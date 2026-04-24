Premium|Mugdha and the Mango Story : मुग्धाचा ‘अमृत’ आंबा; हट्ट, घरचं ऊबदार प्रेम आणि पहिल्या आंब्याचा गोड सोहळा

अश्विनी जांभेकर-पितळेआंबा खाण्याचा सोहळाच होणार होता आता! मुग्धाचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. तिनं आईला कात्री आणून दिली. आईनं खोक्याची दोरी कापली आणि आंब्याचं खोकं उघडलं, घरात आंब्याचा सुगंध दरवळला. मुग्धा अगदी कुतूहलानं बघत होती. सुरुवातीला तिला आंबा काही दिसला नाही. ‘‘आई आंबे कुठे आहेत?’’ मुग्धानं विचारलं. ‘‘आहेत ना खाली!’’ असं म्हणून आईनं खोक्यातलं गवत बाजूला केलं. त्या गवतामधून पाच-सहा पिवळी डोकी दिसायला लागली. आनंद मामा आला तेव्हा मुग्धा खेळण्यांच्या पसाऱ्यात बसली होती. मामा आलेला पाहून मुग्धाला उत्साह आला. ‘‘ए मामा, माझ्याशी खेळ ना थोडावेळ. आईला कधीच वेळ नसतो. सारखं स्वयंपाकघरात काहीतरी काम करत असते. मला कंटाळा येतो. बाबापण घरी उशिरा येतो आणि त्याला खेळायचं म्हटलं की ‘मी थकलोय’ म्हणतो.’’आई सगळं ऐकत असते. ती म्हणते, ‘‘मुग्धा, आता तू लहान आहेस का? खेळावं गं एकटं. कोणीतरी सतत कशाला हवंय तुला सोबत? रेवाकडे जातेस का खाली? मामा सोडून येईल.’’‘‘नको गं, रेवा सारखी भांडते माझ्याशी.’’‘‘पण मी आहे ना! मी खेळतो तुझ्याशी,’’ आनंद म्हणाला.‘‘खरंच?’’ मुग्धानं उडीच मारली. ‘‘हो नक्की. आपण पझल्स खेळू चित्रांची, चालेल?’’‘‘हो चालेल!’’‘‘पण आधी ही सगळी पसरवलेली खेळणी आवरून ठेवू या आपण.’’मुग्धा भराभर कामाला लागली. खेळणी, भांडी, बाहुलीचं घर, बाहुल्या, ठोकळे, क्ले, साचे, प्राणी सगळं पटापट त्यांच्या जागेवर गेलं. ‘‘काय गं मुग्धा, यातला जिराफ कुठं दिसत नाहीये, कुठं गेला?’’‘‘अरे तो ना मी खिडकीत उभी होते तेव्हा खाली वर्तक काकूंच्या छज्ज्यावर पडला.’’‘‘अगं एवढा मोठा जिराफ छज्ज्यावर कसा पडेल?’’ ‘‘मामा त्रास देऊ नकोस हं! तो खेळण्यातला खोटा आणि छोटासा जिराफ आहे.’’‘‘अच्छा, म्हणजे तू त्रास दिलास त्याला म्हणून त्यानं उडी मारली!’’‘‘ए नाही रे. माझ्या हातातून पडला तो...’’‘‘ओऽऽऽ, म्हणजे तू ढकललंस त्याला!’’‘‘नाऽऽऽही, तो खोटा आहे.’’‘‘अच्छा म्हणजे जिराफ खोटं बोलतोय का?’’‘‘मामा मी मारेन हं तुला आता!’’ मुग्धा चिडली. ‘‘बरं बरं चल, आधी आपण तुझा जिराफ काढू मग खेळू.’’.मामानं खिडकीतून खाली पाहिलं, ‘‘बघ कसा वेड्यासारखा लोळतोय तुझा जिराफ!’’