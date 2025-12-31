Premium|Migratory Birds 2025 : एव्हरेस्टवरून उड्डाण अन् १३ हजार किमीचा सलग प्रवास; निसर्गाचा चमत्कार असणाऱ्या 'मॅरेथॉन' पक्ष्यांची ही आहे कहाणी

ओंकार जोशीअनेक पक्षी हिवाळ्यामध्ये मूळ अधिवास सोडून उबदार ठिकाणी स्थलांतर करतात. ऑक्टोबर ते मार्च हा त्यांचा स्थलांतराचा काळ. या काळात भारतातील अनेक पक्षी अभयरण्यांमध्ये अनेकानेक प्रजातींचे स्थलांतरित पक्षी पाहायला मिळतात. या सर्वांमधील काही प्रातिनिधिक पक्ष्यांची तोंडओळख....करकरा क्रौंच (Demoiselle Crane)शास्त्रीय नाव - Anthropoides virgoहा मोठा स्थलांतरित पक्षी असून मंगोलिया, कझाकिस्तान, दक्षिण रशिया आणि चीनच्या काही भागांत प्रजनन करतो.हिवाळ्यात भारतात, विशेषतः राजस्थान आणि गुजरातमध्ये स्थलांतर. पाणथळ प्रदेशांच्या आसपासच्या गवताळ जागेत वास्तव्य.करकोचे हिमालय पर्वतरांगेवरून उंच उड्डाण करून स्थलांतर करतात. शेतकऱ्यांना कधीकधी ते पिकांचे नुकसान करणारे वाटतात, पण तरीही काही भागांत त्यांना खूप मान दिला जातो.राजस्थानमधील खिचन गावात स्थानिक लोक हजारो डेमोइसेल क्रेनचे संरक्षण करतात, त्यामुळे हे ठिकाण एक प्रसिद्ध पक्षी निरीक्षण केंद्र ठरते आहे..चातक (Jacobin Cuckoo)शास्त्रीय नाव - Clamator jacobinusचातक भारतीय संस्कृतीत पावसाळ्याचा संदेशवाहक मानला जातो. मॉन्सून सुरू होताच भारत आणि श्रीलंकेत प्रजननासाठी स्थलांतर.हा पक्षी परजीवी प्रजनन करणारा असून, कावळे आणि बबलर यांसारख्या इतर पक्ष्यांच्या घरट्यांत अंडी घालतो. प्रजनन हंगामानंतर पुन्हा आफ्रिकेत परततो.दक्षिण भारतात चातकची एक लहान वस्ती वर्षभर वास्तव्य करते..Butterflies: मनमोहक तरी दुर्लक्षित फुलपाखरे कोकणी जैव विविधाततेतील ठेवा.अमूर ससाणा (Amur Falcon)शास्त्रीय नाव - Falco amurensisहा एक लहान शिकारी पक्षी आहे.पश्चिम चीन आणि मंगोलियामध्ये प्रजनन.हिवाळ्यात सुमारे पाच हजार किलोमीटरचा प्रवास करून दक्षिण आफ्रिकेत स्थलांतर. या प्रवासात फक्त एक थांबा ईशान्य भारतात घेतो. या थांब्यादरम्यान ते मोठ्या प्रमाणावर वाळवी खातात आणि एक ते दोन आठवडे विश्रांती घेतात.ऑक्टोबरच्या मध्यापासून नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत नागालँडमधील डोयांग जलाशयात अमूर फाल्कनचा प्रचंड पण अल्पकालीन थवा दिसतो. म्हणून हे ठिकाण जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे मानले जाते..पट्टकादंब (Bar-headed Goose)शास्त्रीय नाव - Anser indicusतिबेटी पठारावरील मंगोलिया आणि चीनमधील काही भागांतील उंचावरील तलावांमध्ये प्रजनन.हिवाळ्यात भारतात स्थलांतर. देशभरातील नद्या, तलाव व जलाशयांसारख्या अंतर्गत पाणथळ प्रदेशांमध्ये आढळ.महाराष्ट्रात उजनी धरण आणि जायकवाडी पक्षी अभयारण्यात दिसतो.जगातील सर्वात उंच उडणारा पक्षी. हिमालय पर्वतरांगेवरून उड्डाण करू शकतो. सुमारे आठ हजार मीटर उंचीपर्यंत पोहोचतो, अगदी माउंट एव्हरेस्टच्या वरूनही उडतो.कमी ऑक्सिजन असलेल्या वातावरणातही प्रभावीपणे उडण्यासाठी योग्य अशी फुप्फुसांची रचना..