Premium|Trirashmi Caves : दगडात कोरलेला इतिहास; नाशिकच्या त्रिरश्मी लेण्यांची हजारो वर्षांची कथा

अमोघ वैद्यया लेणीसमूहाकडे पाहताना लक्षात येतं, की नाशिकची त्रिरश्मी लेणी ही केवळ दगडात कोरलेली वास्तुशिल्पं नाहीत, तर ती एका दीर्घ काळाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय प्रवासाची साक्ष आहेत. सातवाहन, क्षत्रप, आभीर राजांची सत्ता, व्यापाऱ्यांची देणगी, बौद्ध धर्मातील वैचारिक बदल, हीनयान ते महायानचा प्रवास आणि नंतर जैन प्रभाव या सगळ्यांच्या छटा इथं एकाच वेळी दिसून येतात.नाशिक हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक नकाशावरचं एक अत्यंत महत्त्वाचं शहर. इतिहास, श्रद्धा आणि मानवी वस्तीची परंपरा इथं सलग एकत्र गुंफलेली दिसते. गोदावरीच्या तीरावर वसलेलं हे नगर केवळ तीर्थक्षेत्र म्हणूनच नव्हे, तर प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या मानवी जीवनाचा साक्षीदार म्हणूनही ओळखलं जातं. या भूमीचा इतिहास थेट अश्मयुगापर्यंत मागे जातो, हे इथं सापडलेल्या दगडी हत्यारांमधून स्पष्ट होतं. काळाच्या ओघात नाशिक व्यापारी मार्गांवरचं महत्त्वाचं केंद्र झालं आणि दख्खनच्या राजकीय-सांस्कृतिक घडामोडींमध्ये त्याची भूमिका अधिक ठळक होत गेली..Premium|Udayagiri Khandagiri Caves: सम्राट खारवेलाच्या काळातील उदयगिरी-खंडगिरी लेण्यांचे वैभव.प्राचीन काळात नाशिक मोठी बाजारपेठ होती असं अभ्यासकांचं मत आहे. गोदावरीमुळे मिळालेलं जलसंपन्न वातावरण, आजूबाजूचे डोंगर आणि उत्तर-दक्षिणेला जोडणारे मार्ग यांमुळे हे शहर सातवाहन काळात विशेष महत्त्वाचं ठरलं. याच भूमीतून विविध संप्रदाय, विचारप्रवाह आणि कलात्मक परंपरा विकसित झाल्या. नाशिकच्या लेण्यांकडे पाहताना हेच जाणवतं, की इथं दगड फक्त कोरला गेला नाही, तर काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नवनवे अर्थ त्यात गुंफले गेले. हीच नाशिकची खरी ओळख आहे; इतिहास जपणारी, पण सतत नव्यानं उलगडत राहणारी.महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक श्रीचक्रधर स्वामी यांनी नाशिक परिसरात वास्तव्य केल्याचा उल्लेख स्थानपोथीमध्ये आढळतो. आजही या परिसरात विविध धर्मांच्या लेण्यांची साखळी पाहायला मिळते. हिंदू परंपरेची अंकाई टेकडी, जैन परंपरेची टंकाई, अंजनेरी व चामरलेणी आणि बौद्ध परंपरेची त्रिरश्मी लेणी. यांपैकी कालक्रमानं पाहता त्रिरश्मी लेणी सर्वांत प्राचीन ठरतात. नाशिकच्या लेणीपरंपरेची सुरुवात त्यांच्यापासूनच होते.