Premium|Third Eye Book: किरण येले यांच्या 'तिसरा डुळा' कथासंग्रहाचा गहिरा अनुभव

किरण येले यांच्या 'तिसरा डुळा' कथासंग्रहाचा गहिरा अनुभव

Marathi literature: ‘तिसरा डुळा’ हा किरण येले यांचा कथासंग्रह समाजातील उपेक्षित, दुर्लक्षित आणि दडपल्या गेलेल्या माणसांची अस्वस्थ करणारी पण अत्यंत प्रामाणिक मांडणी करतो.
वर्षा वासुदेव
वर्षा वासुदेव

‘तिसरा डुळा’ कथा वाचताना तर वाटलं, एखादा सुंदर इराणी किंवा मल्याळी चित्रपट पाहतेय. निरागस, गोड म्हादू डोळ्यासमोर उभा राहत होता. त्यानं कायम असंच ‘सच्चं’ राहावं असं वाटलं. पण तो नायक नव्हता, तो फक्त एक पात्र होता. कथेतलं म्हादूचं बदललेलं रूप बघून, भोपाळहून मुंबईला परतताना ट्रेनच्या दरवाजात बसलेला एक २६-२७ वर्षांचा मुलगा दिसला होता, अगदी तोच आला माझ्या डोळ्यासमोर.

