Premium|Traditional Godhadi Art : गोधडी कलेला पॅचवर्क फॅशनची नवी झळाळी; जुन्या कपड्यांतून साकारते आठवणींची कलाकृती

सोनिया उपासनीआज बहुरंगी पॅचवर्क कला फॅशनमध्ये परतली असली, तरी त्याची मुळे आपल्या ग्रामीण परंपरेत खोलवर रुजलेली आहेत. पारंपरिक गोधडी कलेला आधुनिक बाजारपेठेत नवी ओळख मिळणे आनंदाची बाब आहे. गोधडी केवळ जुन्या कपड्यांचे थर शिवून तयार केलेली वस्तू नाही, तर ती स्मृती, श्रम, कल्पकता, बचत आणि पर्यावरणप्रेम यांना जोडणारी कलाकृती आहे.भारतीय संस्कृतीत जुन्या वस्तूंना नवे रूप देण्याची परंपरा फार जुनी आहे. पूर्वी एखादा कपडा फाटला किंवा जुना झाला, की तो लगेच टाकून न देता त्याचा पुनर्वापर केला जात असे. त्यातून गोधडी, पिशव्या, चटया, आसने अशा अनेक उपयोगी वस्तू तयार केल्या जात असत. आजच्या काळात याच कल्पनेला रिसायकलिंग, अपसायकलिंग आणि सस्टेनेबल फॅशन अशी आधुनिक नावे मिळाली आहेत. विशेषतः जुन्या, वापरलेल्या कपड्यांपासून हाताने शिवलेली बहुरंगी गोधडी केवळ उपयोगाची वस्तू नसून, भारतीय ग्रामीण जीवन, कौशल्य आणि सर्जनशीलतेचे सुंदर प्रतीक आहे.गोधडीच्या या पारंपरिक कलेला आता पॅचवर्कच्या आधुनिक फॅशनने नवे रूप दिले आहे. गोधडी विणण्याची प्रक्रिया अत्यंत साधी दिसत असली, तरी त्यामागे मोठे श्रम आणि कौशल्य असते. गोधडी शिवण्यासाठी सर्वप्रथम घरातील जुन्या साड्या, शर्ट् स, कुर्ते, चादरी, ब्लाउजेस, पायजमे व इतर कपडे गोळा केले जातात. त्या कपड्यांचे वापरण्यायोग्य भाग वेगळे करून त्यांचे चौकोनी, आयताकृती किंवा वेगवेगळ्या आकारांचे तुकडे केले जातात. हे तुकडे रंग, पोत आणि आकार यांनुसार एकमेकांवर रचले जातात व त्यांचा थर तयार केला जातो. मग हाताने बारीक टाक्यांनी ते शिवले जातात. काही गोधड्यांमध्ये दोन ते तीन थर असतात, तर काही जाड गोधड्या विणण्यासाठी अधिक थर वापरले जातात..Premium|Impact of Quick Commerce : आता कशाला उद्याची बात?.गोधडीच्या निर्मितीत मशिनपेक्षा हाताच्या कौशल्याला अधिक महत्त्व असते. सुई-दोऱ्याने प्रत्येक तुकडा दुसऱ्या तुकड्याशी जोडताना एक विशिष्ट लय निर्माण होते. साध्या टाक्यांपासून ते आकर्षक नक्षीदार टाक्यांपर्यंत वेगवेगळे प्रकार वापरले जातात. त्यामुळे प्रत्येक गोधडी वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण दिसते. एकाच घरातील अनेक जुन्या कपड्यांचे तुकडे एकत्र करून तयार झालेली गोधडी म्हणजे जणू त्या घराच्या आठवणींचे शिवलेले पुस्तकच असते. पूर्वी गोधडीचा उपयोग मुख्यतः थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी होत असे. ग्रामीण भागात ती झोपण्यासाठी, अंथरण्यासाठी किंवा पांघरण्यासाठी वापरली जात असे. आज गोधडीचा अनेक पद्धतींनी वापर केला जात आहे. आधुनिक घरांमध्ये ती बेडशीट, सोफा कव्हर, कुशन कव्हर, टेबल रनर, वॉल हॅंगिंग आणि सजावटीची वस्तू म्हणून वापरली जाते. हाताने तयार केलेल्या गोधडीला आज कलात्मक आणि हस्तकलेची वस्तू म्हणूनही विशेष मागणी आहे.