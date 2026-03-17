Premium|Social Service Gone Wrong : पत्रास कारण की...

चंद्रशेखर जोशीगोळा झालेल्या कागदपत्रांतून सर्वांशीच संपर्क व्हायचा असे नाही. परिणामी, अशी बेवारस कागदपत्रे, फोटो, कार्ड्स माझ्या घरी जमा होऊ लागली, आणि पत्नीच्या ‘लष्कराच्या भाकऱ्या...’ या शुभवचनाला चांगलीच धार येऊ लागली. ‘एखाद्या दिवशी याल गोत्यात’ असे जोडकामदेखील करण्यात येऊ लागले आणि हा तिचा शाप प्रत्यक्षात येण्याचा योग लवकरच आला! स.न.वि.वि.माननीय दीपक दिवटेसाहेब, पोलिस उपनिरीक्षक, सातुर्डे रेल्वे पोलिस स्टेशन, अंकित रेवडी पोलिस ठाणे.पत्रास कारण की, माझ्यासारख्या सेवानिवृत्त माणसाची कुणीच पत्रास ठेवत नसताना आपण आणि आपल्या प्रामाणिक सहकाऱ्यांनी ती ठेवली, त्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद!आपण केलेल्या बहुमोल मार्गदर्शनाने प्रभावित होऊन मी माझा एकमेव, बिना भांडवलाचा, बिना परवानगीचा, बिना नोंदणीचा आणि बिना मोबदल्याचा छोटासा सामाजिक उपक्रम कायमस्वरूपी बंद करण्याचे ठरवलेले आहे.‘घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजू नका’ असे बायकोचे टोमणे ३६५ दिवस ऐकूनसुद्धा गोष्टीमधल्या विक्रमादित्याप्रमाणे माझा उपक्रम मी चालू ठेवला होता. भारत देशाला बलवान करण्यासाठीच्या स्वप्नातला माझा हा खारीचा वाटा आपण खाऊन टाकलात. एवढेच काय, पण माझी ही सेवावृत्ती बेकरीतल्या खारींप्रमाणे आपल्या कडकपणाच्या चहात कधी विरघळली ते कळलेच नाही. शिवाय आपण जो वेगळाच खार माझ्यावर खाल्लात, त्यामुळे माझी अवस्था पंख कापलेल्या जटायूप्रमाणे झाली आणि सातुर्डे सोडून खारच्या घरात राहायला जावे असे वाटू लागले. आपल्यात एवढा खारटपणा निर्माण झाल्याने आपण दिलेला विद्युत झटका इतका जोरदार निघाला, की माझे मतपरिवर्तन झाले. तथापि, मूळ कथा आपल्याला सांगण्याची संधी मी यानिमित्ताने साधणार आहे..Katha Arunachi Marathi Play : मिलिंद शिंदे यांची 'कथा अरुणाची' नाटकातील संघर्षमय यात्रा.त्याचे झाले असे, की एक दिवस मी एकट्याची प्रभात फेरी (मॉर्निंग वॉक) काढत सातुर्डे रेल्वे स्टेशनाच्या परिसरात गेलो असताना मला वळचणीत एक पाकीट सापडले. उत्सुकतेने उघडून पहिले असता त्यामध्ये आधार कार्ड, पॅनकार्ड, बँक कार्ड आणि काही कागदपत्रे सापडली. मी ते सर्व उचलून घरी आणले. सुदैवाने त्यात मला मोबाईल नंबरही सापडला. त्या माणसाला फोन करून त्याची सर्व कागदपत्रे परत केली, त्यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि त्यांनी मानलेले आभार यामुळे मला वेगळीच ऊर्जा मिळाली. मग मी हा उपक्रमच सुरू केला. रोजचा मॉर्निंग वॉक रेल्वे स्टेशन आणि परिसरातच करू लागलो. हळूहळू मला पाकीटमार