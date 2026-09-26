Premium|travel planning : भटकंतीचा आनंद वाढवण्यासाठी प्रवासाचं नियोजन का महत्त्वाचं?

भटकंती म्हणजे एखादं नवं ठिकाण पाहणं नाही, तर रोजच्या धावपळीतून स्वतःसाठी थोडा वेळ काढणं आणि नव्या अनुभवांनी मन समृद्ध करणं. मात्र प्रवास कितीही उत्साहात ठरवला, तरी त्यामागे योग्य नियोजन असेल तरच त्याचा खरा आनंद घेता येतो. कुठं जायचं, कधी जायचं, बरोबर काय घ्यायचं आणि सुरक्षिततेची कशी काळजी घ्यायची याचं नियोजन पक्कं असेल, तर प्रवास अधिक सुखकर होतो.सकाळी सकाळी रेखाचा फोन आला - ‘‘अगं इजिप्तला जायचं ठरतंय आमच्या ग्रुपचं. मी जाऊ का गं? म्हणजे मला झेपेल का गं सगळं?’’ या रेखाला फिरायची भारी हौस, पण मनात प्रचंड भीती. चिंता करायची सवय असल्यामुळे कुठेही जायचं असलं, की आधी फोन करून मला विचारते, ‘मला झेपेल ना गं?’ मी तिला म्हणाले, ‘‘बिनधास्त जा. थोडं चालावं लागेल. पण नक्की जा. झेपेल तुला. इजिप्त आणि तिथली नाईल नदी फार सुंदर आहे. मुद्दाम पाहावा असा देश आहे.’’ मी तिला आश्वस्त केलं.पर्यटन आयुष्यात आनंद घेऊन येणारा, जीवन समृद्ध करणारा, मनाच्या जाणिवांना नवचैतन्य देणारा अतिशय सुखद अनुभव आहे, असं माझं ठाम मत आहे. आजकाल प्रवास करणं काही अंशी सोपं झालंय हे खरं असलं, तरी उचलली बॅग आणि निघालो प्रवासाला इतकं ते सोपंही नक्कीच नाहीये. पर्यटनासाठी घराबाहेर पडायचं म्हणजे कितीतरी गोष्टींचा विचार करावा लागतो. हा सुखद अनुभव असला, तरी योग्य नियोजन न केल्यास कटू अनुभव ठरू शकतो. त्यामुळे पर्यटनाचा खरा आनंद घ्यायचा असेल, तर योग्य नियोजन आवश्यक आहे. हल्ली सर्व स्तरातील मंडळी पर्यटनासाठी वेळ काढतात. पैसे खर्च करण्याची त्यांची तयारी असते. माझ्या इतक्या वर्षांच्या पर्यटनाच्या अनुभवातून साध्या पण तेवढ्याच महत्त्वाच्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगू इच्छिते. पुढच्यावेळी फिरायचा प्लॅन करताना या टिप्सचा नक्की विचार करा..Premium|Investment Strategies for Youth : तरुणांसाठी आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व; उज्ज्वल भविष्यासाठी बचतीची सवय लावा.बॅग भरताना...एखाद्या ट्रॅव्हल कंपनीबरोबर ट्रिपला जाणार असाल, तर फारशी काळजी करण्याची गरज नसते. फक्त स्वतःला लागणाऱ्या गोष्टी बरोबर घेतल्या की झालं. पण तरीही तुम्ही कुठं जात आहात, कुठल्या ऋतूमध्ये जात आहात, जिथं जाणार आहात तिथलं हवामान कसं असेल या सगळ्या गोष्टींचा विचार बॅग भरताना करावा.थंड प्रदेश असल्यास योग्य ते उबदार कपडे घ्यावेत. समुद्रकिनारी जाणार असाल, तर साधे कॉटनचे, सुटसुटीत कपडे घ्यावेत.प्रवासात हाय हिल्स घालणं शक्यतो टाळावं. आरामदायक चपलांचा वापर करावा.निसर्गाच्या सान्निध्यात जायचं असेल, तर लहानशी छत्री सोबत ठेवावी.डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं तुमची नेहमीची औषधं आणि प्रवासात लागणारी इतर औषधं आठवणीनं घ्या. प्रवासाला निघण्याच्या साधारण सात-आठ दिवस आधीपासूनच तयारी करायला घ्यावी. जेणेकरून महत्त्वाच्या वस्तू विसरणार नाहीत.