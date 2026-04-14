Premium|Himalayan ecosystem degradation : हिमालय, खारफुटी, वाळवंटे, प्रवाळ रीफ व गवताळ प्रदेशांवर तापमानवाढीचे घातक परिणाम; परिसंस्था नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर

डॉ. गुरूदास नूलकरआपल्या वसुंधरेवरील जीवनाचा समतोल येथे असलेल्या विविध परिसंस्था सांभाळत असतात. जंगल परिसंस्था साधारणपणे परिचित असते, मात्र त्याव्यतिरिक्त अन्य परिसंस्थाही पृथ्वीचा समतोल सांभाळत असतात. प्रत्येक परिसंस्थेची रचना, तेथील हवामान आणि जैवविविधता वेगळी असते. हवामान बदलामुळे या परिसंस्थांवरील ताण दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्याशिवाय मानवी हस्तक्षेप, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन, प्रदूषण यांमुळे या परिसंस्थांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हवामान बदलाचे विविध परिसंस्थांवर होणारे परिणाम समजून घेऊ या...हिमालयहिमालयातील सरासरी तापमानात जागतिक सरासरीपेक्षा वेगाने वाढ झाल्याने हिमनद्या वितळताहेत. सुरुवातीला नद्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण वाढते; पण दीर्घकाळात हिमनद्या कमी झाल्यावर पाण्याची टंचाई निर्माण होते. भविष्यात याचा परिणाम पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि बिहारपर्यंत जाणवू शकतो. येथे वास्तव्य असलेल्या कोट्यवधी लोकांच्या पाणीसुरक्षेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. शास्त्रज्ञांच्या मते या प्रदेशात तापमानवाढ अशीच सुरू राहिली तर इथला मोठा हिमसाठा सुमारे २१००पर्यंत नष्ट होऊ शकतो. या तीव्र उताराच्या प्रदेशात अचानक आलेला मोठा पाऊस धोकादायक ठरतो. बदलत्या पावसाने भूस्खलन, पूर, शेतीचे आणि गावांचे नुकसान, पाणी व्यवस्थेवर ताण आणि मानवी जीवितहानी हे सर्व धोके स्पष्ट दिसून येतात. हिंदुकुश-हिमालय प्रदेशात तापमानवाढीमुळे अनेक वनस्पती व प्राणी उंच भागांकडे स्थलांतर करत आहेत; काही प्रजातींना मात्र जुळवून घेणे शक्य नसल्याने त्या नामशेष होण्याचा धोका वाढत आहे. हजारो वर्षे हिमालयाला आपले घर मानून वसलेल्या समुदायांचे जीवन इथल्या नैसर्गिक साधनांवर अवलंबूनच चालते. हवामान बदलामुळे काही संसाधने मिळेनाशी झाली आहेत, तर नवीन संसाधने शहरातून स्वस्त भावात येऊ लागली आहेत. .समुद्रसागराच्या उष्णतेमुळे चक्रीवादळे अधिक शक्तिमान होण्याची शक्यता वाढते. तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या परिसंस्थेवर ताण पडतो. उष्णता वाढलेल्या समुद्रातील मासे योग्य तापमानाच्या शोधात स्थलांतर करतात आणि मासेमारी व्यवसायात घट होते. तापमानावाढीमुळे पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण घटते; जलचरांसाठी हे घातक ठरते. नदीच्या पाण्यातून जेव्हा समुद्रात सांडपाणी आणि रासायनिक खतांचा ओघ येतो तेव्हा काही विशिष्ट