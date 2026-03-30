Premium|Tribal Culture Tourism : वारली लोकपरंपरेची विलोभनीय अनुभूती...

तारपाची अनोखी धून आणि समुद्राच्या नैसर्गिक रंगमंचावर सादर झालेलं नृत्य, भिकल्या दादांचा वादनाचा जोष मनात साठवून आम्ही मुक्कामाला तपोवनमध्ये पोहोचलो. एव्हाना कडकडून भूक लागली होती. इथले प्रसिद्ध बोंबील मासे, फिश करी, तांदळाची टम्म फुगलेली शुभ्र भाकरी, फक्कड वरणाची डाळ आणि वाफाळता उकडा भात असा यथेच्छ बेत होता. जेवणानंतरचा गोड पदार्थ म्हणून इथली मस्त वेलची केळी होती. तृप्त झालो आणि सुशेगात झोपी गेलो. डहाणूतून बोर्डीच्या दिशेनं निघालो. मुंबईपासून दोन-तीन तासांवर असलेलं हे ठिकाण. महानगरातल्या घरांच्या खुराड्यातून थेट पायवाटेवर प्राजक्ताचा सडा शिंपावा तसा सुगंधित, मनमोहक प्रदेश. झाडांच्या गर्द कॅनोपीतून वळणवाटा घेणारी लफ्फेदार वाट, झाडं, चिकूंनी लगडलेल्या बागा मागं सरत होत्या. आम्ही बोर्डीत पोहोचलो आणि तिथून त्याच्यालगत खेटून असलेल्या घोलवड गावात! एव्हाना सूर्य मावळतीकडं कलू लागला होता. स्वातंत्र्य चळवळीचं स्मरण करणारा एक स्मृतिस्तंभ वाटेत लागला, त्याला वळसा घातला आणि आम्ही पोहोचलो ‘तपोवन’ या दीडशे वर्षं जुन्या पारशी घरात. वृक्षराजीत लपलेलं आपल्याच नादात असलेलं हे ऐटबाज घर आमचं स्वागत करायला उभं होतं. अमिताव दादांनी तर बजावून ठेवलं होतंच ‘जैसे भी पहूँच जाएंगे, बीचपर जल्दी आना है ।’ दादांचा हा आदेश शिरसावंद्य मानून लगोलग पोहोचलो घोलवडच्या दर्याकिनाऱ्यावर.आकाशातल्या रंगछटा तांबूस लालेलाल होत चाललेल्या. या संधिप्रकाशाच्या फिकट लाल खेळात किनाऱ्यावरच्या वाळूत आदिवासी स्त्री-पुरुष फेर धरून एकमेकांच्या कमरेत हात घालून, खांद्याला खांदा लावून गोलाकार फेर करून नाचत होते. झोकदार लयीत नृत्य सुरू होतं. या नर्तकांच्या गोलाकार मेळ्यात मध्यावर एक वादक अत्यंत सुंदर लयीत भान हरपून ‘तारपा’ वाद्य वाजवत होता. वाद्याची लय जसजशी बदलत गेली, तसतशी नर्तकांची पावलं त्याच्या लयीच्या-सुरांच्या ठेक्यावर फेर धरू लागली. कधी गतिमान तर कधी संथ लयीत आदिवासीचं हे समूहनृत्य मावळत्या लालगर्द सूर्याच्या गोळ्याला साक्षी ठेवून आसमंतात जणू सूर-लयीचं प्रकाशनाट्य साकारत होतं. मनाचा ठाव घेत होतं. नुकताच पद्मश्री सन्मान प्राप्त झालेले भिकल्या लाडक्या धिंडा भान हरपून तारपा वाजवत होते. लहानग्या वयातच वडिलांकडून हे वाद्य परंपरेनं त्यांच्या हाती आलं. आज वयाच्या ९२व्या वर्षीही त्याच तडफेनं ते तारपा वाजवतायत, आदिवासी संस्कृतीचं हे प्रतीक त्यांनी जगभर पोहोचवलं आहे..निसर्गाचं वरदान लाभलेल्या उत्तर कोकणातील पालघर जिल्हा अनेक वैशिष्ट्यांनी संपन्न आहे. आदिवासी, मच्छीमार, वाडवळ, गुजराती आणि कित्येक शतकांपूर्वी थेट इराकमधून समुद्रामार्गे आलेले अग्निपूजक झोराष्ट्रीयन पारशी व इराणी असा सांस्कृतिक अनुबंध असलेल्या बोर्डी-घोलवड या गावांना अनोखा सांस्कृतिक व सामाजिक वारसा लाभला आहे. म्हणूनच तर मिश्र सांस्कृतिक, खानपान, आहार-विहाराच्या अनुबंधातून परस्पर आदर व साहचर्याची अनोखी सामाजिक वीण इथल्या प्रदेशात अनुभवायला मिळते.