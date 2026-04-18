Premium|Gandhi global legacy : नोबेलहून मोठी जागतिक मान्यता; गांधींच्या अहिंसेला क्वेकरांचा सलाम, पुतळ्यांतून उभी राहिलेली ‘ग्लोबल’ परंपरा

डॉ. सदानंद मोरे गांधींच्या कार्याचे महत्त्व पुरस्कारांवर अवलंबून नाही आणि विशेष म्हणजे कोणताही क्वेकर पंथीय ते अमान्य करणार नाही हे निश्चित. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन इतरत्रही अनेक देशभक्तांनी स्वातंत्र्यलढे उभारले हे वेगळे सांगायची गरज नाही. लंडनमधील पार्लमेंट चौकात गांधींचा पुतळा १४ मार्च २०१५ या दिवशी तेव्हाचे प्रधानमंत्री डेव्हिड कॅमरून यांच्या हस्ते बसवण्यात आला. हा गांधींचा दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परत येण्याच्या शताब्दीचा काळ होय. जगातील राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संघर्ष संपुष्टात आणून शांततेची प्रस्थापना करावी आणि त्यासाठी काहीएक यंत्रणा उभी करावी, या हेतूने प्रेरित होऊन विचार आणि कृती करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांची चर्चा करणे विश्वाचे आर्तसाठी निश्चितच अगत्याचे आहे. याच संदर्भात आपण क्वेकर पंथ आणि विल्यम पेन यांची चर्चा सुरू केली होती. क्वेकर संप्रदाय किंवा समाजमित्र - ‘Religious Society of Friends’ या धार्मिक पंथाची स्थापना जॉर्ज फॉक्सने केली असली, तरी शांतीसाठी वैश्विक, किमानपक्षी युरोपीय यंत्रणेची मांडणी तपशिलाने कोणी केली असेल तर अर्थातच पेनने. त्यामुळे या चर्चेत पेनला महत्त्वाचे स्थान द्यावे लागणार यात शंका नाही. अर्थात, चर्चा पेनपुरती मर्यादित न राहता पंथाची तात्त्विक भूमिका, या भूमिकेतून उद्भवणारी शृंगापत्ती व पडणाऱ्या मर्यादा इत्यादी मुद्द्यांचाही परामर्श घ्यावा लागणार आहे. .चर्चा पुढे नेण्यापूर्वी एका महत्त्वाच्या बाबीची नोंद घ्यायला हवी ती म्हणजे क्वेकर पंथ आणि त्याचे कार्य या इतिहासात जमा झालेल्या वस्तू नसून या पंथाची मंडळी आजही त्यांच्या चौकटीत सक्रिय आहेत. क्वेकर जात, धर्म, पंथ, लिंग, प्रदेश यांच्या सीमारेषा ओलांडून केवळ मनुष्यत्वाचा विचार करतात. साहजिकच डोनाल्ड ट्रम्पनी इतर देशांतून अमेरिकेत आलेल्या वा येऊ घातलेल्या, अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भल्याबुऱ्या मार्गांनी धडपड करणाऱ्या लोकांवर निर्बंध घातले, त्यांना अमेरिकेबाहेर काढायची मोहीम हाती घेतली हे क्वेकर पंथीयांना मुळीच रुचले नाही. त्यांनी २०२५च्या मे महिन्यात याचा निषेध करण्यासाठी न्यूयॉर्क ते वॉशिंग्टन असा ३०० मैलांचा मोर्चा काढला. अशाच प्रकारची भूमिका त्यांनी अमेरिकाप्रेरित व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तान येथील युद्धांच्या प्रसंगीसुद्धा घेतली होती. त्याहीपूर्वी दोन्ही महायुद्धांच्या काळात त्यांनी युद्धाला व युद्धप्रयत्नांना विरोध केला होता; पण तेवढ्यावरच न थांबता युद्धामुळे हानीग्रस्त झालेल्यांना वेगवेगळ्या प्रकारांनी मदत करण्याचे कामही केले होते. त्यासाठी त्यांना शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता याचा उल्लेख पूर्वीच झालेला आहे. त्याची आणखीही चर्चा अपेक्षित आहे.