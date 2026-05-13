Premium|Summer Photography Aesthetics : उन्हाळा...कॅमेऱ्याच्या नजरेतून

मानसी होळेहोन्नूरप्रत्येक ऋतूचं स्वतःचं असं सौंदर्य असतं. उन्हाचा तडाखा कितीही आवडत नसला, तरी उन्हाळ्याला एक वेगळीच झळाळी असते. रखरखत्या उन्हातही कला नजरेत भरतेच. अनेकजण सभोवतालचा उन्हाळा निरखून उन्हाचे आवडलेले आणि भावलेले क्षण हातातल्या कॅमेरात कैद करतात. हे फोटो बघणाऱ्याला उन्हाळा हवाहवासा वाटू शकतो... कदाचित हीच त्या फोटो काढणाऱ्याची आणि त्यांच्या कॅमेऱ्याची जादू असावी! कॅमेऱ्यातून दिसणारा सुखावणारा उन्हाळा...कोणी नायिका आपल्या रिक्षात बसली होती, हे भूमकर विसरूनही गेले होते. पल्लवीचे खरे नाव काय हेही त्यांना माहीत नव्हते, पल्लवी तिचे मालिकेतले नाव होते. तिने स्कार्फ न काढताच व्हिडिओ केला होता. भूमकरांनी त्यांच्याच रिक्षाचा व्हिडिओ अगदी प्रेमाने पाहिला. आपली गोष्ट दुसऱ्यांच्या नजरेतून बघताना वेगळी वाटते, त्यातही जर त्या दुसऱ्या नजरेत प्रेम असेल, तर आपल्या गोष्टीवरचे आपले प्रेम अजून वाढते, असे त्या क्षणी भूमकरांना वाटले. भूमकर गाडीतून उतरायच्या आधीच जाधव, काळे, मानकर, सत्तार सगळ्यांनी त्यांना गराडा घातला. ‘‘काय भूमकर, एकदम सिलिब्रिटी झाला ना राव तुम्ही.’’ जाधव त्यांच्या खांद्यावर हात टाकत म्हणाले. भूमकरांना काहीच कळेना. हातात कॉफीचा ग्लास घेऊन त्यांच्या रिक्षात बसलेल्या एका फिमेल पॅसेंजरला आरटीओजवळ सोडून ते थेट इकडे नाक्यावर आले होते. त्या बाईंची गाडी उचलली होती, नो पार्किंगमध्ये लावली होती म्हणून. आता यात फेमस होण्यासारखे काय होते? बरे त्याआधी कोणाची पर्स, बॅग राहिली आणि ती परत केली असेही काही आज दिवसभरात झाले नव्हते किंवा कोणालातरी रस्त्यात चक्कर आली, काही त्रास झाला म्हणून मदत केली असेही काही झाले नव्हते. त्या फिमेल पॅसेंजरने गाडीतला स्वामींचा फोटो पाहून नमस्कार केला आणि काहीतरी पुटपुटली, पण त्यामुळे एकदम फेमस कसे झालो आपण, हेच भूमकरांना कळतच नव्हते..‘रामकृष्ण हरी’ म्हणत ते बाकड्यावर बसले आणि सगळ्यांकडे बघत म्हणाले, ‘‘असं कोड्यात बोलू नका राव, काय ते स्पष्ट सांगा.’’मग काळ्यांनी त्यांचा फोन काढला आणि समोर दाखवत भूमकरांना म्हणाले, ‘‘हे बघा, तुमच्या रिक्षाचा व्हिडिओ असा मस्त फिरतोय सगळीकडे.’’जाधव तंबाखू मळत मधेच म्हणले, ‘‘बरं तर मग, आजचा चहा तुमच्याकडून बरे का माउली!’’त्यावर सत्तार म्हणले, ‘‘घ्या, मी मिसळ नाहीतर वडापाव मागणार होतो आणि तुम्ही फक्त चहावर सोडताय भूमकरभाऊंना?’’जरा निवांत होत भूमकर म्हणले, ‘‘आधी तो व्हिडिओ बघू तरी दे मला.’’काळे फोन काढणार तेवढ्यात भूमकरांचा फोन वाजला.‘‘हां, बोला पावणं.’’ बाकीच्यांकडे तोंड करून पुटपुटत म्हणाले ‘मेव्हणा’.‘‘...’’‘‘हं आत्ता म्हणतायत सगळे. पण मीच अजून बघितला नाहीय व्हिडिओ.’’‘‘...’’‘‘हां बघतो आणि कळवतो.’’ फोन संपवून भूमकारांनी मित्रांकडे पाहिले आणि म्हणाले, ‘‘हा आमचा मेव्हणा चुकूनपण कधी फोन करत नाही, आज लईच अप्रूप वाटायला लागलंय त्याला. काय आहे काय त्या व्हिडिओत?’’