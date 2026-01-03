Premium|Fruit Kheer Recipe : सणासुदीचा गोडवा वाढवा! फळांपासून बनवा ६ प्रकारच्या पौष्टिक आणि शाही खिरी

केळ्याची खीरसाहित्य अर्धा लिटर दूध, १ वाटी साखर, ३ केळी, १ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.कृती सर्वप्रथम दूध तापवून घ्यावे. नंतर त्यात वेलची पूड घालून दूध मंद आचेवर उकळून घ्यावे. या दुधात सुकामेवा भरड, साखर घालून पुन्हा उकळून घ्यावे. आता एक केळे कुस्करून घ्यावे. दूध कोमट झाल्यानंतर त्यात केळे घालून नीट कालवून घ्यावे. केळ्याची खीर तयार..Premium|Shankarpali: डाएट ट्रेंडमध्ये शंकरपाळी; गूळ, चीज आणि एअर फ्रायरचा वापर.सीताफळाची खीरसाहित्यअर्धा लिटर दूध, २ सीताफळांचा गर, १ वाटी साखर, १ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.कृतीप्रथम दुधात वेलची पूड घालून दूध मंद आचेवर उकळून घ्यावे. नंतर त्यात वाटीभर साखर आणि सुकामेव्याची भरड घालून दूध पुन्हा उकळावे. दूध कोमट करून त्यात सीताफळाचा गर घालावा. हे मिश्रण नीट कालवून घ्यावे व सीताफळाची खीर सर्व्ह करावी..ओल्या नारळाची खीरसाहित्यअर्धा लिटर दूध, १ वाटी ओल्या नारळाचा चव, १ वाटी साखर,१ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.कृतीसर्वात आधी दूध आणि वेलची पूड एकत्र करून दूध मंद आचेवर उकळून घ्यावे. नंतर त्यात सुकामेव्याची भरड आणि साखर घालून दूध पुन्हा उकळून घ्यावे. दूध उकळल्यावर त्यात नारळाचा चव घालून नीट ढवळावे आणि खीर सर्व्ह करावी..रामफळाची खीरसाहित्यअर्धा लिटर दूध, २ रामफळांचा गर, १ वाटी साखर, १ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी सुकामेवा भरड.कृतीदूध आणि वेलची पूड एकत्र करून मंद आचेवर दूध उकळावे. नंतर त्यात साखर आणि सुकामेव्याची भरड घालून दूध पुन्हा उकळून घ्यावे. दूध कोमट झाल्यानंतर त्यात सीताफळाचा गर घालावा आणि नीट कालवून घ्यावे. रामफळाची खीर सर्व्ह करावी..वरईची खीरसाहित्यअर्धा लिटर दूध, अर्धी वाटी वरईचे वाटण, १ वाटी साखर, १ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.कृतीप्रथम दुधात वेलची पूड घालावी आणि हे दूध मंद आचेवर उकळून घ्यावे. नंतर त्यात साखर आणि सुकामेवा भरड घालून दूध उकळून घ्यावे. उकळलेल्या दुधात वरईचे वाटण घालून गुठळ्या होऊ न देता नीट एकत्र करावे. हे मिश्रण चांगले शिजू द्यावे. वरईची खीर तयार..सफरचंदाची खीरसाहित्यअर्धा लिटर दूध, एका सफरचंदाचा गर, १ वाटी साखर, १ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.कृतीदुधामध्ये वेलची पूड घालून दूध मंद आचेवर उकळावे. त्यानंतर त्यात साखर घालून सुकामेव्याची भरड घालावी. आता हे दूध परत उकळून घ्यावे. दूध उकळल्यावर त्यात सफरचंदाचा गर घालावा आणि नीट ढवळून घ्यावे. तयार सफरचंदाची खीर खायला द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.