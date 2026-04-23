Premium|Marathi Children Stories on Summer : उन्हाळ्यातील आंब्याची रसाळ मेजवानी; हापूसपासून केक, कुल्फी, लाडू, मोदक आणि थंडगार लस्सीपर्यंत मुलांसाठी खास गोड रेसिपी

अस्मिता पोकळेउन्हाळा आला, की मनात सर्वप्रथम येतो तो फळांचा राजा ‘आंबा’! आंब्याचा सुगंध, गोडवा आणि त्याची चव प्रत्येकाच्या मनात खास जागा निर्माण करते. महाराष्ट्रात आंब्याला केवळ फळ नाही, तर परंपरा व आठवणींचा खजिना मानले जाते. कोकणातील रसाळ हापूस असो किंवा घरगुती कच्च्या कैरीपासून तयार होणारे पदार्थ असोत, प्रत्येक प्रकारात आंब्याची एक वेगळीच जादू दडलेली असते. त्यातही हापूसची चव देशभरातच नव्हे, तर जगभरात प्रसिद्ध आहे.आंबा केक साहित्यएक कप हापूस आंब्याचा रस, १ कप बारीक रवा, अर्धा कप साखर (आवडीनुसार), अर्धा कप तेल, अर्धा कप दूध, १ चमचा बेकिंग पावडर, पाव चमचा बेकिंग सोडा, सजावटीसाठी केशर, पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे, अर्ध्या आंब्याच्या पातळ फोडी.कृतीआंब्याचा रस आणि साखर मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावी. आंब्याचा गोडवा चाखून साखर घालावी. या मिश्रणात बारीक रवा आणि तेल घालून नीट मिक्स करावे. मिश्रण वीस मिनिटे झाकून ठेवावे. त्यानंतर मिश्रणात दूध, बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा घालून हलक्या हाताने मिक्स करावे. केकच्या भांड्याला तेल लावून मिश्रण त्यात ओतावे. मग हा केक प्रीहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर ४० मिनिटे बेक करावा. केक थंड झाल्यानंतर आंब्याच्या चार ते पाच पातळ फोडी कापाव्यात व केकच्या वर लावाव्यात. वरून केशर, पिस्ता व बदामाचे काप घालावेत. केक कापून सर्व्ह करावा.टीपकेक अधिक मऊ होण्यासाठी थोडे कंडेन्स्ड मिल्क घालावे. ओव्हन नसेल तर कढईतही हा केक करता येतो. .आंब्याचे चीजकेक मूससाहित्यअर्धा कप हापूस आंब्याचा रस, २५० ग्रॅम क्रीम चीज, पाऊण कप हेवी व्हिप्ड क्रीम, १ कप पिठीसाखर, १ बारीक तुकडे केलेला आंबा, १ चमचा व्हॅनिला इसेन्स, चिमूटभर वेलची पूड.कृतीएका थंड बाऊलमध्ये हेवी व्हिप्ड क्रीम आणि अर्धा कप पिठीसाखर एकत्र करून मिश्रण घट्ट होईपर्यंत फेटावे. हे मिश्रण थंड करण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवावे. दुसऱ्या एका मोठ्या बाऊलमध्ये क्रीम चीज, आंब्याचा रस, वेलची पूड, व्हॅनिला इसेन्स आणि उरलेली अर्धा कप पिठीसाखर एकत्र करून ते मिश्रण मऊ आणि एकजीव होईपर्यंत फेटून घ्यावे. आता फेटलेले क्रीम अतिशय हलक्या हाताने आंब्याच्या मिश्रणात मिक्स करावे. ग्लासच्या तळाला थोडे आंब्याचे तुकडे घालावेत व त्यावर तयार केलेले मूस चमच्याने भरावे. मूस सेट होण्यासाठी किमान दोन तास किंवा रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवावे. सर्व्ह करण्यापूर्वी वरून आंब्याचे तुकडे घालून सजवावे..कैरी मेथांबासाहित्यदोन मध्यम आकाराच्या कैऱ्या, चवीनुसार मीठ, अर्धा कप गूळ, २ चमचे तेल, प्रत्येकी अर्धा चमचा जिरे, मोहरी, मेथी दाणेव हळद, १ चमचा तिखट, पाच ते सात कढीपत्त्याची पाने, चिमूटभर हिंग.कृतीकैऱ्या स्वच्छ धुवून त्यांच्या साली काढून लहान फोडी कराव्यात. कढईत तेल गरम करावे. त्यात जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, मेथी दाणे आणि हिंग घालावे. मग कैरीच्या फोडी घालून एक ते दोन मिनिटे परतावे. त्यात हळद, तिखट आणि थोडे पाणी घालून कैरी मऊ होईपर्यंत शिजवावे. कैरी शिजल्यानंतर त्यात किसलेला गूळ आणि मीठ घालावे. गूळ पूर्णपणे वितळेपर्यंत मिश्रण शिजवावे. मिश्रण दाटसर (सिरपसारखे) झाल्यानंतर गॅस बंद करावा. मेथांबा पूर्णपणे गार झाल्यानंतर काचेच्या बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवावा. दोन आठवडे सहज टिकतो.