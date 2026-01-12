Premium|Sensory experience of hot crispy jalebi : जिलेबीच्या गोड आठवणी; डिझर्ट्स कॅनॉट बी डेझर्टेड

मैत्रेयी पंडित-दांडेकरविशेष सणांना विशेष गोड पदार्थ असले, तरी तोवर संशोधकांनी साखरेला अगदी क्षुद्र गटात मोडले नव्हते. त्यामुळे आया, आज्या शुगर फ्रीच्या मागे धावत नव्हत्या. उलट आम्हाला पोळीचा लाडू, गूळ तूप पोळी, मुरांबा/मेथांबा/साखरांबा रोज दुपारी गिल्ट-फ्री खायला मिळत असे. लग्नकार्यात जिलेब्या, गुलाबजामांचे दर्शन व्हायचे. पिवळ्या, केशरी चकचकीत जिलेब्यांचे ढीग असलेली ताटं पंगतीत बागडत असत.लहान असताना भूगोल हा माझा बऱ्यापैकी नावडता विषय होता. डिझर्टमध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांना डिझर्ट म्हणत असावेत अशी माझी एक गोड(!?) समजूत होती. जिथे प्यायला पाणी नाही तिथं कसलं आलंय चांगलं गोडधोड? त्यामुळे गोबी वाळवंटात फार फार तर गोडाचा गोबी पराठा देत असावेत या भीतीयुक्त शंकेने माझी सगळ्याच गोड पदार्थांबद्दल इच्छा त्या डिझर्ट्ससारखी डेझर्टेड होऊ लागली. खरंतर तेव्हा वय, वजन आणि शरीराची चयापचय क्रिया माझ्या बाजूने होती. पण मेंदूचा ताबा तोवर साखरेनं घेतला नव्हता. त्यामुळे समोर रसरशीत जिलेब्या, गुबगुबीत पुरणपोळ्या, पाकात लोळलेले गुलाबजाम किंवा साखरेत घोळलेले कंदी पेढे जरी आले, तरी त्यांना मोहमायेशिवाय नाही म्हणणे मला सहज शक्य होते. मात्र वाढत्या वयाबरोबर साखर कणाकणाने, दाण्यादाण्याने मेंदूवर मोहिनी घालू लागली. ‘डिझर्ट्स कॅनॉट बी डिझर्टेड’ ही भावना नकळत इतर अब्जावधी लोकांसारखी माझ्यादेखील मनात रुजू लागली. आणि मग एकेक करून पेढे ते पुडिंग, मिल्कशेक ते मोदक, केक ते कलाकंद अशा सगळ्या डिझर्ट्सनी जिभेचा, पोटाचा आणि मनाचा ताबा घेतला. .Premium|Historical Ganesha: गणपती गडद; सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं भक्तीचं आणि इतिहासाचं रत्न.अशी ही डिझर्ट्स! दणकट नशीब, अमरत्व घेऊन जन्माला आलेले! गोड गोड, स्वतःची चटक लावणारे (खरंतर वर्ज्य) पदार्थ! बहुतांशजणांचा वीक पॉइंट असणारे! रुचकर जेवण करून कितीही पोट भरलं असलं, तरी डिझर्टशिवाय मन भरल्यासारखं वाटत नाही. पोटात गोडासाठी चोरकप्पा असतो की काय, असा विचार परवाच पोळी, भाजी, वरण, भात, कोशिंबीर खाऊन तृप्ततेचा ढेकर दिल्यानंतर, चमच्यावर चमचे गरम गरम गाजर हलवा अन्ननलिकेतून पोटाच्या दिशेने सुसाट घसरताना मला आला. समोर आलेल्या लक्ष्मीला नाकारू नये म्हणतात, तसंच समोर आलेल्या साखरेलादेखील नाकारणं पाप असावं. म्हणूनच वरून भरघोस केशर-पिस्ते पेरलेल्या रसमलाईच्या थंडगार वाटीला किंवा कॅरॅमलने भरलेल्या सिल्की स्मूथ चॉकलेटला नको म्हणणारं असामान्य व्यक्तिमत्त्व सापडणं खरंच विरळ आहे. आनंद साजरा करायला किंवा दुःख, तणाव कमी करायला कोणी शेपू, पडवळ, फळं किंवा सॅलड खात नाही. त्यासाठी आधी नंबर डिझर्टचाच लागतो.