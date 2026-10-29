Premium|Traditional Shankarpali Recipe : दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा गोड आणि खारे शंकरपाळे

अस्मिता पोकळे दिवाळीच्या फराळाच्या ताटात गोड आणि तिखट पदार्थांची जुगलबंदी असते. त्यातही खुसखुशीत शंकरपाळ्यांवर आबालवृद्ध तुटून पडतात. फक्त फराळातच नव्हे, तर चहाबरोबरही शंकरपाळे भाव खाऊन जातात. असेच काही शंकरपाळ्यांचे प्रकार...पारंपरिक शंकरपाळेसाहित्यदोन कप मैदा, १ कप साखर, अर्धा कप तूप, अर्धा कप दूध, चिमूटभर मीठ, अर्धा चमचा वेलची पूड, तळण्यासाठी तेल.कृती प्रथम दुधात साखर विरघळवून घ्यावी. मैद्यात तूप, मीठ आणि वेलची पूड घालून मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यावे. मग त्यात साखरेचे दूध घालून घट्टसर पीठ मळावे. आता हे पीठ १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे. या पिठाची मध्यम जाडीची पोळी लाटून शंकरपाळ्यांच्या आकारात कापावी. कढईत तेल गरम करून शंकरपाळे मंद ते मध्यम आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत तळावेत. खारे शंकरपाळेसाहित्य दोन कप मैदा, २ कप रवा, ४ चमचे तूप, चवीनुसार मीठ, १ चमचा जिरे, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा मिरची पावडर, गरजेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.कृतीमैद्यामध्ये रवा एकत्र करून त्यात मीठ, जिरे, ओवा आणि मिरची पावडर घालावी. या मिश्रणात गरम तूप घालून चांगले एकजीव करावे. पाणी घालून घट्ट पीठ मळावे. हे पीठ १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे. आता पिठाची जाडसर पोळी लाटून शंकरपाळे कापावेत. कढईत तेल गरम करून त्यात मंद ते मध्यम आचेवर शंकरपाळे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळावेत..पुदिना शंकरपाळेसाहित्यदोन कप मैदा, पाव कप रवा, ८ ते १० सुक्या पुदिन्याची पाने, ४ चमचे तूप, १ चमचा ओवा, १ चमचा जिरे, १ चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट, अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.कृतीमैदा आणि रवा एकत्र करून त्यात तूप घालावे व चांगले एकजीव करावे. मग त्यात पुदिन्याची पाने, ओवा, जिरे, हिरव्या मिरचीची पेस्ट, चाट मसाला आणि मीठ घालावे. त्यात थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळावे व २० मिनिटे झाकून ठेवावे. या पिठाच्या जाडसर पोळ्या लाटून शंकरपाळ्यांच्या आकारात कापाव्यात. कढईत तेल तापवून त्यात शंकरपाळे मंद ते मध्यम आचेवर कुरकुरीत तळून घ्यावेत.पालक शंकरपाळेसाहित्यदोन कप मैदा, पाव कप रवा, १ कप पालक, ४ चमचे तूप,१ चमचा ओवा, १ चमचा जिरे, १-२ हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आले, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.कृतीप्रथम पालक, हिरवी मिरची आणि आले यांची बारीक पेस्ट करावी. मैदा आणि रवा एकत्र करून त्यात तूप घालावे व मिश्रण चांगले एकजीव करावे. या मिश्रणात ओवा, जिरे आणि मीठ घालावे. त्यानंतर पालकाची पेस्ट घालून मिश्रण पुन्हा एकत्र करावे. आवश्यक वाटल्यास थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळावे. हे पीठ १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे. मग पिठाच्या जाडसर पोळ्या लाटून शंकरपाळ्यांच्या आकारात कापून घ्याव्यात. कढईत तेल गरम करून मंद ते मध्यम आचेवर तळावे..बीट शंकरपाळेसाहित्यदोन कप मैदा, पाव कप रवा, अर्धा कप उकडलेले बीट,४ चमचे तूप, १ चमचा ओवा, १ चमचा जिरे, १ चमचा तीळ, अर्धा चमचा मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.कृतीउकडलेल्या बिटांची बारीक पेस्ट करून घ्यावी. मैद्यामध्ये रवा आणि तूप एकत्र करावे. मग त्यात ओवा, जिरे, तीळ, मिरची पावडर आणि मीठ घालावे. या मिश्रणात बिटाची पेस्ट घालावी. गरजेनुसार थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळावे. हे पीठ १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे. या पिठाच्या जाडसर पोळ्या लाटून शंकरपाळे कापावेत. कढईत तेल गरम करून त्यात मंद आचेवर शंकरपाळे कुरकुरीत होईपर्यंत तळावेत.मल्टिग्रेन शंकरपाळेसाहित्यएक कप गव्हाचे पीठ, अर्धा कप ज्वारीचे पीठ, पाव कप बाजरीचे पीठ, पाव कप नाचणीचे पीठ, पाव कप रवा,४ चमचे तूप, १ चमचा ओवा, १ चमचा जिरे, १ चमचा तीळ, अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.कृतीगव्हाच्या पिठात ज्वारीचे, बाजरीचे व नाचणीचे पीठ आणि रवा एकत्र करावा. त्यात तूप घालून नीट एकजीव करावे. मग यात ओवा, जिरे, तीळ, लाल तिखट, हळद आणि मीठ घालावे. थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घ्यावे व २० मिनिटे झाकून ठेवावे. या पिठाच्या छोट्या व जाडसर पोळ्या लाटून शंकरपाळ्यांच्या आकारात कापाव्यात. कढईत तेल गरम करून मंद आचेवर शंकरपाळे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळावेत..चीज शंकरपाळेसाहित्यदोन कप मैदा, पाव कप रवा, पाऊण कप किसलेले चीज, ३ चमचे तूप, १ चमचा ओवा, अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा काळी मिरी पूड, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी, तळण्यासाठी तेल.कृतीएका भांड्यात मैदा आणि रवा एकत्र करावा. त्यात तूप घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. मग त्यात किसलेले चीज, ओवा, मिरची पावडर, काळी मिरी पूड आणि मीठ घालावे. चीजमध्ये ओलावा असल्यामुळे पाणी खूप कमी घालावे. पीठ घट्ट मळून १५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावे. मग या पिठाच्या जाडसर पोळ्या लाटून शंकरपाळे कापावेत. कढईत तेल गरम करून मंद आचेवर शंकरपाळे कुरकुरीत होईपर्यंत तळावेत.टिप्सपीठ सैलसर न मळता थोडे घट्ट मळावे.तुपाचा वापर योग्य प्रमाणात करावा.मोठ्या आचेवर शंकरपाळे तळू नयेत, नाहीतर ते बाहेरून कुरकुरीत होतात, पण आतून मात्र कच्चे राहतात. मंद ते मध्यम आचेवर शंकरपाळे तळावेत.शंकरपाळे पूर्ण थंड झाल्यानंतरच हवाबंद डब्यात भरावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.