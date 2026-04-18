Premium|Petrodollar vs Petroyuan : अमेरिका-इराण संघर्षातून पेट्रोडॉलरला पहिला धक्का; ‘जिंकू किंवा मरू’ लढाईत पेट्रोयुआनचा उदय?

भूषण महाजनडॉइश बँकेच्या एका अहवालानुसार, इराणबरोबर सुरू असलेले अमेरिका व इस्राईलचे युद्ध अधिक गंभीर वळण घेऊ शकते, ज्यामुळे पेट्रोडॉलर प्रणालीपासून दूर जाऊन ‘पेट्रोयुआन’ सुरू होऊ शकते. म्हणजेच तेलाचा व्यापार वाढत्या प्रमाणात चिनी युआनमध्ये होऊ शकेल.अजूनही इराण, इस्राईल व अमेरिका युद्धाची बातमी मागील पानांवर गेलेली नाही. ट्रम्प आलटून पालटून युद्ध जिंकल्याच्या घोषणा करीत असले, तरी आता उर्वरित जग त्याला फारशी किंमत देत नाही, कारण इराणची राजवट आम्ही बदलली आता इराण शरण कधी येतो ते पाहायचे असून, आम्ही त्यांना पुन्हा आठ दिवसांची मुदत देत आहोत, होर्मुझची सामुद्रधुनी मी मुक्त केल्याशिवाय थांबणार नाही, पण ती मुक्त केलीच पाहिजे असा आमचा उद्देश नाही, अशा अनेक कोलांट्या उड्या त्यांनी मारल्या. अगदी ताजी धमकी म्हणजे, आम्ही इराणला चिरडून टाकू, ही आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘जिंकू किंवा मरू’ असा निर्धार घेऊन इराण लढत आहे. एका कड्याच्या टोकावर आज इराण उभा आहे. खाली पडलो, तर नष्ट होऊ ही भीती आहे. विजय मिळविणे अशक्यप्राय असले, तरी गनिमीकावा करून शत्रूला नामोहरम करणे शक्य आहे. एका शायरच्या शब्दांत सांगायचे तर - .काँटों की कगार पे लड़ रहा हूँ,मत रोक मुझे गिर्दाब में जाने से।फ़तेह मिले या फ़ना, परवाह नहीं,नाख़ुदा, न रोक मुझे फ़लक पाने से।गिर्दाब म्हणजे पाण्यातील भोवरा असा अर्थ घ्यावा, फतेह म्हणजे विजय, फना म्हणजे नष्ट होणे, मृत्यू. नाखुदा म्हणजे मार्गदर्शक, फलक म्हणजे स्वर्ग. याचा साधारण भावार्थ असा -एका उंच कड्यावर कधीही पडेन अशा काट्याकुट्यात उभा राहून मी लढत आहे. आता जिंकेन अथवा मरेन, पण स्वर्गात जाण्यापासून तू मला थांबवू नको. त्यामुळे हा संघर्ष आता रशिया-युक्रेनसारखा चिघळतो की काय, अशी शंका यायला जागा आहे.ट्रम्प आता मोठा गाजावाजा न करता तलवार म्यान करतात की वाढत्या अहंकाराला बळी पडून देशाचे व जगाचे अधिक नुकसान करत राहतात हे बघायचे आहे. हा ‘ट्रेड’ फसला आहे, त्यात स्टॉपलॉस केला पाहिजे हे सर्वांना कळते, पण त्यांना कळत नाही. आता मांजराच्या गळ्यात घंटी बांधणार कोण?याउलट भारताची परराष्ट्रनीती बघा! आपण पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले व पाच दिवसांत संपवले. मे २०२५मध्ये घडलेल्या ऑपरेशन सिंदूरचे मुख्य उद्दिष्ट्य पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये केलेल्या २६ निरपराध नागरिकांच्या हत्येचा बदला घेणे आणि सीमापार दहशतवादी तळ नष्ट करणे हे होते. याचबरोबर पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात कठोर संदेश देणे आणि भविष्यातील हल्ले रोखणे हाही एक उद्देश होता. उद्देश साध्य झाल्याबरोबर आपण युद्ध थांबवून मोकळे झालो.