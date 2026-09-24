Premium|Travel Skincare Tips : प्रवासात त्वचेची आणि केसांची स्मार्ट काळजी; पर्यावरणपूरक ब्यूटी किट कशी तयार कराल?

स्वप्ना सानेदिवसभर साइट सीइंग करून आल्यावर कितीही थकलेले असलात, तरी चेहऱ्यावरचा मेकअप क्लीन करून, चेहरा स्वच्छ धुऊन हायड्रेट करावा. त्यासाठी एकतर तुम्ही फेस सिरम वापरू शकता किंवा हायड्रेटिंग शीट मास्कही वापरता येईल. तुम्हाला जे सोयीचे असेल ते वापरावे. चेहऱ्याबरोबर हातापायांच्या त्वचेलादेखील बॉडी लोशन लावावे. आता हळूहळू पर्यटनाचा सीझन सुरू होईल. या सीझनमध्ये खूपजण फिरायला जायचे प्लॅन्स करतात; परदेशात, दुसऱ्या राज्यात किंवा थोड्या दूरच्या शहरातही. उत्तर भारतात थंडी कमी असल्यामुळे तिकडेही पर्यटकांची गर्दी असते. बर्फाचे पहाड आणि निसर्गरम्य थंड हवेचे ठिकाण असले तरी काही ठिकाणी तापमान कमी असूनही उन्हाची तीव्रता जाणवते. म्हणूनच फिरायला जाताना आपल्या त्वचेची आणि केसांची काय काळजी घ्यावी हे पाहू या. सर्वप्रथम तुम्ही किती दिवसांचा प्रवास करताय त्यानुसार तुमची इतर तयारी तर होईलच, पण बरोबर नेण्यासाठी कपडे आणि इतर तयारीच्या अनुषंगानेच ब्यूटी किटही तयार करावी. .Premium|Financial Fraud with Seniors: आर्थिक फसवणुकीचे सॉफ्ट टार्गेट ज्येष्ठ नागरिकच का असतात..? .ब्यूटी किटमध्ये खालील गोष्टी असाव्यात रियुझेबल बॉटल्स वापराकाही सॅम्पलच्या छोट्या डब्या किंवा बॉटल्स घ्याव्यात. घरी कुठल्या प्रॉडक्ट्सचे कंटेनर्स रिकामे झालेले असतील, तर तेही स्वच्छ करून वापरता येतील. या छोट्या डब्या/बॉटल्समध्ये प्रवासात पुरेल एवढा शाम्पू, कंडिशनर, फेस वॉश, बॉडी लोशन, फेस मॉइस्चरायझर आणि बॉडी वॉश भरून घ्यावा.शक्यतो रीयुझेबल बॉटल्स आणि डब्या घ्याव्यात, जेणेकरून त्या पुन्हा अशाच प्रवासात वापरता येतील. शिवाय पर्यटनस्थळी आपल्या हातून शक्य तेवढे कमी प्लॅस्टिक वापरले जाईल आणि त्याचा कचरा तिथे होणार नाही. म्हणूनच शाम्पूचे पाऊच, इतर स्किन केअर आणि हेअर केअरचे पाऊच वापरणे टाळावे. पर्यावरणाच्या संरक्षण हेतूने एक जागरूक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य अवश्य पाळावे.हेअर केअरकेसांसाठी हेअर ब्रश, क्लिप्स, एखादे फॅन्सी क्लचर, एक मिनी हेअर ड्रायर बरोबर ठेवावा. केस खूप फ्रिझी होत असतील, तर हेअर सिरमची छोटी बाटली घ्यावी.प्रवासात खरेतर वेगवेगळ्या हेअर स्टाइल्स किंवा सेटिंग करायला वेळ नसतो. त्यामुळे तुम्ही प्रवासाला निघायच्या आधी जर हेअर स्पा आणि छान हेअर कट करून घेतला, तर केस सहज मॅनेज करता येतील. शिवाय स्पा केल्यामुळे फ्रिझिनेस कमी होईल..Premium|Face Pack: स्वयंपाकघरातील नैसर्गिक वस्तूंचा वापर करून त्वचेला मिळवा हेल्दी ग्लो.स्किन केअरएसी वाहनातून केलेला प्रवास आणि नंतर थंड हवेच्या ठिकाणी गेला असाल, तर तेथील हवामानामुळे तुमची त्वचा ड्राय होऊन डिहायड्रेट होऊ शकते. अशा वेळी कोको आणि शिया बटरयुक्त लोशन वापरावे; त्यात ॲलोव्हेराही असेल तर उत्तम. त्यामुळे त्वचा दीर्घकाळ सॉफ्ट राहील.