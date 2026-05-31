Premium|Ebola outbreak alert India : लस अन् औषधही उपलब्ध नाही; २६० हून अधिक बळी घेणाऱ्या इबोलामुळे जागतिक आणीबाणी घोषित

डॉ. प्रदीप आवटेपश्चिम आफ्रिकेत अवघ्या सहा, सात महिन्यांच्या अंतराने इबोला पुन्हा आला आहे. त्याच्याबद्दलची भीती एवढी सर्वव्यापी आहे, की १९९५मध्ये वोल्फगॅंग पीटरसनने इबोलासदृश मोटाबा या काल्पनिक आजारावर ‘आउटब्रेक’ नावाची हॉलिवूड फिल्म तयार केली. डस्टीन हॉफमन या नामवंत अभिनेत्याने त्यात प्रमुख भूमिका केली आहे. या चित्रपटाने इबोलाची ही भीती अत्यंत भेदकपणे सर्वदूर पोहचविली. मात्र, तो निव्वळ पडद्यावर नाही, तर प्रत्यक्षात डेमॉक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोमध्ये त्याचा १७ वा उद्रेक झाला आहे.महत्वाचे म्हणजे, कांगो आणि युगांडा या देशात सध्या सुरू असलेल्या इबोला उद्रेकास जागतिक आरोग्य संघटनेने सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी म्हणून घोषित केले आहे. तथापि ही जागतिक महामारी (पॅन्डेमिक) नाही, हेही जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमनानुसार आरोग्यासंदर्भात एखादी अनपेक्षित घटना घडली, तिचा आरोग्यक्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असेल आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसाराच्या शक्यतेमुळे दळणवळणावर निर्बंध लादण्याची वेळ येत असल्यास जागतिक आरोग्य संघटना त्याला आरोग्यविषयक आणीबाणी म्हणते. साधारणपणे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात या उद्रेकाची सुरुवात झाली असावी. या उद्रेकात आतापर्यंत १२०५ संशयित रुग्ण आढळले असून, त्यापैकी २६४ जणांचा मृत्यू झाला आहे.सध्या सुरू असलेला इबोला उद्रेक हा बुंडिबुग्यो या उपप्रकारामुळे उद्भवलेला आहे. या विषाणू प्रकाराविरुद्ध कोणतेही औषध किंवा लस उपलब्ध नाही. कांगोच्या उत्तरेकडील इटुरा या प्रांतात या उद्रेकाची सुरुवात झालेली आहे. हा प्रांत युगांडा, सुदान या देशाचा सीमावर्ती भाग असल्याने हा संसर्ग नव्या देशांमध्ये शिरकाव करण्याची शक्यता वाढली आहे..Premium|Child Abuse Awareness India : अस्वस्थ माता आणि धास्तावलेले बालपण; बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन सुन्न.इबोला पसरतो कसा?वटवाघळाच्या काही प्रजाती, चिपांझी, गोरिला माकडे आणि इतर प्राण्यांमार्फत हा आजार पसरतो. ज्या व्यक्ती या बाधित प्राण्यांच्या शरीरस्रावांच्या संपर्कात येतात त्यांना हा आजार होण्याची शक्यता असते. एकदा का आजार माणसात आला की तो एका रुग्णापासून दुसऱ्या निरोगी माणसाला होऊ शकतो. माणसापासून माणसाला होणारा प्रादुर्भावही मुख्यत्वे शरीरद्रव्यामार्फत होतो. रक्त आणि इतर शरीर द्रव्यामार्फत या विषाणूचा प्रसार होत राहतो. मानवी वीर्यातही हा विषाणू सात आठवड्यांपर्यंत सापडतो. त्यामुळे एचआयव्ही, ‘कावीळ ब’ या प्रमाणेच इबोलादेखील शरीर संबंधांमार्फत पसरू शकतो. या आजाराचा अधिशयन कालावधी २ ते २१ दिवस आहे.रुग्णाची सेवा करणारे नातेवाइक, डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांना हा आजार होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे आणि म्हणूनच रुग्णांवर उपचार करताना आणि त्यांची शुश्रुषा करताना त्यांच्या शरीरद्रव्याशी आपला संबंध येणार नाही, याची दक्षता आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे. या उद्रेकात इबोलाची पहिली रुग्ण एक नर्सच होती.