हल्ली बहुतेक चांगल्या हॉटेल रूममध्ये गरम पाण्यासाठी इलेक्ट्रिक केटल असते. चहा, कॉफीसाठी पाऊचेस ठेवलेले असतात. तरीही एकट्यानं प्रवास करताना निदान पाणी उकळता येईल अशी लहनशी केटल सोबत ठेवू शकता. गरज वाटल्यास कॉफी, साखर आणि दुधाची पावडरही सोबत ठेवावी. बऱ्याचदा दूषित पाणी हेच आजाराचं मूळ कारण असतं आणि प्रवासात आजारी पडल्यास हालही जास्त होतात, त्यामुळे प्रवासात पिण्याच्या पाण्याबाबत दक्षता घेणं गरजेचं असतं. आपल्याजवळ पाणी नसेल किंवा पाणी विकत घ्यावं लागलं, तर ते उकळून प्यावं..Premium|London travel bucket list : लंडन बकेट लिस्ट पूर्ण; स्वामीनारायण मंदिरापासून शेक्सपिअरच्या गावापर्यंतचा अविस्मरणीय प्रवास.स्वतःच ट्रिप प्लॅन करताय?काहींना कधीकधी इतर लोकांबरोबर जुळवून घेणं कठीण जातं. अशा वेळी आपली ट्रिप आपणच आयोजित करावी. पहिला प्रश्न म्हणजे जायचं कुठे? आणि त्यापाठोपाठ येणारे प्रश्न म्हणजे, कसं आणि किती दिवसांसाठी? त्यानंतर बाकीच्या प्रश्नांची यादी डोळ्यासमोर येते. मला असं वाटतं, जेव्हा स्वतःशी संवाद साधण्याची गरज निर्माण होते; तेव्हा माणसानं निसर्गाशी जवळीक साधायचा प्रयत्न करावा. आपल्या देशात एकट्यादुकट्यानं प्रवास करता येईल अशा अगणित निसर्गरम्य जागा आहेत. तसंही सध्या सोलो ट्रॅव्हलिंगचा ट्रेंड आहेच. हल्ली पती-पत्नी दोघंही आपापल्या कामात व्यग्र असतात. शिवाय त्यांच्या आवडीनिवडींतही फरक असू शकतो. अशावेळी कुणाचीही वाट न बघता बिनधास्तपणे स्वतःच्या रिफ्रेशमेंटसाठी घराबाहेर पडण्याची मानसिक तयारी असायला हवी. मानसिक तयारी झाली की स्वतःची ट्रिप प्लॅन करता येईल -आधी ठिकाण ठरवा ः आधी कुठे जायचं आहे हे ठरवावं. ते एकदा ठरलं, की त्यानुसार प्रवासाची आखणी करता येते. घरबसल्या त्या ठिकाणाची सगळी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते. त्या माहितीच्या जोरावर प्रवासाचं नियोजन करता येतं.टुरिझम खात्याची हॉटेल्स ः स्वानुभवावरून सांगते, शक्यतो त्या त्या राज्यातील राज्य टुरिझम खात्याच्या हॉटेलचं आरक्षण करावं, मी त्यालाच प्राधान्य देते. आपल्याकडे महाराष्ट्र शासनाचं एमटीडीसी आहे, तसंच प्रत्येक राज्याचं टुरिझम खातं पर्यटकांसाठी सगळ्या सुविधा देण्यासाठी तत्पर असतं. यामुळे फसवणूक होण्याची भीती नसते. शिवाय योग्य भावात खोली मिळू शकते. सुरक्षिततेची हमी असते आणि योग्य ती मदत मिळू शकते. बऱ्याच ठिकाणी हॉस्टेल्सही असतात. तिथं वाजवी दरात राहता येतं. हा पर्यायही डोक्यात ठेवावा.गुगलची मदत घ्या ः कोणत्या ठिकाणी किती वेळ लागू शकतो, त्या ठिकाणापासून पुढचं ठिकाण किती लांब आहे, प्रवासाची सोय काय आहे, आपल्या बजेटमध्ये किती आणि कोणती हॉटेल्स आहेत, हे सगळं गुगलवर पाहता येतं.थेट संपर्क करा ः गुगलवरचे लोकांचे रिव्ह्यूज पाहून निर्णय घेणंही सोपं जातं. थेट संपर्क साधून डिस्काउंटविषयी विचारता येतं. त्यांच्या इतर सोयींविषयी चौकशीही करता येते.