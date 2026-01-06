Premium|Street Shopping: मॉल्सपेक्षा स्ट्रीट शॉपिंगची क्रेझ; बजेटमध्ये हटके फॅशन

श्रुती कुलकर्णीस्ट्रीट शॉपिंगमुळे फॅशनविश्वाची कवाडं आता सर्वांसाठीच खुली झाली आहेत. तरुणाईला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची आणि ट्रेंडी फॅशन फॉलो करण्यासाठी मॉल्स किंवा महागड्या ब्रँड्सची गरज पडत नाही. तुम्हीही स्ट्रीट शॉपिंगचा आनंद घ्या आणि ट्रेंडी राहा! आजकालच्या तरुणाईमध्ये स्ट्रीट शॉपिंगची एक वेगळीच क्रेझ आहे. मॉल्समधली चकचकीत दुकानं आणि ब्रँडेड वस्तूंपेक्षा रस्त्यांच्या कडेला फुटपाथवर असलेली छोटी छोटी दुकानं, स्टॉल्स आणि तिथं मिळणाऱ्या हटके वस्तू तरुणाईला जास्त आकर्षित करत आहेत. स्ट्रीट शॉपिंग म्हणजे केवळ खरेदी नाही, तर तो एक वेगळाच भन्नाट अनुभव असतो. ‘आओ जाओ, देखो भालो, पसंद आए तो ले डालो!’ या तत्त्वावर स्ट्रीट शॉपिंग चालतं. कपडे, वस्तूंच्या किमतीत घासाघीस करणं, नवनवीन गोष्टी, फॅशन शोधणं आणि आपल्या थोड्याशा बजेटमध्येही मनासारख्या वस्तू मिळाल्याचा आनंद हे सगळं स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये दडलेलं आहे. इथं कपड्यांपासून ते फूटवेअर्सपर्यंत, दागिन्यांपासून ते घर सजावटीच्या वस्तूपर्यंत आणि गॅजेट्सपासून खाद्यपदार्थ व ॲँटिक वस्तूंपर्यंत सगळं काही मिळतं. इथं तुम्हाला ब्रँडेड वस्तूंची अपेक्षा नसते, पण बजेटमध्ये स्टायलिश आणि हटके गोष्टी नक्कीच मिळतात. .स्ट्रीट शॉपिंगचे फायदेबजेट-फ्रेंडली : स्ट्रीट शॉपिंगचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही खरेदी खिशाला परवडणारी असते. मॉल्सच्या तुलनेत इथं वस्तू खूपच स्वस्त मिळतात. कॉलेजचे विद्यार्थी किंवा ज्यांचं बजेट कमी आहे त्यांच्यासाठी स्ट्रीट शॉपिंग हा उत्तम पर्याय ठरतो.युनिक आणि हटके वस्तू : इथं तुम्हाला अशा अनेक वस्तू मिळतील, ज्या मॉल्समध्ये किंवा मोठ्या दुकानांमध्ये सहसा दिसत नाहीत. हाताने तयार केलेले दागिने, व्हिंटेज वस्तू, वेगवेगळ्या डिझाईन्सचे कपडे अशा अनेक युनिक गोष्टी इथं मिळतात. यामुळे तुमची स्टाइल इतरांपेक्षा वेगळी आणि खास दिसते.घासाघीस करण्याची मजा : स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये घासाघीस करणे हा तर एक अविभाज्य भाग आहे. किंमत कमी करून एखादी वस्तू खरेदी करण्याचा एक वेगळाच आनंद मिळतो.फ्रेंडशिप डेट : मित्र-मैत्रिणींसोबत किंवा ग्रुपनं स्ट्रीट शॉपिंगला जाणं हा तर अनेकांचा आवडता छंद असतो. वेगवेगळ्या लोकांच्या भेटीगाठी होतात, रस्त्यावरची ती गर्दी, आवाज या सगळ्यांमुळे एक वेगळंच वातावरण तिथं तयार झालेलं असतं. आणि या ‘हॅपी केऑटिक’ वातावरणात शॉपिंग करणं म्हणजे मज्जाच!स्थानिक कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन : अनेक ठिकाणी स्थानिक कारागीर आपल्या हातांनी तयार केलेल्या वस्तू विकतात. त्यांच्याकडून खरेदी केल्यानं आपण स्थानिक कला आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देतो. या कलाकृती खूप युनिक असतात. .स्ट्रीट शॉपिंगसाठीच्या टिप्सफिरून बघा : सगळी खरेदी एकाच दुकानातून करण्याऐवजी आजूबाजूच्या इतर दुकानांमध्येही फिरून बघावं. कदाचित थोडं फिरून चांगली वस्तू कमी किमतीत मिळू शकते.