मुग्धाला हसूच आलं. मग एका लांब काडीनं मामानं जिराफाला खाली ढकललं आणि त्या दोघांनी खाली जाऊन जिराफाला घरी आणलं. खाली गेल्यावर मुग्धाला सोसायटीच्या दारापाशी रखमाबाई दिसल्या. त्यांच्या हातात आंब्याची पिशवी होती. त्या अगदी फाटकाबाहेर जाईपर्यंत मुग्धा त्यांच्याकडे बघत होती. पण तेवढ्यात मामा म्हणाला, ‘‘मान मोडली का बघ आधी त्याची, तिसऱ्या मजल्यावरून ढकललंय बिचाऱ्याला.’’‘‘नाही, काहीच झालं नाहीये.’’‘‘मस्त! म्हणजे आपलं जिराफाचं रेस्क्यू ऑपरेशन फत्ते झालं!’’‘‘येऽऽऽ’’ मुग्धाला आनंद झाला.‘‘आनंद, चहा घेणार का?’’ मुग्धाच्या आईनं विचारलं.‘‘नको ताई, मित्र होते सोबत, तर क्लास सुटल्यावर आम्ही अमृततुल्यमध्ये चहा प्यायलो.’’‘‘ए मामा, चहाच्या दुकानाला अमृततुल्य का म्हणतात?’’ मुग्धानं विचारलं.‘‘कारण तिथं मिळणारा चहा अमृतासारखा मस्त फक्कड असतो!’’‘‘तुम्ही सगळे ना मी लहान आहे म्हणून माझ्याशी खोटं बोलता. आज सकाळी आई आमटीला अमृत म्हणत होती.’’‘‘अगं कारण आमटी खूप छान झाली होती!’’ आई म्हणाली.‘‘पण मला माहितीय अमृताची गोष्ट. आम्हाला जोशी आजोबांनी सांगितली होती. आई जसं ताक घुसळते ना, तसं समुद्र घुसळून खूप काही गोष्टी मिळाल्या. त्यात अमृतपण मिळालं. आणि ते प्यायलं की माणसं मरत नाहीत म्हणे!’’‘‘आजीबाई तुमचं म्हणणं तर बरोबर आहे. पण मग तुमचं ऑब्जेक्शन कशावर आहे?’’ आनंदनं विचारलं.‘‘अरे म्हणजे तुम्हाला अमृताची चव माहीत नाही, तरी तुम्ही कसं म्हणता, की चहा अमृत आहे, आमटी अमृत आहे! ते काय समुद्रातून निघालंय का?’’‘‘अगं, अमृत म्हणजे बेस्ट. यापेक्षा छान काही असूच शकत नाही, असं!’’ आनंद म्हणाला.‘‘अस्सं होय! मला आत्ता कळलं आमच्या शाळेतल्या ताईचं नाव अमृता का आहे ते! ती बेस्ट आहे ना! खेळायच्या इतक्या भारी आयडिया असतात तिच्याकडे!’’‘‘ही अमृता तीच ना गं, जी उंच पोनी बांधते आणि स्कूटीवर येते?’’ आनंदनं विचारलं.‘‘अय्या, हो तीच! तुला कसं माहीत?’’ मुग्धानं आश्चर्यानं विचारलं.‘‘अगं मी नव्हतो का आलो तुला शाळेत सोडायला एकदा, तेव्हा तुमच्या वर्गात होती आणि एकदा नाही का शाळेच्या ग्राऊंडवर तुमच्या रेसेस होत्या, तेव्हा मी आलो होतो. ती तुझ्याशी काहीतरी बोलत होती...’’मामाच्या बोलण्यापेक्षा मुग्धाचं खेळात जास्त लक्ष होतं. मुग्धानं पझल्सचे पीसेस डब्यातून खाली ओतले. ढीगभर तुकडे खाली पडले.‘‘मामा, आपण ना शर्यत लावू या. मी फळं घेते लावायला, तू भाज्या घे. जो आधी चित्र पूर्ण करेल, तो जिंकला. ओके?’’