लिप बाम जरूर कॅरी करावे. शिवाय ऑल पर्पज बाम असेल, तर त्याचा वापर ड्रायनेस कमी करण्यासाठी तसेच चेहरा, हात आणि बॉडीसाठीही करू शकता.प्रवासात पूर्ण वेळ त्वचा जर टवटवीत आणि फ्रेश दिसायला हवी असेल, तर पाणी भरपूर प्यावे. जंक फूड आणि कोल्ड ड्रिंक शक्यतो टाळावे. हलका आहार घ्यावा. सूप, शोरबा, ज्यूस, फळे खावीत आणि शक्य असल्यास तिथले स्थानिक पदार्थ खावेत.दिवसभर साइट सीइंग करून आल्यावर कितीही थकलेले असलात, तरी चेहऱ्यावरचा मेकअप क्लीन करून, चेहरा स्वच्छ धुऊन हायड्रेट करावा. त्यासाठी एकतर तुम्ही फेस सिरम वापरू शकता किंवा हायड्रेटिंग शीट मास्कही वापरता येईल. तुम्हाला जे सोयीचे असेल ते वापरावे. चेहऱ्याबरोबर हातापायांच्या त्वचेलादेखील बॉडी लोशन लावावे.स्किन केअर प्रॉडक्ट्समध्ये क्लीन्सिंग किंवा मेकअप रीमुव्हिंग वाइप्स जरूर ठेवावेत; ते वापरायला सोपे जातात. स्किन टोनिंगसाठी एकतर गुलाबजलचे वाइप्स वापरावेत किंवा फेस मास्कच्या स्वरूपात टिशू मास्क उपलब्ध आहेत, ते छान हायड्रेटिंग असतात.मेकअप करायचा असल्यास...त्वचेसाठी प्रॉडक्ट्स घेताना शक्य असल्यास टू-इन-वन प्रॉडक्ट्स घ्यावेत. उदाहरणार्थ, मेकअप फाउंडेशनऐवजी बीबी क्रीम किंवा सीसी क्रीम लावले, तर चेहरा छान इव्हन टोन दिसतो आणि उन्हापासून प्रोटेक्टशनही मिळते.इतर मेकअप प्रॉडक्ट्समध्ये लिप ॲण्ड चीक टिंट घेता येईल; त्याचा वापर आयशॅडोसाठीही करता येतो. काजळ, आयलायनर, मस्कारा हेदेखील थ्री-इन-वन पेन्सिल फॉर्ममध्ये मिळते.कमीतकमी प्रॉडक्ट्स कॅरी करून छान तयार होता येते आणि सामानाचे वजनही वाढत नाही, पसाराही होत नाही..क्विक मेकअप टिप्सफेस सिरम लावून नंतर बीबी क्रीम लावावे, म्हणजे कॉम्पॅक्टची गरज भासणार नाही. अगदीच ज्यांना सवय आहे, ते हलका कॉम्पॅक्ट लावू शकतात, पण तेही सगळ्यात शेवटी लावावे.लिप ॲण्ड चीक टिंट पेन्सिल फॉर्ममध्ये मिळते, त्याचा वापर करावा. चिक्सना सुंदर ब्लश इफेक्ट मिळेल. लिप लायनर आणि फिलर दोन्हीचा इफेक्ट एकाच पेन्सिलने मिळवता येतो.दोन-तीन वेगवेगळ्या लिप शेड्स कॅरी कराव्यात. फुशिया, मरून आणि मोका ब्राउन या शेड्स कॉमन आहेत, त्या वेगवेगळ्या आऊटफिट्सवर मॅच करता येतात.वरील सर्व माहिती जरी थंड हवेच्या ठिकाणासाठी असली, तरी तुम्ही समुद्रकिनारी जाणार असाल, तरी अशीच तयारी करावी लागेल आणि काळजी घ्यावी लागेल. समुद्रकिनारी जाताना फक्त जास्तीचे एक-दोन प्रॉडक्ट्स बरोबर न्यावे लागतील - टॅन रीमुव्हिंग फेस व बॉडी पॅक आणि वॉटरप्रूफ सन ब्लॉक क्रीम. सन ब्लॉक दर तीन तासांनी त्वचेला लावायचे असते. आधीचा लेयर पुसून नंतर परत सन ब्लॉकचा नवीन थर त्वचेवर द्यावा, म्हणजे त्याचा इफेक्ट जाणवतो. सन ब्लॉक क्रीम ट्रेकिंग करतानाही लावावे, कारण तिथंही उन्हाची तीव्रता खूप असते. सन बर्न होण्याची शक्यता असते.तुमच्या किटमध्ये अँटिसेप्टिक क्रीम आणि ॲलोव्हेरा जेल नक्की ठवावे. छोटी-मोठी जखम किंवा सन बर्न यासाठी लगेच उपयोग होतो.लेखिका नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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