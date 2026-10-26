साप्ताहिक

Premium|Traditional Rava Ladoo Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा रवा, बेसन आणि राघवदास लाडू; जाणून घ्या सोप्या पाककृती

Traditional Diwali Ladoo Recipes : दिवाळीच्या फराळात रवा, बेसन आणि राघवदास लाडूंना खास स्थान आहे. घरच्या घरी हे पारंपरिक लाडू बनवण्याची सोपी पद्धत, साहित्य आणि खमंग चवीची रहस्ये जाणून घ्या.
Traditional Diwali Ladoo Recipes

Traditional Diwali Ladoo Recipes

esakal

सुप्रिया खासनीस
Updated on

सुप्रिया खासनीस

दिवाळी म्हटलं, की फराळाच्या ताटात मानाचा लाडू हवाच. लाडूशिवाय फराळ अपूर्णच. या लाडवानं लग्नातली रुखवतं, मुंजीतली रुखवतं, सण-समारंभ यांमध्ये मानाचं अढळ स्थान राखलेलं आहे. फराळाच्या ताटात काजू बेदाणे लावलेला ‘स्मायली’ लाडू दिसला म्हणजे ताट पूर्ण झालं! अशा या लाडवाच्या काही पारंपरिक व इतर पाककृती...

पारंपरिक रवा लाडू

वाढप

१५-२० लाडू

साहित्य

दोन वाट्या बारीक रवा, १ वाटी पाणी, २ वाट्या साखर, अर्धी वाटी तूप, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे.

कृती

प्रथम रवा मंद आचेवर तुपावर चांगला भाजून घ्यावा. मग त्याचा खमंग वास आला की खाली उतरवून घ्यावा. आता साखरेमध्ये पाणी घालून त्याचा एकतारी पाक करून घ्यावा. त्यानंतर भाजलेला रवा त्यामध्ये घालावा आणि ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, वेलची पूड घालून मिश्रण एकसारखे करून घ्यावे. शेवटी तासाभराने लाडू वळायला घ्यावेत.

बेसनाचे लाडू

वाढप

२५-३० लाडू

साहित्य

चार वाट्या रवाळ बेसन पीठ, तीन-साडेतीन वाट्या पिठीसाखर, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, पाव वाटी दूध, २ वाट्या तूप.

कृती

एका कढईत तूप घालून त्यावर हरभरा डाळीचे पीठ बदामी रंगावर भाजून घ्यावे. बदामी रंग आल्यावर त्यावर थोडे दूध शिंपडावे म्हणजे बेसन फुलून येते. बेसन चांगले फुलले, की ते ते व्यवस्थित भाजले गेले आहे समजावे. मग मिश्रण कोमटसर झाल्यावर त्यात पिठीसाखर मिसळून एकसारखे करून घ्यावे. आता वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, बेदाणे घालावेत व मिश्रण थोडे मळावे. मळल्यामुळे लाडू घट्ट न होता छान म‌ऊ होतात. याचप्रमाणे मुगाच्या डाळीच्या पीठाचे लाडूदेखील करता येतात.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!
आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा
Loading content, please wait...
Diwali Festival
Diwali
Diwali Bonus
Diwali Recipe
Diwali Decoration
food
Diwali festival history
Diwali cultural events
Diwali celebrations
Marathi News Esakal
www.esakal.com