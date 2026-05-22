Premium|Saint Namdev legacy : नेतृत्वाविना दीडशे वर्षे टिकला वारकरी संप्रदाय! संत नामदेवांच्या भक्तीचा पाया ठरला वज्रलेप

डॉ. रवींद्र शोभणेमहाराष्ट्रात वारकरी संप्रदायाचे नेतृत्व करणारा कोणताही मोठा संत नसताना केवळ संत नामदेवांच्या शिष्यगणांनी पुढे संत एकनाथांच्या उदयापर्यंत वारकरी संप्रदाय किंवा भागवत धर्म चिकाटीने टिकवून ठेवला. या संतमेळ्याने व्यक्तिगत पातळीवर काहीही दुजाभाव न करता, जातीभेद न मानता बहुजन समाजातील सगळ्या संतांना विठ्ठलभक्तीचे दरवाजे खुले करून दिले. संत नामदेवांनी घालून दिलेला भक्तीचा पाया इतका भक्कम होता, की त्यांच्या वीस वर्षांच्या अनुपस्थितीतच नव्हे, तर पुढे त्यांच्या समाधीनंतरसुद्धा दीडशे वर्षे हा भक्तीचा मळा सतत फुलतच होता.पंजाबात वीस वर्षे काढल्यानंतर संत नामदेव पुन्हा पंढरपुरी आले आणि त्यानंतर काहीच दिवसांत त्यांनी पंढरपूरला समाधी घेतली असे त्यांच्याविषयी सांगितले जाते. त्यांचा समाधीकाळ इ.स. १३५० असा दर्शविला आहे. या काळात त्यांचे वय ऐंशी होते. म्हणजे ऐंशीव्या वर्षी ते पंजाबातून म्हणजेच घुमान या गावातून महाराष्ट्रात पंढरपुरी आले तेव्हा थकलेले असणार. त्यांचे समकालीन संत या काळापर्यंत काळाच्या पडद्याआड गेलेले होते. संत ज्ञानेश्वर आणि त्यांचे बंधू तर त्यांच्या नजरेसमोरच समाधिस्थ झाले होते. संत सावता माळीसुद्धा त्याच दरम्यान (१२९५) देवाघरी गेले होते. संत गोरा कुंभार (१३१७), संत नरहरी सोनार (१३१३), संत जोगा परमानंद (१३३८), संत चोखामेळा (१३३८), संत जनाबाई (१३५०) आदी नामदेवकालीन संत त्यांच्या परतीच्या प्रवासापर्यंत काळाच्या पडद्याआड गेले होते. नामदेवांचे काही शिष्य परिसा भागवत, राका कुंभार, जोगा परमानंद, संत बंका महाराज आदी संतांविषयी पुरेशी आणि विश्वासार्ह अशी माहिती मिळत नाही. पण हे संतसुद्धा त्यांच्या समकालीनच होते. इ.स. १३५०नंतरच्या संतांचा विचार करता, एकनाथांपर्यंत (इ.स. १५०४-१५९९) म्हणजे जवळजवळ दीडशे वर्षे मोठ्या संतांची परंपरा महाराष्ट्रात दिसत नाही. आणि तरीही वारकरी संप्रदाय अव्याहतपणे सुरू राहिला. त्यात खंड पडला नाही. अर्थात ही वारकरी संप्रदायाची अंगभूत असलेली विजिगीषू वृत्ती व सामर्थ्य होय, हे नाकारता येत नाहीच..Premium|Seuna Yadavas of Devagiri history : राजा कालस्य कारणम्....संत नामदेव जेव्हा घुमानहून पंढरपूरला आले, तेव्हा त्यांना काय दिसले असावे? आणि त्यामुळे त्यांची भावना काय झाली असावी? त्यांच्या या अवस्थेसाठी संत तुकारामांचा अभंग आठवतो -ओस झाल्या दिशा मज भिंगुळवाणे ।जिवलग नेणे मज कोणी ।। १ ।।भय वाटे देखे श्वापदांचे भार ।नव्हे मज धीर पांडुरंगा ।। २ ।।अंधकार पुढे न चालवे वाट ।लागतील खुंट कांटे अंगी ।। ३ ।।एकला निःसंग फाकती मारग ।भितों नव्हे लाग चालावया ।। ४ ।।तुका म्हणे वाट दावूनि सदगुरू ।