प्रकारचे शैवाल वाढते. मेलेले शैवाल सडण्याच्या प्रक्रियेत प्राणवायू वापरला जातो आणि तिथे प्रमाण अजूनच कमी होते. याला ‘डेड झोन्स’ किंवा मृत भाग असे म्हणतात. अशा झोन्समध्ये मोठ्या संख्येने मासे आणि जलचर मरतात. जगभरात असे पाचशेहून जास्त डेड झोन्स असल्याचा अंदाज आहे. उष्णतेमुळे पाण्याचा विस्तार होतो आणि हिमनद्या वितळण्याचा वेग वाढतो. या दोन्ही कारणांनी समुद्रपातळीमध्ये वाढ होते. कमी कालावधीत पाण्याची पातळी वाढली की किनाऱ्यावरील समुदायांवर आणि तिथल्या जैवविविधतेवर विपरीत परिणाम होतो. समुद्राची पातळी किती वाढेल हे येणाऱ्या काळात हरितगृह वायू उत्सर्जन किती होईल यावर अवलंबून आहे. आयपीसीसीच्या अंदाजाप्रमाणे उत्सर्जन झपाट्याने कमी केले, तरी सरासरी पातळी १.४ फुटाने वाढेल. जास्त प्रमाणात उत्सर्जन झाले, तर वाढ जवळजवळ २.७६ फुटांपर्यंत होऊ शकते. हवामान बदलामुळे सागरांवर होणारे परिणाम हे थेट मानवी जीवनावर आणि अर्थव्यवस्था व सामाजिक संरचना यावर विपरीत परिणाम करत आहेत. सागरी परिसंस्था पृथ्वीचा अत्यावश्यक घटक आहेत, या केवळ जैविक संतुलन राखण्यातच नाही, तर तापमान नियंत्रित करण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.खारफुटीसमुद्रपातळी वाढल्यामुळे खारफुटी या परिसंस्थेलाही धोका निर्माण होतो. खारफुटींना नैसर्गिकरित्या आपले क्षेत्र हळूहळू वाढवता येते, म्हणजे त्यांना स्थलांतर करता येते, पण किनाऱ्यालगत शहरे, बंदरे, रस्ते आणि तटबंदी उभी राहिल्याने ते शक्य होत नाही. परिणामी काही भागांत खारफुटी बुडून नष्ट होण्याचा धोका वाढतो. सुंदरबन हे जगातील सर्वात मोठे अखंड खारफुटीचे जंगल आहे. गेल्या तीस वर्षांत येथे सुमारे दहा सेंटिमीटर पाण्याची पातळी वाढली आहे. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, २१००पर्यंत सुंदरबनचे साधारण १५ टक्के क्षेत्र पाण्याखाली जाईल. येथील पाण्यातील क्षार वाढत असल्याचे दिसते. यामुळे ‘सुंदरी’ ही इथली प्रबळ खारफुटी कमी होत चालली आहे, आणि त्याबरोबर सुंदरबनची उत्पादकता घटत चालली आहे. तापमान मर्यादेपलीकडे गेल्यास खारफुटींच्या वाढीवर, प्रकाशसंश्लेषणावर आणि पुनरुत्पादनावर परिणाम होतो. पानगळ, झाडांची वाढ कमी होणे आणि काही प्रजातींचे स्थानिक पातळीवर लुप्त होणे यांसह कीड आणि रोगांचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता असते. पर्जन्यमानातील बदलांमुळेही परिणाम होतो. मुसळधार पावसामुळे गोड्या पाण्याचा अतिरेक होऊन खारटपणाचा समतोल बिघडतो, तर दीर्घकाळचा दुष्काळ खारटपणा वाढवतो. दोन्ही परिस्थितींत खारफुटीतील प्रजातींची रचना बदलते; काही प्रजाती टिकत नाहीत, तर काही आक्रमक प्रजाती वाढू शकतात. जोरदार वारे, मोठ्या लाटा आणि वादळी भरतीमुळे खारफुटींचे झाडे उन्मळून पडतात, मुळे उघडी पडतात आणि संपूर्ण पट्टे नष्ट होऊ शकतात. अशा ठिकाणी मातीची झीज झपाट्याने वाढते. जसे महासागराचे आम्लीकरण वाढत जाते तसे खारफुटीची मातीत कार्बन शोषणाची क्षमता कमी होते.