ट्रम्पच्या राजवटीतसुद्धा प्रशासनाने स्थलांतरितांच्या धार्मिक स्थळांपर्यंत, शाळांपर्यंत जाऊन तेथेही संबंधितांना अटक करण्याचा अधिकार देणारी दुरुस्ती कायद्यात करून घेतली होती. त्यावर क्वेकरांच्या AFSC - ‘American Friends Service Committee’ने कोर्टात दाद मागितली होती. शासनाचे हे कृत्य धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करणाऱ्या अमेरिकी संविधानाविरुद्ध असल्याचा या संघटनेचा दावा होता. शांततेसाठी केलेल्या कार्यासाठी नोबेल पुरस्कार मिळवलेली हीच ती संघटना!मेरीलँड येथील फेडरल कोर्टात हा खटला दाखल झाला, तेव्हा ट्रम्पला सत्तेवर येऊन एक महिनाही झाला नव्हता. क्वेकरांनी पुढाकार घेतल्यावर पाठोपाठ ख्रिस्ती धर्मातील बॅप्टिस्ट पंथाचे अनुयायी, इतकेच काय शीखधर्मीयसुद्धा त्यात सहभागी झाले. पुढच्याच (म्हणजे फेब्रुवारी २०२५) महिन्यात कोर्टाने ही तरतूद रद्द करायचा निकाल दिला!.सशस्त्र युद्धाचा मार्ग टाळून आत्मबळाच्या जोरावर म्हणजे नैतिकतेच्या आधारे शांतता प्रस्थापित करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांची मोजदाद करताना टॉलस्टॉय आणि गांधी यांची नावे विसरता येत नाहीत. टॉलस्टॉयने आपण क्वेकर पंथाच्या विचारसरणीने प्रभावित झालो असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहेच. स्वतः गांधींवर टॉलस्टॉयचा प्रभाव होता. त्यांनी भारतातील ब्रिटिश सत्तेविरोधात अहिंसक निःशस्त्र लढा उभारून स्वातंत्र्यप्राप्तीत सर्वाधिक वाटा उचलला हे आपण जाणतोच. विशेष म्हणजे गांधी आपलेच कार्य पुढे नेत असल्याची क्वेकर पंथीयांचीही खात्री होती. गांधींनी लंडनमधील क्वेकरांच्या ‘Friends House’ला भेट दिली होती. ‘The Quakers have understood the message of nonviolance better than the most’ असे त्यांचेही मत होते. होरास अलेक्झांडर या क्वेकर पंथाच्या नेत्याने ‘In Gandhi we saw a man who had made nonviolance a force in public life’ अशी गांधींची प्रशंसा केली होती. इंग्लंडमधील अनेक शहरांमधील गांधींचे पुतळे त्यांच्या प्रभावाचे साक्षीदार मानायला हरकत नसावी.अशा गांधींना शांततेचा नोबेल पुरस्कार का मिळू नये हा प्रश्न कोणाच्याही मनात सहज निर्माण होऊ शकतो. स्वारस्यपूर्ण बाब अशी आहे, की १९४७मध्ये हा पुरस्कार क्वेकरांच्या अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन देशांमधील संघटनांना देण्यात आला, तेव्हा त्यांची स्पर्धा होती ती गांधींच्याच नावाबरोबर! १९४७च्या ऑगस्ट महिन्यात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, ते अर्थातच गांधींच्या अहिंसात्मक लढ्यातून. त्यामुळे अनेकांची तशी इच्छा व अपेक्षाही असणार. तथापि, याच दरम्यान पाकिस्तानने टोळीवाल्यांमार्फत काश्मीरवर आक्रमण केले. त्यांच्याविरुद्ध लष्करी कारवाई करणे भारताला भाग पडले आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गांधींनी या कारवाईला पाठिंबा दिला होता. युद्धप्रयत्नातील ही अल्प गुंतवणूक कदाचित त्यांच्या मार्गात आली असावी, असेही म्हटले जाते.