मी इथवर पोहोचलो होतो एका औत्सुक्यापोटी. मला ‘मातीच्या रंगांचं संमेलन’ इथं होणार असल्याचं समजलं होतं. अनेक संमेलनांना आजवर हजेरी लावली आहे, पण मातीच्या रंगांचं संमेलन असं इथल्या प्रदेशाला सार्थ ठरणारं कल्पक नाव ऐकूनच मनात उत्सुकता निर्माण झाली होती आणि त्यापोटीच मी इथं आलो होतो.हा केवळ पारंपरिक संमेलनाच्या थाटातला उत्सव नव्हता, तर एक आगळीवेगळी अनुभूती देणारा सांस्कृतिक वारशाचा संपन्न अनुभव होता. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विकास महामंडळाच्यावतीनं ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ (ICH) जतन करण्याचं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील घोलवड, गंजाड, बापूगाव या गावांत हा अनोखा लोकोत्सव साजरा झाला. महोत्सवाचं देखणं आयोजन एमटीडीसीनं केलं होतं आणि त्याचं नियोजन कोलकातास्थित कॉन्टॅक्ट बेस या संस्थेनं केलं होतं. देशभरातील जवळपास सत्तर हजारांहून अधिक ग्रामीण कलाकार या संस्थेशी जोडलेले आहेत.महाराष्ट्रातील उत्तर कोकणाचा अनोखा प्रदेश, तिथले आदिवासी बांधव, त्यांचं जीवन आणि त्यांचा अनोखा वारसा, अरबी समुद्राची गाज, चिकूची चव, समुद्रातले ताजे मासे, उकडा भात, नाचणी, तांदळाची मऊसूत भाकरी, घोलवडचा मध, विपुल प्रमाणावर सापडणारे बोंबील (बॉम्बे डक), ताजी मधुर ताडी-माडी अशी अनेक आकर्षणं मनाला सुखावून टाकत होती. अनेक शतकांपूर्वी पारशी समाज प्रथम इथून जवळ असलेल्या गुजरातेतल्या संजाणमध्ये आला. घोलवड व परिसरात आज पारशी समाज इथल्या संस्कृतीशी दुधात साखर मिसळावी तसा मिसळला आहे. त्यांची सुंदर घरं, बागायतीच्या वाड्या, झोराष्ट्रीयन पवित्र अग्नी मंदिर इथल्या प्रदेशाचा मानबिंदू आहेत..तारपाची अनोखी धून आणि समुद्राच्या नैसर्गिक रंगमंचावर सादर झालेलं नृत्य, भिकल्या दादांचा वादनाचा जोष मनात साठवून आम्ही मुक्कामाला तपोवनमध्ये पोहोचलो. एव्हाना कडकडून भूक लागली होती. इथले प्रसिद्ध बोंबील मासे, फिश करी, तांदळाची टम्म फुगलेली शुभ्र भाकरी, फक्कड वरणाची डाळ आणि वाफाळता उकडा भात असा यथेच्छ बेत होता. जेवणानंतरचा गोड पदार्थ म्हणून इथली मस्त वेलची केळी होती. तृप्त झालो आणि सुशेगात झोपी गेलो.सकाळी लवकरच आम्ही गंजाड या गावाच्या दिशेनं निघालो. हिवाळा संपून वसंत ऋतूची चाहूल लागली होती. वातावरणात एक कोरडेपणा जाणवत होता. वाटेत बऱ्याच ठिकाणी ताजे मासे विक्रीला ठेवले होते. आम्ही पुढे जात होतो. डोक्याला मुंडासं बांधलेले आदिवासी बांधव दिसत होते; त्यांची कामाची लगबग जाणवत होती. गंजाडमध्ये पोहोचलो तसा तिथल्या महोत्सवाचा माहोल प्रफुल्लित करून गेला. आम्ही एका समाधीस्थळी गेलो. आदिवासी वारली चित्रकलेला सातासमुद्रापार लौकिक प्राप्त करून देणारे चित्रकार पद्मश्री जिव्या सोमा म्हसे यांचा तिथं पुतळा होता. आम्ही त्याला वंदन केलं. वारली चित्रकलेचं केंद्र म्हणून या गावाची ओळख आहे. या छोट्या गावातील घरांच्या भिंती लाल माती (गेरू) आणि तांदळाच्या पिठापासून केलेल्या नैसर्गिक पांढऱ्या रंगाच्या आहेत; त्यातूनच वारली चित्रं साकारली आहेत. आज या गावात अनेक वारली चित्रकार हा प्राचीन सांस्कृतिक वारसा पुढे नेताना दिसत आहेत.गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सोमनाथ कलमीपाडा मैदानावर डोंगररांगांच्या मधोमध नैसर्गिक बांबूंपासून केलेल्या व्यासपीठावर पारंपरिक ‘वाघ पावरी’ नृत्यानं आमचं जोरदार स्वागत झालं. या समाजात वाघाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचीच साक्ष त्या नृत्यातून प्रकट होत गेली. धुळे-नंदूरबार जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यांतील भिल्ल व पावरा आदिवासी हे नृत्य लयदारपणे सादर करत होते. या सामुदायिक नृत्यात एक अनोखी लय होती. फेर धरून तालासुरात लोक नाचत होते. मध्यभागी एक बुजूर्ग कलाकार ‘पावरी’ वाद्य तन्मयतेनं वाजवत होता. घुमणारे अतिशय मोहक सूर जणू गंजाडमधल्या दऱ्याखोऱ्यांतूनच ऐकू येताहेत अशी अनुभूती येत होती. नर्तकांनी नाचता नाचता एकमेकांच्या खांद्यावर चढून पिरॅमिडसारख्या स्थितीत मानवी थर केले. काही नर्तकांनी वाघाचा मुखवटा धारण केला आणि वाघ शिकारीचा खेळ आमच्यासमोर नाट्यमयरित्या साकारत गेला. इथली कुठलीही कला केवळ मनोरंजनाचं साधन ठरत नाही, तर निसर्ग आणि माणूस यांचं नातं त्यातून प्रकट होतं. होळी आणि आदिवासी लग्नसमारंभात ही लोकपरंपरा आजही सादर होते.आम्ही जिव्या सोमा म्हसेंच्या घरी भेट दिली. एक छोटं कौलारू चिऱ्यातलं घर, गेरूनं रंगवलेली लालभडक भिंत आणि वारली पारंपरिक शैलीत चितारलेली सुंदर चित्रं लक्ष वेधून घेत होती. हे नुसतं घर नाही, तर वारली संस्कृतीचं एक जिवंत विद्यापीठ आहे, असं वाटलं. ही कला पूर्वापार चालत आली आहे. जिव्या म्हसे यांनी परंपरागत चित्रांना केवळ भिंतीवरच न ठेवता ती कला कॅनव्हासवर उतरवली आणि या कलेला आधुनिक शैली दिली. या समाजात ‘चौक’ हा विधी व परंपरेचे एक प्रतीक आहे. त्यापलीकडे जाऊन दैनंदिन जीवन, निसर्ग आणि आधुनिक संकल्पना वारली चित्रांतून त्यांनी साकारल्या आहेत. इथं त्यांची चित्रं त्यांचे नातू सदाशिव म्हसे व बाळू म्हसे यांनी जतन करून ठेवली आणि आजही कला ते पुढे नेत आहेत.या घराच्या भिंतींना स्पर्श करताना वारलीच्या पुरातन बंधाची एक वेगळीच अनुभूती मनाला स्पर्शून गेली. वारली कलेमुळे गंजाड गाव आणि म्हसे यांचं हे घर कला-पंढरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. या घराला एक साधेपणा आणि सच्च्या कलावंताचा परिसस्पर्श लाभला आहे. या कलेच्या प्रदर्शन व प्रात्यक्षिकासाठी त्यांना जगभरातून निमंत्रणं येतात. सदाशिव व बाळू या दोघांना भेटून आणि त्यांचं वारली कलेतलं प्रावीण्य पाहून खूप आनंद झाला..