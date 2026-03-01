Premium|Women Justice System Sensitivity : महिलांच्या न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा संवेदनशीलतेचा आदेश

महिला आणि त्यांच्या संदर्भातील समस्या किंवा त्यांच्यावर होणारे अत्याचार याबाबतच्या कुठल्याही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी सर्वाधिक संघर्ष करावा लागतो तो त्या महिलेलाच. अत्याचार झालेल्या पीडितेला इतक्या वेगवेगळ्या दिव्यातून जावे लागते, की काही वेळा न्याय नको पण हे हाल थांबू देत असे म्हणण्याची वेळ तिच्यावर येते. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने नुकताच एक आदेश काढला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि स्त्रियांचा समस्या या संदर्भात कामकाज करताना न्यायाधीशांसह सर्वांनी संवेदनशीलता दाखवावी, असे या खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे. हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल रद्द करून संबंधित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुन्हा खटला चालवावा असे आदेश दिले. महिलांच्या अत्याचारासंदर्भातले खटले चालवताना काय काळजी घ्यायची यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्यासाठी न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समितीही नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत द्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..न्यायालयाने सांगितलेला हा संवेदनशीलतेचा मुद्दा, तपास करणाऱ्या संस्थांच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पाझरण्याची नितांत गरज आहे. अत्याचार झालेली पीडित महिला जेव्हा पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी जाते, तिथेच तिला संवेदनशीलतेने वागवले जाण्याऐवजी अवमानकारक पद्धतीने वागवले जाते. न्याय मिळवण्याचा तिचा प्रवास त्या क्षणापासून वेदनादायी होतो. तिच्या समस्यांवर मार्ग काढण्याऐवजी तिच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करून तिला वाटेला लावण्याचा प्रयत्न यंत्रणेकडून केला जातो. या यंत्रणेतून अखेर ती न्यायालयीन प्रक्रियेत जेव्हा जाते त्यावेळी होणारी उलट तपासणी किंवा एकूणच न्यायालयीन आरोप-प्रत्यारोपांचा सगळाच प्रकार तिच्यासाठी जीवघेणा ठरतो. काही वर्षांपूर्वी आलेल्या दामिनी चित्रपटात अन्याय झालेल्या महिलेची कशी घुसमट होते व तिला किती प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते त्याची कैफियत त्या चित्रपटाची नायिका अत्यंत आक्रमकपणाने व्यक्त करते. प्रेक्षक त्यावेळी अस्वस्थ होतात त्या कैफियतीने. आज इतक्या वर्षांनंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झाल्याचे आढळत नाही..Premium| Shashikant Shinde: सत्ताधाऱ्यांच्या 'साम-दाम-दंड' धोरणांना विरोधक कसे सामोरे जाणार?.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संपूर्ण यंत्रणेलाच कठोर शब्दांत कानपिचक्या दिल्याने आतातरी यंत्रणेतील मंडळींचे वर्तन बदलले तर ते खऱ्या अर्थाने महिलांसाठी दिलासादायक ठरेल. ‘४९८- अ’ या कलमाचा तसेच ‘घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याचा’ गैरवापर झाल्याची शेकडो उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत उघड झाली आहेत, पण प्रत्येक वेळी तसेच असेल असे समजून यंत्रणेने गेंड्याच्या कातडीसारखे कशाचाही परिणाम होणार नाही असे वर्तन करणे कायद्याला अभिप्रेत नाही. न्यायालयाला याची जाणीव आहे त्यामुळे याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी चुकीचे वागणाऱ्या घटकांचेही कान उपटले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेतील विविध तरतुदी करताना इथल्या लोकांवर विश्वास ठेवला होता, ते विवेकाने आणि शहाणपणाने वागतील असे गृहीत धरले होते. त्यामुळे राजकारण्यांनी धोरण ठरवावे व अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची असे सूत्र ठरले. देशातल्या अनेक समस्या आज अक्राळविक्राळ रूप धारण करत आहेत, त्यामागे सरकारी यंत्रणेची बधिरता, यंत्रणेतील काम करणाऱ्या मंडळींची असंवेदनशील वृत्ती मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने संवेदनशीलता कृतीत आणण्याचा निर्धार यंत्रणेतील मंडळींनी केला तरी फार मोठा फरक पडेल. कारण काम करणाऱ्या माणसांची मानसिकता बदलणे हीच आजची सर्वात मोठी गरज आहे..न्यायालयाच्या एका आदेशाने सगळे काही सुरळीत होईल इतका भाबडेपणा आज कुणाच्यात नाही, पण या देशातली सर्वोच्च संस्था असे काही सांगते तेव्हा त्याचे पालन व्हावे ही अपेक्षा धरणे चुकीचे नाही. आज सोशल मीडियामध्ये ज्या पद्धतीने एखाद्या स्त्रीला किंवा स्त्रीविषयक मुद्द्याला स्वीकारले जाते ते भयावह आहे. अभिनेत्री, एखादी वेगळ्या विचाराची महिला असेल तर तिला ज्या पद्धतीने ट्रोल केले जाते ते सारेच विचित्र आहे. आपण कुठल्या काळात वावरत आहोत असा प्रश्न पडावा असे सगळे वातावरण सोशल मीडियावर सध्या आहे. एकूणच आपल्या समाजजीवनात स्वातंत्र्य आहे, पण त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदारीचे भान कुणालाच नाही अशी स्थिती आहे. संवेदना बाळगा असे न्यायालयाला सांगायला लागावे यातच आपले समाजजीवन आणि सरकारी यंत्रणांची या प्रश्नांकडे बघण्याची उदासीनता किती आहे ते स्पष्ट करणारे आहे. सगळ्याच समाजघटकांना सावध होऊन वागावे लागणाऱ्या या न्यायालयीन सूचना आहेत हे नक्की..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.