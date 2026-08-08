Premium|Travel Sketching : युरोप फिरताना प्रत्येक क्षण रंगांत जपणाऱ्या चित्रकाराची कथा

महेंद्र कोंडेकरप्रत्यक्ष जागेवर जाऊन चित्र रंगवणे केवळ चित्रकलेचा प्रकार नाही, तर ती जगण्याची एक पद्धत आहे, असे मला वाटते. चित्रकला मला थांबायला शिकवते, गोष्टी बारकाईने पाहायला शिकवते आणि प्रत्येक प्रवास अधिक अर्थपूर्ण करते. पर्यटक म्हणून आपण एखादे ठिकाण पाहतो, पण चित्रकार म्हणून मी ते अनुभवतो.प्रवास म्हणजे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे नव्हे. प्रत्येक प्रवास आपल्याला नव्या अनुभवांची, नव्या माणसांची आणि नव्या जाणिवांची शिदोरी देतो. माझ्यासाठी प्रत्येक प्रवासाचा शेवट कॅमेऱ्यातील छायाचित्रांनी होत नाही, मी कागदावर रंगांच्या साहाय्याने माझा प्रवास रेखाटतो. यासाठी हातात स्केचबुक, काही ब्रश आणि रंगांचा छोटासा डबा एवढेच माझे सामान असते. ज्या ठिकाणी मन रमते, त्या ठिकाणी मी बसतो आणि त्या क्षणाला, जागेला, वास्तूंना रंगांत व चित्रांत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न करतो..मी आणि माझ्या पत्नीने २०२२मध्ये आमच्या लेकीकडे पॅरिसमध्ये जवळपास तीन महिने वास्तव्य केले. तेथून नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी येथेही फिरलो. सर्वप्रथम आम्ही भेट दिली नेदरलँड्सला. रंगीबेरंगी ट्युलिपची फुले, अजस्र पवनचक्क्या, वाहते कालवे आणि निसर्गाशी मैत्री करणारे डच जीवन पाहताना प्रत्येक क्षण चित्रात उतरवावासा वाटत होता. कोकनहॉफच्या फुलांच्या बागेत रंगांची जणू उधळणच होत होती. लाल, पिवळी, जांभळी, गुलाबी आणि पांढरी ट्युलिपची फुले वाऱ्यावर हलताना निसर्गानेच रंगांचे प्रदर्शन भरवले आहे, अशी अनुभूती येत होती. व्होलंडम या समुद्रकिनारी वसलेल्या सुंदर गावाने मन जिंकले. हे गाव मासेमारीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथील लाकडी घरे, छोटेखानी बंदर, पारंपरिक वेशभूषेतील लोक आणि समुद्राचा मंद वारा यांमुळे या गावात फिरताना जणू एखाद्या चित्रातच वावरत असल्याचा भास होत होता. प्रत्येक वळणावर चित्र चितारता येतील, अशी नयनरम्य दृश्ये दिसत होती.या प्रवासातील एक विशेष अनुभव म्हणजे, मी जागतिक पवनचक्की दिनाच्या निमित्ताने लायडन सेंट्रल येथे बसून पवनचक्कीचे जलरंग चित्र रेखाटले. हा एक अविस्मरणीय अनुभव होता. आधुनिक जगातही शतकांपूर्वीची ही परंपरा जपणाऱ्या नेदरलँड्सच्या संस्कृतीला हा माझा छोटासा कलात्मक सलाम होता. चित्र काढताना अनेक स्थानिक आणि पर्यटक थांबून उत्सुकतेने चित्र पाहत होते. काहींनी संवाद साधला, तर काहींनी माझे चित्र रेखाटतानाचे फोटो घेतले. कला भाषेच्या मर्यादा सहज ओलांडते, याची त्यावेळी प्रचिती आली. दुसऱ्या दिवशी आम्ही किंडरडेक या जागतिक वारसास्थळ असलेल्या गावालाही भेट दिली. येथील पवनचक्क्या साधारण २०० ते ३०० वर्षे जुन्या आहेत. रॉटरडॅम येथून छोट्या बोटीने तिथे जाता येते. बोटीतून जाताना रॉटरडॅम शहराचे भव्य दृश्य युरोपच्या समृद्धतेचे दर्शन घडवते..Premium|The Art of Anju Dodiya : स्वतःची ओळख सापडणे ही कठीण गोष्ट... .