Premium|Books : पुस्तक खरेदीची झिंग.!

अदिती पटवर्धनवाचनासाठी प्रचंड पर्याय आल्यामुळे आता माझ्याकडे ‘वाचन का होत नाही’, याचं उत्तर द्यायला कारणंच उरली नाहीत! एकेक करत सगळी ‘एक्सक्युझेस’ संपल्यामुळे मी आपसूक पुन्हा वाचनाकडे वळले - या वेगवेगळ्या फॉरमॅटमध्ये पुस्तकं वाचायला लागले! ‘पुस्तकांची खरेदी’ या विषयावर लिहिशील का असं मला विचारलं, तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर झळकून गेलं आमचं साधारण ओव्हरफ्लो होणारं पुस्तकांचं कपाट, किंडलवरचा ई-बुक संग्रह आणि या सगळ्यात नव्यानं पडलेली ऑडिओ बुक्सची भर. शिवाय एखादं ऑडिओ बुक फारच आवडलं म्हणून मग ऑर्डर केलेली त्याची छापील प्रत - कारण अर्थातच आवडलेलं पुस्तक छापील स्वरूपात पुन्हा पुन्हा कोणतंही पान उघडून वाचण्यात जी मजा आहे, ती ऑडिओ बुक पुन्हा पुढे-मागे करत ऐकण्यात नाही ना! एकुणात काय, पुस्तक खरेदीच्या बाबतीत मी आणि माझा नवरा जरा घळेच आहोत. दुकानात एखादं पुस्तक इंटरेस्टिंग वाटतंय, घेऊन टाक; आवडत्या लेखकाचं नवीन पुस्तक आलंय, ऑर्डर करून टाक; प्रदर्शनात एखादं अनुवादित पुस्तक सापडलंय आणि एरवी आपल्याला या भाषेतलं काही वाचता येणार नाही म्हणून घेऊन टाक, असं करत करत आतापर्यंत चिक्कार पुस्तकं आम्ही जमवलेली आहेत आणि या संग्रहात भर पडतच राहील याविषयी मला तरी शंका वाटत नाही! .खरंतर पुस्तकं एक्सप्लोर करण्यासाठी, वाचण्यासाठी आणि कोणती पुस्तकं अगदी आपल्या संग्रही असायला हवीत, हे ठरवण्यासाठी ग्रंथालयासारखी दुसरी जागा नाही. लहानपणी आमच्या शाळेची छान लायब्ररी होती, तिथं पुस्तकंही भरपूर आणि आमच्या वयाला साजेशी असायची, त्यामुळे वाचनाची गोडी लवकर लागली. त्यावेळी गुगल-गुरू नसल्यामुळे एखाद्या प्रोजेक्टसाठी नोंदी काढायला आम्ही रिकामा तास किंवा मधल्या सुट्टीच्या वेळात ग्रंथालयात एनसायक्लोपीडियामध्ये डोकं खुपसून बसायचो. नंतर जर्मन शिकायला लागल्यावर मग इन्स्टिट्यूटच्या ग्रंथालयात वेगवेगळी जर्मन पुस्तकं चाळण, वाचणं ही आवडीची गोष्ट होती. पण एकदा कोर्स संपल्यावर लांबचं अंतर, वेळा न जुळणं, पुस्तकं वाचूनच न होणं अशा कारणांमुळे जाणं आधी कमी आणि मग बंदच झालं. नंतर ग्योथं इन्स्टिट्यूटची ऑनलाइन लायब्ररी - ‘ऑन लायहं’ - सापडल्यामुळे सगळंच सोपं झालं.या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी, की पुस्तकं आता त्यांचा मूळचा छापील फॉरमॅट सोडून इतर फॉरमॅट्समध्ये छान रुळलेली आहेत! कितीही झालं तरी नव्याकोऱ्या पुस्तकाच्या करकरीत गंधाची सर कश्शाकश्शाला येणार नाही, असं म्हणता म्हणता आपण सगळ्यांनीच कमी-जास्त प्रमाणात पुस्तकांना वेगवेगळ्या फॉरमॅट्समध्ये आपलंसं केलेलं आहे. गेल्या साधारण दोन-तीन दशकांपासून वाचन सोयीचं करणाऱ्या ई-बुक्ससोबत आता ऑडिओ बुक्ससुद्धा