आमच्या लहानपणी गोडाच्या पदार्थांच्या यादीत शिरा, श्रीखंड, पुरणपोळी, गुलाबजाम, जिलेबी आणि फार फार तर खीर होती. त्यातदेखील प्रत्येक गोडाच्या पदार्थाची एक ठरावीक नेमणूक पूर्वापार झालेली होती. उदाहरणार्थ, दसऱ्याला श्रीखंड, होळीला पुरणपोळी, दिवाळीत करंजी वगैरे. उठसूट गोडधोड केले गेल्याचे किंवा खाल्ल्याचे आठवत नाही. पण त्यामुळे या तुरळक डिझर्ट्सचे नावीन्य टिकून होते. विशेष सणांना विशेष गोड पदार्थ असले, तरी तोवर संशोधकांनी साखरेला अगदी क्षुद्र गटात मोडले नव्हते. त्यामुळे आया, आज्या शुगर फ्रीच्या मागे धावत नव्हत्या. उलट आम्हाला पोळीचा लाडू, गूळ तूप पोळी, मुरांबा/मेथांबा/साखरांबा रोज दुपारी गिल्ट-फ्री खायला मिळत असे. लग्नकार्यात जिलेब्या, गुलाबजामांचे दर्शन व्हायचे. पिवळ्या, केशरी चकचकीत जिलेब्यांचे ढीग असलेली ताटं पंगतीत बागडत असत. अभिमानाने ती सफाचट करणारे लोक आता इतिहासजमा झाले असावेत. ताटभर जिलेब्या नाही पण ताटात पहिली जिलेबी पडली रे पडली की कोशिंबीर, वरण किंवा फदफद्याच्या रसाने ती लुळी पांगळी व्हायच्या आत उचलून तोंडात कोंबायची माझी धडपड असे. जिलेबीचा पहिल्या घासात तोंडात आंबटगोड पाकाचं कारंजं उडत असे. आहाहा स्वर्गसुख! माझ्या मते जिलेबी असावी तर अशी! कुरकुरीत, रसरशीत, हलकी गरम. मात्र तीच जिलेबी दुसऱ्या दिवशी थंडगार, पिळपिळीत झाल्यावर, साखरेच्या स्फटिकांनी मढल्यावर मला कधीच आवडली नाही. लग्न आणि जिलेबी यांचं नातं माझ्यासाठी इतकं खास आहे की आजकाल लग्नात बु(भुक्षित) फे(ऱ्या) मारताना तुपात तरंगणारे हलवे दिसले की मनदेखील थिजून जातं..कोणीतरी म्हटलंच आहे, ‘लाइफ इज शॉर्ट, इट डिझर्ट फर्स्ट.’ या तत्त्वामुळे की काय, पण जैविक किंवा तांत्रिक उत्क्रांतीपेक्षा गोड पदार्थांची उत्क्रांती कित्येकपटींनी अधिक वेगानं झाल्यासारखी वाटतं. आयांची डिझर्ट्स करण्याची आणि आमची ती खाण्याची मजल मोजक्या पदार्थांवर असताना महाराष्ट्रात परराज्यीय डिझर्ट्सनी शिरकाव केला. शाही तुकडे, म्हैसूर पाक, घेवर, रसगुल्ले, चमचम सर्वत्र चम चम करत चमकू लागले, आणि मिठाईच्या संकुचित विश्वाच्या माझ्या कक्षा साधारण २००० साली प्रथम रुंदावू लागल्या. पुण्यातल्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतल्यावर पुण्यातील अमराठी लोकांशी आणि त्यांच्याद्वारे अमराठी मिठायांशी, डिझर्ट्सशी प्रथम संबंध आला. तुपात तळलेला पावाचा तुकडा गोडमिट्ट बासुंदीवजा द्रावणात बुचकळून खाताना मलातरी काही ‘शाही’ फीलिंग आलं नव्हतं. पाव कप डाळीचं पीठ चौपट तुपात तळून साखरेच्या पाकात घोळवताना प्रथम बघून त्या रात्री माझ्या धमन्यांमधून रक्ताऐवजी तूप आणि गोड साखर वाहतेय असं कटू स्वप्न मला पडलं होतं. तेव्हापासून मी म्हैसूर पाक आणि तत्सम साखरेपेक्षा तूप जास्त असलेले गोड पदार्थ न खाण्याची शपथ घेतली होती. ‘आपली ती बासुंदी’ असं पक्कं मत बंगाली मिठाई सोडल्यास इतर मराठी गोड पदार्थांबद्दल झालं. शाळेत असताना डिझर्ट्स बाजारातून विकत आणणं म्हणजे पाप आणि उधळपट्टी असते, असं सार्वजनिक मत होतं. हळूहळू आया-आज्यांचं मतपरिवर्तन होऊ लागलं. त्यामुळे चितळे बंधू, काका हलवाई वगैरे दुकानांचा सुकाळ आला. ‘चक्का संपला’ ही चितळ्यांच्या दुकानातली