टीपमेथी दाणे जास्त घातले, तर कडवटपणा येऊ शकतो, म्हणून प्रमाणातच घालावेत. मेथांबा जास्त घट्ट हवा असेल, तर थोडावेळ जास्त शिजवावा..कैरीची डाळसाहित्यअर्धा कप चणा डाळ, १ मध्यम आकाराची बारीक तुकडे केलेली कच्ची कैरी, २ हिरव्या मिरच्या, आल्याचा तुकडा, चवीनुसार मीठ, १ चमचा साखर किंवा गूळ, २ चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ चमचा तेल, प्रत्येकी अर्धा चमचा जिरे, मोहरी व हळद,५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने, चिमूटभर हिंग.कृतीचणा डाळ चार तास पाण्यात भिजवून ठेवावी. त्यानंतर पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यावे. मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेलीचणा डाळ, कैरीचे तुकडे, हिरव्या मिरच्या, आले, मीठ आणि साखर किंवा गूळ घालावा. हे मिश्रण पाणी न घालता जाडसर वाटून घ्यावे. एका छोट्या कढईत तेल गरम करावे. त्यात जिरे, मोहरी, हिंग, हळद आणि कढीपत्ता घालून खमंग फोडणी करावी. ही फोडणी वाटलेल्या डाळीवर घालावी. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सर्व जिन्नस नीट एकजीव करावेत. ही डाळ फ्रीजमध्ये तीन ते चार दिवस चांगली राहते.टीपडाळ वाटताना पाणी घालू नये, खूप पातळ होईल..आंबा लस्सीसाहित्यएक कप हापूस आंब्याचे तुकडे, १ कप घट्ट दही, २ चमचे साखर, पाव चमचा वेलची पूड, बर्फाचे खडे, गरजेनुसार दूध किंवा पाणी, सजावटीसाठी केशर, पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे, आंब्याचे बारीक तुकडे.कृतीआंब्याचे तुकडे, साखर आणि वेलची पूड मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावे, जेणेकरून आंब्याचा रस तयार होईल. आता या मिश्रणात घट्ट दही घालावे. लस्सी जास्त घट्ट नको असल्यास आवश्यकतेनुसार थोडे बर्फाचे खडे, थंड दूध किंवा पाणी घालावे. दही आणि आंबा एकजीव होईपर्यंत हे मिश्रण मिक्सरमध्ये पुन्हा फिरवावे. तयार झालेली गार लस्सी एका ग्लासमध्ये ओतावी. वरून केशर, पिस्ता, बदाम व आंब्याचे तुकडे घालून थंडगार लस्सी सर्व्ह करावी.टीपलस्सी करण्यासाठीचे दही जास्त आंबट नसावे, ताजे आणि घट्ट दही वापरल्यास उत्तम..मॅंगो स्टफ्ड कुल्फीसाहित्यअर्धा लिटर फुल क्रीम दूध, २ मोठे पिकलेले हापूस आंबे, अर्धा कप साखर, पाव कप मिल्क पावडर, एक चमचा कॉर्नफ्लोअर, पाव चमचा वेलची पूड, पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे.कृतीकढईत दूध गरम करावे व ते घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर उकळावे. एका बाऊलमध्ये कॉर्नफ्लोअर घेऊन ते थोड्या दुधात मिसळावे. हे मिश्रण उकळत्या दुधात घालून सतत ढवळावे. दूध आटवून निम्मे होऊ द्यावे. दूध घट्ट झाल्यानंतर त्यात साखर आणि वेलची पूड घालावी. साखर विरघळल्यानंतर गॅस बंद करावा व हे मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्यावे. आता आंब्याचा वरचा भाग हलकेच कापावा. आंब्यामधील कोय सावधपणे काढावी म्हणजे आंब्यात पोकळ भाग निर्माण होईल. तयार कुल्फीचे मिश्रण आंब्यात भरावे. कापलेला वरचा भाग परत झाकणासारखा लावावा. आता हे आंबे आठ तास फ्रीजरमध्ये ठेवावेत. आंबे बाहेर काढून सोलून गोल फोडी कापाव्यात आणि पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे घालून सजवावे.