अमेरिकेचा उद्देश सतत बदलताना दिसतो. इराणची लष्करी ताकद कमी करणे, इस्राईलला साहाय्य करणे यावरून तो उद्देश आता होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरळीत व सुखरूप प्रवास सुरू करणे इतके साध्य झाले तरी पुरे, यावर आला आहे. इराणने फक्त हरलो म्हणावे एवढीच अपेक्षा आहे. तह करण्यासाठी अमेरिकेहून वरचढ अटी इराणने दिल्या आहेत. त्या अटी अमेरिका मान्य करणे फार कठीण आहे, शेवटी करायला गेलो एक आणि होते आहे भलतेच अशी अमेरिकेची अवस्था झालेली दिसते..या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम होताना दिसतात. निदान यानिमित्ताने पेट्रोडॉलर व्यवस्थेला पहिला धक्का बसला आहे. याची थोडी पार्श्वभूमी अशी -सन १९७०च्या दशकाच्या सुरुवातीला सौदी अरेबियाने अमेरिकेबरोबर अनेक अनौपचारिक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. संरक्षण आणि लष्करी साहित्ये व उपकरणांच्या बदल्यात सौदीने अमेरिकेला आपले तेल विकण्यास सहमती दर्शवली. पण यातला महत्त्वाचा भाग हा आहे, की या तेलाचे पेमेंट सौदी अरेबियाच्या स्थानिक चलनात होणार नव्हते. ते अमेरिकी डॉलरमध्ये होणार होते. आणि यालाच पुढे पेट्रोडॉलर सिस्टीम म्हणून ओळखले जाऊ लागले. इतर आखाती देशांनीही हळूहळू त्याचेच अनुकरण केले. दुसरे म्हणजे, या देशांनी कमावलेले सर्व अमेरिकी डॉलर त्यांच्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरले गेले, आणि अतिरिक्त रक्कम पुन्हा अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवली गेली. पुढे जगाने डॉलर हे स्थिर चलन म्हणून मान्य केले व तो अधिकाधिक बळकट होत गेला. इराण युद्धात या सर्व आखाती राष्ट्रांतील अमेरिकी तळ व नागरी संसाधनांवर हल्ले झाल्यामुळे अमेरिका आपले रक्षण करणार का, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला व डॉलरला पर्याय काय असावा याची चाचपणी सुरू झाली. त्याआधी रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर रशियावर अनेक निर्बंध लादले गेले. नाइलाजास्तव त्यांनी डॉलरऐवजी युआन, रुपया आणि रुबल स्वीकारून चीन आणि भारतासारख्या देशांना तेल आणि वायू विकण्यास सुरुवात केली. आणि तिथूनच पेट्रोडॉलर प्रणालीपासून दूर जाण्याच्या बदलाची सुरुवात झाली.पण आता एक अधिक मोठा बदल घडून येत असावा. डॉइश बँकेच्या एका अहवालानुसार, इराणबरोबर सुरू असलेले अमेरिका व इस्राईलचे युद्ध अधिक गंभीर वळण ठरू शकते, ज्यामुळे पेट्रोडॉलर प्रणालीपासून दूर जाऊन ‘पेट्रोयुआन’ सुरू होऊ शकते. म्हणजेच तेलाचा व्यापार वाढत्या प्रमाणात चिनी युआनमध्ये होऊ शकेल. हे लगेच घडणार नाही, पण सिस्टीमला पहिला धक्का बसला आहे हे नक्की. तसे झाल्यास ट्रम्प यांचे नाव हेन्री किसिंजर व निक्सन यांच्याबरोबर जोडले जाईल. असो. आपण आपल्या बाजाराकडे वळू..