नृत्य-संगीताच्या या सोहळ्यात इथल्या बांबूपासून कलात्मक वस्तू तयार करण्याचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं. बांबूपासून फळांच्या कलात्मक टोपल्या, आकाशकंदील, पेन स्टँड अशा अनेक सुंदर वस्तू तयार करण्याची कार्यशाळा इथं आयोजित केली होती. इथल्या दुर्गम भागातील कारागिरांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळानं पुढाकार घेतला आहे.गंजाड येथील महोत्सवाच्या ठिकाणी कलावंतांच्या भेटी, त्यांची कला प्रात्यक्षिकं आणि आदिवासी संस्कृतीशी निगडित खाद्यसंस्कृतीचे बचत गटांचे स्टॉलही होते. स्थानिक खानपानाच्या पदार्थांची तर इथं चंगळच होती. आम्हीही इथल्या पदार्थांचा आस्वाद घेतला. वारली, कातकरी, मल्हार, कोळी आणि ठाकूर आदिवासी समाज निसर्गपूजक आहे. इथल्या ऋतुचक्राप्रमाणे त्यांची खाद्यपरंपरा आहे. पावसाळ्यात अनेक रानभाज्या मिळतात, त्याचं ज्ञान या समाजाला आहे. ‘अंबाडी व सुकी मासळी’ हा इथला आवडता खाद्यप्रकार आहे. बोंबील किंवा सुकी कोळंबी, त्यात कोवळी भेंडी, अंबाडीच्या पानांमध्ये घालून केलेलं कालवण चविष्ट असतं. शेवळा, कुर्डू, बांबूचे कोंब (कळक भाजी) आणि कोवळ्या कोंबापासून केलेली भाजी इथं खूप लोकप्रिय आहे. नागलीची भाकरी (नाचणी) इथं प्रत्येकाच्या आहारात असते. ती उडदाच्या डाळीबरोबर किंवा तिखट चटणीबरोबर खाल्ली जाते. ‘पान मोरी’ हा पदार्थ तांदळाच्या पिठापासून केला जातो. पळसाच्या पानात गुंडाळून वाफेवर शिजवला जातो, त्यामुळे पदार्थाला पळसाचा सुंदर गंध येतो. मातीच्या मडक्यात रताळी, बटाटे, वालपापडी आणि रानभाज्या घालून जमिनीच्या खाली जाळावर शिजवलं जातं. त्याला इथं ‘उंबडू’ असं म्हणतात. रायगड तसंच काही भागात ‘पोपटी’सारखाच हा पदार्थ असला, तरी त्यातले जिन्नस, पदार्थ इथं वेगळ्या पद्धतीनं शिजवले जातात. आदिवासींच्या जगण्यामध्ये मोह वृक्षाचं महत्त्व पुरातन काळापासून आहे. मोहाच्या फुलांपासून मद्य आणि काही पदार्थ केले जातात, ते खुमासदार असतात.हा प्रदेश भातासाठी प्रसिद्ध आहे. भातकापणीच्या काळात ‘नवा खानी’ हा सण उत्साहात साजरा केला जातो. या नवीन तांदळापासून तयार केलेल्या पाककृती देवाला अर्पण करण्याची प्रथा आहे. इथल्या स्टॉलवर पानमोरी तांदळाची व नागलीची भाकरी आणि चुलीवर शिजवलेले रसदार खेकडे खायची संधी मिळाली. इथल्या ग्रामीण, स्वच्छ निसर्गामुळं त्याची चव बेमिसाल होती. सुकवलेले मासे आदिवासी स्वयंपाकघरात सर्रास मिळतात, त्यांचीही लज्जत चाखता आली.खानपान आवरून आम्ही पुन्हा पटांगणावर आलो आणि एका विशेष व्यक्तीनं आमचं लक्ष वेधून घेतलं. आम्ही पालघरबाहेरून आलेले काही शहरी लोक, पर्यटक वगळल्यास इथं स्थानिक गंजाड गावचे रहिवासी, परिसरातले आदिवासी बांधव उपस्थित होतो. डोक्यावर हॅट घातलेल्या जपानी चेहरेपट्टीचा तो इसम या गर्दीत थोडा वेगळा वाटला. त्याच्याशी हस्तांदोलन केलं आणि माझा परिचय करून दिला. त्यानंही स्मित केलं आणि इंग्रजीमिश्रीत भाषेत आमचा संवाद जुळून आला. माझी उत्सुकता पाहून त्यानं आपला परिचय करून दिला. दक्षिण कोरियातला तो जिज्ञासू पाहुणा गंजाड गावात दोन आठवड्यांपूर्वीच आला होता. त्याचं नाव इन्सांग सोंग, तो प्रसिद्ध कलाअभ्यासक आणि आर्ट क्युरेटर होता.