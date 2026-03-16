Premium|Emotional Story : अपर्णाच्या नात्याचा अनुत्तरीत प्रश्न: एक भावनिक कथा

मधू (मृण्मयी) शिरगांवकरलहानपणी लेवाडी वाटणारी अपर्णा आणि ही लीलया सर्वांना खेळात हरवणारी अपर्णा यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक होता. एकेकाळी वयात जाणवणारा खूप मोठा फरक आता जाणवेनासा झाला होता. पुस्तकांची देवाणघेवाण, कवितांवर चर्चा, मित्रमैत्रिणींच्या बाबतीतले किस्से ती रसाळपणे सांगे. पण गप्पा कंटाळवाण्या नसत. रविवार छान जायला लागला होता माझा...अपर्णाच्या आणि माझ्या नात्याला नाव काय द्यायचं, हा प्रश्न माझ्या मनात आजही अनुत्तरीत आहे. अपर्णा, माझ्या बाबांच्या मित्राची मुलगी आणि आता माझ्या मित्राची बायको. त्यांचं लग्न माझ्यामुळेच ठरलं आणि झालं. तसं तिला लहानपणापासून ओळखत होतो. बाबांचा हा शाळेतला मित्र, दर सुट्टीत सगळं कुटुंब घेऊन गावी येत असे. तिचा मोठा भाऊ सुमित, माझ्याच वयाचा, त्यामुळे अर्थातच सुट्टी लागली की आमच्या उंडारक्या सुरू होत असत. अपर्णाला आमच्याबरोबर खेळायला घ्यायला सगळ्या मोठ्या भावंडांसारखा सुमितही नाराज असे. काका म्हणत असत, ''घ्या रे तिलाही, ती एकटी काय करेल घरात बसून?'' मग नाइलाजास्तव हे लटांबर आमच्याबरोबर न्यावं लागे. निदान तेव्हा तरी आम्हाला असंच वाटायचं. नाही म्हटलं तरी आमच्या खोड्यांना आळा बसायचा. उंच झाडावर चढावं तर, 'दादा मला नाही येत चढता,' असं म्हणून अपर्णा रडू लागायची आणि वैतागून आम्हीही खाली उतरायचो. आमच्यासारखी वेगानं ती पळूही शकत नसे. मग सुमितची खूप चिडचिड व्हायची. शिवाय हिच्यामुळे बाकी सगळे मित्र आपल्याला खेळायला बोलवणारच नाहीत अशी भीती त्याला वाटत असावी..मधली काही वर्षं हे काका नोकरीसाठी दुसऱ्या राज्यात गेले. त्यामुळे त्याकाळात माझी त्यांच्या मुलांशी भेट झाली नाही. पुढे मी शिक्षणासाठी शहरात आलो, तेव्हा हेच काका माझे लोकल गार्डियन झाले. अर्थातच माझं त्यांच्या घरी येणं-जाणं सुरू झालं. तेव्हा मात्र सुमित आणि माझ्यामधलं समीकरण बदललं. जेव्हा तो गावी यायचा तेव्हा मी त्याचा मार्गदर्शक असायचो, आता मात्र सुमित मला शहराचे धडे देऊ लागला होता. आमची खूप घट्ट मैत्री झाली या काळात.अपर्णासुद्धा वेगळीच दिसू लागली होती. त्या तारुण्यसुलभ काळात, नक्की काय बदललं हे समजत नसलं, तरी आता मला तरी ती कटकट आणि लटांबर वाटेनाशी झाली होती. सुमितला मात्र अजूनही वाटत असावी. त्यामुळे तो शक्यतो मला घेऊन सरळ त्याच्या खोलीत जाई आणि दार लावून टाके. मग आम्ही आमच्या खास मुलांच्या गप्पा मारत असू. त्यात सिनेमा, संगीत, क्रिकेट, फुटबॉल, राजकारण, गाड्या, मुली असे अनेक विषय असत. सुमितकडे अनेक मॅगझिन्स असत, ते एक मोठं आकर्षण होतं माझ्यासाठी.