पॅरिसमधील वास्तव्यात आयफेल टॉवरची दोन वेगवेगळ्या प्रहरांतील चित्रे काढण्याचा योग आला. पहिल्या वेळेस पहाटेच्या कोवळ्या प्रकाशात सिएन नदीवरील बीर हाकीम या पुलावर बसून आयफेल टॉवरचे रूप रेखाटले. उगवत्या सूर्याच्या किरणांमुळे या वास्तूवर पडणारा सोनेरी उजेड आणि शांत वातावरण अनुभवणे हा अप्रतिम अनुभव होता. दुसऱ्या वेळेस सिएन नदीच्या काठी स्वच्छ, प्रसन्न सकाळी पुन्हा त्याच वास्तूचे चित्र काढले. तोच आयफेल टॉवर, पण प्रकाश, वातावरण आणि मनःस्थिती बदलल्यामुळे चित्र पूर्णपणे वेगळे चितारले गेले. तेव्हा जाणवले, की चित्रकारासाठी दृश्याइतकेच त्या क्षणाचे भावविश्वही महत्त्वाचे असते. यावेळीसुद्धा चित्र काढताना अनेक स्थानिक नागरिक आणि पर्यटक थांबून उत्सुकतेने चित्र पाहत होते.परदेशातील हा कलाप्रवास संपल्यानंतर भारतात परतलो. त्यानंतर मला हरिद्वार येथे एका आध्यात्मिक शिबिरात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. गंगेच्या तीरावरचे हर की पौड़ी हे ठिकाण लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. संध्याकाळची आरती, मंत्रोच्चार, घंटानाद आणि गंगेवर तरंगणारे दीप यांमुळे तेथील संपूर्ण वातावरण भक्तिरसाने भारावून जाते. त्या पवित्र वातावरणात बसून हर की पौड़ीचे जलरंग चित्र काढण्याचा अनुभव विलक्षण होता. येथे चित्र काढताना माझ्या ब्रशमध्ये केवळ रंग नव्हते, तर श्रद्धा, शांतता आणि अध्यात्मही मिसळले होते. अनेक भाविक उत्सुकतेने चित्र पाहत होते. काहींनी चित्रातील दृश्य ओळखून आनंद व्यक्त केला, तर काहींनी चित्र पूर्ण होईपर्यंत संयमाने थांबून शुभेच्छा दिल्या..या दोन प्रवासांमध्ये हजारो किलोमीटरचे अंतर आहे. एका बाजूला आधुनिक युरोपचे सौंदर्य, तर दुसऱ्या बाजूला भारताची आध्यात्मिक परंपरा. पण दोन्ही ठिकाणी एक गोष्ट समान होती, ती म्हणजे, माणसांच्या मनातील कलेबद्दलचा आदर आणि निसर्गाबद्दलची ओढ. आजच्या डिजिटल युगात अनेकजण मोबाईलवर, कॅमेऱ्यावर छायाचित्रे काढतात. ही छायचित्रे सोशल मीडियावर टाकली जातात आणि काही दिवसांत विस्मृतीत जातात. मात्र प्रत्यक्ष स्थळी बसून काढलेले जलरंग चित्र त्या क्षणाशी भावनिक नाते निर्माण करते. त्या चित्रातील प्रत्येक ब्रशस्ट्रोक त्या वेळची हवा, प्रकाश, वातावरण आणि मनःस्थिती जपून ठेवतो. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन चित्र रंगवणे हा केवळ चित्रकलेचा प्रकार नाही, तर ती जगण्याची एक पद्धत आहे, असे मला वाटते. चित्रकला मला थांबायला शिकवते, गोष्टी बारकाईने पाहायला शिकवते आणि प्रत्येक प्रवास अधिक अर्थपूर्ण करते. पर्यटक म्हणून आपण एखादे ठिकाण पाहतो, पण चित्रकार म्हणून मी ते अनुभवतो.प्रवास संपतात, आठवणी धूसर होतात, पण रंगांत जपलेले क्षण कायम जिवंत राहतात. म्हणूनच आजही नवीन ठिकाणी गेल्यावर कॅमेऱ्यापेक्षा माझे हात स्केचबुककडेच आधी वळतात. कारण प्रत्येक चित्र केवळ एक कलाकृती नसते, तर ती त्या प्रवासाची, त्या क्षणाची आणि त्या अनुभवाची जपून ठेवलेली आठवण असते. भटकंती आणि चित्रकला या दोन्ही माझ्या आयुष्यातील समांतर चालणाऱ्या वाटा आहेत. भटकंती मला जग दाखवते, तर चित्रकला त्या जगाला माझ्या रंगांतून पुन्हा नव्याने जन्म देते.लेखक पुणेस्थित कन्सल्टंट व हौशी चित्रकार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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