लोक पाकीट मारल्यावर उर्वरित माल कुठे टाकतात ते माहीत झाले, तशी या उपक्रमास चांगलीच गती मिळाली. मग मी एक पिशवीच घेऊन फिरू लागलो. उपलब्ध कागदपत्रांतून संबंधित माणसांशी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची कला मला अवगत झाली. तथापि, गोळा झालेल्या कागदपत्रांतून सर्वांशीच संपर्क व्हायचा असे नाही. परिणामी, अशी बेवारस कागदपत्रे, फोटो, कार्ड् स माझ्या घरी जमा होऊ लागली, आणि पत्नीच्या वर उल्लेख केलेल्या ‘लष्कराच्या भाकऱ्या...’ या शुभवचनाला चांगलीच धार येऊ लागली. ‘एखाद्या दिवशी याल गोत्यात’ असे जोडकामदेखील करण्यात येऊ लागले आणि हा तिचा शाप प्रत्यक्षात येण्याचा योग लवकरच आला!एकेदिवशी मुलाला सोडायला पहाटेच्याच लोकलने स्टेशनला गेलो. त्याला बसवून दिले आणि परत लोकलने निघणार तोच दोन-तीन लांब पल्ल्याच्या गाड्या स्टेशनात दाखल झाल्या आणि लोकलला गर्दी झाली. मी एका डब्यात चढलो. किशोर साने (हे नाव मला नंतर समजले) त्याच डब्यात होता. आमची अनेकदा नजरानजर झाली, कारण एक तर त्याच्या डोळ्यांचा किरमिजी रंग आणि दुसरे म्हणजे त्याची एका बाजूची मिशी लहान आणि दुसऱ्या बाजूची मोठी होती. त्यामुळे माझे सारखे त्याच्याकडे लक्ष जात होते. सातुर्डे स्टेशनला उतरल्यावर एकदम गलका झाला. या इसमाचे पाकीट मारले गेले होते. मी फारसे लक्ष न देता माझी प्रभात फेरी सुरू केली. सुमारे अर्ध्या तासानंतर नेहमीची ठिकाणे पाहत पाहत परत स्टेशन वरच्या ‘त्या’ स्पॉटवर आलो, तर मला एक पाकीट सापडले; नेहमीप्रमाणे ते घरी आणले. काही कागद, कार्ड् स सापडली. त्याचा फोन नंबरही सापडला. फोन करून त्याला पाकीट सापडल्याचे सांगितले. प्राथमिक गप्पा झाल्यावर तो म्हणाला, 'काका मी तुमच्या घरीच येतो.' आला बिचारा घरी. बायकोने चरफडत चहा केला. आणखी गप्पा झाल्या. मग विश्वास निर्माण झाल्याने मी त्याला हे काम कधीपासून करतो, लोक कसे खूश होतात, बक्षिसे देऊ पाहतात ते सांगितले. शिवाय त्याला उरलेले कागद, कार्ड् सची बेवारस इस्टेटही दाखवली. ती बघून तो गेला.....आणि थोड्याच वेळात आपले सहकारी हवालदार कदम यांचे कदम माझ्या घराच्या उंबरठ्यावर पडले. या किशोर सानेने आपल्या पोलिस स्टेशनला जाऊन मीच नजर ठेवून त्याचे पाकीट मारले अशी कम्प्लेंट दिली होती. वीस हजार रुपये होते म्हणे पाकिटात!'अरे, ज्या माणसाला आपल्या मिश्या एका रेषेत कापता येत नाहीत, त्याच्याकडे वीस हजार काय, पण वीस रुपडे तरी असतील काय?' असे मी म्हणणार, तोच माझे लक्ष कदमांच्या मिश्यांकडे गेले आणि स्वतःच्या निरीक्षणशक्तीचा स्फोट कष्टपूर्वक रोखून ठेवत हे वाक्य मी मिशीतल्या मिशीत गिळले.''जो माणूस वीस हजार रुपये घेऊन लोकलने प्रवास करतो, तो प्रवासात एक हात खिशावर ठेवेल की नाही?'' या प्रश्नावर हा साने म्हणाला, ''हात खिशावरच होता, पण पाकीट दुसऱ्या खिशात होते.''