येता-जाता अपर्णा कधी दिसलीच तर हळूच बघून नाहीशी होई, पण कुठूनतरी ती आपल्याला पाहते आहे असं वाटत राहायचं मला. बहुतेक वेळा काकू काहीतरी खायला देत, पण सुमित तेही आपल्या खोलीतच घेऊन येई.एखाददिवशी काही सण वगैरे असला, की काकू जेवायला बोलवत. तेव्हा मात्र सगळे एकत्र डायनिंग टेबलवर जेवायला बसत. अशावेळी तिची वेगळीच धावपळ असे. मला वाढण्यासाठी ती उत्सुक असे. काकूंच्या हाताखाली ती छान तयार झाली होती, असं आता जाणवतं. तेव्हा माझं सगळं लक्ष जेवणातल्या पदार्थांकडेच जास्त असायचं. आयुष्यात पहिल्यांदाच घर सोडून बाहेर पडलो होतो. 'मेसचा डबा'नामक भयंकर प्रकार प्रथमच वाट्याला आला होता. अशा वेळी, कोणी जेवायला बोलावणं किती आनंदाचं असतं, हे माझ्यासारखे मेसचे डबे रिचवलेले महाभाग नक्की समजू शकतील..अपर्णाची ती धावपळ मी त्रयस्थपणे पाहत असे. थोडी गंमत, थोडा आनंद, पण जास्त करून त्रयस्थपणाच होता त्यात, हेसुद्धा आता जाणवतं. अपर्णा मात्र अतिशय खुशीत असायची. त्या दोन वर्षांत बहुतेक सगळे सण आणि रविवारही माझा जास्त करून दिवसभर मुक्काम सुमितकडेच असायचा.पुढे जाऊन माझं व्यावसायिक शिक्षण पुन्हा त्याच शहरात होणार हे नक्की झालं. सुमित मात्र परगावी जाणार होता. आम्ही थोडे दुःखी झालो. आता एक अगदी जवळचा मित्र दूर जाणार होता. माझा त्या शहरातला एक हक्काचा मित्र दुसऱ्या ठिकाणी जाणार, हे पचवणं जरा जडच गेलं मला. त्याला निरोप द्यायला त्याच्या घरी गेलो, तेव्हा काका-काकू म्हणाले, ''तू पहिल्यासारखाच येत जा रे, सुमित इथं नाही म्हणून येणं बंद करू नकोस. आम्हाला अगदी चुकल्या-चुकल्यासारखं होणार आहे आता!'' मी मान हलवली.त्यावेळी त्यांना येतो म्हणालो खरं, पण त्यानंतर दोन-तीन महिने मी फिरकलोच नाही तिकडे. नवं कॉलेज, नवीन मित्रमैत्रिणी, अभ्यास यात रमून गेलो. एका रविवारी सकाळीच अचानक हॉस्टेलमध्ये काकांचा फोन आला. ''अरे, काकूनं बोलावलंय तुला जेवायला. ये आज.'' मला त्या सुग्रास जेवणाच्या नुसत्या आठवणीनंच जाम भूक लागली. लगेच निघालो.अपर्णा वाटच पाहत असावी. मी दिसताच ती थोडी हसून आत गेली. मग नेहमीप्रमाणे जेवण झालं. मी भरपेट जेवलो. याआधी नेहमी जेवण झाल्याबरोबर आम्ही सुमितच्या खोलीत जात असू, पण आता लगेच निघणं बरं दिसणार नाही हे त्या अधेड वयातही कळत होतं. मग उगाच काहीतरी बोलायचं म्हणून तिला विचारलं, ''अभ्यास काय म्हणतोय?''ती जणू याची वाटच पाहत असल्यासारखी म्हणाली, ''बाकी छान आहे सगळं, पण गणित कठीण जातंय. आता दादाही नाही अडलेली गणितं विचारायला.''''मी देऊ का सोडवून?'' मी अभावितपणे बोलून गेलो.''हो! चालेल ना!’’ असं म्हणत तिनं काकांकडे पाहिलं.काकाही म्हणाले, ‘‘बघ तुला जमत असेल तर आठवड्यातून एखादी चक्कर टाक. आम्हालाही बरं वाटेल.’’काकू म्हणाल्या, ‘‘असं कर ना, रविवारी दुपारी जेवायलाच येत जा, म्हणजे दोन्ही होईल.’’रविवारच्या जेवणाच्या कल्पनेनं माझा जीव हरखला. अपर्णाही विशेष खूश झाली असं वाटलं मला. मग त्यादिवशी तिला गणितं सोडवून देऊन मी निघालो, तेव्हा म्हणाली, ‘‘थांब चहा करते, झालीच आहे वेळ.’’आपल्याला काय, आयता चहा कोण नाकारेल?मग हा पायंडाच पडला. मी रविवारी जेवायच्यावेळी पोहोचायचो, मस्त ताव मारायचो, मग तिला अडलेली (?) गणितं सोडवून द्यायचो, चहा प्यायचो आणि निघायचो..Premium|Nature and Human Fear : चकवा नाही, ती तर निसर्गाची रानभूल.....पहिले चार-पाच रविवार आम्ही नेटानं गणितं सोडवली. पण मग हळूहळू आमच्या इतर गप्पाही होऊ लागल्या. तिला वाचनाची खूप आवड होती. तिचा वाचनाचा आवाकाही खूप मोठा होता. एखादी कविता आवडली की ती लगेच पाठ करून टाकायची. सिनेमा-नाटकांच्या बाबतीतही तिची आवड सुमितपेक्षा खूप निराळी आणि जास्त दर्जेदार आहे असं हळूहळू माझ्या लक्षात येऊ लागलं. नकळत तिच्याबद्दलची त्रयस्थता कमी होत गेली. तिच्याशी गप्पा मारणं रंजक वाटू लागलं. तिचे अनेक न कळलेले पैलू या दिवसांत समोर आले. अनेकदा जेवल्यावर थोडा वेळ काका, काकू, अपर्णा आणि मी असे चौघेजण कॅरम, सोंगट्या असे बैठे खेळही खेळत असू. लहानपणी लेवाडी वाटणारी अपर्णा आणि ही लीलया सर्वांना खेळात हरवणारी अपर्णा यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक होता. एकेकाळी वयात जाणवणारा खूप मोठा फरक आता जाणवेनासा झाला होता. पुस्तकांची देवाणघेवाण, कवितांवर चर्चा, मित्रमैत्रिणींच्या बाबतीतले किस्से ती रसाळपणे सांगे. पण गप्पा कंटाळवाण्या नसत. रविवार छान जायला लागला होता माझा.त्याच काळात माझ्या आयुष्यात आशा आली. आमच्या कॉलेजमध्ये तेव्हा मुली कमीच असत. आशा त्यातलीच एक. आशा म्हणजे एक झंझावात होती. ती भेटली, बोलली आणि मी तिच्या प्रेमात पडलो. आख्ख्या कॉलेजमध्ये आमचं प्रेमप्रकरण गाजलं. आशाची कोणतीच गोष्ट लपूनछपून नसायची. ती जे काही करेल ते ‘डंके की चोट पे’ असा काहीसा खाक्या होता तिचा. समाजसेवक आई-वडिलांच्या तालमीत वाढलेली आशा पँट-कुर्ता घालून खांद्याला एक शबनम बॅग अडकवून कॉलेजला यायची. रोज तिच्या बोलण्यात सुरू असलेल्या निरनिराळ्या चळवळी, पत्रकं, समाजसेवेची कामं यांच्या गप्पा असत. या सगळ्यात अभ्यास केव्हा करायची तिचं तिलाच माहीत. आम्ही सगळे असाइनमेंट कशा पूर्ण होतील या काळजीत असायचो, तेव्हा ही बया कोणत्यातरी शाळेला दत्तक घेण्यासाठी दानवीर शोधत फिरत असायची. मला तिच्याबद्दल प्रेमापेक्षा आदरच जास्त होता असं आता जाणवतं.