‘‘पण ही चीटिंग आहे मुग्धा! तू रोज खेळतेस ना, त्यामुळे तुला माहीत आहे कुठला तुकडा कुठं लागणार ते. तूच जिंकणार!’’‘‘वा रे वा! तू किती मोठा आहेस मामा माझ्यापेक्षा! मी करतेय का कुरकुर तू जिंकणार म्हणून?’’ मुग्धा नाक उडवत म्हणाली.‘‘बरं बाई चल सुरुवात कर खेळायला.’’खेळता खेळता आनंद मुग्धाला म्हणाला, ‘‘मी काय म्हणतो मुग्धा, मी येऊ का तुला उद्या शाळेत सोडायला? तुझी ती अमृता ताई असेल ना शाळेत?''''तू येशील रे मामा, पण आम्हाला उद्या सुट्टी आहे शाळेला,'' मुग्धा फिदीफिदी हसली.''अरे हो, विसरलोच!'' आनंदसुद्धा तिच्या हसण्यात सामील झाला.खेळता खेळता चिकू, पेरूची चित्रं पूर्ण झाली, पण मुग्धाला आंब्याच्या चित्राचा एक तुकडा सापडत नव्हता.''मामा थांब खेळू नकोस पुढे, मला आंबा सापडत नाहीये.''''मी का थांबू? तो तुझा प्रॉब्लेम आहे, तू हरवला आहेस,'' आनंद मुग्धाला चिडवत म्हणाला.''ए नाही ना रे...''मुग्धा तुकडा शोधायला लागली. सोफ्याखाली, कपाटाखाली, खेळण्याच्या खोक्यात. तिला तुकडा काही सापडेना. आनंद मुद्दाम खेळण्याचं नाटक करत होता.''बघ हं मुग्धा, मी जिंकतोय!''मुग्धाला राग आला आणि तिनं आनंदनं तयार केलेलं चित्र मोडून टाकलं.''चिडली... एक मुलगी चिडली...''आनंदनं तिच्या रागात अजून भर घातली. मुग्धा रडत पाय आपटत आत गेली.''आई... मामा मला त्रास देतोय!''''आनंद! त्रास देतोस का माझ्या पिल्लाला? वाऽऽऽ!''''आई असं खोटं खोटं नको रागावू, खरं खरं रागाव त्याला!''''बरं आता मुग्धा रागावलीय तर मी जातो आता परत...'' आनंद म्हणाला.''ए मामा नको ना जाऊ प्लीज. आई मला आंबा खायचाय.''''आता हे काय मधेच?'' आनंद म्हणाला.''अरे कालपासून भुणभुण चाललीये हिची, आंबा खायचा म्हणून!'' आई म्हणाली.''मग मी देतो आणून,'' आनंद म्हणाला.''आत्ताशी मार्च सुरू आहे. सतराशे रुपये डझन आहेत आंबे! तिला म्हटलं, घेऊ या एप्रिलमध्ये, तर ऐकत नाहीये,'' आई म्हणाली.''मुग्धा आपण मँगो आइस्क्रीम खायला जायचं का?'' आनंदनं विचारलं.''नाऽऽऽही... मला आंबाच पाहिजे.'' मुग्धा रडक्या सुरात बोलली.''मग फ्रूटी?''''मला आइस्क्रीम, फ्रूटी, आंब्याचं चॉकलेट, आंब्याची पोळी, आंब्याचं सरबत असं काऽऽऽही नकोय. नुसता आंबाच पाहिजे,'' मुग्धा रडवेल्या स्वरात म्हणाली.''आणू बाळा आपण लवकरच,'' आई म्हणाली.''कधी?''''एप्रिलमध्ये.''''त्याला अजून खूप वेळ आहे. मी आंबा कधी खाल्लाच नाहीये.''''हॅऽऽऽ, चल खोटारडी! माझ्याकडे फोटो आहे तुझा. नुसत्या चड्डीवर बसून तू आंबा खातीयेस आणि सगळं तोंड, पोट आंब्याच्या रसानं बरबटलेलं पिवळं पिवळं झालंय, असा!'' आनंद म्हणाला.''