जाधव फोनमधला व्हिडिओ काढत त्यांना म्हणाले, ‘‘हे बघा, आपल्या ग्रुपवरपण टाकलाय.’’व्हिडिओ बघायला सुरुवात करणार, तर परत भूमकरांचा फोन वाजला.‘‘आज काय खरं नाय राव, कधी नव्हे ते आमच्या दाजींचा फोन.’’ फोनकडे बघत भूमकर म्हणाले..दरवेळी बहिणीची तक्रार करतात नाहीतर काहीतरी मागतात म्हणून त्यांचा फोन सगळ्यांसमोर घ्यायला नको असे म्हणत भूमकर जरा पाच पावले बाजूला गेले.‘‘आपला भूमकर एकदम शेलीब्रेटी झाला ना राव, आमच्या फॅमिली ग्रुपवर मी व्हिडिओ टाकला, तर लगेच माझ्या पोरी, जावई म्हणाले त्यांनी त्यांच्या फ्रेंड्सला हा आमच्या पप्पांचा फ्रेंड असं सांगून व्हिडिओ पाठवला.’’ सत्तारने त्याचा अनुभव सांगितला.‘‘भूमकर आणि आम्ही शेजारच्याच बिल्डिंगमध्ये राहतो ना, तर आमच्याकडे लगेच ठरवून टाकलंय. यावर्षी गणपतीमध्ये सत्यनारायण पूजेला भूमकर बसणार म्हणून.’’ काळे म्हणाले.भूमकर फोन संपवून येणार तेवढ्यात त्यांना अजून एक फोन आला आणि ते परत बाजूला थांबून ‘थांक्यू थांक्यू’ म्हणत राहिले.‘‘आज काय सायबांचे फोन थांबत नाहीत.’’ जाधव तंबाखूची पिंक कोपऱ्यात टाकत म्हणाले.तेवढ्यात स्टँडवर कस्टमर आला आणि सत्तारचा नंबर होता म्हणून तो गेला.‘‘हे फोनचं डबडं आधी बंद करतो, मंग मला तुमच्या फोनमध्ये दाखवा तो व्हिडिओ. नुसते फोनवर फोन, सगळे व्हिडिओ कसा भारी आणि आम्हाला छान वाटलं सांगतायत आणि मीच व्हिडिओ बघितला नाहीय. काळे आता दाखवाच.’’ फोन एअरप्लेन मोडवर टाकत वैतागत भूमकर म्हणाले.‘‘रोज कोणी हिंग लावून विचारत नाही, आज विचारतायत तर करून घ्या की कौतिक.’’ फोनवरचा व्हिडिओ काढत काळे म्हणाले.भूमकरांची रिक्षा तशीही त्यांच्या स्टँडची शान होती. भूमकर जुने मेंबर, रोज येऊन स्टँडवरच्या दत्ताच्या फोटोला हार घालायचे, उदबत्ती लावायचे. पण त्यांचे वेगळेपण फक्त तेवढेच नव्हते. तर त्यांच्या गाडीत रोजचे दोन पेपर ठेवलेले असायचे. एक त्यांची ओले कापड लावलेली पाण्याची बाटली असायची आणि दुसरी कस्टमरसाठी. दोन छोट्या कुंड्या ठेवलेल्या होत्या. रिक्षाच्या हँडलच्या वरती छताच्या बाजूला एक छोटासा रॅक होता आणि त्यावर संतांच्या तसबिरी होत्या आणि मध्यभागी विठोबा-रखुमाई होते. हँडलच्या बाजूच्या जागेत स्वामींचा फोटोपण होता, ज्याला ते रोज छोटा गजरा लावायचे. त्यांची लेक तर त्यांना चिडवायचीसुद्धा; ‘हे सगळे संत वेगवेगळ्या काळातले, तुम्ही मात्र त्या सगळ्यांना एकाच काळात आणून ठेवलं आहे.’ मीटरच्या बाजूला एक लॅमिनेट केलेला बोर्ड होता. ज्यावर इंग्रजीतले दहा शब्द त्यांच्या मराठीतल्या प्रतिशब्दासह लिहिले होते. हे सगळे बघून काहीजण कौतुकाचे चार शब्द ऐकवायचे, काहीजण कौतुक मनात ठेवायचे, तर काहीजण या कशाचीही दाखल घ्यायचे नाहीत..Premium|Gold price crash analysis : पुन्हा ‘सोन्याचे’ दिवस येतील का?.