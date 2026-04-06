Premium|Wife is not a servant : "पत्नी नोकर नाही, जीवनसाथी"; घरकाम ही केवळ बायकोची जबाबदारी नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम निर्वाळा

Supreme Court judgment on wife status in marriage : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल: पत्नी ही पतीची दासी किंवा घरातील नोकर नसून ती संसारातील समान भागीदार आहे; घरकाम आणि स्वयंपाक ही केवळ तिचीच जबाबदारी नसल्याचे सांगत न्यायालयाने पतीचे सर्व दावे फेटाळून लावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक आदेश देऊन पत्नी ही घरातली नोकर किंवा मोलकरीण नसून, जीवनसाथी आहे असे स्पष्ट केले! घरकाम आणि स्वयंपाक करणे ही केवळ पत्नीची जबाबदारी नाही, पतीने घरकामात मदत करणे किंवा पत्नीच्या कामाला हातभार लावणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. घटस्फोटासंबंधीच्या एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक नातेसंबंधांत अत्यंत महत्त्वाचे मत नोंदवत पतीने केलेले सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. पत्नी घरातील नोकर नाही, लग्न हे मालक-नोकर संबंध नसून ती समान भागीदारी आहे, पत्नीला घरकामाचे मशिन समजणे चुकीचे आहे, अशा अनेक गोष्टी या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केल्या आहेत.

