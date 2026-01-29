Premium|Third Eye Book: किरण येले यांच्या 'तिसरा डुळा' कथासंग्रहाचा गहिरा अनुभव

वर्षा वासुदेव‘तिसरा डुळा’ कथा वाचताना तर वाटलं, एखादा सुंदर इराणी किंवा मल्याळी चित्रपट पाहतेय. निरागस, गोड म्हादू डोळ्यासमोर उभा राहत होता. त्यानं कायम असंच ‘सच्चं’ राहावं असं वाटलं. पण तो नायक नव्हता, तो फक्त एक पात्र होता. कथेतलं म्हादूचं बदललेलं रूप बघून, भोपाळहून मुंबईला परतताना ट्रेनच्या दरवाजात बसलेला एक २६-२७ वर्षांचा मुलगा दिसला होता, अगदी तोच आला माझ्या डोळ्यासमोर..दुपारी तीन-साडेतीनच्या सुमारास पुस्तक हातात आलं आणि त्यानंतरचा सारा दिवस एखाद्या स्वप्नवत विश्वात जगतेय, असं वाटत होतं. प्रस्तावना वाचून काळीज अगदी चिरलं गेल्यासारखं वाटलं आणि घशातला हुंदका बाहेर येण्याआधीच प्रस्तावना वाचत राहिले. वाचत राहिले जडवलेला श्वास शांत होत नाही तोवर!किरण येले पहिल्यांदा भेटले ते बाईच्या कविता या कवितासंग्रहामधून. मग मोराची बायको हा कथासंग्रह वाचल्यानंतर अधूनमधून भेटतच राहिले. कधी रस्त्यावर अचानक दिसलेल्या अनोळखी बाईला पाहून त्यांची एखादी कविता आठवली म्हणून, तर कधी स्वतःमध्ये हरवलेल्या एखाद्या पुरुषाला पाहून. ‘कोपऱ्यातलं टेबल’मधलं दृश्य डोळ्यासमोर आलं म्हणून, कधी वयात येणाऱ्या एखाद्या मुलीला पाहून मोराची बायकोमधली नायिका आठवली म्हणून, तर कधी ‘अवशेष’ आणि ‘साईन आऊट’मधून. या कथा ठरवूनही विसरता येत नाहीत..प्रत्यक्षात एकदाही निवांत भेट झाली नव्हती, पण किरण येले सतत भेटतच होते. त्यांच्या शब्दांमधून, कथांमधून आणि कवितांमधून. जो लेखक लिहिताना स्वतः रडतो, दुःखातून जातो, पात्रांचा प्रवास त्यांच्या सोबतीने स्वतः अनुभवतो. मानवी मनाची व्याप्ती समजते आणि ती शब्दांत मांडता येते, ज्याला स्त्रीकडे ‘माणूस’ म्हणून पाहता येतं, आणि जो म्हणतो, ‘मी लिहितो कारण त्यांना लिहिता येत नाही...’; त्यानं लिहिलेल्या कथासुद्धा अधिक गहिरं माणूसपण शिकवतात. अशा येले यांचा तिसरा डुळा हा कथासंग्रह वाचायला घेतला, तेव्हा हा वाचनप्रवास गोडगोड किंवा भ्रामक नसून, गहिरा, अस्वस्थ करणारा पण तरीही अतिशय सुंदर असेल ह्याची पूर्ण खात्री होतीच.काही गोष्टी आपल्यासोबत घडत असतात, तर काही आपल्या अवतीभोवती घडत असतात. त्यातल्या कुठल्या न कुठल्या गोष्टीचा आपण भाग असतो. कधी त्यात बघे म्हणून असतो, तर कधी त्यातलं पात्र म्हणून. एक आठवडाभर जिथं जाईन तिथं तिसरा डुळा हातात होतं. चार-पाच वेळा प्रस्तावना वाचून झाली आणि जवळपास प्रत्येक कथा किमान दोनदा. हा फक्त कथासंग्रह नाही, तर पाण्यासाठी रखरखत्या उन्हात चालत गेलेल्या दूरच्या प्रवासासारखा आहे. खडतर, पण आवश्यक..प्रेम, विश्वास, माणुसकी, धर्म, धर्माचं राजकारण, गरिबी, मर्सिडिजमधून फिरणारे उच्चभ्रू लोक आणि शिळं खाऊन जगणारे भिकारी... या सगळ्या वास्तवाची झळ प्रत्येक कथेतून बसते. प्रस्तावनेत जसं म्हटलं आहे, तसंच ही संपलेल्या किंवा संपवली जात असलेल्या लोकांची भेसूर प्रामाणिक गोष्ट आहे. आणि अशी गोष्ट समोर आली की हृदयाचा ठोका चुकतोच. किरण सरांच्या दोन्ही कथासंग्रहांत जाणवलेली एक बाब म्हणजे, त्यांच्या पुस्तकाला, पुस्तकातल्या शेवटच्या कथेचं शीर्षक दिलेलं असतं. हा केवळ योगायोग आहे की शेवटच्या कथेची ताकद आहे की ती कथा वाचून झाल्यावर वाचकांच्या मनात उमटणारी सुन्नता त्यांना ठाऊक आहे, हे नाही माहीत. पण जे मोराची बायको वाचताना झालं, तेच इथंही घडलं.