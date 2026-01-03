साप्ताहिक

Premium|Fruit Kheer Recipe : सणासुदीचा गोडवा वाढवा! फळांपासून बनवा ६ प्रकारच्या पौष्टिक आणि शाही खिरी

Fruit Dessert Recipes Marathi : केळी, सीताफळ, नारळ आणि सफरचंद यांसारख्या फळांचा वापर करून तयार केलेल्या ६ प्रकारच्या स्वादिष्ट व झटपट खिरींच्या पाककृती.
Fruit Kheer Recipe

Fruit Kheer Recipe

साप्ताहिक टीम
केळ्याची खीर

साहित्य

अर्धा लिटर दूध, १ वाटी साखर, ३ केळी, १ चमचा वेलची पूड, अर्धी वाटी भरड सुकामेवा.

कृती

सर्वप्रथम दूध तापवून घ्यावे. नंतर त्यात वेलची पूड घालून दूध मंद आचेवर उकळून घ्यावे. या दुधात सुकामेवा भरड, साखर घालून पुन्हा उकळून घ्यावे. आता एक केळे कुस्करून घ्यावे. दूध कोमट झाल्यानंतर त्यात केळे घालून नीट कालवून घ्यावे. केळ्याची खीर तयार.

