Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!

उच्च रक्तदाब हा आजच्या काळातील एक अतिशय गंभीर पण तितकाच शांतपणे वाढणारा आजार आहे. याला 'सायलेंट किलर' असेही म्हटले जाते, कारण याची सुरुवातीला कोणतीही मोठी लक्षणे दिसत नाहीत. जेव्हा रक्तवाहिन्यांवर रक्ताचा दाब मर्यादेपेक्षा जास्त येतो, तेव्हा शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांचे नुकसान व्हायला सुरुवात होते. आपण अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करतो, पण हे दुर्लक्ष जिवावर बेतू शकते. बदलती जीवनशैली आणि चुकीचा आहार यामुळे हा आजार आता तरुणांमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे. योग्य वेळी खबरदारी घेतल्यास आणि आपल्या सवयी बदलल्यास आपण यावर सहज नियंत्रण मिळवू शकतो..

उच्च रक्तदाब म्हणजे नेमके काय?आपल्या शरीरातील रक्ताभिसरण होण्यासाठी रक्तवाहिन्यांमध्ये एक ठरावीक दाब असणे आवश्यक असते. हृदयाकडून रक्ताचा पुरवठा करताना रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींवर जास्त ताण पडतो, तेव्हा त्याला उच्च रक्तदाब म्हणतात. सामान्यतः १२०/८० हा रक्तदाब निरोगी मानला जातो, पण तो सतत वाढलेला राहिल्यास धोका निर्माण होतो. रक्तवाहिन्या अरुंद झाल्यामुळे हृदयाला रक्त ढकलण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते, यामुळे हृदयाचे स्नायू थकतात आणि रक्तवाहिन्या कमकुवत होत जातात. कोणत्याही खुणा न दाखवता हा आजार शरीरात वाढतो, म्हणून याला 'शांत शत्रू' मानले जाते. आपली जीवनशैली कशी आहे, यावर रक्ताचा दाब प्रामुख्याने अवलंबून असतो.आनुवंशिकता आणि वाढते वय ही मुख्य कारणेउच्च रक्तदाब होण्यामागे आनुवंशिकता हे एक महत्त्वाचे आणि टाळता न येणारे कारण आहे. जर आई किंवा वडिलांना उच्च रक्तदाब असेल, तर मुलांमध्ये हा आजार होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. वयाची चाळिशी ओलांडल्यानंतर रक्तवाहिन्यांची लवचिकता नैसर्गिकरित्या कमी होऊ लागते, यामुळे वाढत्या वयानुसार रक्तदाब वाढण्याचा धोका नेहमीच जास्त असतो. मात्र आजच्या काळात चुकीच्या सवयींमुळे विशी-तिशीतील मुलांमध्येसुद्धा हा त्रास दिसू लागला आहे. कौटुंबिक इतिहास असलेल्या लोकांनी वयाच्या विशीपासूनच नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे. आपल्या कुटुंबात हा आजार असल्यास अधिक खबरदारी घेणे केव्हाही उत्तम ठरते.मिठाचे अतिसेवनआहारामध्ये मिठाचा अतिवापर हे रक्तदाब वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे. मिठामधील सोडियम शरीरात पाणी साठवून ठेवते, ज्यामुळे रक्ताचे प्रमाण आणि दाब वाढतो. हॉटेलमधील जेवणात आणि पाकीटबंद पदार्थांमध्ये मीठ खूप जास्त असते. लोणची आणि पापड यांसारख्या पदार्थांमुळेसुद्धा शरीरातील सोडियमची पातळी धोकादायकरित्या वाढते. वरून मीठ घेण्याची सवय रक्तवाहिन्यांसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी मिठापेक्षा इतर नैसर्गिक मसाल्यांचा वापर करणे सुरक्षित आहे. मिठावर नियंत्रण मिळवल्यास निम्म्याहून अधिक रक्तदाब नैसर्गिकरित्या कमी होऊ शकतो..