Premium|Summer kids snacks : मुलांना आवडणारा पिझ्झा आता घरच्या साहित्यातून! रवा आणि भाज्या वापरून बनवा कुरकुरीत 'पिझ्झा पॉकेट'

Summer Special Recipes : उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांसाठी खास थंडगार फ्रूट पॉप्सिकल्स आणि पौष्टिक पिझ्झा पॉकेटसह झटपट तयार होणाऱ्या कणीक-रवा धिरड्यांच्या सोप्या रेसिपीज; घरच्या घरी बनवून जिभेचे चोचले पुरवा.
Summer kids snacks

Summer kids snacks

मँगो पॉप्सिकल्स

साहित्य

एक कप आंब्याचा रस, २ टेबलस्पून साखर, १ कप पाणी, स्ट्रॉबेरी व द्राक्षाच्या फोडी.

कृती

ब्लेंडरमध्ये आंब्याच्या फोडी, साखर व पाणी घालून ब्लेंड करून घ्यावे. मग पॉप्सिकल मोल्डमध्ये स्ट्रॉबेरी व द्राक्षाच्या फोडी घालाव्यात. त्यात ब्लेंड केलेला आंब्याचा रस घालून मिश्रण आठ तास फ्रिझरमध्ये सेट करायला ठेवावे. आठ तासांनंतर आंब्याचे पॉप्सिकल्स अनमोल्ड करून थंडगार सर्व्ह करावेत.

किवी पॉप्सिकल्स

साहित्य

एक कप किवी, २ टेबलस्पून साखर, १ कप पाणी, किवी व स्ट्रॉबेरीचे तुकडे.

कृती

ब्लेंडरमध्ये किवीच्या फोडी, साखर आणि पाणी घालावे व मिश्रण ब्लेंड करावे. पॉप्सिकल मोल्डमध्ये स्ट्रॉबेरी व किवी स्लाइस घालून त्यावर किवीचा ब्लेंड केलेला रस घालावा व आठ तास फ्रिझरमध्ये सेट होऊ द्यावे. त्यानंतर थंडगार किवी पॉप्सिकल्स अनमोल्ड करून खायला द्यावेत.

