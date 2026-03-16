Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध

दीपाली ठाकूरचैत्रातील वासंतिक हवेतल्या अल्लड उबदारपणाचं रांगणं जाऊन हळूहळू उन्हं अंग धरू लागली की समजून जावं, वैशाखवणवा ग्रीष्माची वर्दी देत कधीही दाराशी येऊन ठेपेल. 'मी' म्हणू पाहणारं ऊन ऐन तारुण्याच्या कैफात येणाऱ्या मीपणाची आठवण करून देऊ लागतं. आग ओकणाऱ्या सूर्यामुळे सहजपणे नावापुढे तापट म्हणून शिक्कामोर्तब केलं जात असताना मला मात्र ग्रीष्म 'प्रगल्भ' वाटतो.पुनरपि ग्रीष्मी तीच काहिलीमेघावली नभी पुनरपि आली...नरपि म्हणजे कितवी वेळ असेल ही? अनादि, अनंत काळाचा एक छोटासा अंश असेल ती! तरीही त्या प्रत्येक वेळी सृष्टी ज्या दृश्य-अदृश्य स्थित्यंतरातून गेली असेल, ते स्थित्यंतर म्हणजे ऋतू!.गदिमांनी सुवासिनी चित्रपटासाठी लिहिलेल्या 'दिवसामागुनी दिवस चालले, ऋतूमागुनी ऋतू...' गीतातील या अंतऱ्याच्या ओळी. या गीताला स्वरसाज चढवताना बाबूजींनी मोठी कमाल केली आहे. एकाच गीतात त्यांनी पाच रागांचा वापर केला. ध्रुवपदासाठी यमन आणि पुढे केदार, सोहनी, बसंत, मल्हार आणि मग पुन्हा यमन. रागांबरोबर ऋतूंचंही आवर्तन पूर्ण! एका रागामधून दुसऱ्या रागातील प्रवेशही ऋतुबदलाइतका सहज. संगीतातील रागांचा आणि मूड्सचा विशेष संबंध असतोच, परंतु या रागांच्या मध्यस्थीचा चपखल वापर बदलणाऱ्या ऋतूंसाठी केल्यामुळे ऋतूंचा आणि मानवी भावनांचा परस्परसंबंधच इथं नव्यानं उलगडून समोर येतो.निसर्गाचं मानवी भावनांशी तादात्म्य मी बऱ्याचदा अनुभवलंय. मन उदास असलं, की मळभ दाटून येतं. वारा सुतक पाळतो. झाडाच्या माथ्यावर कुठेतरी टिटवी टाहो फोडत असते. कधी उलटही घडतं. आकाशातील चांदणं मनातही पसरतं. पाऊस एकाच वेळी आत-बाहेर रिमझिमतो. म्हणूनच मला वाटतं, प्रत्येक ऋतूगणिक पानांफुलांत, मातीवाऱ्यात, जीवाशिवात इतके ‘बदल’ घडून येत असताना या प्रत्येक ऋतूचा मात्र एक ‘स्थायिभाव’ असतो.सर्जनाची अमाप शक्ती असूनही मनमानी करणाऱ्या वर्षाऋतूचं ‘लहरी’ असणं मग अधिक जाणवतं. कृष्णमेघांचं वर्चस्व सरल्यामुळे निरभ्र झालेलं आकाश आणि प्रतिबिंब दाखवत निवळशंख झालेले जलाशय संदिग्धता दूर करत शरदऋतू ‘पारदर्शी’ असल्याची ग्वाही देतात. इंद्रियांमध्ये सुखाची अनुभूती जागवणारा, पण बाह्य सौंदर्यानं फारसा न नटलेला हेमंत मला संसारात राहूनही ‘निर्मोही’ असणाऱ्या एखाद्या कर्त्या पुरुषासारखा भासतो, तर निवृत्तीचाही सहज स्वीकार करणारा शिशिर ‘समंजस’ वाटतो. केवळ रानावनांत नाही, तर तनामनांत चैतन्य फुलवणाऱ्या वसंताचं ‘उत्साही’ असणं निर्विवाद सिद्ध होत राहतं. .