राहिलासे दुरू पांडुरंगे ।। ५ ।।संत नामदेव ज्या ओढीने पंढरपुरी आले, ती ओढ निश्चितच आंतरिक होती. आपल्या ज्या दैवताचे दर्शन आपल्याला वीस वर्षे होऊ शकले नाही, त्याच्या दर्शनासाठी आपण आतातरी (थकलो असतानाही) जावे, ही तळमळ त्यांच्या मनात असावीच; हे सांगणे नकोच. त्याच ओढीने ते एवढा प्रवास करून पंढरपुरी आले. पुन्हा हा प्रश्न पडतोच - ते घुमानहून निघाले तेव्हा त्यांच्यासोबत त्यांचे कोणी शिष्य होते का? तर निश्चितच असावेत. पंजाबात त्यांचे शिष्य म्हणून विष्णुस्वामी, बहोरदास, लढ्ढा, जल्ला आणि केशोकलाधारी या शिष्यांचा उल्लेख येतो; पण त्या कोणत्याही शिष्यांचा उल्लेख कुठल्या अभंगात नाही. कदाचित घुमान किंवा पंजाबमधील त्यांचे शिष्य त्यांच्यासोबत आलेले असणार. कारण वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी जेव्हा नामदेवांनी महाराष्ट्रात जाण्याचा विचार केला, तेव्हा आपल्या वयोवृद्ध गुरूंना असे एकट्याने एवढ्या प्रवासाला जाऊ द्यायचे का, हा साधा प्रश्न त्यांच्यापैकी कुणाला तरी पडला असणारच. आणखी एक मुद्दा, आपण पंजाबातील संत नामदेवांची प्रतिमा किंवा चित्र पाहिले, तर ते महाराष्ट्रातल्या नामदेवांच्या प्रतिमेपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या वेशात संत नामदेव महाराष्ट्रात येणार, तर त्यांना येथे ओळखणारे कोण असणार? त्यांचे आप्त तरी त्यांना ओळखतील का, याविषयीसुद्धा शंका येते.अर्थात संत नामदेवांनी पंढरपुरी जाण्याचा विचार घुमानमधील आपल्या शिष्यांच्या समोर ठेवला असणार, तेव्हा त्यांनासुद्धा धक्काच बसला असणार. म्हणजे वीस वर्षे येथील मातीत रमलेले संत नामदेव एकाएकी पंढरपूरला जाण्याचा निर्णय घेतात, ही गोष्ट तिथल्या त्यांच्या शिष्यांना निश्चितच धक्का देणारी ठरली असणार. पण गुरूंच्या इच्छेपुढे कुणीही काहीही बोलले नसावे. फक्त त्यांना सुखरूप त्यांच्या ठिकाणी पोहोचवून द्यावे असा विचार मनी बाळगून त्यांच्यासोबत काही संत आलेले असणारच. जेव्हा संत नामदेव महाराष्ट्रात आले, तेव्हा सर्वत्र मुघल सत्तेचा अंमल होता. सर्वसामान्य भारतीय माणसाचे जीवन अत्यंत अस्थिर झालेले होते. सामान्य माणसाला एवढ्या दूरचा प्रवास एकट्याने करणे भीतीप्रद होतो. तथापि, संत नामदेवांच्या मनातील विठ्ठलच्या भेटीची, ओढीची प्रचिती त्यांच्या या अभंगातून अधिक स्पष्ट होते -.भेटीची आवडी उत्कंठित चित्त ।न राहे निवांत एके ठायी ।।जया देखें तया हेची पुसे मात ।का मज पंढरीनाथ बोलाविना ।।सखे वारकरी पंढरीसी जाती ।निरोप त्या हाती पाठविन ।।निंबुर्जला नामा कंठी धरिला प्राण ।करीतसे ध्यान रात्रंदिनी ।।(अ. क्र. १२५९)प्रस्तुत अभंगातली भेटीची भावना, ओढ ही निश्चितच पंजाबातल्या भावस्थितीचे वर्णन करणारी आहे. तिथेच हा अभंग त्यांनी रचलेला असावा किंवा नंतर त्या भावनेची प्रचिती, तो प्रत्यय त्यांनी मांडला असावा. हा अभंग आधीचा असता, तर संत नामदेवांचे वास्तव्य पंढरपुरी असू शकत नाही. कारण त्याकाळी त्यांना अखंड देवाचा शेजार होता. घुमानमध्ये काय किंवा उतर प्रांतात काय, वीस वर्षे घालवल्यानंतर विठ्ठलभक्त म्हणून ज्यांचा पिंड घडला होता, त्या संत नामदेवांना विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ अनिवार असणे, हे सांगायला नकोच.