Premium|Nutritious Paratha Recipes : नाश्त्याला तेच तेच खाऊन कंटाळलात? तुरीच्या दाण्यांपासून मशरूमपर्यंत बनवा 'हे' ८ प्रकारचे पौष्टिक पराठे

मीनाक्षी काटकरतुरीच्या दाण्यांचा पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या तुरीचे ओले दाणे, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, वाटीभर चिरलेली कोथिंबीर, १ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी १ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, गरजेनुसार पाणी. कृती : सर्वप्रथम कणीक मळून घ्यावी. तुरीचे दाणे व हिरव्या मिरच्या भाजून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्याव्यात. कढईत तेल गरम झाल्यानंतर त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात तुरीच्या दाण्यांचे व मिरचीचे वाटण घालून नीट परतावे व झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजू द्यावे. मिश्रण थंड झाले की ते पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटून घ्यावा व तेल लावून खरपूस भाजून घ्यावा. लोणचे किंवा दह्याबरोबर पराठा सर्व्ह करावा. 'या' ६ व्हेज बिर्याणी रेसिपीजने डिनरला द्या खास टच.चवळीच्या दाण्यांचा पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या चवळीचे ओले दाणे, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर,१ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी१ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, गरजेनुसार पाणी.कृती : सुरुवातीला कणीक मळून घ्यावी. चवळीचे दाणे व हिरव्या मिरच्या भाजून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्याव्यात. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात दाणे व मिरच्यांचे वाटण घालून नीट परतावे व झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजू द्यावे. मिश्रण थंड झाले की पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटून, तेल लावून खरपूस भाजून घ्यावा. हा पराठा लोणचे किंवा दह्याबरोबर छान लागतो.मुगाच्या दाण्यांचा पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या मुगाचे ओले दाणे, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर,१ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी१ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, गरजेनुसार पाणी.कृती : कणीक मळून घ्यावी. मुगाचे दाणे व हिरव्या मिरच्या भाजून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्याव्यात. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात दाण्यांचे व मिरचीचे वाटण घालून नीट परतावे. झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवावे व थंड झाले की पुरणासारखे हे मिश्रण कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटून घ्यावा. पराठा तेल लावून खरपूस भाजून घ्यावा. खरपूस व चटपटीत पराठा तयार..मशरूम पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या मशरूम, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, वाटीभर चिरलेली कोथिंबीर, १ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी१ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, गरजेनुसार पाणी.कृती : सर्वप्रथम कणीक मळून घ्यावी. मशरूम आणि हिरव्या मिरच्या मिक्सरमध्ये फिरवून घ्याव्यात. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात मशरूम व मिरचीचे वाटण घालून नीट परतावे. मिश्रणावर झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवून घ्यावे. मिश्रण थंड झाले की पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटून घ्यावा. हा पराठा तेल लावून खरपूस भाजून घ्यावा.चण्याच्या दाण्यांचा पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या चण्याचे ओले दाणे, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, वाटीभर चिरलेली कोथिंबीर,१ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी१ चमचा धने पूड, जिरेपूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, गरजेनुसार पाणी.कृती : प्रथम कणीक मळून घ्यावी. मग चण्याचे दाणे व हिरव्या मिरच्या भाजून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावे. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात दाण्याचे व मिरचीचे वाटण घालून नीट परतावे. मिश्रणावर झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजू द्यावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटावा. तेल लावून खरपूस भाजून घ्यावा. लोणचे किंवा दह्याबरोबर पराठा खायला द्यावा..सोयाबीनचा पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या सोयाबीन चंक्स, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, वाटीभर चिरलेली कोथिंबीर,१ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी १ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, गरजेनुसार पाणी.कृती : कणीक मळून घ्यावी. सोयाबीन चंक्स उकडून मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावेत. हिरव्या मिरच्या भाजून मिक्सरमधून वाटाव्यात. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात सोयाबीन चंक्स व मिरचीचे वाटण घालून नीट परतावे. झाकण ठेवून मिश्रण मंद आचेवर शिजवावे. मिश्रण थंड झाले की पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटावा. तेल लावून खरपूस भाजलेला पराठा लोणचे किंवा दह्याबरोबर सर्व्ह करावा.पत्ताकोबीचा पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या पत्ताकोबीचा कीस, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, वाटीभर चिरलेली कोथिंबीर,१ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी१ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, अर्धी वाटी चणा डाळीचे पीठ, गरजेनुसार पाणी.कृती : कणीक मळून घ्यावी. पत्ताकोबी किसून घ्यावा. हिरव्या मिरच्या भाजून मिक्सरमधून वाटून घ्याव्यात. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून मिश्रण परतावे. नंतर त्यात पत्ताकोबीचा कीस व वाटलेल्या हिरव्या मिरच्या घालून नीट परतावे. मग चणा डाळीचे पीठ घालून पुन्हा परतावे. झाकण ठेवून मिश्रण मंद आचेवर शिजवावे. मिश्रण थंड झाल्यावर पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटून, तेल लावून खरपूस भाजावा. पराठा लोणचे किंवा दह्याबरोबर सर्व्ह करावा..काकडी पराठासाहित्य : दोन मोठ्या वाट्या कणीक, २ वाट्या काकडीचा कीस, ७ ते ८ हिरव्या मिरच्या, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर,१ वाटी चिरलेला कांदा, १ चमचा लसूण पेस्ट, १ वाटी तेल, प्रत्येकी१ चमचा धने पूड, जिरे पूड, हळद, मीठ, जिरे, लाल तिखट, मोहरी, अर्धी वाटी चणा डाळीचे पीठ, गरजेनुसार पाणी.कृती : सर्वात आधी कणीक मळून घ्यावी. त्यानंतर काकडी किसून घ्यावी व हिरव्या मिरच्या भाजून वाटून घ्याव्यात. कढईत तेल घालून त्यात जिरे, मोहरी, कांदा, लसूण पेस्ट, हळद, तिखट, धने व जिरे पूड घालून परतावे. नंतर त्यात काकडीचा कीस व हिरव्या मिरचीचे वाटण घालून पुन्हा नीट परतावे. मग चणा डाळीचे पीठ घालून परत परतावे. झाकण ठेवून मंद आचेवर मिश्रण शिजू द्यावे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर पुरणासारखे कणकेच्या गोळ्यात भरून पराठा लाटावा व तेल लावून खरपूस भाजून घ्यावा. काकडीचा पराठा तयार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा. 