पाटी बघून चक्क वाईट वाटणारे आणि बंगाली मिठाई बंगालपेक्षा आमच्या काका हलवाईंकडे चांगली मिळते, असे अभिमानाने सांगणारे कित्येक पुणेकर होते, अजूनही असतील. मीदेखील त्यापैकीच एक. पुणेकर असल्याने चोखंदळपणा रक्तातच होता, आहे. त्यामुळे ‘काजू कतली खाईन तर चितळ्यांची आणि अंगूर मलाई खाईन तर काका हलवाईंची’ हे कायम धोरण. या धोरणात तिसरा दुकानदार आल्यावर मिठाई रिजेक्ट केल्याचे पुरावे आहेत. तीच गोष्ट इतर गोड पदार्थांची. म्हणजे पुरणपोळी आजीच्या हातची पाहिजे. पापुद्रे सुटलेली, खरपूस भाजलेली, जायफळयुक्त गुळाच्या पुरणानं काठोकाठ भरलेली. खरवस आईच्या हातचा किंवा जनसेवाचा. घट्ट वडी पडलेला, तोपण गुळातला, भरपूर केशर आणि जायफळ असलेला. जिलेबी माझ्या काकीच्या हातची. बारीक, कुरकुरीत, गरम! श्रीखंड आणि आमरसाला पुरी हवीच. शिऱ्यासोबत खारातली मिरची किंवा लिंबाचं गोड लोणचं हवंच! गुलाबजामपण खव्याचा हवा. आतपर्यंत पाक मुरलेला. करंजीचा खुळखुळा नको. सारण ओल्या नारळाचं हवं. अशी जवळपास सगळी मराठी डिझर्ट्स खायला आवडत असली, तरी एक गोड पदार्थ मला खाण्यापेक्षा करायला आवडू लागला तो म्हणजे उकडीचा मोदक! पांढरीशुभ्र उकड लुसलुशीत होईपर्यंत चटके सोसत मळण्यापासून ते हातावर पातळ पारी करून एकेक कळी पाडण्यापर्यंत सगळं करताना माझी प्रत्येक वेळा समाधी लागते. आणि वाफाळता सुबक मोदक कोणालातरी प्रेमानं वाढतानाचा आनंद मला साखरेपेक्षा निश्चितच जास्त ऊर्जा देतो..Premium|Malabari Biryani : मलबारचा मसाल्यांचा खजिना: कायमा तांदूळ आणि नारळाच्या तेलाची जादू! अस्सल मलबारी बिर्याणी घरी कशी बनवाल?\n.या सगळ्यात अजून एक लोकप्रिय डिझर्ट म्हणजे आइस्क्रीम! माझ्या लहानपणी उन्हाळाच्या सुट्टीतील हमखास कार्यक्रम म्हणजे घरी हापूस आंब्याचं आइस्क्रीम करणं. कोणत्याशा दुकानातून घरातील वडीलधारी मंडळी, हातानं दांडा फिरवून आइस्क्रीम करण्याचं लाकडी मशीन/पॉट भाड्यानं आणत असत. सोबत एखाद्या उसाच्या गुऱ्हाळातून बर्फाची लादी आणि खडे मीठ आणलं जाई. आमचे एकत्र कुटुंब होते. मोठा वाडा, घरात साधारण २०-२५ लोक असत. त्या अंदाजानं आई, आजी पातेल्यात दूध, आमरस, साखर असे मिश्रण करून ठेवत. मग दुपारी अंगणात लाकडी पॉट विराजमान होत असे. तयार मिश्रण पॉटच्या आतल्या ॲल्युमिनियमच्या डब्यात ओतले जाई. कडेनं फोडलेल्या बर्फाच्या लादीचे तुकडे आणि खडे मिठाचे थर लावून आळीपाळीनं घरातील लहान-मोठे सर्वजण पॉटचा दांडा हातानं वर्तुळाकार गतीत फिरवत असत. दोन-तीन तास हात अखंड गोल गोल फिरवून सर्वांचे दंड भरून येत असत. आणि अखेर मलईदार, रवाळ, फिकट पिवळ्या रंगाचं आइस्क्रीम तयार होत असे. वाढायची नेमणूक माझ्या काकाकडे असायची. तो पॉट उघडणार तोच नेमका लांबचा कुणी नातेवाईक न सांगता घरी भेटायला येत असे. इतक्या तासांच्या श्रमानंतर प्रत्येकाच्या वाट्याला जेमतेम एक स्कूप आइस्क्रीम येई, त्यात अजून एक भागीदार नको म्हणून लगबगीनं घरातील मोठे लोक पॉट उचलून अंगणाच्या मागच्या बोळात पाहुण्यापासून लपवून ठेवत असत. आइस्क्रीम वितळण्याच्या आत पाहुण्याला हुशारीनं लवकर निरोप घ्यायला भाग पाडले जाई. आणि क्षणाचाही विलंब न करता आपापल्या वाट्या घेऊन आम्ही पुढे सरसावत असू. जेमतेम दहा मिनिटांत सगळा पॉट फस्त होत असे. मग आम्ही परत पुढच्या उन्हाळ्याची वाट पाहत असू! आइस्क्रीमच्या या गोड आठवणींमुळे अजूनही सहसा दुसरे कुठले आइस्क्रीम मला विशेष आवडत नाही.