वरील संदर्भावरून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट होते. काही अभ्यासकांच्या मते महाराष्ट्रातील संत नामदेव आणि पंजाबातील नामदेव हे एक नव्हेत. ते दोन होते किंवा वेगवेगळे होते असेही बोलले जाते. त्यासाठी एक पुरावा तो पक्ष देतो, तो पुरावा म्हणजे घुमान येथील संत नामदेवांचे स्मारक. या विधानाला छेद देताना असेही मत मांडता येईल, की संत नामदेवांच्या सोबत घुमानाहून त्यांचे काही शिष्य पंढरपुरी आले होते. पंढरपुरी आल्यानंतर संत नामदेवांच्या मनातील शेवटची इच्छा - ‘नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चिरे । संत पाय हिरे देती वरी...’ ही जी भावना होती, त्या भावनेचा आदर म्हणून तिथे असलेल्या सगळ्या संतांनी आणि नामदेवांच्या शिष्यांनी त्यांना समाधी दिली. हा समाधी सोहळा जसा भावुक होता, तसाच तो भक्तीने पुरेपूर व्यापलेलासुद्धा होता. त्यावेळी संत नामदेवांच्या कुटुंबातील काही मंडळींची साक्ष काढावी लागते. या समाधीचे वर्णन अनेक नामदेवशिष्यांनी आपल्या अभंगांत केले आहे. तेही तपासून पाहता येईल.समाधी महाद्वारी । श्री विठ्ठलचरणी... (संत परिसा भागवत)भक्त नामदेवे अक्षयी जडला । पायरी तो झाला महाद्वारी... (संत नरहरी सोनार)महाद्वारी सुख सुखाची जे राशी । ते नामयासी प्राप्त झाले... (संत चोखामेळा)संत नामदेवांच्या समाधीच्यावेळी त्यांचे समकालीन असे हे तीन संत उपस्थित होते. त्या अनुभवातून, त्या दर्शनाने भारावून या तिन्ही संतांनी संत नामदेवांच्या समाधीसंबंधी अशाप्रकारचे भावपूर्ण लेखन केले आहे. पण त्यानंतर दीडशे वर्षांनी जन्माला आलेल्या आणि संत नामदेवांचाच वारसा पुढे चालवणाऱ्या संत एकनाथ यांनीही त्यांच्या या महाप्रयाणाला केलेले नमनसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. ते लिहितात-लाडका तो नामा । समाधी महाद्वारी ।।वरील मुद्द्याचा परामर्श घ्यायचा झाला, तर घुमानला असलेले संत नामदेवांचे स्मारक पाहणारे अभ्यासक संत नामदेवांनी येथेच अखेरचा श्वास घेतला असेही आग्रही प्रतिपादन करतात. पण या प्रसंगाचा विचार करता संत नामदेवांनी पंढरपुरीच समाधी घेतली. त्यांच्यासोबत आलेल्या पंजाबातील त्यांच्या भक्तांनी पुढे घुमानला त्यांच्या भक्तीपोटी स्मारक उभे केले असावे, असा युक्तिवाद करता येईल आणि हा युक्तिवाद अधिक तार्किक वाटतो..Premium|Sant Namdev Punjab Stay : नामदेवांच्या श्रेयाची 'काटकसर' का झाली? जातिव्यवस्था आणि संत परंपरेतील उपेक्षेचा परखड वेध.संत नामदेवांनी महाराष्ट्र सोडला, तेव्हा (इ.