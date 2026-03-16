Premium|Seasonal changes in nature : ग्रीष्माच्या प्रगल्भतेचा अनुभव: ऋतूंच्या बदलांचा मानवी भावनांशी संबंध

Gatha Grishmachi article : ग्रीष्म ऋतूतील प्रगल्भता आणि निसर्गाचे बदलणारे रूप मांडणारा हा लेख मानवी भावनांचा ऋतूंशी असलेला परस्परसंबंध उलगडतो. कडक उन्हाच्या झळांमधील सौंदर्याचा शोध घेत, लेखक ग्रीष्माला निर्मितीच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा आणि समृद्ध करणारा 'सेतू' मानतात.
दीपाली ठाकूर

चैत्रातील वासंतिक हवेतल्या अल्लड उबदारपणाचं रांगणं जाऊन हळूहळू उन्हं अंग धरू लागली की समजून जावं, वैशाखवणवा ग्रीष्माची वर्दी देत कधीही दाराशी येऊन ठेपेल. ‘मी’ म्हणू पाहणारं ऊन ऐन

तारुण्याच्या कैफात येणाऱ्या मीपणाची आठवण करून देऊ लागतं. आग ओकणाऱ्या सूर्यामुळे सहजपणे नावापुढे तापट म्हणून शिक्कामोर्तब केलं जात असताना मला मात्र ग्रीष्म ‘प्रगल्भ’ वाटतो.

पुनरपि ग्रीष्मी तीच काहिली

मेघावली नभी पुनरपि आली...

नरपि म्हणजे कितवी वेळ असेल ही? अनादि, अनंत काळाचा एक छोटासा अंश असेल ती! तरीही त्या प्रत्येक वेळी सृष्टी ज्या दृश्य-अदृश्य स्थित्यंतरातून गेली असेल, ते स्थित्यंतर म्हणजे ऋतू!