घासाघीस करा : किंमत कमी करण्यासाठी घासाघीस करायला अजिबात संकोचू नका! हीच तर स्ट्रीट शॉपिंगची खरी मजा असते.चौकशी करा : वस्तू विकत घेण्यापूर्वी नीट बघून घ्यावी. रंग, आकार याबाबत पूर्ण चौकशी करावी.दर्जाकडे दुर्लक्ष नको : स्ट्रीट शॉपिंग करताना कपडे स्वस्त मिळत असले, तरी त्वचेसाठी हानिकारक ठरतील असे कपडे खरेदी करणं टाळावं. पॉलिस्टर, रेयॉन या कपड्यांमुळे त्वचेवर रॅशेस येऊ शकतात.माप घेऊन ठेवा : स्ट्रीट शॉपिंग करताना आपलं माप आपल्याला पक्कं माहिती हवं. ब्रँडेड कपड्यांचे साइझ आणि रस्त्यावरच्या कपड्यांचे साइझ वेगवेगळे असतात. त्यामुळे तुम्हाला परफेक्ट साइझ माहीत असेल, तर जास्त चांगली खरेदी होते.पिशवी/ बॅग सोबत ठेवा : खरेदी केलेल्या वस्तू ठेवण्यासाठी मोठी कापडी बॅग किंवा सॅक सोबत ठेवावी. त्यामुळे वस्तू हातात बाळगाव्या लागत नाहीत.कॅश बाळगा : स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये प्रत्येकवेळी ऑनलाइन पेमेंटची सोय असेलच असं नाही, आणि असली तरी लहानसहान खरेदीसाठी थोडी कॅश जवळ ठेवावी.सुरक्षिततेची काळजी घ्या : आपल्या पैशाची, मोबाईलची आणि इतर किमती वस्तूंची काळजी घ्यावी. गर्दीच्या ठिकाणी पर्स किंवा पाकीट जपून ठेवावं. स्ट्रीट शॉपिंग करताना चोरीचा धोका असतो. .Premium|Lace Fashion Trends 2026 : भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशनमध्ये लेसची वाढती लोकप्रियता.स्ट्रीट शॉपिंगचे तोटेगुणवत्ता : स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री नसते. बरेचदा वस्तू हलक्या दर्जाच्या असतात. त्यामुळे स्वस्त वस्तू लवकर खराब होऊ शकतात.परत करण्याची सोय : मॉल्सप्रमाणे इथं वस्तू परत करण्याची किंवा बदलण्याची सोय नसते. त्यामुळे एखादी वस्तू घेतल्यावर ती खराब निघाली तर नुकसान तुमचंच होतं.स्वच्छतेचा अभाव : काही ठिकाणी स्वच्छतेचा अभाव असतो. विशेषतः खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सवर याची काळजी घेणं आवश्यक असतं.गर्दी आणि गोंधळ : स्ट्रीट शॉपिंगच्या ठिकाणी बऱ्याचदा खूप गर्दी आणि गोंधळ असतो. शांतपणे खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्यांना हा अनुभव त्रासदायक वाटू शकतो.चोरीचा धोका : गर्दीच्या ठिकाणी पाकीटमारी किंवा चोरीचा धोका असतो. त्यामुळे आपल्या वस्तूंची काळजी घेणं महत्त्वाचं ठरतं. .Premium|K-Fashion Trends : ट्रेंड के-फॅशनचा!.स्ट्रीट शॉपिंग करताना काय टाळाल?स्ट्रीट शॉपिंग करताना जास्त पैसे बरोबर घेऊन जाणं टाळावं. चोरीचा आणि पैसे गहाळ होण्याचा धोका असल्यामुळे गरजेपेक्षा जास्त कॅश ठेवणं धोकादायक ठरतं.अनेक ठिकाणी वापरलेले कपडे विकण्यासाठी असतात. ते कपडे स्वस्त वाटत असले, तरीही आरोग्याची काळजी म्हणून हे कपडे घेणं टाळावं. अशा थ्रिफ्टिंगपासून दूरच राहावं.अतिस्वस्त कपडे आणि वस्तू घेताना काळजी घेणं श्रेयस्कर. अशा वस्तूंची गुणवत्ता किमान समाधानकारक असेल तरच खरेदी करण्याचा विचारा करावा.मोबाईलवर बोलत किंवा गाणी ऐकत खरेदी करणं कटाक्षानं टाळावं. कारण आपलं लक्ष विचलित होऊ शकतं. दर्जा तपासण्यात दुर्लक्ष होऊ शकतं आणि वस्तू चोरीला जाण्याचा धोकाही वाढू शकतो.स्ट्रीट शॉपिंगमध्ये क्रेडिट कार्ड वापरू नये. बरेचदा लहान दुकानांमध्ये कार्ड पेमेंटची सोय नसतेच, शिवाय काही ठिकाणी फसवणुकीचा धोकाही असतो.(श्रुती कुलकर्णी पुणेस्थित मुक्त पत्रकार आहेत.) 