नाशिकच्या पश्चिम दिशेला, शहरापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर, मुंबईकडे जाणाऱ्या महामार्गाच्या कुशीत त्र्यंबक-अंजनेरीच्या डोंगररांगेत हा प्राचीन शांत कोपरा दडलेला आहे. इथंच सुमारे सत्तर मीटर उंचीवर बौद्ध भिक्षूंनी कोरलेली लेणी रांगेत उभी आहेत. आज या लेण्यांना पांडवलेणी म्हणून ओळखलं जात असलं, तरी त्यांचा महाभारतातील पांडवांशी काहीही संबंध नाही, हे इतिहास स्पष्टपणे सांगतो. या समूहात एक भव्य चैत्यगृह आणि त्याभोवती वसलेली तेवीस विहार लेणी आहेत. भिक्षूंनी दैनंदिन वापरासाठी खोदलेली पाण्याची दहा कुंडे आजही इथं काळाची साक्ष देत उभी आहेत. साधारण इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकापासून ते इसवी सन पूर्व पाचव्या शतकापर्यंत या लेण्यांची घडण झाली असावी; मात्र या टप्प्यानंतरही काही काळ इथं बौद्ध जीवनाची गती सुरूच होती, असा अंदाज अभ्यासक मांडतात. ज्या डोंगररांगेत ही लेणी कोरलेली आहेत, त्या डोंगराचं प्राचीन नाव ‘तिरण्ह’ किंवा ‘त्रिरश्मि’ असं होतं. या परिसरातल्या शेतजमिनी भिक्षुसंघाला दान दिल्याचेही उल्लेख शिलालेखांत सापडतात..नाशिकची लेणी केवळ लेण्यांचा समूह म्हणून नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या प्राचीन इतिहासाचा एक महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून उभी राहतात. सुरुवातीच्या काळातले सातवाहन राजघराण्याचे लेख इथं आढळतात, तर पुढे क्षत्रप आणि सातवाहन काळातल्या राजकीय-सांस्कृतिक उत्कर्षाचीही ही लेणी साक्षीदार आहेत. इथल्या बौद्ध मठांना राजाश्रय लाभलेला होता, हे शिलालेखांवरून स्पष्ट होतं. बौद्ध धर्मातील तात्त्विक बदल, मूर्तिपूजेचा हळूहळू झालेला स्वीकार आणि त्यातून आकार घेत गेलेल्या या लेणीसमूहात आपल्याला बौद्ध धर्मातील हीनयान आणि महायान या दोन्ही परंपरांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. गौतम बुद्धांना प्रत्यक्ष मूर्तीऐवजी प्रतिकांच्या माध्यमातून पूजणारा संप्रदाय म्हणजे हीनयान; तर बुद्धांच्या प्रतिमांची निर्मिती सुरू होऊन मूर्तिपूजेचा स्वीकार ज्यांच्या काळात झाला, तो महायान संप्रदाय. या वैचारिक संक्रमणाचा ठसा नाशिकच्या लेण्यांमध्ये ठिकठिकाणी दिसून येतो.दानकर्त्यांच्या बाबतीतही ही लेणी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात. सातवाहन, क्षत्रप आणि आभीर घराण्यांतील राजे-सरदार, तसेच यवन व्यापारी यांचा सहभाग या दानपरंपरेत दिसतो. अक्षयनिधी, जमिनी, लेणी, पाणपोढी अशा विविध प्रकारच्या दानांचा उल्लेख येथील शिलालेखांत आढळतो. हे लेख प्रामुख्याने प्राकृत भाषेत असून, काही ठिकाणी संस्कृतचाही वापर झालेला दिसतो. स्तूप, निकेयांचे उल्लेख अशी अनेक वैशिष्ट्यं या संक्रमणकाळाचं दर्शन घडवतात. लेण्यांतली शिल्पकला, स्थापत्यरचना आणि लेख हे सारे मिळून महायान मताच्या दिशेनं टप्प्याटप्प्यानं वाटचाल करणाऱ्या बौद्ध धर्माचा इतिहास उलगडतात. इथले शिलालेख केवळ धार्मिक माहितीपुरते मर्यादित नाहीत, त्यातून त्या काळातील व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक चित्रही उलगडतं. गावांची नोंद, व्यापारी मार्गांची माहिती, व्यापारी संघ व व्यक्तिगत व्यापाऱ्यांचे उल्लेख, शेतसाऱ्याची व्यवस्था, राज्यशासनाची रचना आणि एकूणच आर्थिक व्यवहारांची गुंतागुंत हे सारे तपशील या लेखांतून समोर येतात. त्यामुळे ही लेणी केवळ आध्यात्मिक केंद्र न राहता, त्या काळातील सजीव अर्थव्यवस्थेचं प्रतिबिंब ठरतात..