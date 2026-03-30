Premium|Childhood Summer Memories : नेमेची येतो मग... उन्हाळा!

प्रभाकर बोकील उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आठवडाभर भोरला आजोळी राहिल्याची आठवण आजही ताजी आहे. ‘जेथे दया, क्षमा, शांती तेथे देवाची वसती’ अशी सुभाषितं भिंतींवर असलेल्या आजोबांच्या घरामागच्या परसात डावीकडच्या बाजूला साठवणीची खोली होती, ती प्रसंगी बाळंतिणीची खोली असायची. त्या खोलीत सीझनमध्ये जमिनीवरच रायवळ वा गोटी आंब्यांचे ढीग साठवले जायचे, माळ्यावर आंब्याची अढी घातलेली असायची. त्या खोलीत बसून मनसोक्त आंबे चोखून खाण्याची मुलांमध्ये पैज लागायची! ‘‘आई, लिबाला मोहर आला!’’ बाळ अत्यानंदानं आईला सांगतो.‘‘फाल्गुन सरला, आता लिंबं मोहरायचीच, परवा तर पाडवा!’’ आई सांगते.दिसादिसांनी उन्हाळा वाढू लागतो. बाळला शाळेत जायचा कंटाळा येतो. आई त्याला गावदरी शेतातली दृश्यं दाखवते. भर उन्हात शेतकऱ्यांचे नांगर चाललेले असतात. बैलांची तोंडं फेसाळलेली असतात. शेतकऱ्यांच्या अंगावर घामाचे लोट असतात... ‘काम करत राहिलं पाहिजे...’ आई बाळला समजावून सांगत असते. बाळ शाळेला जाण्यात अळमटळम करत नाही. विझत्या चैत्रावर वारा फुंकर मारू लागतो आणि वैशाख अधिकच जळजळू लागतो. गावचा कुंभार घरोघर गार पाण्यासाठी डेरे पोहोचवतो. घरात धान्याची टंचाई जाणवू लागते. कणगी तळाला पोहोचलेल्या असतात. हिरव्या भाजीचा दुष्काळ होतो....Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.सांगली जिल्ह्यातल्या आटपाडी तालुक्यातल्या शेटफळे या एका छोट्या खेड्यात ‘आजोळी’ जन्मलेलं हे ‘बाळ’ म्हणजे ‘गदिमा’ अर्थात ग.दि. माडगूळकर. त्यांच्या बालपणीच्या खेड्यातल्या उन्हाळ्यातल्या आठवणी शंभरेक वर्षांपूर्वीच्या. आपल्या आठवणी साधारण वयाच्या पाचव्या वर्षापासूनच्या असतात. आजच्या तांत्रिक भाषेत ‘मेमरी’लादेखील ‘लिमिट’ असल्यामुळे कालांतरानं काही आठवणी आपोआपच, सूचना न देताच ‘डिलिट’ होत असतात. तेही एका अर्थी नैसर्गिकच. मात्र काही आठवणी मनाच्या तळघरात हट्टानं ठाण मांडून बसतात.मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातल्या मुलांच्या आठवणी गावा-खेड्यातील मुलांच्या आठवणींपेक्षा वेगळ्या. निसर्ग-चक्रापेक्षा शिक्षण-चक्राशी जोडलेल्या. होळीचा फाल्गुन संपून चैत्र-पाडवा सुरू होण्याच्या काळात वार्षिक परीक्षांचा लपंडाव चालायचा. वार्षिक परीक्षा संपता संपता, शाळेत अडकलेल्या अशा मुलांच्या उनाडपणाला ऊत यायचा, तो जूनमध्ये पुन्हा शाळा सुरू होईपर्यंत अनिर्बंध सुरूच असायचा. ‘तापदायक’ असली तरीही उन्हाळ्याची सुट्टी हा शाळकरी वयात ‘सणासुदीचा’ काळ! उनाडपणा नंतर