्या इंद्रियांवर विजय मिळवला म्हणून त्यांना ‘जिन’ किंवा ‘जितेंद्रिय’ म्हटलं गेलं आणि त्यांच्या अनुयायांना ‘जैन’ ही ओळख मिळाली. त्यांनी अहिंसा, सत्य आणि अस्तेय या तत्त्वांसोबतच ‘ब्रह्मचर्य’ या महत्त्वाच्या व्रताचीही जोड दिली.या लेण्यांतल्या पार्श्वनाथांच्या शिल्पांमागे एक रोमहर्षक कथा दडलेली आहे. जेव्हा पार्श्वनाथ तपश्चर्या करत होते, तेव्हा ‘कमठ’ नावाच्या राक्षसानं त्यांचं ध्यान भंग करण्यासाठी अनेक संकटं उभी केली. मात्र धरणेंद्र यक्ष आणि त्याची पत्नी पद्मावती यांनी आपल्या सप्तफणांचं छत्र धरून आणि नागवेढ्यांनी वेढून पार्श्वनाथांचं रक्षण केलं, असं कथेत सांगितलं आहे. हेच दृश्य इथल्या पाषाणांत कोरलेलं दिसतं.दुसरीकडे, गोम्मटेश्वर किंवा बाहुबली यांची प्रतिमा डोळ्यांत भरते. पिता ऋषभनाथांनंतर आपला भाऊ भरत राजा झाला, हे पाहून त्यांनी वैराग्य स्वीकारलं. त्यांची तपस्या इतकी अढळ होती, त्यांच्या अंगावर वेलींनी वेढे घातले आणि मातीची वारुळं तयार झाली, तरीही ते विचलित झाले नाहीत. अखेर जेव्हा त्यांना ज्ञान प्राप्त झालं, तेव्हा खुद्द चक्रवर्ती भरत त्यांच्या चरणी लीन झाला. तपाचं हे प्रखर तेज आणि अहंकाराचा त्याग सांगणारी ही शिल्पं वेरूळच्या या भागात वारंवार अनुभवायला मिळतात.वेरूळच्या जैन लेणीसमूहातलं सर्वात वैभवशाली आणि कलाकुसरीचा कळस समजलं जाणारं लेणं म्हणजे ‘इंद्रसभा’. इथल्या गर्भगृहाच्या दारापाशी हत्तीवर स्वार झालेला मातंग यक्ष पाहून, सामान्य पर्यटकांना तो इंद्र असावा असा भास झाला आणि या देखण्या वास्तूचं नाव इंद्रसभा पडलं. या दुमजली लेण्याची भव्यता आणि त्यावरचं सुशोभीकरण खरोखरच इंद्राच्या वैभवाला साजेसंच आहे.लेण्याच्या प्रांगणात पाऊल ठेवताच आपल्याला एकाच पाषाणातून घडवलेले भव्य गजराज दिसतात. जरी ते कैलासमधल्या हत्तींपेक्षा लहान असले, तरी आजही सुस्थितीत आहेत. उजव्या बाजूला दिमाखात उभा असलेला मानस्तंभ लक्ष वेधून घेतो. १८७५मध्ये कोसळलेला हा स्तंभ १९९०मध्ये पुन्हा अत्यंत कौशल्यानं उभारण्यात आला. प्रांगणाच्या मध्यभागी असलेलं 'समावसरण' (प्रतिमागृह) म्हणजे स्थापत्यकलेचा अजोड नमुना! याच्या चारही दिशांना चार दरवाजे असून, आत पाठीला पाठ लावून बसलेल्या तीर्थंकरांच्या चार प्रतिमा आहेत, ज्यांना 'प्रतिमासर्वतोभद्र' असं म्हटलं जातं. मही देवी सिंहावर आरूढ असून तिच्या सोबतीला एक लहान मूलही दाखवलं आहे.. या लेण्याच्या भिंतींवर दहाव्या शतकातले काही महत्त्वाचे शिलालेख आढळतात. या शिलालेखांमध्ये तत्कालीन नागवर्म आणि सोहिल यांसारख्या कलाकारांच्या आणि भक्तांच्या नावाचा उल्लेख करतात. एका स्तंभावर गेरूच्या रंगात रेखाटलेली कच्ची आकृती आपल्याला शिल्प कोरण्यापूर्वीच्या टप्प्याची ओळख करून देते. इथल्या छतावर एकेकाळी महावीरांच्या जीवनातल्या प्रसंगांची (जन्म, तारुण्य, विवाह) रंगीत चित्रं होती. काळवंडून गेलेली ही चित्रं आता स्वच्छ करण्यात आली असून, ती भारतीय चित्रकलेच्या इतिहासातला एक मोलाचा ठेवा मानली जातात.