वारली चित्रकलेचा अभ्यास करण्यासाठी इतक्या दूरवरच्या मुलखातून येऊन गंजाड आणि परिसरात या कलेचा अभ्यास करत आहे, याचा मला अचंबा वाटला. केवळ गंजाडमध्येच नाही तर संपूर्ण देशभर फिरून भारतीय कला आणि त्याचा वारसा याचा तो अभ्यास करतोय याचं मला अप्रूप वाटलं. आपल्या कलेच्या प्रांतात एक परदेशी पाहुणा अभ्यासासाठी येतो आणि स्थानिक कलाकारांसोबत तो साधेपणानं वावरतो हे चित्र सुखावणारं वाटलं. दक्षिण कोरिया, जपान या देशांत वारली चित्रकलेवर सेमिनार होतात. त्याच्या प्रात्यक्षिकांसाठी इथले स्थानिक कलाकार तिथं जातात. हे आदान-प्रदानच कलेला वैश्विक रूप देतं. इन्सांग सोंगला इथली कला, माणसं आणि नागली, सुकी मासळी बेहद्द आवडते असं ते म्हणाले. कला आणि भूक ही वैश्विक आहे, याचीच ही प्रचिती होती. मातीच्या रंगांचं संमेलन वैश्विक पातळीवर पोहोचल्याची ही अनुभूती!तारपा, गवरी, ढोल नृत्य, संबळ, कांबडी आणि ठाकर अशा विविध आदिवासी लोकनृत्यांचं दर्शन या महोत्सवातून घडलं. या कलावंतांशी जवळून संभाषण करता आलं. त्यांच्या कलेच्या प्रेरणा जाणून घेता आल्या. हीच या संमेलनाची मोठी उपलब्धी आहे..गंजाडहून आम्ही मुक्कामासाठी बोर्डीच्या पारशी घरामध्ये पोहोचलो. आजच्या दिवसाची अनुभूती भन्नाट होती. सगळे सुखावले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून बोर्डीतून फेरफटका मारायचा ठरवला होता. इथं पारशी समुदाय आहे. त्यांची अत्यंत सुंदर घरं आहेत. इथलं एखादं पारशी घर व कुटुंबाची भेट घेण्याची इच्छा मी व्यक्त केली. पण हा समाज शिस्तप्रिय आणि शांतताप्रिय आहे. ते कुणाला आपल्या प्रायव्हसीमध्ये प्रवेश करू देत नसल्याचं समजलं. मन खट्टू झालं.मी पारशी घरांच्या एका आळीत गेलो. एक सुंदर टुमदार घर दिसलं आणि योगायोगानं घराच्या ओसरीवर एक पेस्तनजी आरामखुर्चीत उन्हाला बसले होते. मी फाटकापाशी गेलो आणि त्यांना नमस्ते म्हणालो, त्यांनीही मला प्रतिसाद दिला. मी कुठून आलोय याची लांबूनच त्यांनी चौकशी केली. या छोट्या संवादाचा धागा पकडून घर बघायची मी त्यांना विनंती केली. त्यांनी खुणेनंच जागेवर थांबायला सांगितलं. ते आत गेले. मला वाटलं आपली डाळ इथं बिलकूल शिजणार नाही. मी साशंक असताना काही मिनिटं गेली. ते बाहेर आले आणि त्यांनी फाटक उघडून मला आत घेतलं, माझं स्वागत केलं. मी अचंबित झालो. मनात म्हटलं, ‘अलिबाबाची गुहा तर उघडलीय!’