आणि ग्रीष्म..?चैत्रातील वासंतिक हवेतल्या अल्लड उबदारपणाचं रांगणं जाऊन हळूहळू उन्हं अंग धरू लागली की समजून जावं, वैशाखवणवा ग्रीष्माची वर्दी देत कधीही दाराशी येऊन ठेपेल. ‘मी’ म्हणू पाहणारं ऊन ऐन तारुण्याच्या कैफात येणाऱ्या मीपणाची आठवण करून देऊ लागतं. आग ओकणाऱ्या सूर्यामुळे सहजपणे नावापुढे तापट म्हणून शिक्कामोर्तब केलं जात असताना मला मात्र ग्रीष्म ‘प्रगल्भ’ वाटतो.सहा ऋतू आणि वर्षाचे बारा महिने म्हणजे प्रत्येक ऋतूसाठी दोन महिने या हिशेबानं ग्रीष्माच्या खात्यात जरी पूर्वापार केलेली ज्येष्ठ आणि आषाढ अशी सोपी विभागणी वरकरणी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात हे निःशेष भागाकाराचं गणित नसतं. एका ऋतूला दुसऱ्या ऋतूच्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी अटकाव करणारी कोणतीही सीमारेषा नसते. तो निर्धास्तपणे घुसखोरी करतो. प्रत्येक ऋतूच्या वाटेवर म्हणूनच आधीच्या आणि नंतरच्या ऋतूच्या पाऊलखुणा उमटलेल्या दिसतात. वसंताचा हात सुटतो न सुटतो, तोच इथं ग्रीष्माच्या हातात वर्षेचा हात आलेला असतो. इथून पुढे केवळ ऋतुबदल होणार नसतो, तर सूर्याचं दक्षिणायन सुरू होणार असतं. शिशिरापासून सुरू होणाऱ्या उत्तरायणाचा परमावधी म्हणजे ग्रीष्म ऋतू. यावेळी उत्तर गोलार्धात कर्कवृत्ताच्या जवळपास असणाऱ्या सूर्याची किरणं सरळ लंबरूपानं पृथ्वीवर येतात. साहजिकच सूर्याच्या अग्नितत्त्वाच्या वर्चस्वाचा हा काळ असतो. सत्तेच्या अत्युच्चपदी असतानाही इतक्या सामंजस्यानं केलेलं हस्तांतरण दुसरीकडे कुठे क्वचितच पाहायला मिळेल.दिवस आता संथपणे पुढे सरकू लागतात. मोठे होत जाणारे दिवस; पण त्या दिवसांत मंदावत जाणारी भूक ही व्यस्तयोजना म्हणजे धोरणीपणाची कमाल! अतिसेवनानं सुस्तावून पडून राहून हे हाताशी असणारे मोठाले दिवस वाया जाऊ नयेत, हाच उद्देश असावा यामागे. शरीरात अग्निमांद्य; तरीही पाण्याची ओढ निरंतर! ही कल्पकता जीवन नीरस होऊ नये म्हणून तर नव्हे?.कालिदासानं ऋतुसंहारमध्ये ग्रीष्माचं वर्णन करताना म्हटलंय, ‘एरवी एकमेकांच्या जीवावर उठणारे प्राणी या दिवसांत जलाशयावर सोबत तहान भागवताना दिसतात.’ असं अद्भुत दृश्य दुसऱ्या कोणत्याही ऋतूत दिसणार नाही. मला ग्रीष्माला प्रगल्भ म्हणावंसं वाटलं, याचं हे आणखी एक कारण. वसंतातली अंजिरी-तांबूस, कोवळी पानं आता जून होत त्यांच्या वाढत्या वयाची साक्ष देत असली, तरी वय वाढणं आणि प्रगल्भ होणं यात अंतर असतं. वाढलेलं वय आधी बाहेरून दिसतं, प्रगल्भता आतून येते. वय वाढतं विनासायास; प्रगल्भता कमवावी लागते अनुभवातून, प्रसंगी किंमत मोजून. माणसाचं अनुभवी असणं बऱ्याचदा त्यानं बघितलेल्या पावसाळ्यांवरून जोखलं जातं, पण कधीकधी भिजवून गेलेल्या ‘चार पावसाळ्यांपेक्षा’ तावून सुलाखून घेत सोसलेला ‘एक उन्हाळा’ जास्त शिकवून जातो.