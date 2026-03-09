Premium|NCERT textbook controversy : शिक्षण, न्याय आणि संतुलन

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) तयार केलेल्या इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या पुस्तकातील न्यायव्यवस्थेमधील भ्रष्टाचारासंदर्भातील धड्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याची घटना नुकतीच घडली. न्यायालयाने सर्व छापील प्रती जप्त करण्याचे व डिजिटल प्रती हटविण्याचे आदेशही दिले. या घटनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली व असा धडा समाविष्ट केल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती, मात्र न्यायालयाचे ताशेरे ऐकल्यानंतर त्यांनी संबंधितांच्या चौकशीचे आदेश दिले. .अभ्यासक्रमात न्यायालयीन भ्रष्टाचारावर धडा समाविष्ट केल्याने सरकारविरोधात टीका असली, तरी हा वाद केवळ शैक्षणिक धोरणापुरता मर्यादित नसून, तो लोकशाहीतील पारदर्शकता, सत्ताविभाजन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी थेट संबंधित आहे. न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ मानली जाते. त्यामुळे तिच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणारा धडा विद्यार्थ्यांना शिकवावा का, यावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. या धड्यात न्यायव्यवस्थेतील आव्हाने, कोट्यवधी प्रलंबित खटले, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आणि क्लिष्ट कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल चर्चा केली होती. मात्र, या विषयाचा अभ्यास करावा, असा मजकूर त्या धड्यात नक्कीच नव्हता. त्यामुळे न्यायाधीशांनी ‘एकट्या न्यायपालिकेला कसे जबाबदार धरता?’ असा उलट प्रश्न केला. एका बाजूने असा युक्तिवाद केला जातो, की अभ्यासक्रमात न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर धडा समाविष्ट करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेची बदनामी करणे होय. टीकाकारांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. .Premium| CBSE Open Book Exam: घोकंपट्टीला विराम, विचारांना चालना देणारी सीबीएसईची नववीत ओपन बुक परीक्षा पद्धती.न्यायालये ही राज्यघटनेची रक्षक संस्था असून, त्यांच्या निर्णयांमुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतात. अशा परिस्थितीत, न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील धड्याचा समावेश केल्यास या संस्थेची प्रतिमा मलिन होईल आणि लोकशाही मूल्यांना धक्का बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. या निर्णयाचे समर्थन करणारे म्हणतात, की वास्तवापासून पळ काढणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट असू शकत नाही. या धड्यात केवळ भ्रष्टाचार नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेसमोरील इतर आव्हानांचाही ऊहापोह करण्यात आला होता. भ्रष्टाचार हा केवळ कार्यकारी किंवा विधिमंडळापुरता मर्यादित नसून, तो समाजातील सर्वच संस्थांना प्रभावित करतो. न्यायालये याला अपवाद नाहीत. विद्यार्थ्यांना केवळ आदर्श चित्र दाखवण्याऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी, आव्हाने आणि सुधारणा यांवर विचार करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. यामुळेच चिकित्सक विचारसरणी विकसित होते..लोकशाहीत कोणतीही संस्था टीकेपलीकडे नसते. अभ्यासक्रमात न्यायालयीन भ्रष्टाचाराचा धडा समाविष्ट करणे म्हणजे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला दोषी ठरवणे नव्हे, तर काही अपवादात्मक घटनांमधून प्रणाली कशी सुधारता येईल, याचा विचार करणे होय. अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःच्या स्वच्छतेवर आणि पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. त्यामुळे या विषयावर शैक्षणिक पातळीवर चर्चा होणे हे लोकशाहीदृष्ट्या घातक नसून, उलट लाभदायी ठरू शकते. काहींच्या मते, हा धडा सत्ताधाऱ्यांनी न्यायालयांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणण्यासाठी टाकला आहे. तर समर्थकांच्या मते, हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या चौकटीतून, मूल्याधिष्ठित आणि वास्तववादी शिक्षण देण्यासाठी घेतलेला आहे. येथे सरकारने अधिक स्पष्टता आणि संवाद साधणे गरजेचे होते, जेणेकरून गैरसमज टाळता आले असते..एकूणच, अभ्यासक्रमात न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील धडा समाविष्ट करणे हा विषय संवेदनशील असला, तरी तो योग्य की अयोग्य यावर साधक-बाधक चर्चा होणेही आवश्यक आहे. खरेतर याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराकडे बोट दाखवले आहे, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना घटनात्मक संस्था, त्यांचे महत्त्व, तसेच त्यांच्यासमोरील आव्हाने समजावून सांगणे हे आधुनिक शिक्षणाचे आवश्यक अंग आहे. योग्य संदर्भ, संतुलित मांडणी आणि सुधारक दृष्टिकोन ठेवल्यास असा धडा लोकशाही अधिक मजबूत करण्यास मदत करू शकतो. शेवटी, सशक्त लोकशाही ही प्रश्न विचारणाऱ्या, जागरूक नागरिकांवरच उभी असते आणि असे नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षणव्यवस्थेची आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे असे धडे विद्यार्थ्यांना शिकवताना शिक्षणासारख्या संवेदनशील विभागाने काळजी घेणे, अभ्यास करणे गरजेचे आहे व त्याचवेळस या गोष्टी विद्यार्थ्यांना नक्की कशा पद्धतीने निदर्शनास आणून देता येतील, याचा विचारही तज्ज्ञांनी करणे गरजेचे आहे. तर आणि तरच आपल्याला अपेक्षित संतुलित समाजाची निर्मिती शक्य होईल....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.