लोकप्रिय झालेली आहेत. मला वाटतं ऑडिओ बुक्स लोकप्रिय होण्याचं बरंच श्रेय हेडफोन्स/इअरफोन्सच्या तंत्रज्ञानामध्ये झालेल्या प्रगतीला देता येईल. चालताना किंवा काही काम करताना वापरायला गैरसोयीच्या अशा वायर्ड हेडफोन्सपासून आता आपण वायरलेस, कानात अगदी सहज बसणाऱ्या, हलक्या आणि अगदी आजूबाजूच्या इतर आवाजांचं ‘नॉइज कॅन्सलेशन’ करू शकणाऱ्या हेडफोन्सपर्यंत पोहोचलो आहोत. साहजिकच प्रवास करताना, व्यायाम करताना, रस्त्यावरून चालताना, वाहन चालवताना हेडफोन्स वापरून काहीतरी छान ऐकणं आणि हा वेळ चांगल्या प्रकारे वापरणं शक्य झालेलं आहे. .पुस्तकं खरेदी करताना...आता माझ्या पुस्तक खरेदीविषयी बोलायचं, तर छापील पुस्तकं घेताना मी नेहमी दुकानांमधून घेते. पुण्यातल्या डेक्कनचं इंटरनॅशनल (आता बुकगंगा) किंवा बाजीराव रस्त्यावरचं अक्षरधारा ही माझी आवडती पुस्तक-दुकानं आहेत. मराठी पुस्तकांमध्ये भरपूर वैविध्य या ठिकाणी पाहायला मिळतं. कादंबरी, कविता, ललित, माहितीपर अशा सगळ्याच विषयातली पुस्तकं अशा दुकानांमध्ये मिळतात. शिवाय निवांत बसून आपल्याला इंटरेस्टिंग वाटणारी पुस्तकं चाळता येतील अशी सोय इथं केलेली आहे, त्यामुळेही आम्हाला ही दुकानं आवडतात. एखाद्या दिवशी भरपूर वेळ असेल तेव्हा आप्पा बळवंत चौकात फेरफटका मारून काही छान पुस्तकं सापडतायत का हे बघून येणं हासुद्धा माझा आवडता छंद आहे! तिथं नवीन पुस्तकांच्या दुकानांसोबतच बरेचदा जुन्या पुस्तकांच्या विक्रेत्यांकडेसुद्धा अनपेक्षित काहीतरी खजिना सापडून जातो. इंग्रजी पुस्तकांसाठी क्रॉसवर्डच्या अनेक शाखा वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेतच. मी स्वतः क्रॉसवर्डमधून पुस्तकं तशी कमी वेळा विकत घेते. इंग्रजी पुस्तकं मराठी पुस्तकांपेक्षा बरीच महाग असतात, त्यामुळे ती ऑनलाइन घेणं मला स्वतःला जास्त सोयीचं आणि फायद्याचं वाटतं. अर्थात, क्रॉसवर्डचासुद्धा वर्षातून एकदा सेल असतोच! त्यामुळे एखादं पुस्तक मनात भरलंच असेल, तर मग ते सेलमध्ये डिस्काउंटमध्ये घेणं फायदेशीर ठरतं.याशिवाय पुण्यात बरेचदा वेगवेगळी पुस्तक प्रदर्शनं भरतात. गेली तीन वर्षं भरत असलेला मोठा पुणे पुस्तक महोत्सव नुकताच संपला. अशा प्रदर्शनांमध्ये भारतभरातून आलेले पुस्तकविक्रेते असल्यामुळे पुस्तकांचे विषय, भाषा, जॉनर सगळ्याच बाबतीत विविधता असते. माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे, की अशा महोत्सवांमध्ये हिंदी पुस्तकं खूप छान आणि वेगवेगळी मिळतात. एरवी आपल्याकडे सध्याच्या काळात लोकप्रिय असलेल्या तीन-चार हिंदी लेखकांच्या पुस्तकांशिवाय फार वेगळी पुस्तकं मिळत नाहीत. ती अशा प्रदर्शनांमधून मिळतात. शिवाय साहित्य अकादमी किंवा नॅशनल बुक ट्रस्ट यांसारख्या सरकारी संस्थासुद्धा या प्रदर्शनात सहभागी होत