वातावरणात उन्हाचा कडाका वाढू लागला, पंचमहाभूतांपैकी अग्नीचं प्राबल्य जाणवू लागलं, की मला पार्थाला गीतोपदेश करताना विश्वरूप दर्शन देणाऱ्या युगंधराचं स्मरण होतं -यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥अर्थात,हे अर्जुना! बहावा, नीलमोहोर, गुलमोहोर यांच्या तुलनेत करंज, अर्जुन, शिवण, धावडा, कुडा, बारतोंडी यांचे बहर ग्लॅमरअभावी काहीसे दुर्लक्षितच.. वसंत ऋतू जर प्रणयाराधनेचा; तर ग्रीष्म त्याच्या फलनिष्पत्तीचा, अर्थात फलधारणेचा. एखादा-दुसरा दुर्दैवी कोकीळ सोडला, तर त्याच्या इतर भाईबंदांचं कूजन आता थांबलेलं असतं. भाईबंद तरी कसं म्हणावं? मादी मिळवण्याच्या शर्यतीतले प्रतिस्पर्धी सारे! मला आठवतंय, एक वर्षी एका नराचा आवाज पार बसून गेला होता. नंतर तोही ऐकू येईनासा झाला. काय झालं असेल पुढे त्याच्या वंशाचं कुणास ठाऊक! दरवर्षी मला त्याची आठवण येते न चुकता. इतर गर्भार पक्षिणी आपापल्या घरट्यात अंडी घालण्याच्या तयारीत असताना ही जोडपी मात्र आपली अंडी घालण्यासाठी कावळ्यांची घरटी शोधत फिरत असावीत. हे माहीत असावं बहुधा कावळा-कावळींनाही; तेही अंमळ उशीरच करतात घरटं बांधायला घ्यायला. घरटंही तसं ओबडधोबडच त्यांचं. सुबकपणा नावालाही नाही. आत जरी मऊ अस्तर असलं, तरी बाहेरून बघणाऱ्यास आतल्या सुखाचा अदमास येऊ नये, म्हणून असेल कदाचित. आज्जी म्हणायची, 'कावळ्यांनी झाडांच्या उंच शेंड्यांवर घरटी बांधली, म्हणजे त्या वर्षी पाऊस कमी पडणार. मधोमध बांधली, म्हणजे पाऊस मध्यम आणि खाली बांधली, तर पाऊस भरपूर.' तिच्या अनुभवाच्या वेधशाळेतले हे ठोकताळे! पावसावर मदार असणाऱ्या भाबड्या जीवांनी निसर्गातील या अशा असंख्य गोष्टींमधून आपलं निरीक्षण हे असं पणास लावलेलं असतं.ऋतुराजाचं आगमन होताच अभिसारिका झालेल्या वसंतराणी, सावरी शेंगा धरू लागताच वत्सल दिसू लागतात. एकेक करत सारी झाडं लेकुरवाळी होऊ लागतात. ग्रीष्मात अवघ्या सृष्टीचं गोकूळ झालेलं असतं. एकीकडे हट्टी चिंच गाभुळली, तरी आपला पूर्वाश्रमीचा आंबटपणा सहजी सोडायला तयार नसते, तर दुसरीकडे 'ती' कैरी आता 'तो' आंबा होऊन अंतर्बाह्य बदललेली असते. पिकून टपाटप खाली पडणारी जांभळं 'हिरवी' असल्यापासून 'जांभळं' या नावावरच अडून बसली असतात. बोरं, करवंदं, आवळे, राजणं, धामणं, भोकरं, खजरं, तोरणं, आटकन, आंबुळकी, चिरबोटी, खिरणी, आळू, अमोनी, अटक, धामोड्या, रातांबे, जाम असा रानमेव्याचा खजिना शेतांत, रानांत, माळरानावर शब्दशः खुला होत