याशिवाय, मानवी हस्तक्षेप हवामान बदलाचे दुष्परिणाम अधिक तीव्र करतो. खारफुटींची तोड, औद्योगिक व सांडपाणी प्रदूषण, जलमार्गांचे खोलीकरण आणि किनारी विकास यांमुळे खारफुटींची लवचिकता कमी होते..Premium|Global Warming: तापमानवाढीच्या संकटावर मात करण्यासाठी शाश्वत जीवनशैलीची गरज.वाळवंटेवाळवंटांमध्ये जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त वेगाने तापमान वाढत आहे. बाष्पीभवन वेगाने होत असून असलेले पाण्याचे स्रोत आटत आहेत, आणि जिथे थोडीफार माती आहे तीही शुष्क पडत चालली आहे. याचा परिणाम तिथल्या वन्यजीवांवर आणि मानवी वस्त्यांवर होत आहे. पर्जन्यमानात बदल झाले आहेत, त्यामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण होत आहे. दुष्काळ अधिक वारंवार आणि तीव्र होत आहेत. याचा परिणाम इथल्या भूजल आणि मातीच्या ओलाव्यावरही होतो. ही परिस्थिती वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी धोकादायक वातावरण निर्माण करते. काही वाळवंटे अधिक कोरडी होत आहेत, तर काहींमध्ये अतिवृष्टीसुद्धा झालेली आहे. यामुळे नाजूक परिसंस्था विस्कळीत होतात, वनस्पतींचे नुकसान होते आणि शुष्क परिस्थितीशी जुळवून घेतलेल्या प्रजातींचे अस्तित्व धोक्यात येते. जमिनीचा कस कमी होणे, अतिचराई आणि प्रचंड क्षेत्रावर वृक्षतोड झाल्यामुळे सुपीक जमीन वाळवंटात रूपांतरित होत आहे.जमिनीचा वरचा थर कोरडा झाला की वाऱ्याबरोबर धुळीचे कण हवेत उडतात. हे सूक्ष्मकण अतिशय हलके असतात त्यामुळे खूप वेळ ते हवेत राहतात. धुळीची वादळे ही एक मोठी जागतिक समस्या बनली आहे. ही वादळे शेकडो मैल प्रवास करून शहरे आणि शेतीचे नुकसान करतात. धुळीची वादळे आपल्याबरोबर अतिसूक्ष्मकण (पीएम २.५) आणि जीवाणू घेऊन येतात. यामुळे दमा, ब्रॉन्कायटिस आणि श्वसनाचे इतर विकार वाढतात. सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाच्या पॅनेलवर धुळीचा थर बसला की त्याची कार्यक्षमता सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. तसेच, रस्ते आणि विमान वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते. ही धूळ जेव्हा हिमालयासारख्या बर्फाळ प्रदेशात पडते, तेव्हा बर्फाचा रंग गडद होतो. गडद रंग जास्त उष्णता शोषतो आणि बर्फ वेगाने वितळू लागतो. वाळवंटातील प्राणी आधीच मर्यादित संसाधनांवर आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगत असतात. हवामान बदलामुळे ही परिस्थिती अधिक बिकट होत जाते. त्यामुळे इथल्या अन्नसाखळीवर मोठे आघात झाले आहेत आणि काही दुर्मीळ प्रजाती नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.