थांबतो असं नाही, पण शाळेच्या शिस्तीत मर्यादा येतात. उन्हाळ्याची सुट्टी म्हणजे अनिर्बंध मजेचा आनंद. या काळात सरासरी-चक्रवाढव्याज, काळ-काम-वेग, पास्ट-फ्युचर टेन्स असल्या ‘टेन्स’ विषयांपासून सुटका असायची. खारे-मतलई वारे कुठेही वाहोत, घरी वारं वाहत नसलं, प्रचंड उकडत असलं, तरी शाळेपासून सुटका झाल्यामुळे उन्हाचा ‘ताप’देखील शीतलच वाटायचा. सुट्टीचा आनंद कसा घ्यायचा, गावाकडे कधी जायचं याचं नियोजन घरोघरी परीक्षेपूर्वीपासूनच चालायचं...साठ-पासष्ठ वर्षांपूर्वीचा तो टीव्हीपूर्व काळ. मोबाईल हा शब्द तेव्हा ऑटो‘मोबाईल’पुरता मर्यादित होता. साहजिकच दिवसभर मनसोक्त खेळण्या-हुंदडण्याच्या दिनचर्येत, सायकलच्या दुकानातून चार-आठ आणे तासावर भाड्यानं सायकल आणायची, ती मित्रांनी तासभर वाटून मोजून चकरा मारायच्या हे सुट्टीत ठरलेलं. गल्ली-बोळात क्रिकेट खेळण्यासाठी लागणारा तीन रुपयांत मिळणारा टेनिस बॉल आणण्यासाठी प्रत्येकी चार-चार आणे वर्गणी काढणंदेखील दुरापास्त, इतक्या ‘महागाई’चा तो काळ! उन्हाळ्याच्या सुट्टीत दोन-चार सिनेमे पाहिले जायचे, तेदेखील दक्षिणेच्या छोटी बहन, भाभीसारखे हिंदी कौटुंबिक, वा याला जीवन ऐसे नाव, अवघाची संसारसारखे मराठी कौटुंबिक-विनोदी. छोटी बहनमधल्या महमूदच्या ‘मै रिक्षावाला मै रिक्षावाला है चार के बराबर ये दो टांगवाला...’ गाण्याच्या ‘परीक्षा झाली, परीक्षा झाली, उन्हाळ्याची सुट्टी झाली, मस्ती-धमाल आली...’सारख्या विडंबनात परीक्षा संपल्याचा आनंद असायचा! सिनेमाचं तिकीट आठ आण्यांपासून (मॅटिनी पाच आणे!) असायचं, ते तेव्हा महागच वाटायचं. असो... आजची महागाई ही उद्याची स्वस्ताई असते, हे शिक्षण संपल्यावर जाणवू लागलं. तोपर्यंत अज्ञानात आनंद होता! जो उन्हाळ्याच्या सुट्टीत उतू जायचा. सुट्टीत गावी जाण्याचे वेध लागायचे. ‘मामाच्याच गावाला’ नव्हे, तर कुणाच्याही गावाला उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आवर्जून भेटी दिल्या जायच्या. प्रवासात ‘पळती झाडे पाहण्या’पलीकडे निसर्गाशी संबंध मुख्यतः आंबे खाण्यापुरता. या काळात आंबा बहरलेला, जोमात ‘झिम्मा’ खेळत असायचा....Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.आंब्यांच्या वनी पानी लपुनी,उंच सुरांनी, कोकीळ कुहू बोलतो!आंबा पिकतो रस गळतो,कोकणचा राजा बाई... झिम्मा खेळतो!हा रसाळ आंबा म्हणजे रत्नागिरी-देवगडचा हापूस-पायरी आंबा. एरवी हा कोकणचा ‘राजा’ असला तरी देशभरात विविध ठिकाणी, विविध नावांनी तो उन्हाळ्यात आगे-मागे रायवळ, तोतापुरी, लंगडा, केशरी अशा अनेक नावांनी आज भेटत असतो. हापूस ‘कोकणातला’ म्हणून कोकणी माणूस नशीबवान, मात्र पुण्यामुंबईकडे, देशभर महाग होऊनच पोहोचतो, तेव्हा अर्धा उन्हाळा पार पडलेला असतो! उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गावी जाणं ही त्याकाळी आनंदाची पर्वणीच, त्यात गावी आंबा असल्यास सोन्याहून पिवळं! आजच्या दीड लाखावर गेलेल्या खऱ्या सोन्यापेक्षा, सोन्यासारखा आंबा महाग वाटला तरी आपल्याला जास्त जवळचा! आंब्याच्या रसाळ आठवणी तरी किती! ते आमरसाचं जेवण ही उन्हाळ्याच्या सुट्टीतली आमच्या श्रीमंतीची परिसीमा!