आर्क्टिक टर्न (Arctic Tern)शास्त्रीय नाव - Sterna paradisaeaउत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत होणाऱ्या विलक्षण स्थलांतरासाठी प्रसिद्ध.ग्रीनलँड व आइसलँडमधील बेटांवर प्रजनन. प्रजननानंतर हिवाळा घालवण्यासाठी अंटार्क्टिकाकडे स्थलांतर करून पुढील प्रजनन हंगामात पुन्हा उत्तर ध्रुवामध्ये परततो.या अद्भुत प्रवासात तो दरवर्षी ७० हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर पार करतो, जे प्राणीजगतातील सर्वात लांब स्थलांतर मानले जाते..छोटा पाणलावा (Little Stint)शास्त्रीय नाव - Calidris minutaउच्च आर्क्टिक प्रदेशातील कमी उंचीच्या टुंड्रामध्ये प्रजनन.हिवाळ्यात भारतासारख्या समशीतोष्ण प्रदेशांत स्थलांतर करतो. तलाव, नद्या, जलाशय आणि किनारी भागांत आढळ.सुमारे २०-२२ ग्रॅम वजन असूनही हा लहान पक्षी हजारो किलोमीटरचे स्थलांतर करतो.स्थलांतरापूर्वी चरबी साठवून आपले वजन तीन-चार ग्रॅमने वाढवतो. प्रवासात ही चरबी खर्च होते आणि प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे वजन सुमारे १८-२० ग्रॅम राहते..Uttrakhand : उत्तराखंडची ही ठिकाणं पहाल तर स्वित्झर्लंड विसरून जाल; हे पाच सुंदर लोकेशन्स एकदा पहायलाच हवेत.पट्टेरी शेपटीचा पाणटिवळा (Bar-tailed Godwit)शास्त्रीय नाव - Limosa lapponicaआर्क्टिक व उप-आर्क्टिक प्रदेशांमध्ये, अलास्का आणि उत्तर सायबेरियामध्ये प्रजनन.हिवाळ्यात भारताच्या किनारी भागांत स्थलांतर करतो. खाड्या आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर आढळ. महाराष्ट्रात आक्षीचा समुद्रकिनारा आणि नवी मुंबईतील पाणथळ प्रदेश हे यांचे प्रमुख दर्शनस्थळ.‘मॅरेथॉन स्थलांतरकर्ता’ म्हणून ओळख.सर्वात लांब सलग उड्डाणाचा विक्रम. अलास्काहून ऑस्ट्रेलियातील टास्मानियापर्यंत सुमारे १३,५६० किलोमीटर अंतर फक्त ११ दिवसांत पार. दक्षिणेकडील स्थलांतरादरम्यान तो अनेकदा आठ ते दहा हजार किलोमीटर सलग उड्डाण करतो..लाल छातीचा माशिमार(Red breasted flycatcher)शास्त्रीय नाव - Ficedula parvaयुरोप खंडातील जंगलांमध्ये प्रजनन.हिवाळ्यामध्ये भारत आणि श्रीलंकेत स्थलांतर. महाराष्ट्रात साधारण सर्व जंगलांमध्ये हिवाळ्यात सहज पाहता येतो.वजन सात-आठ ग्रॅम. दरवर्षी हजारो किलोमीटर प्रवास करून स्थलांतर..पाणचिरा (Indian Skimmer)शास्त्रीय नाव - Rynchops albicollisलांब, नारिंगी चोचीसाठी ओळखला जाणारा वैशिष्ट्यपूर्ण पक्षी. हा पक्षी भारतीय उपखंडातच आढळतो आणि केवळ भारतातच प्रजनन करतो.गंगेच्या नदीप्रणालीतील वाळूच्या काठांवर अंडी घालतो. मध्य प्रदेशातील चंबळ नदी येथे मोठी प्रजनन वस्ती.हिवाळ्यात बांगलादेश आणि गुजरातच्या किनारी भागांत स्थलांतर..मोठा रोहित (Greater Flamingo)शास्त्रीय नाव - Phoenicopterus roseusगुलाबी रंगाचा प्रसिद्ध असलेला मोठा आणि देखणा पक्षी.पावसाळ्यात आखाती देशांमध्ये प्रजनन. हिवाळ्यात खाड्या, जलाशय आणि तलावांसारख्या पाणथळ प्रदेशांत स्थलांतर. गुजरातमधील कच्छचे रण इथे प्रजननासाठी वास्तव्य.पिल्ले सुरुवातीला फिकट पांढऱ्या रंगाची असतात. त्यांच्या आहारातील शैवाल आणि लहान क्रस्टेशियन्समुळे कालांतराने त्यांना गुलाबी रंग प्राप्त होतो.महाराष्ट्रात उजनी धरण, जायकवाडी पक्षी अभयारण्य ही प्रसिद्ध ठिकाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.