इबोला भारतात येऊ शकतो का ?इबोला भारतात येऊ शकतो काय, हा आपल्या सर्वांच्याच काळजीचा आणि चिंतेचा विषय. इबोला ज्या प्रकारे पसरतो ते लक्षात घेतल्यास, व्यवसाय किंवा पर्यटनासाठी या देशांमध्ये गेलेल्या प्रवाशांना इबोलाची बाधा होण्याची शक्यता अगदी कमी असल्याचे ‘डब्ल्यूएचओ’ने ही स्पष्ट केले असले तरी खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळेच भारत सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इबोला बाधित देशातून येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी करण्यात येत आहे. प्रवाशांची यादी प्रत्येक राज्याला देण्यात येत असून, त्यानुसार या प्रवाशांचा शोधदेखील क्षेत्रीय पातळीवर घेतला जात आहे. इबोलाबाधित देशातून येणाऱ्या प्रवाशांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.वर्ग १ प्रवासी : ज्यांना ना कोणती लक्षणे आहेत ना त्यांचा इबोला रुग्णाशी संपर्क आला आहे, अशा रुग्णांना तीन आठवड्यांत घरगुती विलगीकरण करण्यात येते. लक्षणे आढळल्यास आरोग्य विभागास कळविण्यासंदर्भात सूचना देण्यात येत आहेत.वर्ग २ प्रवासी : ज्यांना लक्षणे नाहीत, पण इबोला रुग्णाशी संपर्क आला आहे. अशा रुग्णांना क्वारंटाइन रुग्णालयात तीन आठवड्यांसाठी विलग करण्यात येते.वर्ग ३ प्रवासी : इबोलासारखी लक्षणे असणारे. या प्रवाशांना विलगीकरण कक्षात भरती करुन त्यांची प्रयोगशाळा तपासणी करून संशयित इबोला रुग्ण म्हणून त्यांच्यावर उपचार केले जातात. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा शोध, सर्वेक्षण करण्यात येते. राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (एनआयव्ही) पुणे या प्रयोगशाळेमध्ये निदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. एकूणच, आपली सर्व तयारी आहे. हा विषाणू आपल्याकडे येण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी घाबरण्याची गरज नाही..बदलती आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीइबोला उद्रेक रोखण्याच्या या कार्यात अमेरिका जवळपास नाहीच कारण, ट्रम्प सरकारने ‘यूएसएआयडी’ ही महत्त्वाची संस्था बंद केली. अमेरिका बाहेर पडल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या क्षमतेलाही मर्यादा आल्या आहेत. आज कांगो, युगांडा आणि सुदान भागातील सुमारे १९ लाख लोकांना मूलभूत आरोग्य सुविधा हव्या आहेत. कांगोचा उद्रेकग्रस्त भाग खनिजसमृद्ध आहे, पण वांशिक हिंसाचाराचे गालबोट त्याला लागलेले आहे. खाणींमुळे मजुरांचे मोठया प्रमाणावरील स्थलांतर आणि त्यात तेथील हिंसाचार यांमुळे उद्रेक नियंत्रणाच्या कामापुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.जागतिकीकरणाच्या फांदीला लटकलेले हे इबोलाचे उलटे वटवाघूळ जणू आपल्या साऱ्या तथाकथित वैज्ञानिक प्रगतीला वाकुल्या दाखवित आहे. आज आपल्या हातात आहे दक्षता घेणे आणि पायासमोर आहे अनेकांच्या त्याग, समर्पणाने सिद्ध झालेली मानवतावादी विज्ञानाची पाऊलवाट...! आज आपल्या सर्वांना 'खाली डोके वर पाय' करायला लावणाऱ्या या करामती वटवाघळाच्या शीर्षासनावरही उद्या उपाय सापडलेच, पण त्यासाठी 'हे विश्वचि माझे घर..'चा भाव ध्यानीमनी असायला हवा!

(लेखक सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ आणि माजी राज्य सर्वेक्षण अधिकारी आहेत.) 