प्रवाळप्रदूषण, तापमानवाढ, महासागरांचे आम्लीकरण आणि अनियंत्रित मासेमारी अशा कारणांमुळे प्रवाळ परिसंस्था धोक्यात आली आहे. प्रवाळ अत्यंत नाजूक सजीव आहेत. विशिष्ट तापमान, सूर्यप्रकाश आणि पाण्याच्या रासायनिक संतुलनावर त्यांचे जीवनचक्र आणि प्रजनन अवलंबून असते. तापमानवाढीमुळे कोरल ब्लीचिंग वाढते, म्हणजे प्रवाळ पांढरे पडतात. ब्लीचिंग झाले की त्यांची ऊर्जानिर्मिती थांबते आणि दीर्घकाळ असे ब्लीचिंग टिकले तर प्रवाळ मरू शकतात. मोठ्या प्रमाणावर प्रवाळ नष्ट झाले, तर संपूर्ण रीफ संरचना कमकुवत होते. याचा समुद्री जैवविविधतेवर मोठा परिणाम होतो. जगातील सुमारे २५ टक्के समुद्री प्रजाती प्रवाळ क्षेत्रांवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. प्रवाळ नष्ट झाले, तर मासे, शंख-शिंपले, लहान अपृष्ठवंशी सजीव यांचे अधिवास नष्ट होतील. यामुळे समुद्रातील अन्नसाखळी विस्कळीत होऊन काही प्रजाती नष्ट होतील, तर काहींची संख्या अनियंत्रित वाढू शकते.हवामान बदलामुळे मासेमारी आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येते. प्रवाळ रीफ नैसर्गिक अडथळ्यासारखे काम करून लाटांची तीव्रता कमी करतात. प्रवाळ नष्ट झाले, तर चक्रीवादळे, त्सुनामी आणि वाढती समुद्रपातळी यांचा फटका थेट किनारी भागांना बसेल. यामुळे मालमत्तेचे नुकसान आणि किनारी गावांचे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. प्रवाळ परिसंस्था समुद्रातील कार्बन सायकल, पोषकद्रव्यांचे वहन आणि इतर ब्लू-कार्बन परिसंस्थांच्या (खारफुटी, समुद्री गवत) संरक्षणात अप्रत्यक्ष भूमिका बजावतात. प्रवाळ नष्ट झाले, तर या संपूर्ण समुद्री व्यवस्थेची लवचिकता कमी होईल आणि हवामान बदलाचे परिणाम अधिक तीव्र होतील..गवताळ प्रदेशउष्णता आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे गवताळ प्रदेशांचे रूपांतर वाळवंटात होत आहे. गवताळ प्रदेशांमध्ये ५००-१५०० मिलिमीटर पाऊस असतो, पण आता दुष्काळी कालावधी वाढले आहेत. यामुळे माती कोरडी होते, गवत मरून जाते आणि झाडांची वाढ थांबते. सॅव्हाना, अमेरिकन प्रेअरी आणि मध्य आशियाई स्टेपमध्ये मातीची धूप वाढल्याची नोंद झाली आहे. आफ्रिकेतील सॅव्हानाचे सुमारे २० टक्के क्षेत्र नाहीसे झाल्यामुळे तिथल्या मसाई समुदायला स्थलांतर करावे लागत आहे. भारतातील राजस्थानातील कुरणे आणि महाराष्ट्राच्या दख्खन पठारावर चारा टंचाई जाणवते आहे.उष्णतेतील वाढ काही विशिष्ट गवताच्या प्रजातींना अनुकूल ठरते, तर काही ठिकाणी स्थानिक गवत नष्ट होऊन तिथे गाजरगवत किंवा प्रोसोपिस ज्युलिफ्लोरासारख्या अनेक उपद्रवी प्रजातींची वाढ झपाट्याने होत आहे.अतिउष्णतेमुळे गवताळ प्रदेशात वणवा लागण्याचे प्रमाण वाढल्याची नोंद होत आहे. सॅव्हाना, अमेरिकन प्रेअरी आणि ऑस्ट्रेलियन आउटबॅकमध्ये दरवर्षी पाच लाख चौरस किलोमीटरवरील गवत वणव्यात जळते. त्याचबरोबर शेती सफाई आणि चराईसाठी आग लावली जाते. यामुळे जमिनीत साठलेला कार्बन पुन्हा हवेत सोडला जातो, आणि कार्बन शोषण होण्याऐवजी उत्सर्जन होते. तिथले अधिवास नष्ट होत आहेत आणि कीटकांची विविधता कमी होत चालली आहे. अन्नसाखळी कोलमडली की गवताळ परिसंस्थेचा ऱ्हास होतो. हवामान बदलाचा परिणाम जैवविविधता आणि पर्यावरणीय सेवांवर तर होईलच; पण अर्थव्यवस्थेतही याचे पडसाद उमटतील. 