Premium|Leaf Vadi Recipes : अळू ते शेवगा; विविध पानांच्या पौष्टिक वड्यांच्या खास रेसिपी

वावडिंगाच्या पानांच्या वड्या वाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा वावडिंगाची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, a१ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीवावडिंगाची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीचे पीठ, लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, धने व जिरे पूड, हळद, मीठ एकत्र करावे. त्यात गरजेनुसार पाणी घालून भजीच्या पिठासारखे पीठ करावे. पानांवर हे बेसनाचे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून घडी करावी व कुकरमध्ये शिट्टी करून वाफवावी. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. आता एका कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, कांदा, हिरव्या मिरच्या, लसूण पाकळ्या घालून फोडणी करावी. ही फोडणी वड्यांवर घालून वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालावी. वावडिंगाच्या वड्या तयार..Premium|Non-veg Biryani : बिर्याणीची शाही मेजवानी; मटण, चिकन, प्रॉन्सपासून सुरमईपर्यंतच्या लज्जतदार रेसिपी.पत्ताकोबीच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - पत्ताकोबीची १० ते १२ पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ,१ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद,१ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीपत्ताकोबीची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावी व गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ भिजवावे. हे पीठ पानांवर लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरमध्ये एक शिट्टी करून वाफवून घ्यावी. पाने थंड झाल्यावर त्यांच्या वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालून फोडणी तयार करावी. ही फोडणी वरून वड्यांवर घालावी. कोथिंबीर भुरभुरून पत्ताकोबीच्या वड्या सर्व्ह कराव्यात.विधाऱ्याच्या पानांच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा विधाऱ्याची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, ५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीसर्वप्रथम विधाऱ्याची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावे. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ तयार करावे. पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरची एक शिट्टी करून वाफवून घ्यावी. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालावे व फोडणी तयार करावी. ही फोडणी वड्यांवर घालून वरून कोथिंबीर घालावी. विधारा पानांच्या वड्या तयार..अळूच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा अळूची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी,१ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीअळूची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावे. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ तयार करावे. आता पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरची एक शिट्टी करून पाने वाफवून घ्यावीत. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालावेत व फोडणी द्यावी. ही फोडणी वड्यांवर घालावी. वरून कोथिंबीर घालून अळूच्या वड्या सर्व्ह कराव्यात. विधाऱ्याच्या पानांच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा विधाऱ्याची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, ५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीसर्वप्रथम विधाऱ्याची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावे. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ तयार करावे. पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरची एक शिट्टी करून वाफवून घ्यावी. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालावे व फोडणी तयार करावी. ही फोडणी वड्यांवर घालून वरून कोथिंबीर घालावी. विधारा पानांच्या वड्या तयार..अळूच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा अळूची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी,१ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीअळूची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावे. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ तयार करावे. आता पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरची एक शिट्टी करून पाने वाफवून घ्यावीत. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालावेत व फोडणी द्यावी. ही फोडणी वड्यांवर घालावी. वरून कोथिंबीर घालून अळूच्या वड्या सर्व्ह कराव्यात. राजगिरा पानांच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा राजगिऱ्याची मोठी पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद,१ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी, १ वाटी चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीराजगिऱ्याची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावी. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ करावे. पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरची एक शिट्टी करून पाने वाफवून घ्यावीत. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालून फोडणी करावी. ही फोडणी वड्यांवर घालावी. वरून कोथिंबीर घालून राजगिऱ्याच्या पानांच्या वड्या खायला द्याव्यात..Premium|Marathi recipe collection : खमंग कोथिंबीर वड्या ते पौष्टिक सूप; गृहिणींसाठी चमचमीत रेसिपींचा अद्भूत खजिना!.फांग पानांच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दहा ते बारा फांगेची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी,१ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीफांगेची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावे. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ करावे. आता पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरमध्ये एक शिट्टी घेऊन पाने वाफवून घ्यावीत. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालावेत व फोडणी करावी. ही फोडणी व कोथिंबीर वड्यांवर घालून वड्या सर्व्ह कराव्यात.शेवग्याच्या पानांच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य - दोन वाट्या शेवग्याची पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ, १ चमचा लसूण व हिरव्या मिरचीची पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी,१ वाटी चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या,४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीशेवग्याची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड एकत्र करावे. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ तयार करावे. या पिठात शेवग्याची पाने घालावीत. आता कुकरच्या भांड्याला तेल लावून त्यात हे मिश्रण घालावे आणि एक शिट्टी करावी. मिश्रण थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालून फोडणी करावी व वड्यांवर घालावी. वरून कोथिंबीर भुरभुरावी. शेवग्याच्या पानांच्या वड्या तयार..पालकाच्या वड्यावाढप - ५ ते ६ व्यक्तींसाठी.साहित्य -दहा ते बारा पालकाची मोठी पाने, पाव वाटी चणा डाळीचे पीठ,१ चमचा लसूण व हिरव्या मिरची पेस्ट, पाव चमचा हळद, १ बारीक चिरलेला कांदा, १ चमचा धने व जिरे पूड, पाव चमचा मोहरी,१ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, ५ ते ६ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ४ ते ५ बारीक चिरलेल्या लसूण पाकळ्या, गरजेनुसार तेल व पाणी.कृतीपालकाची पाने स्वच्छ धुऊन घ्यावीत. चणा डाळीच्या पिठात हिरवी मिरची व लसूण पेस्ट, हळद, मीठ, धने व जिरे पूड घालावी. गरजेनुसार पाणी घालून भजीसारखे पीठ तयार करावे. आता पानांवर हे पीठ लावून एकावर एक तीन-चार पाने ठेवून त्यांची घडी करावी व कुकरची एक शिट्टी करून वाफवून घ्यावी. पाने थंड झाल्यानंतर वड्या कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालावेत व फोडणी करावी. ही फोडणी वड्यांवर घालावी. वरून कोथिंबीर घालून वड्या सर्व्ह कराव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.