असतो सर्वांसाठी. कुणीही यावं, लुटून जावं! लहानपणी भटकायचो आम्ही ग्रीष्माच्या टळटळीत दुपारी रानोमाळ या गावरान मेव्याच्या शोधात पंचेंद्रियांना उत्तेजित करत. चिंचेसारखी पानं असलेल्या वेलीवर लागलेल्या शेंगांमधल्या सुरेख गुंजा नजरेस पडत. विषारी असतात, हे माहिती असूनही बाटलीत भरून ठेवण्यासाठी आम्ही गोळा करायचो. लालचुटूक मण्यांवर एका बाजूनं काळा रंग दिल्यासारख्या त्या दिसत. दुर्गाबाई भागवत ऋतुचक्र पुस्तकात लिहितात, 'किती सुंदर त्यांचं रूप! पण किती जहर आत भरलेले! अनुपम सौंदर्याची सांगड निसर्ग सदैव भयानक विषमतेशी का घालतो बरे!' हं... खरंच! का असेल असं? विचाराला विचार फुटू पाहत होता. बापाच्या कठोर वागण्यामागे लपलेलं, काळजी घेणारं मृदू काळीज कधीकधी आपल्याला दिसत नाही. निसर्ग बापमाणूस! त्या जगत्पित्याला साऱ्याच लेकरांची काळजी! प्रकाशाच्या दृश्यमान रंगपटामधील सात रंगांमध्ये लाल रंगाची तरंगलांबी सर्वात जास्त. लांबूनही दृष्टीस पडून बघणाऱ्यानं सावध व्हावं, म्हणून दोन्ही जीवांच्या संरक्षणार्थ निसर्गानं लावलेले हे 'रेड फ्लॅग्स'! तांबड्या रंगानं सुरू झालेला रंगपट मधले रंग घेत घेत जांभळ्या रंगाशी पूर्ण व्हायचा; जांभळं खाऊन जांभळी झालेली जीभ एकमेकांना दाखवत! ताडगोळ्यांच्या तीन डोळ्यांमध्ये बोटं खुपसून आतला रसाळ गर खाताना किंवा करवंदं खाताना चिकटलेले ओठ सोडवताना गंमत वाटायची. करवंदं म्हणजे तर 'इंद्रफळं'. इंद्रानं अमृताची चूळ वळवाच्या रूपानं पृथ्वीवर टाकावी आणि मग ही फळं धरावी, असं दुर्गाबाईंच्याच एका पुस्तकात वाचल्याचं स्मरतंय..अग्निहोत्राची सांगता झाली, की धरित्रीला शांतवण्यासाठी सुखाचा शिडकावा घेऊन येणारा वळीव मात्र अचानक येण्यानं आपली त्रेधातिरपीट उडवून जातो. वळवाच्या पावसानं ओल्या, भुसभुशीत झालेल्या मातीच्या ढेकळांमधून लाल रंगाचे, मखमली पाठीचे किडे बाहेर निघत. मृग नक्षत्रावर जन्माला आलेले म्हणून हे मृगाचे किडे. आयुष्यरेषा यांची लहानशीच. किती वर्षं लोटली त्यांना बघून! नाही म्हणायला चतुरांचे थवे दिसतात अजूनही घरासमोरच्या मोकळ्या मैदानात पावसाचा सांगावा घेऊन आलेले. पुढच्या दिवसांची तजवीज म्हणून वाळवणं, साठवणं करून बेगमी करायची मुदत आता संपली याची आठवण करून देत भिरभिरत राहतात. आता या मृगाच्या किड्यांना आगपेटीच्या खोक्यात बंद करणारी, चतुरांच्या मागं धावत त्यांना पकडून, शेपट्यांना दोऱ्या बांधून फिरवणारी मुलं फारशी राहिली नसावीत. हे एक बरं म्हणायचं! पुढचे दिवस आता मेघुटांच्या पालख्यांचे.बदलणाऱ्या हवामानामुळे, भौगोलिक परिस्थितीमुळे ऋतूंच्या आ Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.