ते पारशी घर वास्तुकलेचा एक उत्तम नमुना होतं. प्रथमदर्शनी मोहात पाडणारी एक सुंदर ओसरी मला दिसली. संपूर्ण सुंदर लाकडात असलेलं लाल कौलारू छप्पर आणि त्याच्या लाकडी आर्चवर एक सुंदर तावदान होतं, त्यावर लिहिलं होतं ‘आलु व्हीला - १९३५’... अजून नऊ वर्षांनी हे घर शंभरीत प्रवेश करेल. अबब... मी तर अचंबित झालो. घराचे मालक छान सुशेगात आरामखुर्चीत रेलून बसले होते. त्यांनी मला जवळ बोलावलं आणि शेजारच्या खुर्चीत बसवलं. माझी चौकशी केली आणि आपला परिचय करून दिला, त्यांचं नाव - रोहिन्तन पेशवतन सरकारी. या घराएवढंच त्यांचं वयोमान होतं. हे घर त्यांच्या वडिलांनी बांधलं. त्यांची चिकूची मोठी बाग आहे, पण शेतीवर गुजराण करणं शक्य नसल्यानं त्यांनी चरितार्थासाठी मुंबई गाठली. तिथं बँकेत नोकरी केली, आणि आत्ता निवृत्तीनंतर ते पुन्हा त्यांच्या वडिलोपार्जित घरात पत्नी फ्रेनीसह राहतात. त्यांना हे घर आणि परिसर आवडतो.त्यांनी प्रेमानं मला आपलं घर दाखवलं. उंबरठ्याजवळ एक सुंदर रांगोळी रेखाटली होती, त्याला ते ‘चॉक’ म्हणतात. सुंदर नक्षीदार रांगोळीत मासे आणि फुलांच्या आकृत्या होत्या. व्हरांड्यात आत बैठकीची खोली, त्याला लागून शयनगृह. घरात उंची कपाटं आणि टीकवूडचं अत्यंत अँटिक फर्निचर. सर्वत्र भरपूर खिडक्या व मोकळ्या हवेसाठी पुरेसे झरोके होते. त्यावर कलात्मक तावदानं होती. डायनिंग एरियामधलं टेबल खूप कलात्मक व नक्षीदार सजावटीचं होतं. त्यावर क्रोकरीची भांडी, भरपूर फळं आणि भिंतीवर जुने फोटो लावलेले होते. सारंच मोहात पाडणारं...! त्यालगत परसदाराकडं जाणारा व्हरांडा आणि त्याला लागून सलग खोल्या होत्या. घराचं स्वयंपाकघर माजघरापासून व डायनिंगपासून थोडं लांब होतं. पूर्वी स्वयंपाक चुलीवर किंवा मेट्रो बत्तीवर होत असे. त्याचा धूर येऊ नये म्हणून स्वयंपाकघर थोडं लांब असावं. त्यालगत सामानाची खोली (स्टोअर रूम) व सगळ्यात शेवटी स्वच्छतागृह अशी घराची रचना होती. परसबागेत एक अतिशय सुंदर, भरपूर पाणी असलेली, उत्तम घडणावळीची विहीर होती.रोहिन्तन व त्यांची पत्नी फ्रेनी या दोघांनी मला सर्व घर दाखवलं आणि जाताना ब्लॅक स्ट्रॉबेरी चॉकलेटचा खाऊ दिला. या पारशी जोडप्याच्या घराची कलात्मकता आणि त्यांचा जिव्हाळा सोबत घेऊन मी पुढं निघालो.इथून आम्ही बापूगावला गेलो. वारली चित्रकलेला साहेबाच्या देशात नेणारा जागतिक दर्जाचा वारली चित्रकार रमेश हेंगाडी यांच्या आम्ही गेलो. हेंगाडींचं हे घर म्हणजे वारली चित्रकलेचं एक अनोखं दालन आहे. त्यांच्या या ‘वारली चित्रकला केंद्रात’ वारली चित्रं पाहायला मिळतात. रमेश हेंगाडींच्या प्रयत्नातून तिथं वारली चित्रकला आणि आदिवासींची तारपासारखी लोकवाद्ये तयार करण्याचं प्रात्यक्षिक पाहण्याची संधी मिळाली. आम्ही पोहोचलो तेव्हा तिथं 'होडी नृत्य' सुरू होतं. या भागातील कोळी आणि वारली संस्कृतीच्या मिश्रणाचे ते एक प्रतीक आहे.पालघर जिल्ह्यात भरलेलं 'मातीच्या रंगांचं संमेलन' हे आदिवासी कला, त्यांचं राहणीमान, जीवनशैली, नृत्य, वारलीसारखी पारंपरिक कला यांमधून अनेक छटांचं विलोभनीय दर्शन देत होतं. आपल्या जवळच असलेलं, पण आत्तापर्यंत माहीत नसलेलं एक अनाम जग माझ्यासमोर विलोभनीयपणे खुलं झालं. त्याचे अनेक रंग आणि माणुसकीचे गहिरे पैलू इथं अनुभवता आले. आपण कितीही प्रगत झालो, तरी आपली आदिम मुळं या मातीतच दडलेली असतात याची प्रचिती येत होती.अरुण नाईक कोल्हापूरस्थितजीवनशैलीचे अभ्यासक-लेखक आहेत. 