त्या घरासमोरचा नव्या आळीचा रस्ता थेट वाघजाई मंदिराच्या टेकडीवजा पठारावर जायचा. उन्हं उतरताना वाघजाईच्या देवळाकडे फिरायला-खेळायला जायचं. परतताना रस्त्यावर अंधार गडद करणारे मिणमिणते दिवे लागायचे. गावात वीज नुकतीच आली होती, जी असण्यापेक्षा नसण्यामुळे जास्त जाणवायची. त्यामुळे घरोघरी पूर्वापार चालत आलेले कंदील-चिमण्या होत्या. आजी साफसूफ केलेले कंदील, मोठ्या काचेच्या चिमण्या खोल्यांतून उजळवायची. आल्यावर हातपाय धुऊन परसातल्या तुळशीवृंदावनाच्या कोनाड्यात लावलेल्या पणत्यांच्या उजेडात हात जोडून शुभंकरोती, परवचा म्हणायचो. मग तिथंच झोपाळ्याभोवती सुरू व्हायच्या गाण्यांच्या भेंड्या. तेव्हा ‘प्रेमस्वरूप आई...’पासून ‘कल्पवृक्ष कन्येसाठी लावूनिया बाबा गेलां...’पर्यंत, ‘जा मुली जा, दिल्या घरी तू सुखी राहा...’पासून ‘जन पळभर म्हणतील हाय हाय...’पर्यंत अविस्मरणीय भावगीतांतून लता-आशाच नव्हे, तर माणिक वर्मा, मालती पांडे, वाटवे, फडकेदेखील हजेरी लावत! रेडिओ ही एरवी श्रीमंतांची मिरास... तिथं प्रत्यक्ष अनुभवायची! त्या सुट्टीच्या दिवसांत गावात सिनेमा ‘तंबू ठोकून’ असायचा. सिनेमाची जाहिरातही गमतीशीर व्हायची. हातगाडीवर-बैलगाडीवर दोन पत्त्यांच्या घरासारखी दोन्ही बाजूंनी दिसणारी, त्रिकोणी आकारात लावलेली चित्रपटाची पोस्टर्स गावभर फिरवून रात्रीच्या एकाच ‘शो’ची कर्ण्यावरून मजेशीर, यमक जुळवून जाहिरात व्हायची. ‘आज रात्री जरूर पाहा, ‘मूठभर चणे’... तिकीट फक्त चार आणे!’ त्या चित्रपटात इंदिरा चिटणीस, बेबी शकुंतला वगैरे असल्याचं आजही आठवतंय. इंदिरा चिटणीस त्यांच्या खमक्या भूमिकांसाठी घराघरातून चर्चिल्या जायच्या म्हणून लक्षात राहिलेल्या! सिनेमा सुरू असतानाच्या गावकऱ्यांच्या कॉमेंट्स हा एक भन्नाट अनुभव! सारंच अविस्मरणीय... मात्र पाच-सहा वर्षंच हे अनुभवता आलं, आणि आजी-आजोबांपश्चात भोरही फक्त आठवणीतच राहिलं..पुण्यातही नातेवाईक भरपूर, त्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पुण्याला जाणंही हमखास व्हायचं. त्याकाळी पुण्यात भटकणं हा वेगळाच अनुभव. तेव्हा हल्लीच्या सारसबागेपूर्वी नैसर्गिक तळ्यात असलेलं गणपतीचं छोटं मंदिर ‘गावाबाहेर’चं वाटायचं. गणेश खिंडीतल्या चतुःशृंगी मंदिराच्या वाटेवर तर शुकशुकाट असायचा. पुण्यात आल्यावर पर्वती चढून जाणं ही आवश्यक अट! उतरून खाली आल्यावर