'फूड ॲण्ड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन'च्या अंदाजानुसार दहा कोटींहून जास्त लोकसंख्या गवताळ प्रदेशावर अवलंबून आहे. हे प्रदेश निकृष्ट होत गेले की 'फीडबॅक लूप'मुळे हवामान बदलाचा वेग तर वाढेलच; पण मानवी अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होईल.बोरियल जंगलेबोरियल जंगले पृथ्वीच्या उत्तर गोलार्धातील उच्च अक्षांशावर आढळतात. साधारणपणे ५० अंश उत्तर ते ७० टक्के उत्तर अक्षांशाच्या दरम्यान हा प्रदेश येतो. आर्क्टिक टुंड्रा प्रदेशाच्या दक्षिणेला आणि समशीतोष्ण पानझडी जंगलांच्या उत्तरेला या जंगलांचा एका विशाल पट्टा पसरलेला आहे.बोरियल प्रदेशांना जोडून असलेल्या जमिनीवर पर्माफ्रॉस्ट, म्हणजे सदैव गोठलेला बर्फ असतो. तापमान वाढल्याने हा थर वेगाने वितळत आहे. बर्फ वितळू लागला की त्याच्या खालची गडद जमीन सूर्यप्रकाश परावर्तित करण्यात कमी पडते आणि त्या परिसरातले तापमान वाढत जाते. त्यामुळे काही वनस्पती उत्तरेकडे स्थलांतर करताना दिसत आहे. येथील प्रजातींच्या रचनेत आणि संख्येतही बदल होत आहे. थंड हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या काही सदाहरित प्रजाती कमी होऊन तिथे पानझडी वृक्ष येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे कीटक, पक्षी आणि प्राण्यांचे खाद्य मिळेनासे होते आणि प्रस्थापित जैवविविधतेत झपाट्याने बदल होतो. अन्नसाखळीत असे बदल झाले की काही पर्यावरणीय सेवांची उत्पादनक्षमता बदलते. बोरियल जंगलात नैसर्गिक आगी लागत असतात, पण तापमानवाढीमुळे आज या वणव्यांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढत असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसते. वणव्यांमुळे अनेक प्रकारचे कीटक आणि मातीतील सूक्ष्मजीव स्थानिक पातळीवर लुप्त होण्याची शक्यता असते, तर उबदार हवामानामुळे काही वेगळ्या कीटकांची संख्या वाढून त्यांचा उपद्रव होऊ शकतो. बर्फ पडण्याची वेळ आणि कालावधी, आणि वितळण्याचा वेग या दोन्ही गोष्टीत बदल होत असल्यामुळे इथल्या नद्यांचे हंगामी प्रवाह बदलू शकतात. याचा प्रभाव स्थानिक शेती, मासेमारी आणि जीवनावर दिसेल, अशी भीती आहे. .निसर्गात कुठलाही निश्चित आकृतिबंध नाही, हे पृथ्वीच्या इतिहासाने आपल्याला शिकविले आहे. उत्क्रांतीच्या अभ्यासातून असे दिसते, की ज्या प्रजाती वातावरणाशी आणि बदलणाऱ्या परिस्थितीशी सर्वाधिक जुळवून घेतील, त्या प्रजातींचे भविष्य काही प्रमाणात तरी सुरक्षित राहू शकते. पृथ्वीवरील सर्वच परिसंस्थांमध्ये बदल होत असताना, आपण आपल्या उपभोगात आणि आर्थिक आचरणात तत्काळ आणि मोठे बदल केले नाहीत, तर येणाऱ्या काळात आपल्याला आजच्यापेक्षाही जास्त हाल सोसावे लागतील याची शक्यता नाकारता येत नाही. अजून वेळ गेलेली नाही. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता, प्रत्येकाला वैयक्तिक पातळीवर पावले उचलावी लागतील. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.