Premium|Traditional Rava Ladoo Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा रवा, बेसन आणि राघवदास लाडू; जाणून घ्या सोप्या पाककृती

सुप्रिया खासनीस दिवाळी म्हटलं, की फराळाच्या ताटात मानाचा लाडू हवाच. लाडूशिवाय फराळ अपूर्णच. या लाडवानं लग्नातली रुखवतं, मुंजीतली रुखवतं, सण-समारंभ यांमध्ये मानाचं अढळ स्थान राखलेलं आहे. फराळाच्या ताटात काजू बेदाणे लावलेला ‘स्मायली’ लाडू दिसला म्हणजे ताट पूर्ण झालं! अशा या लाडवाच्या काही पारंपरिक व इतर पाककृती...पारंपरिक रवा लाडूवाढप१५-२० लाडूसाहित्यदोन वाट्या बारीक रवा, १ वाटी पाणी, २ वाट्या साखर, अर्धी वाटी तूप, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे. कृती प्रथम रवा मंद आचेवर तुपावर चांगला भाजून घ्यावा. मग त्याचा खमंग वास आला की खाली उतरवून घ्यावा. आता साखरेमध्ये पाणी घालून त्याचा एकतारी पाक करून घ्यावा. त्यानंतर भाजलेला रवा त्यामध्ये घालावा आणि ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, वेलची पूड घालून मिश्रण एकसारखे करून घ्यावे. शेवटी तासाभराने लाडू वळायला घ्यावेत. बेसनाचे लाडूवाढप२५-३० लाडूसाहित्य चार वाट्या रवाळ बेसन पीठ, तीन-साडेतीन वाट्या पिठीसाखर, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, पाव वाटी दूध, २ वाट्या तूप.कृती एका कढईत तूप घालून त्यावर हरभरा डाळीचे पीठ बदामी रंगावर भाजून घ्यावे. बदामी रंग आल्यावर त्यावर थोडे दूध शिंपडावे म्हणजे बेसन फुलून येते. बेसन चांगले फुलले, की ते ते व्यवस्थित भाजले गेले आहे समजावे. मग मिश्रण कोमटसर झाल्यावर त्यात पिठीसाखर मिसळून एकसारखे करून घ्यावे. आता वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, बेदाणे घालावेत व मिश्रण थोडे मळावे. मळल्यामुळे लाडू घट्ट न होता छान मऊ होतात. याचप्रमाणे मुगाच्या डाळीच्या पीठाचे लाडूदेखील करता येतात.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .राघवदास लाडूवाढप२०-२५ लाडूसाहित्यएक नारळ, ३ वाट्या रवा, अडीच वाट्या साखर, एक ते दीड वाटी तूप, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे.कृतीसर्वप्रथम नारळ खोवून घ्यावा. रवा तुपावर गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यावा. भाजत आल्यावर त्यामध्ये खोवलेले खोबरे घालून परत थोडा भाजून घ्यावा. नंतर दुसऱ्या भांड्यात सव्वा ते दीड वाट्या पाणी घालून एकतारी पाक करावा. पाकामध्ये वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे व खोबऱ्यासह भाजलेला रवा घालून ढवळावे व ठेवून द्यावे. साधारण अर्ध्या तासाच्या अंतराने मिश्रण चांगले हलवून घ्यावे. दोन-अडीच तासांनंतर लाडू वळण्याजोगे होतात, तेव्हा सर्व लाडू वळावेत.तंबिटाचे लाडूवाढप२५ ते ३० लाडूसाहित्यचार वाट्या तांदूळ, ३ वाट्या पिठीसाखर, अर्धी वाटी खसखस, १ वाटी सुक्या खोबऱ्याचा कीस, १०-१५ वेलदोडे, २ वाट्या तूप.कृतीसर्वप्रथम तांदूळ चांगले बदामी रंगावर भाजून घ्यावेत. ते गरम असतानाच धुऊन कपड्यावर पसरून ठेवावेत. तांदूळ पूर्णपणे वाळल्यानंतर दळून त्याचे पीठ करावे. आता तूप चांगले फेटावे. नंतर त्यात दळलेले पीठ घालून पुन्हा एकसारखे करावे. मग खोबरे व खसखस भाजून त्यात घालावे. शेवटी वेलची पूड घालून सर्व मिश्रण एकसारखे कालवावे व लाडू वळावेत.रेड रोझ डेसिकेटेड कोकोनट लाडूवाढप२०-२२ लाडूसाहित्यदोन वाट्या डेसिकेटेड कोकोनट, अर्धी वाटी तयार कन्डेन्स्ड मिल्क, २ चमचे दूध, पाव चमचा रोझ इसेन्स, २ चमचे रेड रोझ सिरप, १ चमचा तूप, घोळण्यासाठी डेसिकेटेड कोकोनट (ऐच्छिक).