मराठी मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने भूमकरांच्या रिक्षाचे वेगळेपण दाखवणारा व्हिडिओ केला होता आणि सोशल मीडियावर टाकला होता. मुळात रिक्षाचे वेगळेपण होतेच, पण त्याचे कौतुक त्या अभिनेत्रीच्या स्टेटसमुळे जास्त होत होते. तिने रिक्षा नंबर सांगितला, रिक्षावाल्याचे नाव सतीश भूमकर सांगितले, पण त्यांचा फोन नंबर सांगितला नव्हता त्यामुळे भूमकर वाचले होते. नाहीतर एव्हाना आणखी भरपूर फोन आले असते.‘‘भूमकर अहो ती त्या फेमस सिरियलमधली पल्लवी तुमच्या रिक्षात बसली होती, बोलला नाही तुम्ही. आता तिनं व्हिडिओ टाकला म्हणून आम्हाला कळलं तरी. चांगलेच छुपे रूस्तम निघालात की तुम्ही!’’ जाधव कधीचे मनात साचलेले बोलले. भूमकरांचे कौतुक बघून त्यांना मनाची ॲसिडिटी झाली होती, ती जळजळ त्यांनी अशी बाहेर काढली.भूमकरांनी त्यांच्याच रिक्षाचा व्हिडिओ अगदी प्रेमाने पाहिला. आपली गोष्ट दुसऱ्यांच्या नजरेतून बघताना वेगळी वाटते, त्यातही जर त्या दुसऱ्या नजरेत प्रेम असेल, तर आपल्या गोष्टीवरचे आपले प्रेम अजून वाढते, असे त्या क्षणी भूमकरांना वाटले.‘‘पण तुम्ही काहीच कसे बोलला नाहीत हो. आणि ही पल्लवी तिच्या गाडीतून न फिरता तुमच्या रिक्षातून कशी काय आली? तुम्ही एखादा सेल्फी तरी काढायचा की तिच्यासोबत.’’ काळे बोलले.‘‘काळे साहेब मी कुठे टीव्ही सिरियली बघतो. मला काही माहीत नसतं त्यातलं. दोन आठवड्यांपूर्वी एका स्कार्फ लावलेल्या पोरीनं विचारलं होतं गड्या रिक्षाबद्दल आणि व्हिडिओपण काढला होता. मला काय माहिती, ही अशी सेलिब्रिटी आहे म्हणून. आपल्याला काय सगळे कस्टमर सारखेच.’’फोनवरचा एअरप्लेन मोड काढला, तर लगेच मेसेजेसची धाडधाड नोटिफिकेशन्स आली. मेसेज वाचत भूमकर उठले आणि म्हणाले, ‘‘आज जरा लवकरच निघतो. बायकोचा आदेश आहे लवकर या म्हणून.’’शब्द तोलून मापून वापरणारे आणि नेमके बोलणारे मानकर म्हणाले, ‘‘आज तुमचे तोंड गोड करून घ्या. पण उद्या आमचं तोंड गोड करायचं तेवढं लक्षात ठेवा.’’ तेव्हा सगळे अगदी मोकळेपणाने हसले.निघता निघता भूमकरांना आठवले. दोन-तीन आठवडे झाले असतील त्या गोष्टीला. रात्री रिक्षा चालवायला त्रास होतो, म्हणून गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी रात्रीची भाडी घेणे कमी केले होते. तोंडाला स्कार्फ बांधून नदी काठाने चालणाऱ्या एका मुलीने हात दाखवून रिक्षा विचारले तेव्हा त्यांना वाटले होते, की आता नको थांबायला. लांबचे भाडे आहे म्हणून नाही म्हणतात असे वाटायचे तिला, आणि जवळचे भाडे घेतले, ते उलट दिशेला असले तर आपल्यालाच त्रास होणार. त्यांनी नाही म्हणायला रिक्षाचा स्पीड कमी केला, पण ती नजर ओळखीची वाटली म्हणून ते थांबले. त्यांच्या घराच्या थोडे पलीकडचे भाडे होते. त्यामुळे फार वळसा घालावा लागला नसता म्हणून भूमकरांनी ते भाडे घेतले. ताई गाडीत बसल्यापासून फोनवरच बोलत होत्या. त्यांनीच फोनमध्ये पत्ता टाकून दिल्यामुळे वेगळे विचारावेही लागत नव्हते. फोनमध्ये ही मॅप बघायची सोय झाल्यापासून आपले टपरीवाल्या मित्रांशी बोलणे कमीच झाले, हा विचार त्यावेळी एकदम त्यांच्या मनात आला. काही बोलावे म्हणून त्यांनी मागे वळून पाहिले तर पॅसेंजर फोनवरच बोलत होती. पूर्वीसारखी काही बोलायची सोय आता राहिली नाही, असे भूमकरांच्या मनात आले. पण त्याचवेळी त्यांना असेही वाटले, माझ्याशी नाही पण दुसऱ्या कोणाशी तरी बोलत आहेच ना, संवादाची गरज माणूस कशीही करून भागवतोच. आता त्यांच्या लाइनमध्येपण कितीतरी तरुण पोरे, इतकेच काय जाधवसुद्धा कानात काहीतरी घालून सतत कोणाशी तरी बोलत असतो, नाहीतर सरळ मोबाईलवर काहीतरी पाहत असतो.