अर्थात त्यामागे एक तांत्रिक कारणही आहे. ३० जानेवारी १९४८ या दिवशी गांधींची हत्या झाली. १९४७च्या पुरस्काराची निवड त्यानंतर व्हायची होती. नोबेल पुरस्कार मरणोत्तर दिला जात नाही.ते काहीही असो, गांधींच्या कार्याचे महत्त्व काही अशा पुरस्कारांवर अवलंबून नाही आणि विशेष म्हणजे कोणताही क्वेकर पंथीय ते अमान्य करणार नाही हे निश्चित. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन इतरत्रही अनेक देशभक्तांनी स्वातंत्र्यलढे उभारले हे वेगळे सांगायची गरज नाही.लंडनमधील पार्लमेंट चौकात गांधींचा पुतळा १४ मार्च २०१५ या दिवशी तेव्हाचे प्रधानमंत्री डेव्हिड कॅमरून यांच्या हस्ते बसवण्यात आला. हा गांधींचा दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परत येण्याच्या शताब्दीचा काळ होय. याप्रसंगी कॅमरून म्हणाले, 'Mahatma Gandhi is an inspiration. His approach of nonviolance will resonate forever as a positive legacy not just for UK and India but the world over. He was man of great insight and many of his observations remain as fresh and relevant today as when he first made them. The statue in Parliament square not only marks his huge importance in the history of both our countries but will enrich the firm bond of friendship between the worlds oldest democracy and its largest.'भारतात त्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून सत्तारूढ झाले होते. त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना या कार्यक्रमासाठी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून पाठवले होते. गांधीजींचे नातू गोपालकृष्ण गांधी हेही या कार्यक्रमास उपस्थित होते आणि अमिताभ बच्चन.पुतळा तयार करायचे काम प्रसिद्ध शिल्पकार फिलिप जॅक्सन यांच्याकडे सोपवले गेले होते. जॅक्सनने शिल्प घडवताना १९३१मध्ये तेव्हाचे प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या डाऊनिंग स्ट्रीटवरील घरात काढलेल्या गांधीजींच्या छायाचित्राचा उपयोग केला. शिल्पनिर्मिती अत्यंत विचारपूर्वक करणारे शिल्पकार म्हणून जॅक्सनची ख्याती आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'Gandhi became the eleventh sculpture in front of the Palace of Westminister of which nine were Prime Ministers and two were Presidents much of the fame and popularity of the other sculptures has faded but the popularity and respect for Gandhi has grown.'गांधींचे नेमके वैशिष्ट्य जॅक्सननी अचूक हेरले आहे, 'Gandhi showed that you could win your argument with peaceful means.'सन १९३१मध्ये गांधी गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी इंग्लंडला गेले होते, त्यावेळी त्यांची तेथील क्वेकर मंडळींशीही भेट झाली हे वेगळे सांगायला नकोच. विशेष म्हणजे प्रसिद्ध हास्य अभिनेता चार्ली चॅप्लिन यांनीही त्यांची भेट घेतली होती.