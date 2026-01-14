Premium|Tipsy Pudding Recipe : भारतीय सैन्यातील 'डायनिंग इन'चा रुबाब आणि जिभेवर रेंगाळणारा 'टिप्सी पुडिंग'चा गोडवा!

कॅरट पुडिंग सैन्यात एक रिवाज असतो. एखादा अधिकारी नव्या जागी बदली होऊन जातो तेव्हा ‘ऑफिसर्स मेस’मध्ये जेवण घेण्यासाठी त्याचे ‘डायनिंग इन’ व्हावे लागते. म्हणजेच त्याला आता अधिकृतरित्या मेसमध्ये केव्हाही जेवण करण्याची परवानगी असते.बदली ज्या ठिकाणी होते, तीच त्या अधिकाऱ्याची कर्मभूमी असते. त्याच युनिटमध्ये पुढची किमान दोन वर्षे तो राहणार असतो. त्यामुळे त्याची आणि त्याच्या कुटुंबीयांची जेवणाच्या निमित्ताने आपल्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी व्यवस्थित ओळख व्हावी हा या डायनिंग इनचा मुख्य उद्देश असतो..ऑफिसर्स मेसमध्ये जेवण तयार करणारे सैनिक बऱ्याचदा पंचतारांकित हॉटेलमध्ये प्रशिक्षण घेऊन आलेले असतात. शिवाय अधिकाऱ्याला जास्तीत जास्त सकस अन्न मिळावे या उद्देशाने जेवणाचा मेनू ठरवताना जेवणामध्ये प्रोटीन्स, कार्ब्ज, सॅलड या सगळ्यांचा समावेश होईल असा मेनू ठेवावा लागतो. अर्थातच त्यामुळे मेसमध्ये पार्टी असते त्यादिवशी माझ्यासारख्या कुटुंबीयांची मात्र खाण्यापिण्याची चंगळ असते. विविध स्टार्टर्स, सूप्ससह मुख्य जेवणाचा मेनू चायनीज, काँटिनेंटल, भारतीय असल्यामुळे, चविष्ट खाद्यपदार्थांची रेलचेल असते त्यादिवशी. या जेवणाच्या खास मेजवानीनंतर सगळ्यांना वेध लागलेले असतात ते डिझर्टचे. त्यात ‘टिप्सी पुडिंग’ किंवा ‘कॉफी पुडिंग’ असेल तर ‘सोने पे सुहागा’! भारतीय संरक्षण दल आणि टिप्सी पुडिंगचे नाते फार जुने आहे. ऑफिसर्स मेसमध्ये मिळणाऱ्या पुडिंगची सर आणि चव जगातल्या इतर कुठल्याच डिझर्टला येऊ शकत नाही..Premium|Perfume Intensity Guide : अत्तर की परफ्युम? सुगंधी द्रव्यांमधील 'हा' फरक तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या वापराची योग्य पद्धत.हे टिप्सी पुडिंग घरी करणेही सोपे असते खरेतर. पण मेसच्या पार्टीत, संध्याकाळच्या रम्य वातावरणात आयते हातात मिळाऱ्या पुडिंगची बात ही कुछ और होती है जनाब, समझे?टिप्सी पुडिंग करायचे कसे?साहित्यअर्धा किलो सिम्पल व्हॅनिला स्पाँज केक, ७०० ग्रॅम बाजारात मिळणारे व्हिप्ड क्रीम किंवा फ्रेश क्रिम, ताज्या किंवा टिनमधल्या फळांचे तुकडे (यात शक्यतो आंबट किंवा चोथा असणारी फळे टाळावीत), सुकामेवा, थोडी साखर किंवा मिल्कमेड, बाजारातला/घरी केलेला आवडेल त्या चवीचा फळांचा रस/ज्यूस, आवडत असल्यास थोडी टुटीफ्रुटी.कृतीप्रथम केकचे एकसारखे पातळ आडवे चार भाग करून घ्यावेत. केक शक्यतो चौकोनी किंवा आयताकृती असेल, तर काप करण्यास सोपे जाते. बाजारातले व्हिप्ड क्रीम बीटरने टोके येईपर्यंत फेटून घ्यावे. क्रीमच्या गोडीनुसार चवीप्रमाणे साखर घालून पुन्हा बीट करून घ्यावे. त्यात फळांचे छोटे छोटे तुकडे घालून व्यवस्थित एकत्र करावे. त्यात हवे असल्यास थोडी टुटीफ्रुटी आणि सुकामेव्याचे तुकडेही घालू शकता. या फ्रूट क्रीमचे तीन भाग करावेत..काचेच्या चौकोनी भांड्यात प्रथम केकचा एक आडवा स्लाइस ठेवून त्यावर केक पूर्ण भिजेल इतका थोडा थोडा ज्यूस चमच्याने घालत राहावा. केक छान भिजला की त्यावर फ्रूट क्रीमचा पहिला भाग थोडा थोडा करून छान पसरून घ्यावा. त्यावर केकचा दुसरा स्लाइस ठेवून त्यावर ज्यूस घालून केक भिजवावा. परत एक स्लाइस ठेवून तोही ज्यूसने भिजवून घ्यावा. त्यावर फ्रूट क्रीमचा दुसरा थर व्यवस्थित पसरून घ्यावा. शेवटी उरलेला शेवटचा केकचा स्लाइस ठेवून परत ज्यूसने भिजवावा. त्यावर उरलेले फ्रूट क्रीम घालून व्यवस्थित पसरावे. सजावटीसाठी वरून थोडी टुटीफ्रुटी आणि सुकामेव्याचे तुकडे घालावेत.खाण्याच्या आधी किमान एक तास फ्रीजरमध्ये आणि मग एक तास फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवून द्यावे. हातात वेळ असेल तर सरळ चार तास फ्रीजमध्ये सेट करण्यास ठेवून द्यावे. सायली साठे-वर्तक ‘आश्वस्त सर्व्हिसेस’ संस्थेच्या पुणेस्थित बिझनेस हेड आणि ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.