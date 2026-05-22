साप्ताहिक

Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!

Impact of Positive Thinking on Recovery : उच्च रक्तदाब या 'सायलेंट किलर' आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सकारात्मक विचार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि तणावमुक्त जीवनशैली या त्रिसूत्रीचे महत्त्व सांगणारा आणि गंभीर धोके टाळण्यासाठी मार्गदर्शन करणारा विशेष लेख.
High Blood Pressure Silent Killer

High Blood Pressure Silent Killer

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

डॉ. सुबोध देशमुख

सकारात्मक विचार केल्यामुळे शरीरातील तणाव कमी होतो आणि औषधे लवकर लागू पडतात. आपल्या छंदांना वेळ द्यावा आणि कुटुंबासोबत आनंदी राहावे. उच्च रक्तदाब हा जरी ‘सायलेंट किलर’ असला, तरी योग्य जागरूकतेने आपण त्याला हरवू शकतो. आहार, व्यायाम आणि तणावमुक्त जीवन ही या आजारावरील खरी त्रिसूत्री आहे. नियमित तपासणी आणि डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनामुळे स्ट्रोक आणि हार्ट ॲटॅकसारखे धोके टाळू शकतो. आज घेतलेली छोटीशी खबरदारी आपल्याला उद्याचे सुरक्षित आणि निरोगी आयुष्य देऊ शकते.

उच्च रक्तदाब हा आजच्या काळातील एक अतिशय गंभीर पण तितकाच शांतपणे वाढणारा आजार आहे. याला ‘सायलेंट किलर’ असेही म्हटले जाते, कारण याची सुरुवातीला कोणतीही मोठी लक्षणे दिसत नाहीत. जेव्हा रक्तवाहिन्यांवर रक्ताचा दाब मर्यादेपेक्षा जास्त येतो, तेव्हा शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांचे नुकसान व्हायला सुरुवात होते. आपण अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करतो, पण हे दुर्लक्ष जिवावर बेतू शकते. बदलती जीवनशैली आणि चुकीचा आहार यामुळे हा आजार आता तरुणांमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे. योग्य वेळी खबरदारी घेतल्यास आणि आपल्या सवयी बदलल्यास आपण यावर सहज नियंत्रण मिळवू शकतो.

Loading content, please wait...
lifestyle
blood
blood donate
health