हुकला नोबेल पुरस्कार म्हणून काय झाले? गांधी इतके 'ग्लोबल' झाले आहेत की जगाच्या पाठीवर त्यांच्याइतके पुतळे अन्य कोणा नोबेल विजेत्याचे उभारले गेले असतील असे वाटत नाही.ते काहीही असो, मात्र असे समजायचेही कारण नाही की क्वेकरांच्या संस्थांना मिळालेल्या नोबेल शांती पुरस्काराची वाट अगदीच सोपी होती.क्वेकरसुद्धा विरोधक आणि शांतीचे पुजारी होते. अगदी पहिल्यापासून अशाच कामासाठी त्यांचे एक शिष्टमंडळ १८५४मध्ये रशियालासुद्धा जाऊन आले होते. तेव्हा पहिला निकोलस झार सत्तेवर होता. क्रिमियन युद्ध या नावाने इतिहासात दाखल असलेली घटना अद्याप दोन महिने दूर होती. ती टाळण्यासाठी क्वेकर मंडळींचे प्रयत्न होते. त्याला यश आले नाही हा भाग वेगळा. मात्र अशा प्रकारे व अशा कामासाठी प्रत्यक्ष राजाला भेटणारे हे पहिलेच शिष्टमंडळ असणार यात शंका नाही..या शिष्टमंडळाची टर उडवणारे व टीका करणारे अनेक लोक खुद्द इंग्लंडमध्ये विद्यमान होते. त्यात काही पत्रकारही होते. मात्र रशियात त्याचे चांगले स्वागत झाले. स्वतः सम्राटाने या मंडळींना भेटीसाठी पुरेसा वेळ दिला. त्यांच्याशी बोलताना सम्राटाच्या डोळ्यांतून आसवे आली अशीही एक नोंद आहे. आपण धर्माने ख्रिस्ती असून त्यामुळे प्रेमपूजक आहोत, स्वतः ख्रिस्ताने शत्रूवरही प्रेम करायला सांगितले होते, इत्यादी तात्त्विक बाबी मित्रमंडळाच्या शांतिदूतांनी सम्राटाला ऐकवल्या.शिष्टमंडळाला निरोप देताना भेटवस्तू देण्याचा सम्राटाचा इरादा होता. तथापि, शिष्टांनी त्याला नम्रतापूर्वक नकार दिला. एकतर ते कर्तव्यभावनेतून तेथे आले होते व दुसरे असे, की भेटवस्तूंचा स्वीकार ही बाब इंग्लंडमधील त्यांच्या विरोधकांना टीकेसाठी एक निमित्त ठरली असती.ते काहीही असो. शिष्टमंडळ परत आल्यावर काही दिवसांनी इंग्लंडनेच युद्ध सुरू केले. युद्धात रशियाचा पराभव झाला. रशियाला युद्ध न करण्याचा सदुपदेश क्वेकर मित्रांनी केल्यामुळे रशिया गाफील राहिला व म्हणून त्याचा पराभव झाला. इंग्लंड व क्वेकरांनी आपली फसवणूक केली, असा पहिल्या निकोलस झारचा समज झाला असल्याचा एक मतप्रवाह आहे. मात्र त्यात काही अर्थ दिसत नाही. एकतर क्वेकरांचे हे शिष्टमंडळ Friends of Societyचे किंवा Peace Societyचे होते; ते इंग्लंडच्या राणीने पाठवलेले अधिकृत शिष्टमंडळ नव्हते. त्याला कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नव्हते. ना त्याच्यामार्फत काही आश्वासने. अशा परिस्थितीत त्याच्यावर विश्वास ठेवून युद्धासाठी सज्ज न राहणे ही राजाचीच चूक मानावी लागेल आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे सत्ताधीश एवढे भाबडे कधीच नसतात. तहाची बोलणी सुरू असताना युद्धाची तयारी सुरूच राहते. तशात झार खरोखरच गाफील राहिला असेल तर ती क्वेकरांनी केलेली फसवणूक नसून त्याची स्वतःचीच गफलत होती, असे कोणताही शहाणा माणूस म्हणेल.सन १९४७चा शांती पुरस्कार क्वेकरांना देताना हा सर्व इतिहास पुरस्कार समितीने नक्कीच विचारात घेतला असणार. १८५४ सालच्या अपयशी प्रयत्नाला न्याय मिळाला तो १९४७च्या पुरस्काराने आणि गांधींना न्याय मिळाला तो त्यांच्या असंख्य पुतळ्यांनी!डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.