श्रमपरिहारार्थ उन्हाळ्याचा ताप हलका करण्यासाठी उसाचा रस ही चैनीची परिसीमा! त्यात एकदा सिंहगड चढून गेल्यावर गडावर मिळणारं मातीच्या भांड्यातलं ताक कायमचं आठवणीत राहिलं! हे सारं दरवर्षी उन्हाळा माथ्यावर आला की आठवतं. आता पुणेकर झाल्यावरही ‘पुणं आता पूर्वीचं राहिलं नाही’ हे पालुपद असतंच! खरंतर पुण्यातल्या ‘तापट’ उन्हाळ्यापेक्षा मुंबईतला ‘घामट’ उन्हाळा जास्त तापदायक. शाळकरी वयात त्याकडे तितकंसं लक्ष जायचं नाही. मोठी माणसं उकाड्यानं हैराण होऊन पावसाची वाट बघायची. आमच्यासाठी पावसाळ्याबरोबर ‘तापदायक’ शाळा सुरू व्हायची! सुट्टीच्या मुक्त मजेच्या काळात निसर्ग दुर्लक्षित राहायचा, हे खरंच! मात्र ऐन उन्हाळ्यातल्या वैशाखाच्या वणव्यातही खुललेला निसर्ग शब्दरूपात वाचतानाही जाणवतो...इंदूरला जन्मलेल्या, मूळच्या पंढरपूरच्या, मुंबई-पुणे-नाशिक इथं शहरी वास्तव्य झालेल्या, विविध ठिकाणचा निसर्ग अनुभवलेल्या विदुषी दुर्गाबाई भागवतांच्या ऋतुचक्रमधल्या या काही वैशाखातल्या निसर्ग-रम्य आठवणी - 'वैशाख आला आणि चैत्रात मूक असलेले गुलमोहोराचे झाड पालवले. हर्षभराने पुलकित झाले. आणि पानांपेक्षाही हिरव्या कळ्यांचे आणि तांबड्या फुलांचे मनोहर गुच्छ डोक्यावर नाचवू लागले... देशी बहाव्याची झाडे आता किती सुंदर दिसतात म्हणून सांगावी? पिवळ्या-गुलाबी फुलांचे प्रचंड घोसच्या घोस झाडभर लटकत आहेत... मुंबईत ही झाडे पाहून मला पुष्कळ वर्षांपूर्वी नाशकाला गोदाकाठी निर्जन कपारीत उगवलेल्या बाहव्याच्या ठेंगण्या-ठुसक्या झाडांच्या अतुलनीय पुष्पवैभवाची सारखी आठवण होते... तशीच ती अतिनाजूक केसरांचीच बनलेली बाभळीची फुले. काटेरी व गावढ्या झाडावरच जन्मायचे ललाटी लिहिल्यामुळे ती लोकादरास पात्र होत नाहीत. ही तर साधी बाभळी... देवबाभळीचे किंवा केसुर्डीचे फूल फुलले की त्याचा वास फर्लांगा-फर्लांगावर पसरतो!... सूर्याच्या आगीत अक्षरशः भाजून निघालेला पण अंगावर फुलपाखराप्रमाणे भरगच्च सौंदर्यचिन्हे - रुपाची, नादाची व सुगंधाची - धारण करणारा चैत्रसखा वैशाख हा असा आहे!'जाताजाता, साठेक वर्षांपूर्वी नंदिनी चित्रपटासाठी लिहिलेली गदिमांची एक रचना आठवते...उन्हाळ्यात येतो नव्याने उबारा,फुले डोलता, बाग येती बहरा,जरि आतपे, ताप होतो दुपारी,फिरे सौरभा घेउनी मंद वारा,तिन्हीसांज घे रंग कांही निराळा,असे हे जगाचे फिरे चक्र बाळा,हिवाळा उन्हाळा पुन्हा पावसाळा!निसर्गचक्रात 'नेमेची येतो मग पावसाळा...' म्हणत पावसाचं कौतुक करावं, तसं उन्हाळ्याचंही कौतुक करायला हवं... 'नेमेची येतो मग... उन्हाळा!'प्रभाकर बोकील पुणेस्थित आर्किटेक्ट आहेत. रेडिओ ही एरवी श्रीमंतांची मिरास... तिथं प्रत्यक्ष अनुभवायची! Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.