मानसिक तणाव आणि धावपळीचे जीवनसततचा मानसिक तणाव हे उच्च रक्तदाबाचे छुपे कारण आहे. कामाचा व्याप आणि घरातील जबाबदाऱ्या यांमुळे मन नेहमी अस्वस्थ राहते. तणावामुळे शरीरात काही संप्रेरके तयार होतात, जी हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाढवतात. विश्रांती न घेता सतत काम केल्यामुळे मेंदू आणि हृदयावर विनाकारण ताण येतो. सततची चिडचिड आणि राग यांमुळे रक्तदाब अचानक वाढण्याची शक्यता असते. मनाला शांत ठेवण्यासाठी ध्यानधारणा आणि योगासने करणे आता काळाची गरज झाली आहे. तणाव व्यवस्थापन शिकल्यास आपण केवळ रक्तदाबच नव्हे, तर इतर अनेक आजार टाळू शकतो.लठ्ठपणा आणि शारीरिक हालचालींचा अभावशरीराचे वजन वाढल्यामुळे हृदयाला रक्ताभिसरण करण्यासाठी जास्त ताण सहन करावा लागतो. लठ्ठ व्यक्तींच्या शरीरात चरबीचे प्रमाण जास्त असल्याने रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. तासन्तास एकाच जागी बसून राहिल्याने रक्त वाहण्याचा वेग मंदावतो आणि दाब वाढतो. व्यायामाचा अभाव असल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरीज जळत नाहीत आणि वजन वाढत राहते. पोटाचा घेरा वाढणे हे उच्च रक्तदाबाला निमंत्रण देणारे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. शारीरिक कष्टाची कामे कमी झाल्यामुळे हा आजार शहरांमध्ये अधिक वेगाने पसरत आहे. सक्रिय राहणे आणि वजन नियंत्रणात ठेवणे हे रक्तदाब कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते.अपुरी झोप आणि विस्कळीत दिनचर्यारात्री उशिरापर्यंत जागणे आणि पुरेशी झोप न मिळणे यामुळे शरीराचे संतुलन बिघडते. झोप पूर्ण न झाल्यामुळे शरीरातील ताण वाढवणारी संप्रेरके सक्रिय होतात आणि रक्तदाब वाढवतात. मेंदूला आणि हृदयाला शांत होण्यासाठी किमान सात ते आठ तासांची झोप अनिवार्य आहे. सतत झोप मोड झाल्यामुळे चिडचिडेपणा वाढतो आणि दिवसा कामात लक्ष लागत नाही. रात्रीच्यावेळी शरीर स्वतःची दुरुस्ती करत असते, ज्यासाठी शांत झोप महत्त्वाची असते. विस्कळीत दिनचर्या ही आजच्या अनेक आजारांचे मुख्य मूळ कारण आहे. वेळेवर झोपणे आणि वेळेवर उठणे यामुळे रक्तदाब नैसर्गिकरित्या संतुलित राहण्यास मदत होते.व्यसनाधीनताधूम्रपान आणि मद्यपान यांमुळे रक्तवाहिन्यांचे प्रचंड नुकसान होते आणि त्या कडक होतात. सिगारेटमधील निकोटिनमुळे हृदयाचे ठोके अचानक वाढतात आणि रक्तवाहिन्या अरुंद होतात. मद्याच्या अतिसेवनामुळे हृदयाचे स्नायू कमकुवत होतात व रक्तदाब नियंत्रणाबाहेर जातो. व्यसनांमुळे औषधांचासुद्धा शरीरावर नीट प्रभाव पडत नाही आणि गुंतागुंत वाढते. तंबाखूचे सेवन रक्ताभिसरण प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण करते. कोणत्याही प्रकारचे व्यसन हे उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी जिवावर बेतू शकते. निरोगी हृदयासाठी व्यसनांपासून लांब राहणे हाच सर्वात सुरक्षित आणि उत्तम मार्ग आहे..हृदयविकाराचा आणि स्ट्रोकचा मोठा धोकारक्तदाब नियंत्रणात न ठेवल्यास हृदयविकाराचा झटका येण्याची दाट शक्यता असते. रक्तवाहिन्यांवर सतत ताण राहिल्यामुळे त्या फुटू शकतात किंवा त्यामध्ये ब्लॉक तयार होऊ शकतात. मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा खंडित झाल्यामुळे अर्धांगवायू म्हणजेच स्ट्रोकचा झटका येऊ शकतो. हे दोन्ही प्रकार अत्यंत जीवघेणे असून माणसाला कायमचे अपंगत्व देऊ शकतात. हृदयाच्या भिंती जाड झाल्यामुळे हृदयाची पंपिंग करण्याची क्षमता हळूहळू कमी होत जाते. रक्तदाब नियमित तपासणे हा या संकटांपासून वाचण्याचा सर्वात सोपा उपाय आहे. आपल्या महत्त्वाच्या अवयवांचे रक्षण करण्यासाठी रक्तदाब सामान्य ठेवणे आवश्यक आहे.