आमचे हे वैचारिक मतभेद वाढत चाललेले पाहून कदमांच्या शिस्तबद्ध मेंदूतील नसा बेशिस्त झाल्या आणि यापुढे डिजिटल पेमेंटच वापरेन असे त्याच्याकडून लिहून घेतले. तसेच आपणही हवालदार कदमना इथून पुढे येणाऱ्या प्रत्येक पाकीटमारीच्या कम्प्लेंटवाल्यांकडून डिजिटल पेमेंट वापरणार असल्याचे लिहून घेण्याचा आदेश पारित करून राष्ट्रनिर्मितीस हातभार लावला.तेव्हाच या लष्कराच्या भाकऱ्या महागात पडणार याची जाणीव झाली. कारण सर्व संशयास्पद ठिकाणी माझा वावर होता. आपले सीसीटीव्ही तसेच दाखवत होते. शिवाय माझ्या घरी बराच मुद्देमाल सापडला होता.हवालदार कदम यांनी माझा मोठा सन्मान करून नामचीन पाकीटमार लोकांमध्ये माझी छानदार छबी लावून सत्कार करण्याचे आयोजन केले होते. मग मी नाइलाजाने आपली भेट घेतली. मी कोणत्या संस्थेतून सेवानिवृत्त झालो, पेन्शन, आयकर प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड हे सर्व पाहिल्यावर आपण दयाळूपणे माझ्याविरुद्धची कारवाई थांबवलीत. परंतु अक्कलसुद्धा विकतच घ्यायची, असा माझा दंडक आहे. तथापि, आपण त्यावेळी विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे असल्याने हा पत्रप्रपंच!.मी हे का करतो? यामागची प्रेरणा कोणती? असे आपण विचारले होते.तर लॉरेन आइझली नावाच्या एका इंग्लिश साहित्यिकाने एकेदिवशी समुद्रकिनारी एक छोटी मुलगी लाटेबरोबर बाहेर आलेल्या हजारो माशांपैकी एकेका माशाला उचलून परत पाण्यात टाकत असल्याचे पहिले. त्याला आश्चर्य वाटले. त्याने त्या मुलीला विचारले, की बाळ, तू हे काय करते आहेस? इथे हजारो मासे तडफडत असताना तू किती माशांचे प्राण वाचवू शकशील? ती मुलगी म्हणाली, की त्याचे मोल त्याच माशाला विचारा जो परत पाण्यात पडला आणि ज्याचे प्राण वाचले.पण बहुधा आपण आणि आपले सहकारी यांचे या लॉरेनशी पिढीजात पूर्ववैमनस्य असावे. त्यामुळे आपण मला पुन्हा असे न करण्याबद्दल सौजन्यशील भाषेत समजावून सांगितलेत आणि या घोर अपराधापासून दूर केलेत.तमाम पाकीटमार आणि समाजसेवी यांना एकत्र आणून, आपण तरुणांसाठी हे सेवाक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे ही विनंती. तसेच या लॉरेनसारख्या साहित्यिकांच्या वाऱ्यालाही मी परत उभा राहणार नाही. एवढेच काय, तर त्याचे साहित्य छापलेल्या पुस्तक/मासिकाने वारासुद्धा घेणार नाही, असे मी शपथपूर्वक लिहून देत आहे.आपणास आणि आपल्या सहकाऱ्यांस उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा!कळावे,आपला कृपाभिलाषी,प्रकाश आकाश दिवेसातुर्डे.ता.क. - हल्ली मी प्रभात फेरी बंद केली असून, मुलाने घरातच वॉकर घेऊन दिला आहे.चंद्रशेखर जोशी पिंपरी-चिंचवडस्थितहौशी पर्यटक व लेखक आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.