स्वतःचं वाहन ः स्वतःचं वाहन असेल तर खूप फायदा होतो. कारण बऱ्याच वेळा माहीत नसलेली, अतिशय सुंदर स्थळं, मंदिरं किंवा रमणीय निसर्गस्थळं अचानक वाटेत पाहायला मिळतात आणि मन प्रसन्न होऊन जातं.इम्पल्स ट्रॅव्हलिंग ः कधीकधी कसलंही बुकिंग न करता बिनधास्त बाहेर पडावं आणि काहीही न ठरवता हव्या त्या ठिकाणी पोहोचावं, असं मला वाटतं. त्यातही वेगळीच गंमत असतेच. काही अडलंच तर बोलून मार्ग काढता येतो.जंगल सफारी ः जंगल सफारीतून मिळणारा आनंद अवर्णनीय असतो. हल्ली बऱ्याच ठिकाणी जंगल सफारीसाठी दोन महिने आधीच बुकिंग करावं लागतं. मग हॉटेल किंवा रिसॉर्ट बुक करणं सोयीचं ठरतं..कधी कुठं जाल?आपल्या देशात पावसाळा वगळता कधीही कुठल्याही भागात प्रवास करायला हरकत नाही. चेरापुंजीचा पाऊस अनुभवायचा असेल, तर मात्र पावसाळ्यातच तिथं जावं लागतं.दक्षिण भारतात जायचं असेल, तर हिवाळ्याचे दिवस योग्य असतात.उत्तर भारतात उन्हाळ्यात गेल्यास थंड हवेच्या ठिकाणांचा आनंद लुटता येतो.सोलो ट्रॅव्हलसाठीही फक्त भारतातच नाही, तर परदेशातही अनेक पर्याय आहेत. नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव्ज, भूतान, मॉरिशस, म्यानमार, बँकॉक, व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, तुर्किए या देशांत प्रवास करणं फारसं खर्चीक नाही.काळानुरूप बदलण्याची गरज किती आवश्यक आहे, हे यावरून आपल्या लक्षात येतं. निसर्गाशी मनमोकळा रुजवात करायची इच्छा असल्यास आणि कमी खर्चात, भरपूर स्थळं पाहायचं उद्दिष्ट उद्दिष्ट असेल, तर बॅकपॅकर म्हणून एकट्यानं भटकंती करायला काहीच हरकत नाही..हे लक्षात ठेवा...तरुण मंडळींनी एकट्यानं प्रवास करताना पटकन कुणावरही विश्वास ठेवू नये. अतिधाडस टाळावं. त्यातही मुलींनी टॅक्सी वगैरे ठरवताना आपण राहत असलेल्या हॉटेलची मदत घ्यावी.एकटं असताना अनोळखी लोकांसोबत कुठे जाऊ नये.हॉटेलमधून बाहेर पडण्यापूर्वी हॉटेल स्टाफकडून ज्या ठिकाणी जायचं आहे, तिथली माहिती घ्यावी.स्वतःबरोबर जास्तीची कॅश न ठेवता कार्डचा वापर करावा.मुलींनी अंगावर कुठलेही मौल्यवान दागिने घालून प्रवास करू नये.प्रवासात आपली वैयक्तिक माहिती कुणालाही देऊ नये.अनोळखी जागी, पाण्याचा अंदाज नसलेल्या ठिकाणी पोहण्यासाठी उतरू नये. नदीच्या काठावर जाताना योग्य ती काळजी घ्यावी.प्रवासादरम्यान आपला फोन चुकूनही अनोळखी व्यक्तीच्या हातात देऊ नये.परदेशात प्रवास करत असताना पासपोर्टची काळजी घेणं आवश्यक आहे. नेहमी पासपोर्टच्या दोन-तीन छायाप्रती काढून बरोबर ठेवाव्यात. पासपोर्ट नेहमी हॉटेल रूममध्ये व्यवस्थित ठेवावा. बरोबर पासपोर्टची कॉपी ठेवावी.धोकादायक ठिकाणी सोलो ट्रिपसाठी जाणं, कुणालाही न सांगता, न कळवता धाडस करणं मूर्खपणाचं ठरू शकतं. हिमालयातील ट्रेकसाठी जाताना नेहमी ग्रुपबरोबर जाणंच योग्य ठरतं. एकट्यानं प्रवास करायचा आनंद मिळवायचा असेल तर अनावश्यक धाडस टाळायलाच हवं.लेखिका पुणेस्थित प्रशिक्षित टूर गाइड व हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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