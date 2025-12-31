साप्ताहिक

Premium|Migratory Birds 2025 : एव्हरेस्टवरून उड्डाण अन् १३ हजार किमीचा सलग प्रवास; निसर्गाचा चमत्कार असणाऱ्या 'मॅरेथॉन' पक्ष्यांची ही आहे कहाणी

Winter Bird Migration : हिवाळ्याच्या आगमनासोबतच अमूर ससाणा, पट्टकादंब आणि रोहित पक्ष्यांसारख्या हजारो विदेशी पाहुण्यांचे भारतीय पाणथळ जागांवर आगमन झाले आहे.
Migratory Birds 2025

Migratory Birds 2025

esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

ओंकार जोशी

अनेक पक्षी हिवाळ्यामध्ये मूळ अधिवास सोडून उबदार ठिकाणी स्थलांतर करतात. ऑक्टोबर ते मार्च हा त्यांचा स्थलांतराचा काळ. या काळात भारतातील अनेक पक्षी अभयरण्यांमध्ये अनेकानेक प्रजातींचे स्थलांतरित पक्षी पाहायला मिळतात. या सर्वांमधील काही प्रातिनिधिक पक्ष्यांची तोंडओळख...

Loading content, please wait...
Rajasthan
bird
Wildlife
Tibet
Winter

Related Stories

No stories found.