किडनीच्या आजारांची वाढती भीतीरक्त शुद्ध करण्याचे काम करणाऱ्या किडनीवर उच्च रक्तदाबाचा वाईट परिणाम होतो. किडनीमधील सूक्ष्म रक्तवाहिन्या खराब झाल्यामुळे रक्तातील विषारी घटक बाहेर पडत नाहीत, यामुळे किडनी निकामी होण्याचा धोका निर्माण होतो. किडनीचे कार्य बिघडल्यामुळे पुन्हा रक्तदाब वाढतो आणि हे एक दुष्टचक्र सुरू होते. लघवीवाटे प्रथिने बाहेर पडणे हे किडनीवर ताण आल्याचे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. किडनीचे आरोग्य जपण्यासाठी रक्तदाब आणि साखर या दोन्हीवर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. अनेकदा किडनी खराब झाल्यावरच लोकांना त्यांच्या उच्च रक्तदाबाची जाणीव होते.दृष्टीवर परिणामउच्च रक्तदाबामुळे डोळ्यांच्या पडद्यावरील म्हणजेच रेटिनावरील रक्तवाहिन्यांना इजा होऊ शकते, यामुळे दृष्टी धूसर होणे किंवा कायमची नजर जाण्याचा धोका संभवतो. डोळ्यांच्या आत रक्तस्राव झाल्यामुळे नजर कमी होण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. डोळ्यांच्या तपासणीतूनसुद्धा अनेकदा उच्च रक्तदाबाचे निदान होऊ शकते. रक्ताचा दाब वाढल्यामुळे डोळ्यांच्या नसांवर ताण येतो आणि डोकेदुखी जाणवते. डोळ्यांचे तेज टिकवण्यासाठी रक्तातील साखरेसोबतच रक्तदाबही मर्यादेत ठेवला पाहिजे. नियमित डोळे तपासणी करणे हे उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांसाठी खूप फायदेशीर ठरते.आहारातील बदल आणि पोटॅशियमचे महत्त्वआहारामध्ये पालेभाज्या आणि फळांचे प्रमाण वाढवल्यास रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते. केळी आणि संत्री यांसारखे पोटॅशियमयुक्त पदार्थ शरीरातील सोडियमचे दुष्परिणाम कमी करतात. नाचणी आणि बाजरी यांसारख्या तृणधान्यांचा समावेश आहारात करणे आरोग्यासाठी हिताचे आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ खाताना ते कमी स्निग्धता असलेले असावेत याची काळजी घ्यावी. बाहेरचे तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ खाणे पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे. फायबरयुक्त आहार घेतल्यामुळे पचन सुधारते आणि वजन कमी होण्यास मदत मिळते. नैसर्गिक आणि सात्त्विक आहार हेच उच्च रक्तदाबावरचे सर्वात मोठे औषध आहे..व्यायामाची जोडदररोज किमान तीस मिनिटे वेगाने चालणे हा रक्तदाब कमी करण्याचा सर्वात सोपा व्यायाम आहे. व्यायामामुळे रक्तवाहिन्या लवचिक राहतात आणि हृदयाची कार्यक्षमता वाढते. पोहणे किंवा सायकल चालवणे यामुळेसुद्धा रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुधारते. नियमित व्यायाम केल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी जळते आणि वजन कमी होते. व्यायामामुळे तणाव कमी होतो व रात्री गाढ झोप लागण्यास मदत होते. सुरुवातीला साध्या व्यायामापासून सुरुवात करून हळूहळू त्याचे प्रमाण वाढवावे. सातत्य ठेवून केलेला व्यायाम हा औषधांचा डोस कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी ठरतो.योगासने आणि प्राणायामाचा सरावयोगासने आणि प्राणायामामुळे शरीरातील मज्जासंस्था शांत होते आणि रक्तदाब कमी होतो. भ्रामरी आणि अनुलोम विलोम यांसारखे प्राणायाम रक्ताचा दाब नियंत्रित करण्यासाठी उत्तम आहेत. योगामुळे शरीरातील स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि मनाला शांती मिळते. शवासानाचा सराव केल्यामुळे हृदयाचे ठोके सामान्य होतात आणि शरीर रिलॅक्स होते. योगामुळे प्रतिकारशक्ती वाढते आणि शरीराची अंतर्गत शक्ती सुधारते. दिवसातून किमान १५ ते २० मिनिटे स्वतःसाठी काढणे ही आरोग्यासाठीची मोठी गुंतवणूक आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली योगासने केल्यास अधिक चांगला परिणाम दिसून येतो.