ता. २ एप्रिलला संपलेल्या सप्ताहात तीनच दिवस बाजार सुरू होता. गुरुवार, २ एप्रिलचा दिवस वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला. दिवसाच्या सुरुवातीला २२२०० अंशाजवळ, ५०० अंश खाली असलेली निफ्टी दिवसाअखेर २० अंशांवर बंद झाली. दिवसभरात कुठलीही चांगली तेजीची बातमी नसताना निफ्टी तळापासून ५३१ अंश वर गेली. आता मंदीचा शेवट जवळ आला की काय ही शंका यावी अशीच ही मूव्ह होती. आजच्या मंदीच्या वातावरणात एखादी तेजीची लहर येईल असे वाटते. २१८०० ते २२००० असे जरी बाजाराचे टार्गेट असले, तरी २ एप्रिलला नोंदवलेला २२१८२चा तळ महत्त्वाचा वाटतो. काय घ्यावे याचा संकेत मागेच दिला आहे. लोह व अलोह धातूनिर्माते, उदाहरणार्थ, हिंदाल्को, नाल्को, हिंद झिंक, वेदांत व याबरोबर टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू आपल्या रडारवर घ्यावे. ‘मी फार्मावर १०० टक्के आयात शुल्क लादेन’ या धमकीमुळे फार्मा क्षेत्र नरमले असले, तरी एम क्युअर फार्मा, झायडस वगैरे शेअरवर त्याचा परिणाम होणार नाही. त्याखेरीज लॉरस लॅब, साई लाइफ अजूनही निवेशनीय आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आकर्षक आहेच. आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.तीन आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी जाहीर केले, की रिलायन्सने अमेरिकेत रिफायनरी उभारण्यासाठी ३० हजार कोटी डॉलरची गुंतवणूक करायचे ठरवले आहे. मुकेश अंबानी यांनी लगेच त्याला दुजोरा न दिल्यामुळे, ही अफवा असावी अशी चर्चा सुरू आहे. ही अफवा खरी असल्यास रिलायन्स इंडस्ट्रीजने टेक्सासमधील ३०० अब्ज डॉलरच्या रिफायनरी प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याचे अधिकृतरित्या कळेल. गेल्या ५० वर्षांतील ही पहिली नवीन अमेरिकी रिफायनरी असून, अमेरिकी शेल तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी जगातील सर्वात स्वच्छ सुविधा (ग्रीन या अर्थाने) उभारणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंगच्या भागीदारीतील हा प्रकल्प, नियामक आणि अंमलबजावणीच्या अडचणी दूर झाल्यास रिलायन्सचा जागतिक ठसा वाढवेल, तसेच त्यातून अमेरिकेच्या कच्च्या तेलाची दीर्घकालीन उपलब्धता सुरक्षित करताना भारत-अमेरिका ऊर्जा व पाठोपाठ व्यापारी सहकार्याला बळकटी मिळू शकते. आज अमेरिका आपला सर्वात मोठा नैसर्गिक वायू पुरवठादार आहे..आता बाजाराचे लक्ष कंपनी कामकाजाकडे लागले आहे. गेल्या दीड वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर मार्च अखेरचे निकाल बहुतांशी चांगलेच लागतील, अशी बाजाराची अपेक्षा आहे. त्याजोडीला रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण ठरणार आहे. अत्यंत आव्हानात्मक वळणावर अर्थव्यवस्था उभी असल्यामुळे व्याजदर व रेपो दर कमी होण्याची शक्यता नाही. ते स्थिर राहावेत इतकीच माफक अपेक्षा.निर्देशांकात एखादा बाउन्स आल्यास सेंटीमेंट सुधारण्यास मदत होईल. झोपेचे सोंग घेता घेता खरेच झोप लागावी, तसे या बाउन्सला चांगल्या कामकाजाची जोड मिळाली, तर तेजी (निदान काही काळ तरी) दूर नाही. तसे न झाल्यास थोडा संयम वाढवावा लागेल.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत. 