आंबा कलाकंदसाहित्यएक कप हापूस आंब्याचा रस, १ लिटर फुल क्रीम दूध, १ लिंबू किंवा १ चमचा व्हिनेगर, अर्धा कप साखर, १ चमचा तूप,पाव चमचा वेलची पूड, पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे.कृतीदूध आटवून घट्ट करावे किंवा लिंबू/ व्हिनेगर वापरून दुधाचे पनीर तयार करावे. मग त्यात साखर आणि आंब्याचा रस घालावा. मध्यम आचेवर हे मिश्रण सतत ढवळत राहावे, जेणेकरून ते तळाला लागणार नाही. मिश्रण घट्ट झाले, की त्यात वेलची पूड आणि तूप घालावे व गॅस बंद करावा. तूप लावलेल्या प्लेटमध्ये हे मिश्रण पसरावे आणि वरून पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे घालून सजवावे. हे मिश्रण दोन ते तीन तास फ्रीजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवावे. सेट झाल्यानंतर त्याच्या वड्या पाडाव्यात. कलाकंद तयार!.आंबा कुल्फीसाहित्यएक कप हापूस आंब्याचा रस, १ लिटर फुल क्रीम दूध, अर्धा कप साखर, २ चमचे कॉर्नफ्लोअर, पाव चमचा वेलची पूड, पिस्ता व बदामाचे बारीक तुकडे.कृतीकढईत दूध गरम करावे व ते घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर उकळावे. एका बाऊलमध्ये कॉर्नफ्लोअर थोड्या दुधात मिसळावे. आता हे मिश्रण उकळत्या दुधात घालून सतत हलवावे. दूध आटवून निम्मे होऊ द्यावे. दूध घट्ट झाल्यानंतर त्यात साखर आणि वेलची पूड घालावी. साखर विरघळल्यावर गॅस बंद करावा आणि हे मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्यावे. थंड झालेल्या दुधात आंब्याचा रस व्यवस्थित एकत्र करावा व हे मिश्रण मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावे. तयार मिश्रण कुल्फीच्या साच्यात ओतावे. मोल्ड झाकून फ्रीझरमध्ये आठ तास किंवा रात्रभर सेट करायला ठेवावा. कुल्फी सेट झाल्यानंतर मोल्ड थोडावेळ पाण्यात ठेवावा. कुल्फी मोल्डमधून काढण्यासाठी बाहेरून थोडे पाणी लावावे. मग स्टिकसह कुल्फी सर्व्ह करावी. वरून पिस्ता व बदामचे बारीक तुकडे घालून सजवावे.आंबा लाडूसाहित्यएक कप आंब्याचा रस, १ कप डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धा कप कंडेन्स्ड मिल्क, २ चमचे साखर, पाव चमचा वेलची पूड, १ चमचा तूप.कृतीकढईत तूप गरम करून त्यात डेसिकेटेड कोकोनट घालून मंद आचेवर दोन मिनिटे परतावे. त्यात आंब्याचा रस घालावा आणि व्यवस्थित मिक्स करावे. आता या मिश्रणात कंडेन्स्ड मिल्क, गरजेनुसार साखर आणि वेलची पूड घालावी व मिश्रण घट्ट होईपर्यंत परतावे. आता गॅस बंद करून मिश्रण थोडे कोमट होऊ द्यावे. मग हाताला तूप लावून मध्यम आकाराचे लाडू वळावेत. तयार लाडू डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळवून घ्यावेत, त्यामुळे ते छान दिसतात.टीपहे लाडू फ्रीजमध्ये ठेवल्यास चांगले सेट होतात..आंबा मोदकसाहित्यएक कप आंब्याचा रस, १ कप किसलेला नारळ, अर्धा कप गूळ, पाव चमचा वेलची पूड, २ चमचे तूप, १ कप तांदळाचे पीठ, १ कप पाणी, चिमूटभर मीठ.कृतीकढईत चमचाभर तूप गरम करून किसलेले ओले खोबरे आणि आंब्याचा रस परतून घ्यावा. त्यात गूळ, वेलची पूड घालून मिश्रण एकजीव व घट्ट होईपर्यंत शिजवावे. पारीसाठी पाणी उकळत ठेवावे. त्यात मीठ व तूप घालावे. मग यात तांदळाचे पीठ घालून झाकण ठेवावे. हे पीठ थोडे थंड झाल्यानंतर मऊसर मळावे. पिठाचे छोटे गोळे करावेत. मोदकाच्या साच्याला तूप लावून पीठ आणि सारण भरून मोदक तयार करावेत. मोदक दहा ते बारा मिनिटे वाफवून घ्यावेत.टीपमोदक वाफवताना केळीचे पान वापरल्यास छान सुगंध येतो. Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 