मॅपवर ‘यू हॅव रीच्ड यूअर डेस्टिनेशन’ असे आले म्हणून भूमकर थांबले. मागची पॅसेंजर फोनवरच होती, पण रिक्षा का थांबली बघायला फोन बाजूला केला आणि तिला लक्षात आले की तिचे ठिकाण आले होते. मग ती मीटरकडे बघून पर्समध्ये काहीतरी खुडखुड करायला लागली. स्वतःहून कॅश देणारे गिऱ्हाईक बघून भूमकारांना बरे वाटले. हातात दिसणारा पैसा तोच खरा असे अगदी काही टोकाचे मत नव्हते त्यांचे, पण ते ॲप वापरले तर जास्त खर्च होतो असे त्यांना उगाच वाटायचे. १०५ झाले होते, शंभरची नोट ताईंनी लगेच काढून दिली, वरचे पाच त्या शोधत होत्या, तेव्हा भूमकर एकदम म्हणाले, ‘‘पल्लवीची एक नजर, चुटकीत होईल सगळे हजर!’’एकदम चमकून ताई म्हणाल्या, ‘‘अय्या, म्हणजे तुम्ही मला ओळखलं होतं?’’‘‘ते तर मी डोळे बघूनच ओळखलं होतं. आमच्या लहानपणी डोळ्यांवरून व्यक्ती ओळखा असं यायचं पेपरमध्ये. त्या मी सगळ्या बरोबर ओळखायचो, एक-दोनदा तर बक्षीसही मिळालं होतं मला. तेव्हापासून मला असा छंद म्हणा, नजर म्हणा, मिळाली आहे. मी काय तुमची सिरियल बघत नाही, पण आमची मिसेस बघते. आणि तिला तुमचा भुताचा रोल लई आवडतो.’’तेवढ्यात तिच्या हाताला पाचचा कॉईन लागला आणि तो बाहेर काढता काढता खाली पडला, म्हणून ती खाली वाकली आणि वर उठताना तिने पहिल्यांदा रिक्षा नीट पाहिली.‘‘वॉव काय मस्त सजवली आहे तुम्ही रिक्षा. आणि हे काय स्वामींचा फोटो! तरीच मी विचार करत होते, मला इतक्या पटकन रिक्षा कशी काय मिळाली. मी तुमच्या रिक्षाचा एक छोटा व्हिडिओ करू का?’’खरेतर स्वतःला आवडते म्हणून भूमकरांनी त्यांची रिक्षा अशी सजवली होती. पण समोरून कोणी काही शूटिंग वगैरे करत असेल तर ते त्याला नाही म्हणायचे नाहीत. त्यामुळे ते हसून फक्त ‘‘हो करा ना’’ म्हणाले..... हे सगळे भूमकर विसरूनही गेले होते. पल्लवीचे खरे नाव काय हेही त्यांना माहीत नव्हते, पल्लवी तिचे मालिकेतले नाव होते. तिने तो स्कार्फ न काढताच व्हिडिओ केला होता.घरी आल्याबरोबर कौतुकाचे चार शब्द ऐकवल्यावर त्यांची बायको म्हणाली, ‘‘तुम्हाला कसं कळलं नाही ती पल्लवी होती. मेला एक फोटो तरी काढून आणायचा की पल्लवीबरोबर, नाहीतर मला फोन लावायचा, मी तरी बोलले असते तिच्यासोबत. तिनं स्कार्फ बांधला होता चेहऱ्यावर तर तुम्हाला ओळखता पण नाही आलं.’’आणि मग यानंतर गाडी ‘कसा धांदरट नवरा पदरी पडला, काहीच कसं ओळखता येत नाही यांना,’ अशी नेहमीच्या रस्त्यानं जायला लागली, तेव्हा ‘रामकृष्ण हरी’ म्हणत भूमकर आतल्या खोलीत येऊन बसले. एका नजरेत आपण माणसं ओळखतो म्हणून, ‘करिश्मासारखे डोळे’ या एका गोष्टीवर तर आपण या बाईशी लग्न केलं, ही गोष्ट मनात आठवत गालातल्या गालात हसत राहिले.मानसी होळेहोन्नूर बंगळूरस्थित लेखिका व खासगी कंपनीत कंटेंट रिव्ह्यूअर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.