वरच्या मजल्यावर जाताना मातंग आणि सिद्धायिका यांच्या भव्य, मांसल प्रतिमा दिसतात. वडाच्या आणि आंब्याच्या झाडाखाली बसलेल्या या प्रतिमांवर पानांच्या शिरा आणि फळांचे बारीक कोरीवकाम थक्क करणारे आहे. येथील सभामंडपात पार्श्वनाथ आणि गोम्मटेश्वराच्या प्रतिमा असून, तपश्चर्येत मग्न असलेल्या गोम्मटेश्वराच्या पायापाशी विंचू, साप आणि उंदीर दाखवून त्यांच्या अविचल ध्यानाचा प्रत्यय दिला आहे. गाभाऱ्यातल्या उच्चासनावर बसलेल्या महावीरांच्या शिरावरच्या तीन छत्र्या त्यांच्या आध्यात्मिक सार्वभौमत्वाचं प्रतीक आहेत.इंद्रसभेच्या या वायव्य कोपऱ्यातून एका लहान मार्गानं आपण 'जगन्नाथ सभे'कडे मार्गस्थ होतो, जिथं हा कलाप्रवास एका नव्या वळणावर पोहोचतो. जगन्नाथ लेणंदेखील दुमजली असून त्याच्या रचनेत इंद्रसभेचंच प्रतिबिंब उमटलेलं दिसतं. लेण्याच्या दर्शनी भागाला एक देखणी अर्धभिंत असून, तिच्या आतल्या बाजूला असलेल्या कक्षासनांवर (ओट्यांवर) घटपल्लवांची मनोहारी नक्षी कोरलेली आहे. इथल्या पहिल्याच ओवरीत उत्तरेला बसलेला भव्य मातंग यक्ष आणि दक्षिणेकडची लावण्यमयी सिद्धायिका आपलं लक्ष वेधून घेतात. शिल्पकारानं यक्षिणीच्या सौंदर्यातला प्रत्येक बारकावा इतक्या कौशल्यानं पाषाणात उतरवला आहे, की ते जिवंत भासतं. बाकी स्थापत्य आणि प्रतिमांची मांडणी इंद्रसभेच्या धर्तीवरच करण्यात आली आहे.या लेणीसमूहातलं शेवटचं लेणं म्हणजे लेणं क्रमांक ३४. हे आकारानं थोडं लहान असलं तरी जैन स्थापत्याचे सर्व महत्त्वाचे पैलू यात सामावलेले आहेत. सभामंडप, अंतराल आणि मुख्य गाभारा अशा शिस्तबद्ध रचनेत हे लेणं विस्तारलेलं आहे. इथल्या सभामंडपाच्या एका बाजूला पार्श्वनाथ आणि दुसऱ्या बाजूला गोम्मटेश्वरांची प्रतिमा कोरलेली असून गाभाऱ्यात भगवान महावीर ध्यानस्थ मुद्रेत विराजमान आहेत.वेरूळच्या जैन लेण्यांचा हा प्रवास म्हणजे केवळ दगडात कोरलेली शिल्पं नसून, ती मानवी प्रज्ञेनं पाषाणातून साकारलेली एक मखमली अनुभूती आहे. डोंगररांगेच्या एका टोकापासून सुरू झालेला हा 'लयनकथे'चा प्रवास जेव्हा या उत्तर टोकावर येऊन विसावतो, तेव्हा भारतीय संस्कृतीच्या प्रगल्भतेचं आणि सर्वसमावेशकतेचं एक वेगळेच दर्शन घडतं. बौद्ध लेण्यांमधली अथांग शांतता अनुभवल्यानंतर, जैन लेण्यांमधलं हे अत्यंत सूक्ष्म आणि नाजूक कोरीवकाम आपल्या डोळ्यांचं पारणं फेडतं..भगवान महावीर, पार्श्वनाथ आणि बाहुबली गोम्मटेश्वरांच्या या ध्यानस्थ प्रतिमा आपल्याला एकच संदेश देतात, की खरा विजय शस्त्रानं नाही, तर स्वतःच्या इंद्रियांवर मिळवलेल्या संयमानं आणि अहंकाराच्या त्यागानं प्राप्त होतो. चक्रेश्वर व्यापाऱ्यासारख्या दानशूरांनी दिलेला आश्रय असो किंवा अनामिक शिल्पकारांनी छिन्नीच्या प्रत्येक घावातून दगडाला दिलेलं सौंदर्य असो, हे सर्व वैभव आजही जागतिक वारशाचा एक अनमोल दागिना होऊन उभं आहे.सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या या डोंगररांगा आजही या पाषाणी साम्राज्याची साक्ष देत उभ्या आहेत. जैन लेण्यांचा हा अध्याय इथं पूर्ण होत असला, तरी वेरूळची ही गाथा अद्याप अपूर्ण आहे. आता आपण त्या टप्प्याकडे वळणार आहोत, जिथं भारतीय स्थापत्यकलेनं आपलं सर्वोच्च शिखर गाठलं आहे; ते म्हणजे वेरूळमधली भव्य आणि अद्भुत हिंदू लेणी...!अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.. 