कॉलेजमध्ये गेल्यावर आइस्क्रीमबरोबर इतरही वेस्टर्न डिझर्ट्सशी ओळख झाली. अगदी कोल्ड कॉफी, मिल्क शेकपासून पुडिंग्ज, कस्टर्ड्स, तिरामिसु, वेगवेगळे पाय, मूस, क्रेप्स, केक्स, वॉफल्स, पॅन केक, ब्राउनीज, कुकीज, विविध चॉकलेट्सशी नातं भारताबाहेर पडल्यावर अजूनच घट्ट झालं. साखरसम्राट होणं आता काही कठीण राहिलेलं नाही. डिझर्ट्सचा जिकडे तिकडे सुळसुळाट झाला आहे. पूर्वी लग्नात एक गोड पदार्थ असायचा, आता निदान चारतरी असतातच. निमित्ताशिवाय आजकाल वरचेवर गोडधोड केलं आणि खाल्लं जातं. त्यामुळे डिझर्ट्सचं नावीन्य कमी होतंय असं वाटतं. पण आता जागतिकीकरणामुळे आणि समाज माध्यमांमुळे देशोदेशीची डिझर्ट्स तयार करणं सोपं झालंय. पातोळ्या, पिन्नी, ठेकुआसारखी माहीत नसलेली डिझर्ट्स जगभर पोहोचत आहेत. आणि पुण्यातही चुर्रोज, पॅना कोटा सहज मिळत आहेत. समाज माध्यमांमुळे फ्युजन डिझर्ट्सदेखील जन्माला येत आहेत, गुलाबजाम केक, रसमलाई मूस वगैरे. जसं आजकाल फ्युजन नावाखाली वडापावापासून कोणत्याही तिखट पदार्थावर चीज घालून मूळ पदार्थाची झीज केली जाते, तसं मूळ मिठाईत फारसा बदल न करता ज्यात-त्यात चॉकलेट सॉस, चॉकलेट स्प्रेड, व्हिप्ड क्रीम घालून डिझर्टची वाटदेखील लावली जात आहे. अशी अनेक काढीव फ्युजन डिझर्ट्स आता जागोजागी मिळू लागली आहेत..तर अशी ही असंख्य डिझर्ट्स. बरेच वेळा तुपात लोळलेली आणि साखरेत घोळलेली. सध्या तुपाचे साखरेपेक्षा अच्छे दिन आले आहेत. फॅट इतकं वाईट नाही म्हणतात, पण साखरेची चटक लागून 'य' वर्षं झाल्यावर अलीकडे साखर कशी, केवढी महाभयंकर वाईट आहे, याबद्दल जरा जास्तच ऐकू येऊ लागलं आहे. त्यामुळे 'डिझर्ट्स कॅनॉट बी डिझर्टेड या' विचारसरणीत बदल करण्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दबाव माझ्यासारख्यांवर येऊ लागलाय. त्यादृष्टीनं आता हळूहळू दुधाची तहान ताकावर भागवावी लागत आहे. म्हणजे साखरेऐवजी गूळ, मैद्याऐवजी कणीक, असे (फसवे?) बदल करून मानसिक समाधान देणारी डिझर्ट्स जन्माला घालावी लागत आहेत. 'चीट डे' शोधून काढावे लागत आहेत. चेंडूऐवजी गोटीच्या आकाराचा लाडू खावा लागत आहे. दोनऐवजी एक वाटी बासुंदी ओरपावी लागते आहे. मेंदूला समजावलं जात आहे. आमचे असे जमेल तितके प्रयत्न सुरू आहेत. कसेबसे त्या कृपेने अलीकडे आठवडा, महिना, सहा महिने गोडाशिवाय सरले. मग स्वतःवर खूश होऊन यापुढे अजिबात कोणत्याही आकार, रूपातील साखर खायची नाही, असा मी मनाशी निश्चय केला, तोच दुसऱ्या दिवशी आईच्या हातच्या खुसखुशीत भोपळ घारग्यांचं पार्सल भारतातून आलं. काही सेकंदात सगळे निश्चयबिश्चय तेल (आणि साखर) लावत गेले आणि माझ्या आयुष्यातून अजूनतरी डिझर्ट्स कुड नॉट बी, हॅव नॉट बीन आणि कदाचित नेव्हर विल बी डेझर्टेड!
मैत्रेयी पंडित-दांडेकर कॅलिफोर्नियास्थित बायोमेडिकल इंजिनिअर आहेत. 