या समूहातलं लेणं क्रमांक तीन विशेष लक्ष वेधून घेतं. देवी लेणं या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या लेण्यात एकूण चार शिलालेख आढळतात आणि ते या लेण्याचा कालखंड ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. या लेण्याची आखणी एखाद्या चौसोपी वाड्यासारखी भासते. या लेण्याचं खऱ्या अर्थानं वैशिष्ट्य दिसून येतं, ते मंडपाच्या मागच्या भिंतीवर मधल्या दोन खोल्यांच्या दरम्यान कोरलेल्या उठावदार स्तूपामुळे. या स्तूपाच्या दोन्ही बाजूंना स्त्री-प्रतिमा आहेत; डावीकडची स्त्री नमस्काराच्या भावात उभी आहे, तर उजवीकडची स्त्री हातात चवरी धरून स्तूपाची सेवा करत असल्याचं सूचित करते. स्तूपाच्या वरच्या भागात हातात माळा धारण केलेले गंधर्व कोरलेले असून ते संपूर्ण दृश्याला अलौकिक छटा देतात. या लेण्याचं प्रवेशद्वारही तितकंच लक्षवेधी आहे. मुख्य दरवाज्याच्या बाजूनं सांचीच्या प्रसिद्ध तोरणाची आठवण करून देणारं अलंकरण कोरलेलं आहे, ज्यामुळे प्रवेशद्वार अधिक उठून दिसतं. या लेण्यात आढळणारे चार शिलालेख लेण्याच्या कालमर्यादेची स्पष्ट साक्ष देतात. यांपैकी दोन लेख सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णीच्या कारकिर्दीतील असून, उरलेले दोन वासिष्ठीपुत्र पुळुमावीच्या काळात कोरलेले आहेत. त्यामुळे या लेण्याची घडण सातवाहन सत्तेच्या भरभराटीच्या टप्प्यात झाली, हे ठामपणे म्हणता येतं.लेणं क्रमांक दहा हे इतिहासात नहपानाचं लेणं म्हणून ओळखलं जातं. या लेण्याची रचना लेणं क्रमांक तीनशी खूपच साधर्म्य दर्शवते. मात्र या लेण्याला वेगळं स्थान मिळतं ते ओसरीतील एका स्तंभावर कोरलेल्या स्फिंक्समुळे. भारतीय-रोमन व्यापारी संपर्काचा हा थेट परिणाम असावा, असं अनेक अभ्यासक मानतात. या लेण्यात एकूण सहा शिलालेख आढळतात. त्यांपैकी तीन लेख नहपानाचा जावई उषवदात याचे आहेत, दोन लेख त्याच्या पत्नीचे असून, एक लेख आभीर राजा ईश्वरसेन याचा आहे. त्यामुळे हे लेणं सातवाहन, क्षत्रप आणि आभीर सत्तांमधील राजकीय-सांस्कृतिक संक्रमणाचं महत्त्वाचं द्योतक ठरतं. राजा नहपान याच्याशी संबंधित एक अतिशय महत्त्वाचा प्राचीन शिलालेख या त्रिरश्मी टेकडीवरच्या लेणीसमूहात आढळतो. लेणं क्रमांक दहाच्या व्हरांड्याच्या मागच्या भिंतीवर, छताच्या खाली पाच ओळींमध्ये हा लेख कोरलेला आहे. तत्कालीन परंपरेनुसार दानपत्रे किंवा प्रस्तरलेख राज्यकर्त्याच्या नावानंच लिहिले जात असल्यामुळे, प्रत्यक्षात हा लेख नहपानाचा जावई ऋषभदत्त ऊर्फ उषवदात यानं कोरून घेतला असला, तरी तो राजा नहपानाच्या नावानं ओळखला जातो. हा लेख शक संवत् ४२ म्हणजेच इसवी सन १२०-१२१च्या सुमारास कोरलेला असावा..Premium|Rockfort Temple Trichy : तिरुचिरापल्लीच्या ललितांकुर पल्लवेश्वर गृहम्; शिव-गंगाधराच्या शिल्पकलेचा अद्वितीय नमुना.