अरे तिनं आंबा खाल्लाय, पण तिला आठवत नाहीये. दोन वर्षं अरुणाचल प्रदेशात होतो, तर तिथं काही आंबा मिळाला नव्हता. त्याआधी ती तीन वर्षांची होती, तेव्हाचं तिला काही आठवत नाहीये,'' आई म्हणाली.''विषय गंभीर आहे म्हणायचा!'' आनंद म्हणाला.''आई आंबा काही महाग नाही, त्या रखमा काकूंच्या पिशवीत मी आंबे पाहिलेत!''''तुझं बरं गं लक्ष!'' आई म्हणाली.''या रखमा काकू कोण?'' आनंदनं विचारलं.''त्या खालच्या मजल्यावर कामाला येतात,'' आई उत्तरली.''त्यांच्या हातात प्लॅस्टिकची पिशवी होती, त्यातून दिसले मला आंबे,'' मुग्धा म्हणाली.''अगं प्रश्न फक्त पैशांचा नाहीये बेटा, लवकर येणाऱ्या आंब्यांना चांगली चवही नसते. आंबट, पांचट आंबा खायचाय का तुला?'' आई म्हणाली.''हो चालेल, पण मला आंबा पाहिजे,'' मुग्धाची किरकिर सुरूच होती.''बरं आंबाबाई, मी निघतो. मला क्लास आहे पुन्हा,'' आनंद म्हणाला.''मामा, तू नको जाऊस,'' मुग्धा आनंदच्या पायाला ओढत म्हणाली. आनंदनं तिला कडेवर उचलून घेतलं.''तुला आंबा पाहिजे की मामा पाहिजे?'' आनंदनं विचारलं.''दोन्ही!'' मुग्धा ओठांचा चंबू करत म्हणाली.''बरं, मी पुढच्यावेळी तुझ्यासाठी आंबा घेऊन येतो. प्रॉमिस! आता मला एक गोड पापी दे.''आनंदनं मुग्धाची पापी घेतली, ''अहाहा, त्या आंब्यापेक्षा गोड! अगदी अमृत!''मुग्धानं लागलीच फ्रॉकच्या बाहीला गाल पुसला.आनंद गेल्यावरही मुग्धाचं आईच्या मागं आंबापुराण सुरूच होतं.''मुग्धा आपण आम्रखंड आणायचं का? मी मस्त पुऱ्या तयार करते. तुला आवडते तशी बट्टूची भाजीपण करते, चालेल?’’मुग्धा काहीच बोलली नाही. गाल फुगवून तशीच बसली. आई वैतागून आत निघून गेली. जरावेळानं आईचा ड्रेस ओढत पुन्हा तिचं तेच सुरू झालं.‘‘आई आंबा...’’‘‘आता पुन्हा तोंडातून आंब्याचं नाव काढलंस ना तर मार खाशील,’’ आई ओरडलीच!मुग्धा निमूटपणे हॉलमध्ये येऊन बसली. टीव्ही, पुस्तकं कशातंच मन रमेना. जरावेळानं दारावरची बेल वाजली. मुग्धानं दार उघडलं. तिचा बाबा होता. त्याच्या हातात आंब्याच्या चित्रांचं खोकं होता.‘‘मी तुझ्यासाठी काय आणलंय माहितेय का? कोणाला तरी आंबा खायचा होता ना?’’मुग्धाच्या डोळ्यांत चांदण्या लुकलुकल्या.‘‘तू खरंच आंबे आणलेस बाबा?’’‘‘हो मग!’’ बाबा म्हणाला.‘‘बरं झालं रे बाबा तू आणलेस, मला तर अगदी वेडं केलंय पोरीनं!’’ आई सुस्कारा सोडत म्हणाली..