कृतीएका कढईत एक चमचा तूप घालून डेसिकेटेड कोकोनट मंद आचेवर भाजून घ्यावे. ते भाजताना सारखे हलवत राहावे. त्याचा रंग बदलता कामा नये. नंतर एका भांड्यात कन्डेन्स्ड मिल्क, दूध, रोझ इसेन्स व रेड रोझ सिरप चांगले मिक्स करून घ्यावे. मग ते मिश्रण भाजलेल्या डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये मिक्स करून पाच मिनिटे मंद आचेवर गरम करून घ्यावे. गॅस बंद करावा. मिश्रण थंड झाल्यावर लाडू वळावेत. त्यावर ड्रायफ्रुट्स खोचावेत. तयार लाडू डेसिकेटेड कोकोनटमध्ये घोळवावेत. लाडू सुरेख पांढरे-गुलाबी दिसतात. रोझ इसेन्स व सिरप घातल्यामुळे स्वाद आणि रंग चांगला येतो. वेलची पूड घालायची गरज नसते..नाचणीचे लाडूवाढप२०-२५ लाडूसाहित्यदोन वाट्या रवाळ दळलेले नाचणी पीठ, २ वाट्या किसलेला गूळ, अर्धी वाटी खोवलेले ओले खोबरे किंवा किसलेले सुके खोबरे, तूप, ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे (ऐच्छिक).कृतीप्रथम पीठ तुपावर भाजून घ्यावे. सुके खोबरे घेतले तर ते थोडे भाजावे. ओले खोबरे भाजू नये. त्यानंतर गुळाचा पाक करून घ्यावा. त्यात चार चमचे पातळ केलेले तूप, नाचणीचे पीठ, भाजलेले खोबरे (ओले खोबरे घालायचे असल्यास ते ओलेच खोवून घालावे), ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे घालून एकसारखे करावे व लाडू वळावेत. नाचणीमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे ते पौष्टिक असतात. तसेच करायला सोपे असतात व झटपटही होतात.मुखविलास लाडूवाढप२०-२५ लाडूसाहित्यअडीचशे ग्रॅम हरभरा डाळ, २५० ग्रॅम साखर, पाव लिटर दूध, १२५ ग्रॅम तूप, १२५ ग्रॅम खवा, बेदाणे, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्स.कृतीआधी दूध उकळून गार करावे. नंतर डाळ स्वच्छ धुऊन दुधात भिजत घालावी. डाळ चार ते पाच तास भिजू द्यावी. मग ती वाटून घ्यावी. वाटलेली डाळ तुपावर मंद आचेवर भाजावी. ती भाजायला वेळ लागतो. त्यानंतर साखरेचा एकतारी पाक करावा. त्यात खवा कुस्करून घालावा व मिश्रण ढवळून घ्यावे. नंतर भाजलेली डाळ, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे घालून ढवळावे व खाली उतरून घ्यावे. मधूनमधून मिश्रण हलवत राहावे. मिश्रण घट्ट झाले की लाडू वळावेत.मल्टिग्रेन लाडूवाढप२०-२५ लाडूसाहित्यप्रत्येकी पाव वाटी गहू, ज्वारी, हरभरा डाळ, हिरवे मूग, मटकी, तांदूळ, चवळी, नाचणी, २ वाट्या गूळ, पाव वाटी किसलेले खोबरे, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, पाव वाटी तूप.कृतीसाहित्यात दिलेली सर्व धान्ये प्रत्येकी पाव वाटी घेऊन मंद आचेवर स्वतंत्र भाजून घ्यावीत. नंतर त्यांचे पीठ दळावे. दोन वाट्या दळलेले पीठ दोन चमचे तुपावर खमंग भाजून घ्यावे. त्यानंतर गूळ गरम करावा. त्यात भाजलेले पीठ, खोबऱ्याचा कीस, उरलेले तूप, ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे घालून एकसारखे करून घ्यावे. मग त्याचे लाडू वळावेत. हे लाडू पौष्टिक असतात..उडदाचे लाडूवाढप२५-३० लाडूसाहित्यचार वाट्या उडदाचे रवाळ पीठ, २ वाट्या पिठीसाखर, अर्धी वाटी खसखस, १ वाटी सुक्या खोबऱ्याचा कीस, पाव वाटी दूध, २ वाट्या तूप, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे.कृतीसर्वप्रथम खसखस व खोबरे भाजून घ्यावे. नंतर कढईत तूप घालून त्यावर उडदाचे पीठ बदामी रंगावर भाजून घ्यावे. बदामी रंग आल्यावर खाली उतरून त्यावर थोडे दूध शिंपडावे आणि पीठ एकसारखे करून घ्यावे. पीठ कोमट असतानाच त्यात साखर, खसखस, खोबरे, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे घालून एकसारखे मळावे व लाडू वळावेत. मळल्यामुळे लाडू मऊ राहतात.त्रिवेणी लाडूवाढप२५-३० लाडूसाहित्यदोन वाट्या रवा, १ वाटी बेसन, २०० ग्रॅम खवा, आवश्यक तेवढे केशर, ३ वाट्या साखर, वेलची पूड, पिस्त्याचे काप, १ वाटी दूध, १ वाटी पाणी.कृतीएका कढईत रवा तुपावर गुलाबी रंगावर भाजून घ्यावा. नंतर दूध, पाणी व केशर घालून त्याचे कोमटसर मिश्रण करावे. त्यातील एक वाटी दूध पाण्याचे मिश्रण रव्यामध्ये घालून झाकून ठेवावे. आता दुसऱ्या कढईत तूप घालून बेसन खमंग भाजावे. भाजलेल्या बेसनात झाकून ठेवलेला रवा मिसळावा. त्यानंतर जाड बुडाच्या पातेल्यात राहिलेले दूध मिक्स करून त्याचा एकतारी पाक करून घ्यावा. मग त्यामध्ये बेसन, पिस्त्याचे काप, वेलची पूड व खवा भाजून घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. दोन तास झाकून ठेवावे. त्यानंतर त्याचे लाडू वळावेत.मोतीचूर लाडूवाढप३०-३५ लाडूसाहित्यअर्धा किलो चणा डाळ पीठ, पाऊण ते १ किलो तूप,१ किलो साखर, बदामाचे काप, ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे, केशर किंवा खाण्याचा केशरी रंग.कृतीसर्वप्रथम चण्याचे पीठ बारीक चाळणीने चाळून घ्यावे. मग अर्धी वाटी गरम तूप, थोडे मीठ व पाणी घालून पीठ भिजवावे, मात्र पिठात गुठळ्या होऊ देऊ नयेत. पीठ घट्ट असू नये, मध्यम सैलसर असावे. नंतर कढईत तूप तापत ठेवावे. त्यावर मोतीचुराचा झारा ठेवून पीठ घालून कळ्या पाडाव्यात व तांबूस रंगावर तळून काढाव्यात. याप्रमाणे सर्व पिठाच्या कळ्या पाडून घ्याव्यात. त्यानंतर साखरेचा दोनतारी पाक करून त्यात वेलची पूड, बेदाणे, ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे व केशर किंवा खाण्याचा केशरी रंग घालावा आणि पाक सारखा करून घ्यावा. नंतर या पाकात कळ्या घालून एकसारखे कालवावे. थोड्या वेळाने लाडू वळण्याजोगे होतात. हे लाडू लहान आकाराचे वळतात..लाडू करताना हे लक्षात ठेवा...कोणताही पाक करताना पाकाला उकळी फुटल्यावर थोडावेळ गॅस बंद करावा. पाकात अर्धा डाव दूध घालावे (अर्धा किलो साखरेसाठी अर्धा डाव दूध). दोन मिनिटांनी साखरेतील मळी वर येऊन तरंगू लागते. झाऱ्याने ती काढून टाकावी व नेहमीप्रमाणे पुढे पाहिजे तसा पाक करावा. मळी काढल्यावर पाक, स्वच्छ व सुंदर होतो.डिंकाचे लाडू वळताना प्लॅस्टिकची छोटी पिशवी हातात घालून लाडू वळावेत, म्हणजे हात न भाजता लाडू भराभर वळता येतात. डिंकाचे लाडू गरम गरमच वळावे लागतात.लाडवात घालण्यासाठी मिक्सरमध्ये पिठीसाखर करताना वेलदोडे सोलून ते साखरेबरोबर बारीक करावेत, त्यामुळे वेलदोडे थोडे असले तरी चांगला स्वाद येतो.डब्यात लाडू भरून ठेवताना ते एकमेकांना चिकटू नयेत, म्हणून पहिला थर झाल्यावर त्यावर बटर पेपर घालावा. मग त्यावर दुसरा थर रचावा. म्हणजे लाडू एकसारखे गोल राहून एकमेकांना चिकटत नाहीत.बेसनाचे लाडू करताना पीठ मंद आचेवर खमंग भाजून झाल्यावर कढई खाली उतरवून त्यावर लगेचच थोडे दूध शिंपडावे व ढवळत राहावे. यामुळे पीठ चांगले फुलून येते व लाडू चविष्ट लागतात.नारळ घालून लाडू करायचे असतील, तर पाकासाठी पाणी घालताना त्यात खोवलेल्या नारळाचे जेवढे पाणी असेल तेवढे व लागेल तसे साधे पाणी मिसळून घालावे. त्यामुळे पाक लवकर होतो व लाडू छान होतात..सकाळ+ चे 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