स. १३२०च्या आसपास) महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतातसुद्धा मुस्लिमांचे राज्य सर्वत्र प्रस्थापित झाले होते. मुस्लिमांच्या आक्रमणामुळे संत नामदेवांनी महाराष्ट्र सोडला असावा असा कयास काही अभ्यासक मांडतात. काही प्रमाणात ते खरेही मानता येईल. पण मुस्लिमांची सत्ता त्याकाळी कुठे नव्हती? मुस्लिमांच्या सत्तेमुळे येथील सुफी संत परंपरेला अधिक वाव मिळाला हेही खरे. या सत्तेमुळेच हिंदूंच्या देवळांवर आणि धर्मावर आक्रमणे होऊ लागली होती. सोरटी सोमनाथाच्या देवळाचे उदाहरण तर प्रसिद्धच आहे. त्याच काळात महंमद तुघलकाने आपली राजधानी दिल्लीहून हलवून देवगिरी येथे आणली होती. पण त्या काळातच संत नामदेव घुमानला गेले असताना दिल्लीच्या गादीवर राज्य करणाऱ्या बादशहा आलम ऊर्फ अल्लाउद्दिन याने संत नामदेवांसाठी एक मंदिर बांधण्याकरिता देणगी दिली होती. (संदर्भ : नामदेव, डॉ. माधव गोपाळ देशमुख, साहित्य अकादमी प्रकाशन, पान क्र. १८)या काळात महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदायाचे नेतृत्व करणारा कोणताही मोठा संत नसताना केवळ संत नामदेवांच्या शिष्यगणांनी या वीस ते पंचवीस वर्षांत आणि पुढे संत एकनाथांच्या उदयापर्यंत हा वारकरी संप्रदाय किंवा भागवत धर्म चिकाटीने टिकवून ठेवला. या संतमेळ्याने व्यक्तिगत पातळीवर काहीही दुजाभाव न करता, जातीभेद न मानता बहुजन समाजातील सगळ्या संतांना विठ्ठलभक्तीचे दरवाजे खुले करून दिले. सामान्य माणसाला सगुणोपासनेचा मार्ग दाखवीत, ऐहिकात रमलेल्या सामान्य भक्ताला पंढरपूरच्या यात्रेची वाट दाखवीत या धर्माची कळत नकळत दीक्षा दिली, मुक्तीचा मार्ग दाखविला हे या संतांचे फार मोठे असे श्रेय आहे. आणि ही शिकवण कोणाची? तर ती संत नामदेवांची, हेही नाकारता येत नाही. कारण त्यांनी घालून दिलेला भक्तीचा पाया इतका भक्कम होता, की त्यांच्या वीस वर्षांच्या अनुपस्थितीतच नव्हे, तर पुढे त्यांच्या समाधीनंतरसुद्धा दीडशे वर्षे हा भक्तीचा मळा सतत फुलतच होता.एका वेगळ्या मुद्द्याकडे वाचकांचे, अभ्यासकांचे लक्ष वेधणे गरजेचे वाटते. संत नामदेवांच्या किंवा संत ज्ञानेश्वरांच्या समाधीनंतरसुद्धा ही भागवत धर्माची पताका अखंडपणे फडकत होती ती कुणामुळे? त्याचे श्रेय कुणाकडे जाते? संत बहिणाबाई यांनी रचलेल्या अभंगांना बाजूला ठेवून अगदी निःपक्षपणे या विधानाचा विचार करावा लागेल. पण संत बहिणाबाईचे मूळ अभंग आधी पाहावे लागतील.संतकृपा झाली । इमारत फळा आली ।।ज्ञानदेवे रचिला पाया । उभारिले देवालय ।।नामा त्याचा किंकर । तेणे केला विस्तार ।।जनार्दन एकनाथ । खांब दिला भागवत ।।तुला झालासे कळस । भजन करा सावकाश ।।मराठी संतपरंपरेचे हे देवळाचे रूपक घेऊन संत बहिणाबाई यांनी मराठी संतांच्या कार्याचा यथोचित गौरव केला आहे, असे म्हटले जाते. पण या रूपकात त्यांनी संत नामदेवांसाठी ‘किंकर’ हा शब्दप्रयोग वापरून संत नामदेवांच्या अभ्यासकांना बुचकाळ्यात पाडले आहे. किंकर या शब्दाचा साधा अर्थ ‘दास’ असा होतो. दास हा शब्द तत्कालीन सामाजिक चौकटीत खालच्या स्तरावरील अर्थ प्रतिपादन करणारा होता. ज्ञानदेवांनी पाया रचला, जनार्दन एकनाथांनी खांब दिला, तुकाराम महाराजांनी