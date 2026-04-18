Premium|Summer kids snacks : मुलांना आवडणारा पिझ्झा आता घरच्या साहित्यातून! रवा आणि भाज्या वापरून बनवा कुरकुरीत 'पिझ्झा पॉकेट'

मँगो पॉप्सिकल्ससाहित्यएक कप आंब्याचा रस, २ टेबलस्पून साखर, १ कप पाणी, स्ट्रॉबेरी व द्राक्षाच्या फोडी.कृतीब्लेंडरमध्ये आंब्याच्या फोडी, साखर व पाणी घालून ब्लेंड करून घ्यावे. मग पॉप्सिकल मोल्डमध्ये स्ट्रॉबेरी व द्राक्षाच्या फोडी घालाव्यात. त्यात ब्लेंड केलेला आंब्याचा रस घालून मिश्रण आठ तास फ्रिझरमध्ये सेट करायला ठेवावे. आठ तासांनंतर आंब्याचे पॉप्सिकल्स अनमोल्ड करून थंडगार सर्व्ह करावेत.किवी पॉप्सिकल्ससाहित्य एक कप किवी, २ टेबलस्पून साखर, १ कप पाणी, किवी व स्ट्रॉबेरीचे तुकडे.कृती ब्लेंडरमध्ये किवीच्या फोडी, साखर आणि पाणी घालावे व मिश्रण ब्लेंड करावे. पॉप्सिकल मोल्डमध्ये स्ट्रॉबेरी व किवी स्लाइस घालून त्यावर किवीचा ब्लेंड केलेला रस घालावा व आठ तास फ्रिझरमध्ये सेट होऊ द्यावे. त्यानंतर थंडगार किवी पॉप्सिकल्स अनमोल्ड करून खायला द्यावेत..टरबूज पॉप्सिकल्ससाहित्यएक पेलाटरबूज, दोन टेबलस्पून साखर, द्राक्षाचे तुकडे.कृतीटरबूज व साखर एकत्रित ब्लेंड करावी. पॉप्सिकल मोल्डमध्ये द्राक्षाच्या फोडी घालून टरबुजाचा रस घालावा व आठ तास फ्रिझरमध्ये सेट करायला ठेवावे. सेट झाल्यानंतर टरबूज पॉप्सिकल्स अनमोल्ड करून सर्व्ह करावेत.क्रिस्पी पिझ्झा पॉकेटसाहित्यआवरणासाठी एक कप बारीक रवा, १ टेबलस्पून कोथिंबीर, १ टीस्पून तेल, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी.सारणासाठीएक कप स्वीट कॉर्न दाणे, १ छोटी शिमला मिरची, पाव कप पनीर, अर्धा कप चिरलेली कोथिंबीर, १ टीस्पून चिली फ्लेस्क, चवीनुसार मीठ, १ चीज क्युब, गरजेनुसार तेल.कृतीसर्वप्रथम आवरण तयार करावे. यासाठी नॉनस्टिक पॅनमध्ये दीड कप पाणी गरम करावे. पाणी गरम झाले, की त्यात मीठ, तेल, कोथिंबीर व रवा घालून मिश्रण एकजीव करावे. दोन मिनिटे झाकण ठेवून या मिश्रणाला एक वाफ आणावी. मग गॅस बंद करावा. मिश्रण कोमट झाले, की चांगले मळून घ्यावे. सारण तयार करण्यासाठी स्वीट कॉर्न दाणे थोडे जाडसर ब्लेंड करावेत. मग त्यामध्ये बारीक चिरलेली शिमला मिरची व कोथिंबीर, किसलेले पनीर, चिली फ्लेस्क व मीठ घालून मिक्स करावे. पिझ्झा पॉकेट तयार करण्यासाठी मळलेल्या पिठाचे मोठ्या लिंबाएवढे सहा ते सात गोळे तयार करून पातळ लाटून घ्यावेत. चाकूने त्यांना चौकोनी आकार द्यावा. अशा प्रकारे सर्व गोळ्यांना चौकोनी आकार द्यावा. एक चौकोनी गोळा घेऊन त्यामध्ये एक टेबलस्पून सारण भरून त्यावर थोडेसे चीज किसावे. चौकोन चिकटविण्यासाठी दोन टेबलस्पून आटा घेऊन त्यात अगदी थोडेसे पाणी घालावे व पेस्ट तयार करावी. ही आटा पेस्ट चारही टोकांना लावून फोल्ड करून मधोमध चारही टोके चिटकवून हातांनी प्रेस करावे. अशा प्रकारे सर्व पिझ्झा पॉकेट तयार करावेत. नॉनस्टिक पॅन गरम करावा. त्यावर थोडेसे तेल घालून पिझ्झा पॉकेट दोन्ही बाजूनी मंद आचेवर छान कुरकुरीत भाजून घ्यावेत. गरम गरम पिझ्झा पॉकेट टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करावेत..कणीक व रवा धिरडेसाहित्यएक कप गव्हाचे पीठ, ३ टेबलस्पून रवा, प्रत्येकी अर्धा टीस्पून चिली फ्लेस्क व गरम मसाला, पाव टीस्पून हळद, १ छोटा चिरलेला कांदा, १ छोटा चिरलेला टोमॅटो, १ छोटी चिरलेली शिमला मिरची, १ छोटे चिरलेले गाजर, २ टेबलस्पून चिरलेली कोथिंबीर, २ टेबलस्पून पुदिना, १ बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, गरजेनुसार तेल, चवीनुसार मीठ.कृतीएका वाडग्यात गव्हाचे पीठ व रवा घ्यावा. त्यात चिली फ्लेस्क, गरम मसाला, हळद, मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. मग त्यामध्ये लागेल तसे पाणी घालून डोशाच्या पिठाप्रमाणे मिश्रण भिजवावे व दहा मिनिटे झाकूनठेवावे. आता भिजवलेल्या मिश्रणात कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची, हिरवी मिरची, कोथिंबीर व पुदिना घालून मिश्रण एकत्र करावे. मिश्रण कोरडे झाल्यास थोडे पाणी घालून पुन्हा एकजीव करावे. नॉनस्टिक पॅनवर तेल घालावे. त्यावर एक मोठा डाव मिश्रण घालून पसरावे. झाकण ठेवून धिरडे मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी छान खरपूस भाजून घ्यावे. गरम गरम धिरडे तयार..