बुटाच्या लेस सोडत बाबा म्हणाला, ‘‘ऑफिसमध्ये साळवी म्हणून आहेत, ते दरवर्षी कोकणातून आंबे मागवतात. मुग्धा आंब्यासाठी हट्ट करतेय सांगितल्यावर त्यांनी लगेच घरून आंबे मागवून घेतले. घेऊन जा, पैशांचं नंतर बघू म्हणाले...’’आंबा खाण्याचा सोहळाच होणार होता आता! मुग्धाचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. तिनं आईला कात्री आणून दिली. आईनं खोक्याची दोरी कापली आणि आंब्याचं खोकं उघडलं, घरात आंब्याचा सुगंध दरवळला. मुग्धा अगदी कुतूहलानं बघत होती. सुरुवातीला तिला आंबा काही दिसला नाही. ‘‘आई आंबे कुठे आहेत?’’ मुग्धानं विचारलं.‘‘आहेत ना खाली!’’ असं म्हणून आईनं खोक्यातलं गवत बाजूला केलं. त्या गवतामधून सहा-सहा पिवळी डोकी दिसायला लागली.‘‘आई, आंब्याला गवतात का ठेवतात?’’‘‘म्हणजे तो लवकर पिकतो,’’ आई म्हणाली.आईनं एक आंबा घेऊन मुग्धाच्या हातात दिला. जणू एखाद्या लहान बाळालाच हातात घ्यावं तेवढ्या काळजीनं मुग्धानं तो हातात घेतला. त्याला सगळ्या बाजूनं स्पर्श केला. ‘‘आई, आंब्याला ताप आलाय का? कसा गरम लागतोय बघ!’’ आंबा आईच्या हातात देत मुग्धा म्हणाली.‘‘आंबे खोक्यात बंद होते ना, म्हणून गरम झालेत. तुला माहितीये, आंबेही श्वास घेतात. पण ते बंदिस्त असतात ना, त्यामुळे खोकं आतून गरम होतं आणि उष्णतेत ते लवकर पिकतात,’’ आईनं मुग्धाला कळेल अशा भाषेत उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पाच-सहा आंबे धुवून आईनं त्यांना एका मोठ्या पातेल्यात पाण्यात पोहायला सोडलं. मुग्धा आणि तिच्या बाबानं जुने कपडे घातले. बाबानं त्यातला एक आंबा उचलला. नाकाजवळ घेऊन त्याचा सुगंध घेतला. मुग्धालाही एक छान आंबा पाहून दिला. मुग्धानंही बाबाप्रमाणे आंब्याचा पोटभर सुगंध घेतला.‘‘बघ मुग्धा, आंबा चिरून नसतो खायचा, माचून खायचा असतो! तुझ्या डाव्या हाताचा अंगठा त्याच्या देठावर ठेव आणि पहिलं बोट खाली, आता उजव्या हाताच्या या दोन बोटांनी त्याला गोल गोल फिरवत हळूहळू खालीवर दाब. अंगठा वर ठेवल्यानं रस बाहेर येत नाही,’’ बाबानं तिला आंबा माचून दाखवला.‘‘बाबा माझ्या आंब्याच्या गालावर तर लाल लाल ब्लशपण आहे!’’ मुग्धाची कळी चांगलीच खुलली होती. हळूहळू कडक आंबा माचून मऊ मऊ झाला. मुग्धाला राहवत नव्हतं.‘‘आता त्या आंब्याचं देठ काढून टाक आणि रसाचे पहिले काही थेंब पाण्यात सोड, म्हणजे आंबा बाधत नाही,’’मुग्धानं सांगितल्याप्रमाणं केलं.‘‘आता चोखून खा!’’मुग्धानं आंबा तोंडात घेतला आणि डोळे मिटले.‘‘काय? कसा आहे आंबा?'' बाबानं विचारलं.मुग्धा म्हणाली, ''अमृत...!''अश्विनी जांभेकर-पितळे पुणेस्थित लेखिका आहेत. 