कळस चढविला हे सगळे सत्य आहे. वादातीत आहे. पण नामदेवांच्याच वाट्याला किंकर असा शब्द येतो? कोणत्याही शब्दकोशात ‘किंकर’ या शब्दाचं अर्थ ‘दास’ असाच होतो, हे संत बहिणाबाईंना कळत नव्हते असे नाही. त्या विदुषी होत्या, संत तुकारामांच्या शिष्या म्हणून प्रसिद्ध होत्या. खुद्द संत नामदेवांनी स्वतःला किंकर म्हणवून घेणे आणि दुसऱ्याने त्यांना किंकर म्हणणे यातील भेद समजून घ्यावा लागतो. ज्या संत तुकाराम महाराजांनी संत नामदेवांना आपला प्रेरणापुरुष मानले होते. (नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे । सवे पांडुरंगे येउनियां) त्यांच्याकडून अपूर्ण राहिलेल्या शतकोटी अभंगांची धुरा जिने आपल्या खांद्यावर घेतली, ती संतश्रेष्ठ तुकारामांची बहिणाबाई ही शिष्या. मूळची कुलकर्णी घराण्याची मुलगी आणि संत तुकारामांच्या अभगांनी प्रभावित झालेली ही कवयित्री. त्याकाळी संत तुकाराम यांच्याइतका प्रतिभासंपन्न, अजोड असा दुसरा संत लोकमानसात रुजलेला नव्हताच. त्यांचे अभंग ऐकून बहिणाबाई त्यांची मनोमन भक्त झालेली. असे असताना आपल्या परात्पर गुरूविषयी अशी भावना, शब्द तिच्या अभंगातून किंवा रचनेतून का यावा? कदाचित येथे पुन्हा जातीय स्तर किंवा वर्ग आड येतो, असे म्हणायला वाव आहे. ‘एकीकडे बहिणाबाई बौद्ध तत्त्वचिंतक अश्वघोष यांच्या ब्राह्मण विध्वसंक वज्रसूची या कृतीवर अभंगात्मक भाष्य करतात. अश्वघोषांनी या कृतीत जन्माधिष्ठित ब्राह्मण्याला कडाडून विरोध केला आहे’... (संदर्भ : तुकारामदर्शन, डॉ. सदानंद मोरे, सकाळ प्रकाशन (दुसरी आवृत्ती), पान क्र. ५१) असे असताना त्यांनी संत नामदेवांचे प्रचंड कार्य, त्यांचे अध्वर्यूत्व, तत्कालीन सामाजिक, वाङ्मयीन धुरिणत्व या सगळ्या गोष्टींना बाजूला सारून त्यांना केवळ किंकर ही उपमा देणे म्हणजे त्यांच्या सबंध कार्यावर, महत्तेवर पाणी फेरण्यासारखे आहे..हाच सूर पुढे अनेक विद्वानांनी लावलेला दिसतो. त्यामुळे जेवढे लेखन संत ज्ञानेश्वरांवर झाले, संत तुकारामांवर झाले, तेवढे संख्यात्मक आणि गुणात्मक लेखन संत नामदेवांवर झालेले नाही, ही त्यामागची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्यांच्या सप्तशताब्दी किंवा तत्सम निमित्ताने काही कार्य शासकीय पातळीवर झाले असेल, ते म्हणजे त्यांना शासकीय पातळीवर जनमानसाची मागणी म्हणून किंवा ज्ञातीबांधवांनी दिलेली नैमित्तिक मानवंदना किंवा अभिवादन म्हणता येईल. पण तटस्थपणे ‘नामदेवे रचिला पाया । तुका झालासे कळस...’ या परिप्रेक्ष्यातून हा अभ्यास झाला नाही. कदाचित आज संतसुद्धा आपापल्या जातीत वाटून घेतल्यामुळे आपल्या जातीतील संतांना मोठे करण्याची आज जी अहमहमिका लागलेली दिसते, त्याचा परिणाम कदाचित असू शकेल; पण काही संत आणि त्यांचे कार्य हे जातीपातीच्या चौकटीत न बसणारे आहे. संत नामदेव हे त्यांच्यापैकी एकमेव अग्रणी आहेत, असे म्हणायला काहीही हरकत नाही.डॉ. रवींद्र शोभणे ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.