असल्यामुळे तिथं एरवी आपल्यापर्यंत न पोहोचणारी, दुकानांमधून उपलब्ध नसणारी अशी अनेक सुरेख पुस्तकं मिळतात. मला एकदा अमृता प्रीतम यांच्या कवितांचा हिंदी अनुवाद असलेला कविता संग्रह या प्रदर्शनात सापडला होता. तसंच खलील जिब्रानच्या निवडक कवितांचं सुंदर कॅलिग्राफी केलेलं कॉफी-टेबल बुकसुद्धा! वेगवेगळ्या भारतीय भाषांमधून मराठीत अनुवादित झालेली, एरवी पुस्तकांच्या दुकानात न सापडणारी अशी बरीच पुस्तकंसुद्धा मला प्रदर्शनांमध्ये सापडली आहेत. याशिवाय इंग्रजी पुस्तकांसाठी ‘लॉक द बॉक्स’ किंवा ‘बुक्स बाय किलो’ अशी वेगवेगळी प्रदर्शनंसुद्धा वेळोवेळी भरत असतात. तिथं किती चांगली पुस्तकं सापडतील, हे मात्र बरेचदा आपण किती संयम ठेवून त्या ढिगाऱ्यातून चांगली पुस्तकं शोधून काढतोय यावर अवलंबून असतं. पण थोडा वेळ आणि भरपूर संयम ठेवून गेलं, तर मात्र कधीकधी अफलातून पुस्तकं सापडून जातात. अशाच एका प्रदर्शनात मला बिल ब्रायसनची नवी कोरी पाच हार्ड बाउंड पुस्तकं सापडली आणि लॉटरी लागल्यावर झाला नसता एवढा आनंद झाला!.Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न.ई-बुक्सई-बुक्सचा विचार केला तर माझ्याकडे किंडल असल्यामुळे ॲमेझॉनवरूनच मी बरीचशी ई-बुक्स घेते. ॲमेझॉनव्यतिरिक्त मला सापडलेल्या दोन वेबसाइट्सबद्दलही तुम्हाला सांगायला मला आवडेल.पहिली म्हणजे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग (https://www.gutenberg.org/). ही एक कमाल वेबसाइट आहे. इथे कॉपीराइटच्या बाहेर असलेली (यात बरीचशी क्लासिक्स येतात - टॉलस्टॉय, काफ्का, डिकन्स, नीत्शे, दोस्तोयव्हस्की असे अनेक लेखक) वेगवेगळ्या विषयांवरची, वेगवेगळ्या भाषांतली (मुख्यत्वे इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच, रशियन) ७५ हजारपेक्षा जास्त पुस्तकं उपलब्ध आहेत! तुम्ही ही पुस्तकं वेगवेगळ्या फॉरमॅट्समध्ये डाउनलोड करू शकता किंवा अगदी लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर ओपन करूनसुद्धा वाचू शकता. किंडलला कम्पॅटिबल असलेल्या फॉरमॅटमध्येसुद्धा ही पुस्तकं उपलब्ध आहेत. फक्त कथा-कादंबऱ्याच नाही, तर इतिहास, कला, तत्त्वज्ञान अशा वेगवेगळ्या विषयांवरची पुस्तकं इथं मिळतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा हा एक उपयुक्त स्रोत आहे.आणखी एक अशीच वेबसाइट म्हणजे ओपन लायब्ररी (https://openlibrary.org/). हे एक ऑनलाइन ग्रंथालय आहे. इथं आपण वाचण्यासाठी वेगवेगळी पुस्तकं घेऊ शकतो. ठरावीक काळासाठी हे पुस्तक तुमच्या लायब्ररीमध्ये राहतं आणि त्यानंतर आपोआप ते तिथून काढून टाकलं जातं. तुमचं वाचून व्हायचं असेल, तर तुम्ही तारीख वाढवून घेऊ शकता. ऑफलाइन ग्रंथालयात असते तशीच इथंही काही पुस्तकांना वेटिंग लिस्ट असते. अशावेळी तुम्ही तुमचं नाव नोंदवायचं आणि पुस्तक उपलब्ध झालं, की तुम्हाला नोटिफिकेशन येतं. या दोन्ही वेबसाइट्सच्या बाबतीत मला लॅपटॉपचा जास्त अनुभव आहे, मोबाईलवर मी या वेबसाइट्स फारशा कधी वापरलेल्या नाहीत. त्यामुळे मोबाईलवर इंटरफेस कसा आहे हे तुम्हाला वापरूनच पाहायला लागेल! .Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.ऑडिओ बुक्सआता येऊ या ऑडिओ बुक्सकडे. मी स्वतः ऑडिबलवर ऑडिओ बुक्स ऐकते. ऑडिबलवर मुख्यतः इंग्रजी आणि इंटरनॅशनल बेस्टसेलर अशी खूप पुस्तकं उपलब्ध आहेत. माझ्यासाठी ऑडिओ बुकसाठी नॅरेशन - म्हणजेच त्याचं वाचन कसं केलंय - हे खूप महत्त्वाचं आहे. व्हॉइस ओव्हर देणाऱ्या कलाकारांनी ते किती उत्कटपणे, किती चांगल्या प्रकारे मॉड्युलेशन करून वाचलं आहे यावर ते पुस्तक किती चांगलं पोहोचतं हे ठरतं. त्यामुळे माझ्यासाठी उत्तम नॅरेशन हा उत्तम लिखाणाइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. यासाठी प्रत्येक पुस्तकाचं चार ते पाच मिनिटांचं सॅम्पल ऐकून तुम्ही ठरवू शकता. ऑडिबलची मुख्य मर्यादा अशी, की महिन्यातून तुम्हाला एकच पुस्तक डाउनलोड करता येतं. अर्थात, प्लस कॅटलॉग नावाच्या सेक्शनमधली कितीही पुस्तकं तुम्ही घेऊ शकता पण बाकी अधिक चांगली निर्मितीमूल्यं असणारी, बेस्ट सेलर्स किंवा नामवंत कलाकारांनी वाचलेली पुस्तकं क्वचितच या सेक्शनमध्ये आढळतात. त्यामुळे महिन्याला एकच पुस्तक हे जरा अडचणीचं वाटू शकतं. अर्थात, मी फक्त ऑफिसला जाण्या-येण्याच्या प्रवासात किंवा चालायला गेल्यावरच ऐकत असल्यामुळे मला एक मोठं पुस्तक महिनाभर पुरतं. स्टोरीटेल हा ऑडिओ बुक्ससाठी आणखी एक चांगला पर्याय आहे. मी स्वतः कधी स्टोरीटेल वापरलं नसलं, तरी मित्र-मैत्रिणींकडून कळलेल्या फीडबॅकप्रमाणे हिंदी आणि मराठी पुस्तकांसाठी स्टोरीटेल हा अधिक चांगला पर्याय आहे! शिवाय तिथं महिन्याला एकच पुस्तक अशी मर्यादासुद्धा नाही. याशिवाय आता वेगवेगळ्या पॉडकास्ट आणि संगीताच्या ऑडिओ ॲप्सवरसुद्धा छोट्या छोट्या शॉर्ट स्टोरीज ऑडिओ फॉरमॅटमध्ये सापडतात. फिक्शन प्रकारातले बरेच पॉडकास्टसुद्धा उपलब्ध आहेत!वाचनासाठी हे एवढे प्रचंड पर्याय आल्यामुळे काय झालं ते खरं सांगू? माझ्याकडे आता वाचन का होत नाही, याचं उत्तर द्यायला कारणंच उरली नाहीत! ग्रंथालयात जायला वेळ होत नाही? ऑनलाइन लायब्ररी आहे की! छापील पुस्तकाचं बॅगमध्ये वजन होतं? मग फोनमध्ये ई-बुक ठेवायचं! वाचायला वेळ होत नाही? दिवसातला फार वेळ प्रवासात जातो? ऑडिओ बुक ऐकता येईल की मग! एकेक करत सगळी 'एक्सक्युझेस' संपल्यामुळे मी आपसूक पुन्हा वाचनाकडे वळले - या वेगवेगळ्या फॉरमॅटमध्ये पुस्तकं वाचायला लागले! तुम्हीही या नवीन वर्षात पुन्हा सुरुवात करताय ना?(अदिती पटवर्धन पुणेस्थित पत्रकारितेच्या पदवीधर व जर्मन भाषांतरकार आहेत.) 