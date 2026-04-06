Premium|Wife is not a servant : "पत्नी नोकर नाही, जीवनसाथी"; घरकाम ही केवळ बायकोची जबाबदारी नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम निर्वाळा

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक आदेश देऊन पत्नी ही घरातली नोकर किंवा मोलकरीण नसून, जीवनसाथी आहे असे स्पष्ट केले! घरकाम आणि स्वयंपाक करणे ही केवळ पत्नीची जबाबदारी नाही, पतीने घरकामात मदत करणे किंवा पत्नीच्या कामाला हातभार लावणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. घटस्फोटासंबंधीच्या एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक नातेसंबंधांत अत्यंत महत्त्वाचे मत नोंदवत पतीने केलेले सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. पत्नी घरातील नोकर नाही, लग्न हे मालक-नोकर संबंध नसून ती समान भागीदारी आहे, पत्नीला घरकामाचे मशिन समजणे चुकीचे आहे, अशा अनेक गोष्टी या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केल्या आहेत. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.संसारी आयुष्यात नातेसंबंधांबद्दल वडीलधारी मंडळी आत्तापर्यंत ज्या गोष्टी सांगत होती, त्यावरच न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. पती आणि पत्नी संसाररथाची दोन चाके असून या दोघांनी एकत्रितपणे हा रथ चालवायचा असतो, असेच अभिप्रेत असते. दुर्दैवाने, आपल्याकडे महिलांना अनेक बंधने घातली जातात व महिलांनाच अनेक गोष्टींबाबत सातत्याने उपदेश केला जातो. संसार हा तुझाच आहे, तूच पडते घेतले पाहिजेस, असे सांगितले जाते. त्याग करायचा किंवा संसार टिकवण्याची जबाबदारी तुझीच आहे असेही बिंबवले जाते. सोशिकतेची, त्यागाची, दोन पावले मागे येण्याची शिकवण महिलांनाच दिली जाते. पुरुषकेंद्री समाजामध्ये महिलांना अनेक गोष्टीत सुचवल्या जातात. या गोष्टी पुरुषांना झुकते माप देणाऱ्या असतात व त्यामध्ये अनेक वेळा स्त्रियांना गृहीत धरण्यात आलेले असते. आपल्याकडे स्त्रीला एकतर थेट देवीचा दर्जा दिला जातो किंवा अगदी दासीप्रमाणे वागवले जाते. तिचा माणूस म्हणून विचार करण्याची गरज आहे, हेच लक्षात घेतले जात नाही.आपल्याकडच्या कुटुंबव्यवस्थेत मुलगी ही परक्याचे धन आहे असे मानले जाते, त्याचबरोबर घर सांभाळण्याची जबाबदारी केवळ महिलेचीच आहे, अशा पद्धतीचे वर्तन घरातील सर्वांचे असते. आई-वडील घरातील मुलीला संसारात कसे वागायचे याबद्दल सतत मार्गदर्शन करत असतात. सासरी तुझे कसे होणार किंवा लग्न झाल्यावर असेच वागशील का, असा उपदेश घरातील मुलीला सतत केला जातो. मात्र या तुलनेत पुरुषाला लग्नानंतर तुझे आयुष्य बदलणार आहे, तुला काही जबाबदाऱ्या पेलाव्या लागणार आहेत, याबद्दल ठोसपणे सांगितले जात नाही. .पाण्यात पडले की पोहायला येईल या चुकीच्या गृहीतकानुसार पुरुषांना सगळेच येईल किंवा लग्नानंतर तो आपोआप बदलेल असे गृहीत धरले जाते. काही वेळा तर एखाद्या बेजबाबदार आणि कुठलीही कर्तव्ये पार न पाडणाऱ्या तरुणाबाबत घरातील वडीलधारी मंडळी बिनदिक्कतपणे त्याचे लग्न लावून द्या, जबाबदारी पडली की त्याच्यात सुधारणा होईल, असा सल्ला देऊन मोकळे होतात. भारतीय समाजव्यवस्थेत पुरुषाला मिळालेल्या अनेक श्रेष्ठत्वाच्या बाबींमुळे नकळतपणे अनेक गोष्टींमध्ये पती-पत्नींमध्ये श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ अशी विभागणी केली जाते. त्यातून अनेक समस्या निर्माण होत असतात, याचे भान अनेकांना राहिलेले नाही.दिवंगत लेखिका व स्त्री चळवळीतील आघाडीच्या कार्यकर्त्या विद्या बाळ यांनी ३० वर्षांपूर्वी 'साथ-साथ विवाह अभ्यास मंडळ' असा एक उपक्रम सुरू केला होता. त्यांनी अशी संकल्पना मांडली होती, की विवाहानंतर आपले आयुष्य बदलते म्हणजे काय, हे पुरुषांना कधी शिकवलेच जात नाही. किंबहुना विवाहाचा अभ्यास करायचा असतो, हेच अनेकांना माहीत नसते. खरेतर मनुष्याच्या जीवनपद्धतीतील गृहस्थाश्रमाच्या टप्प्याबद्दल कोणे एकेकाळी व्यवस्थित मार्गदर्शन केले जात होते, मात्र काळाच्या ओघात शिक्षण मागे पडले आणि कर्मकांडाला आणि व्यक्तिस्तोमाला महत्त्व प्राप्त झाले. .त्यातूनच सहचर असलेला पती 'पतीदेव' झाला आणि श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्वाचा अतिरेक होऊन नको तो वर्गवाद रुजला गेला आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या. बायको घरात स्वयंपाक करत नाही आणि स्वयंपाक ही तिचीच जबाबदारी आहे, असे सांगत घटस्फोटाचा दाखल झालेला खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला ही या मानसिकतेचेच प्रतीक आहे. पती-पत्नी हे संसारात एकाच पातळीवर असतात, हे मूलभूत तत्त्व विसरले गेल्याने अनेक समस्यांचा जन्म झाला. संसाराच्या रामरगाड्यात दोघांनी एकमेकांची स्पेस जपत परस्परांना वाव दिल्यास तक्रारीची संधी उरणार नाही. त्यासाठी आपण दोघेही समान पातळीवर आहोत, जे काही भले बुरे होईल त्याची समान जबाबदारी आहे हे दोघांनीही स्वीकारल्यास संसारातील सार सापडते आणि संसाराचा रस्ता आनंददायी होतो, हेच या निकालाने ठळकपणे स्पष्ट केले आहे. कवयित्री बहिणाबाईंच्या कवितेतील ओळींप्रमाणे, 'अरे संसार संसार, दोन जिवांचा विचार,' हेच खरे...!