वेगवेगळ्या रंगांचे, आकारांचे, डिझाईन्सचे कापडांचे तुकडे एकत्र जोडून तयार केलेले पॅचवर्क कपडे घराच्या सजावटीमध्ये व दैनंदिन वापरात मोठ्या प्रमाणावर दिसत आहे. बहुरंगी पॅचवर्कमुळे कपड्यांना आकर्षक, कलात्मक आणि वेगळा लुक मिळतो. पॅचवर्कचा वापर आज जॅकेट, कुर्ता, स्कर्ट, पँट, टॉप, शर्ट, साडी, दुपट्टा, बॅग यांसारख्या कपड्यांमध्ये आणि ॲक्सेसरीजमध्येही केला जातो. जुन्या जीन्सचे तुकडे एकत्र करून डेनिम जॅकेट, बॅग किंवा स्कर्ट तयार करता येतो. जुन्या साड्यांपासून आकर्षक जॅकेट, स्कार्फ, पिशव्या किंवा घरासाठी सजावटीच्या वस्तू तयार करता येतात. कपड्यांवर आधीपासून असलेली भरतकामाची नक्षी, प्रिंट किंवा खास काठ वापरून केलेली नवीन वस्तू अधिक आकर्षक दिसते. अशा प्रकारे एखाद्या जुन्या कपड्याला फक्त नवीन आयुष्यच मिळत नाही, तर त्यातून एक अद्वितीय डिझाईन तयार होते. वेगवेगळ्या रंगांच्या कापडांचे छोटे तुकडे जोडल्यामुळे प्रत्येक वस्तूला एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व मिळते..या कलेमागे केवळ फॅशन नसून पर्यावरणाची जाणीवही आहे. जगभरात कपड्यांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. सतत नवीन कपडे खरेदी करण्याची सवय वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कापडी कचरा निर्माण होतो. जुने कपडे लँडफिलमध्ये गेल्यास पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध कपड्यांचा पुनर्वापर करणे हा कचरा कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे.या सगळ्यांमुळे रिसायकलिंग आणि अपसायकलिंग या संकल्पना जोर धरत आहेत. रिसायकलिंग आणि अपसायकलिंगमध्ये थोडा फरक आहे. रिसायकलिंगमध्ये जुन्या वस्तूंपासून नवीन कच्चा माल तयार केला जातो. अपसायकलिंगमध्ये मात्र जुन्या वस्तूंचे मूळ साहित्य शक्य तितके वापरून त्याला अधिक उपयुक्त किंवा आकर्षक रूप दिले जाते. उदाहरणार्थ, जुन्या साडीपासून पिशवी, जुन्या जीन्सपासून कुशन कव्हर किंवा जुन्या शर्टांपासून पॅचवर्क गोधडी तयार करणे ही अपसायकलिंगची उत्तम उदाहरणे आहेत.या प्रक्रियेमध्ये रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात. महिलांचा बचत गट आणि पारंपरिक कारागीर जुन्या कपड्यांपासून सुंदर वस्तू तयार करून त्यांची विक्री करू शकतात. त्यामुळे हस्तकलेचे जतन होते आणि स्थानिक पातळीवर उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. हाताने तयार केलेल्या वस्तूंना आज ग्राहकांमध्ये मागणी वाढत आहे आणि किंमतही चांगली मिळत आहे. गोधडी आणि पॅचवर्क आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देतात - जुने म्हणजे निरुपयोगी नाही. योग्य कल्पना, कौशल्य आणि मेहनत यांच्या मदतीने टाकाऊ वस्तूला नव्या उपयोगाचे आणि सौंदर्याचे रूप देता येते.आज फॅशनच्या जगात ‘जास्त खरेदी करा आणि लवकर फेकून द्या’ या प्रवृत्तीला पर्याय म्हणून सस्टेनेबल फॅशन पुढे येत आहे. जुन्या कपड्यांचा पुनर्वापर, स्थानिक कारागिरांचे कौशल्य, हाताने केलेले काम आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन यांना महत्त्व मिळत आहे. त्यामुळे आज बहुरंगी पॅचवर्क कला फॅशनमध्ये परतली असली, तरी त्याची मुळे आपल्या घरगुती आणि ग्रामीण परंपरेत खोलवर रुजलेली आहेत. पारंपरिक गोधडी कलेला आधुनिक बाजारपेठेत नवी ओळख मिळणे आनंदाची बाब आहे. गोधडी केवळ जुन्या कपड्यांचे थर शिवून तयार केलेली वस्तू नाही, तर ती स्मृती, श्रम, कल्पकता, बचत आणि पर्यावरणप्रेम यांना जोडणारी कलाकृती आहे. जुन्या कपड्यांना नवे रूप देण्याची ही कला आपण जपली, तर कापडी कचरा कमी करण्याबरोबरच आपल्या हस्तकलेचा वारसाही पुढच्या पिढीकडे पोहोचवू शकतो. म्हणूनच ही कला शाश्वत भविष्याची सुंदर दिशा आहे.लेखिका पुणेस्थित फॅशन डिझायनिंग तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.