आशा दर रविवारी तिनं दत्तक घेतलेल्या शाळेत जाई. त्यामुळे माझा रविवारचा कार्यक्रम अबाधित राहिला. काका-काकूंसोबत जेवण आणि अपर्णाशी गप्पा सुरूच राहिल्या. अपर्णानं पुढच्या शिक्षणात गणित विषय सोडला, पण आमच्या गप्पा सुरू राहिल्या. तिच्यामुळे माझी साहित्यिक जाण खूप चांगली झाली. आशा बहुधा त्यावरच भाळली. अपर्णाला मात्र आशाबद्दल काहीही सांगितलं नाही, कधीच. मुद्दाम की माझ्या कमी बोलण्यामुळे हे आजही ठामपणे सांगता येणार नाही..अपर्णा दर रविवारी खास काही पदार्थ करायची. दारात सुंदर रांगोळी काढायची. फुलदाणीत सुंदर सुवासिक फुलं खोचून ठेवायची. पण हे सगळं ती माझ्यासाठी करते हे माझ्या गावीही नव्हतं. किंबहुना माझं तिकडे तितकसं लक्षही नसे. मनात सुप्त नोंदी होत असाव्यात, नाहीतर आत्ता हे आठवलं नसतं मला. मी आशामध्ये पूर्णपणे गुंतलो होतो. रविवारखेरीज इतर दिवशी अपर्णाचा विचारही फारसा माझ्या मनात नसे.माझं शिक्षण संपत आलं होतं. नोकरीही पक्की झाली होती. अपर्णाचंही शिक्षण संपत आलं होतं. अशाच एका रविवारी जेवायला गेल्यावर काका म्हणाले, ‘‘बघता बघता वर्षं निघून गेली. आता तुम्ही मुलं मोठी झालात. अप्पूही ग्रॅज्युएट होईल यावर्षी. तिच्यासाठी स्थळं बघायला सुरुवात करतोय...’’काकू म्हणाल्या, ‘‘तू चांगला ओळखतोस हिला, हिच्यायोग्य कोणी मुलगा असेल तर सांग!’’कदाचित ते दोघे खडा टाकून बघत असावेत, असं आता वाटतं. पण मी मात्र गाफील होतो.‘‘काकू, अहो एक कशाला? रांग लावतो मुलांची. हिला जो पसंत पडेल त्याच्याशी करू दे लग्न. घरचे श्रीमंत आणि वागणूक चांगली असणारे खूप मित्र आहेत माझे...’’ते दोघे थोडं चकित झाले असावेत.‘‘हो का? अरे व्वा! नक्की सांग. ज्याची पूर्ण माहिती असेल असाच मुलगा हवा आहे आम्हाला. शेवटी मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे!''अपर्णा झटकन उठून गेली. ती गेल्या दिशेनं काका-काकू पाहत राहिले. जेवण झाल्यावर मी तिला शोधत बाहेर आलो. ती तिथं नव्हती. मग मी निघालो.पुढचे दोन रविवार मी गेलो तेव्हा अपर्णा घरी नव्हती. मैत्रिणीकडे अभ्यासाला गेलीये असं म्हणाल्या काकू. मी त्यांना सतीशविषयी सांगितलं. नुकतीच त्याला कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून उत्तम नोकरी मिळाली होती, तेही सांगितलं. एकंदरच त्याचं खूप कौतुक केलं. काका म्हणाले, ''त्याच्या वडिलांचा पत्ता, फोन नंबर दे, मी बोलून घेतो...'' मी सतीशशी बोलून त्यांना सगळी माहिती दिली. अभ्यास, परीक्षा या गडबडीत पुढचे दोन रविवार मी त्यांच्याकडे गेलोच नाही..तिसऱ्या रविवारी गेलो. अपर्णा तेव्हा घरीच होती. जेवणं झाली. अपर्णा जरा गप्पच वाटली. पटकन जेवून अभ्यास आहे म्हणत खोलीत गेली. काका-काकू मात्र 