प्रत्येक कथा वाचताना मनात सिस्टीमविषयीचा राग वाढतो, माणूस म्हणून स्वतःची परीक्षा सुरू होते. आपण या कथेत कुठे आहोत, ह्याचा शोध घ्यावा लागतो. आणि ‘हे तर आपण पाहिलं होतं आणि याविषयी काहीच केलं नव्हतं’ ही जाणीव खोल टोचत राहते, जे फार त्रासदायक आहे. म्हणूनच या कथा बाहेर, वाचकांपर्यंत पोहोचवणं ही काळाची गरज आहे!.Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; .'हारून चाचा'ची कथा वाचताना, मला माझ्या बालपणीची एक गोष्ट आठवली. मी चौथी-पाचवीत असताना आमच्या शेजारी काही घरं सोडून एक छोटं कुटुंब राहत होतं. नवरा, बायको आणि त्यांचा कुत्रा. मूल नव्हतं त्यांना, पण आजूबाजूच्या सगळ्या लहान मुलांवर खूप प्रेम करायचे ते. आम्ही त्या जोडप्याला चाचा-चाचीच म्हणायचो. प्रत्येक ईदला त्यांच्या घरून शीरखुरमा, खीर, दालगोश्त येत आणि आमच्याकडून त्यांच्याकडे पुरणपोळी पाठवली जात. काही वर्षं हे अतिशय आपुलकीनं सुरू होतं. नंतर कधीतरी कुठल्यातरी भांडणात चाळीतल्या मोठ्यांनी ठरवलं, की 'ही लोकं चांगली नसतात, त्यांना हाकलून द्यायला हवं.' आम्ही तेव्हा लहान होतो. काय घडतं आहे, हे आम्हाला कळण्याआधीच त्यांना हाकलून दिलं गेलं. ते गेले आणि त्या पाठोपाठ त्यांच्या शीरखुरम्याची चवही आयुष्यातून कायमची निघून गेली.'हारून चाचा' ही कथा वाचून मला तीच चाची आठवली. दिसायला प्रचंड सुंदर, नाजूक, मराठीतलं उर्दूपण जपणारी. गोड वाटायचं तिला ऐकायला. शाळेतली मैत्रीण मुस्कानही, जिच्यासोबत आयुष्यात पहिल्यांदा गोष्टीचं पुस्तक वाचलं आणि चोरलंसुद्धा होतं मी. आणि मग त्या कथेच्या शेवटी झालेल्या हारून चाचाच्या अवस्थेला काही अंशी मीसुद्धा जबाबदार आहे का, हा विचार मनाला टोचत राहिला..प्रत्येकच कथा वाचताना कोणी-कोणी डोळ्यासमोर येत होतं. जाणवत होतं काहीतरी, हुंदका दाटत होता, वाईट वाटत होतं, राग येत होता, मन अस्वस्थ होत होतं, हतबल झाल्यासारखं वाटत होतं अगदी.'जावेद जिवंत आहे' ही कथा विशेष आवडली. आपल्या आजूबाजूला कुठेतरी नक्कीच पाहिलं आहे या जावेदला. त्यानं नजर वर करून पाहिल्यावर नजर वळवलीसुद्धा आहे. त्रासदायक आहे हे असं असणं.'तिसरा डुळा' कथा वाचताना तर वाटलं, एखादा सुंदर इराणी किंवा मल्याळी चित्रपट पाहतेय. निरागस, गोड म्हादू डोळ्यासमोर उभा राहत होता. त्यानं कायम असंच 'सच्चं' राहावं असं वाटलं. पण तो नायक नव्हता, तो फक्त एक पात्र होता. कथेतलं म्हादूचं बदललेलं रूप बघून, भोपाळहून मुंबईला परतताना ट्रेनच्या दरवाजात बसलेला एक २६-२७ वर्षांचा मुलगा दिसला होता, अगदी तोच आला माझ्या डोळ्यासमोर. विस्कटलेले केस, दारू प्यायलेला, हातात आयफोन. माझ्या बर्थजवळ काही टवाळ मुलं होती. त्यांचे आवाज, वागणं, नजर सगळंच असह्य होतं. मदत करेल असं कुणीच नव्हतं आजूबाजूला. मी माझ्या सीटवर शक्य तेवढं आखडून घेतलं स्वतःला. तेव्हा त्या दरवाजात बसलेल्या मुलाला काय वाटलं माहीत नाही, तो येऊन फक्त समोरच्या सीटला टेकून खाली बसला. शेजारच्या सीटवर असलेल्या चार-पाच मुलांवर जळजळीत नजर टाकली आणि पुन्हा गाणी ऐकू लागला. बस... एवढंच झालं होतं. पण तेवढ्यामुळेच त्या मुलांचा आवाज बंद झाला होता. मला उगीच अंगात बळ आल्यासारखं वाटत होतं. तो म्हादूच होता बहुतेक!हा कथासंग्रह सर्वांनी वाचावा असं वाटतं, कारण अशा कथा असणं आणि त्यांचं अस्वस्थ करत राहणं आवश्यक आहे. त्या नुसत्या गोष्टी नाहीत, त्या प्रतिबिंब आहेत आपल्याच समाजाचं. आपल्यातल्या पायाभूत असमानतेचं, आपल्या 'दिसलं होतं, पण दुर्लक्षित केलं' ह्या स्वभावाचं. ज्यांना एखादी जिवंत कथा वाचूनही काहीच वाटत नाही, ज्यांच्यात काहीही बदलत नाही आणि ज्यांना फक्त 'अरे, भारी लिहिलंय!' म्हणायचं असतं त्यांनी हे पुस्तक उघडू नये.कारण हे पुस्तक तुमच्या आत काही हलवत नसेल, तर कदाचित तुम्ही आत्मपरीक्षण करायची आवश्यकता आहे.वर्षा वासुदेव मुंबईस्थित रिसर्चर आणि अनुवादक आहेत. 