नियमित तपासणीउच्च रक्तदाब हा आजार तपासल्याशिवाय समजत नाही, म्हणून नियमित बीपी चेक करणे गरजेचे आहे. घरी डिजिटल बीपी मशिन ठेवून आठवड्यातून एकदातरी तपासणी करावी. औषधे स्वतःच्या मनाने कधीही बंद करू नयेत, कारण यामुळे रक्तदाब अचानक वाढू शकतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषधांचा डोस ठरवावा आणि त्यात बदल करावा. काही लोकांना औषधांचे दुष्परिणाम जाणवू शकतात अशा वेळी डॉक्टरांना लगेच सांगावे. नियमित तपासणीमुळे भविष्यातील मोठी संकटे आपण आधीच टाळू शकतो. आरोग्याप्रती जागरूक राहणे हाच सुदृढ आयुष्याचा एकमेव मार्ग आहे.पाण्याचे महत्त्वभरपूर पाणी प्यायल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त क्षार लघवीवाटे बाहेर टाकले जातात. पाणी कमी प्यायल्यास रक्त घट्ट होते आणि रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते. दिवसभरात किमान आठ ते दहा ग्लास पाणी पिणे हे आरोग्यासाठी खूप आवश्यक आहे. कोमट पाणी प्यायल्यामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते. नारळपाणी पिणे हा शरीरातील क्षारांचे संतुलन राखण्यासाठी एक नैसर्गिक मार्ग आहे. चहा आणि कॉफीचे अतिसेवन टाळून त्याऐवजी पाणी किंवा ताक पिणे उत्तम. शरीरातील आर्द्रता टिकवून ठेवल्यास रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुरळीत चालते..सकारात्मक दृष्टिकोनउच्च रक्तदाब झाला म्हणजे आयुष्य संपले, असे न मानता ते स्वीकारून जीवनशैलीत बदल केले पाहिजेत. सकारात्मक विचार केल्यामुळे शरीरातील तणाव कमी होतो आणि औषधे लवकर लागू पडतात. आपल्या छंदांना वेळ द्यावा आणि कुटुंबासोबत आनंदी राहावे. निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवल्यामुळे मनावरचा ताण हलका होतो. आनंदी राहिल्यामुळे रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढते आणि आरोग्य सुधारते. हा आजार केवळ औषधांनी नव्हे, तर आनंदी राहूनसुद्धा आपण नियंत्रित करू शकतो. आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे आणि तिचे रक्षण करणे आपल्या हातात आहे.उच्च रक्तदाब हा जरी सायलेंट किलर असला, तरी योग्य जागरूकतेने आपण त्याला हरवू शकतो. आहार, व्यायाम आणि तणावमुक्त जीवन ही या आजारावरील खरी त्रिसूत्री आहे. नियमित तपासणी आणि डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनामुळे स्ट्रोक आणि हार्ट ॲटॅकसारखे धोके टाळू शकतो. आज घेतलेली छोटीशी खबरदारी आपल्याला उद्याचे सुरक्षित आणि निरोगी आयुष्य देऊ शकते. आपल्या कुटुंबासाठी आणि स्वतःसाठी निरोगी राहण्याचा संकल्प आजच करू या.अमेरिकन हार्ट असोसिएशनची रक्तदाबासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे<१२० / <८० : सामान्य (आरोग्य चांगले)१२०-१२९ / <८० : वाढलेला (जीवनशैलीत बदल आवश्यक)१३०-१३९ / ८०-८९ : स्टेज 1 (डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा)१४० / ९० : स्टेज २ (औषध + कडक नियंत्रण गरजेचे)१८० /१२० : क्रायसिस (तात्काळ हॉस्पिटलला जाणे आवश्यक)डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत. 