या शिलालेखात राजा नहपान आणि त्याचा जावई ऋषभदत्त यांनी केलेल्या व्यापक धर्मदानांची आणि लोककल्याणकारी उपक्रमांची माहिती मिळते. दुसऱ्या शतकाच्या पूर्वार्धात महाराष्ट्रावर सत्ता गाजवणाऱ्या नहपानानं आपलं वर्चस्व दृढ करण्यासाठी अनेक सार्वजनिक कामांना चालना दिली, काही थेट स्वतः तर काही ऋषभदत्तामार्फत. या लेखाचा मुख्य हेतू म्हणजे गोवर्धन नगरातील त्रिरश्मी पर्वतावर ऋषभदत्तानं हे लेणं आणि त्यासोबत पाण्याची टाकी खोदून घेतली, याची नोंद करणं हा होता. लेखात त्याला ‘धर्मात्मा’ संबोधून त्यानं दिलेल्या गायी, गावं, सुवर्णदान, घाट, उद्यानं, विहिरी, धर्मशाळा, पाणपोया आणि भिक्षुसंघासाठी दिलेल्या नारळीच्या झाडांचा उल्लेख आहे. पहिल्या परिशिष्टात ऋषभदत्त नहपानाच्या आज्ञेवरून मालयांनी वेढलेल्या उत्तमभद्राना मुक्त केल्याचं आणि नंतर पुष्कर तीर्थात स्नान करून गायी व गाव दान दिल्याचं सांगतो, तर दुसऱ्या परिशिष्टात चार हजार कार्षापण देऊन गोवर्धनजवळील शेत विकत घेऊन ते भिक्षूंच्या अन्नपुरवठ्यासाठी दान केल्याची नोंद आहे. लेखात बार्णासा (बनास), दमण (दमणगंगा), तापी, करबेणा (कावेरी) अशा नद्यांचे, तसंच प्रभास, भरुकच्छ (भडोच), दशपुर (मंदसोर), शोर्पारक (सोपारा) आणि पुष्कर यांसारख्या स्थळांचे उल्लेख येतात. नहपान व दीनीक ही शक नावे, उषवदात हे भारतीय नाव आणि ‘४०००’ हा आकड्यांत कोरलेला कार्षापणांचा उल्लेख हे सारे या शिलालेखाला तत्कालीन राजसत्ता, समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा दस्तावेज ठरवतात.या सर्व शिलालेखांमध्ये गौतमी बलश्रीचा लेख विशेष उठून दिसतो. इतिहास, राजसत्ता आणि काव्यात्म गौरव यांचा सुरेख संगम साधणारा हा लेख अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे. विशेषतः यात केलेले गौतमीपुत्र सातकर्णीचे वर्णन लक्ष वेधून घेणारे आहे. या लेखातून तो केवळ एक राजा म्हणून नव्हे, तर आदर्श सम्राट म्हणून उभा राहतो. शिलालेखानुसार श्री सातकर्णी गौतमीपुत्राची शक्ती हिमालय, मेरू आणि मंदारासारख्या महान पर्वतांइतकी प्रचंड होती. असिक, अपरान्त, असक आणि मूलक या प्रदेशांवर त्याचे अधिराज्य होते, तर विंध्य, सह्याद्री, कन्हगिरी, श्रीशैल, मलय, महेंद्र आणि श्वेतगिरीसारख्या पर्वतरांगांचा तो स्वामी मानला जात होता. पृथ्वीवरील सर्व राजांनी त्याचे सार्वभौमत्व मान्य केले होते, असा ठाम दावा हा लेख करतो. पुढे वर्णन अधिक काव्यात्मक होत जातं. त्याचा चेहरा सूर्यप्रकाशात उमललेल्या कमळासारखा सुंदर, पौर्णिमेच्या चंद्रासारखा तेजस्वी होता, त्याच्या घोड्यानं तिन्ही समुद्रांचं पाणी प्यायलं होतं अशा वाक्यांमधून त्याच्या विजयांची सीमा किती दूरवर पसरली होती हे सूचित केलं आहे. लांब, पिळदार आणि पराक्रमी बाहूंनी युक्त अशा या राजानं शक, पहलव आणि यवनांचा पराभव करून सातवाहन घराण्याची कीर्ती सर्व दिशांना पोहोचवली होती. अशा या राजाधिराजाची माता, संयमी, त्यागी आणि तपस्वी अशा गौतमी बलश्रीनं वासिष्ठीपुत्र पुळुमावीच्या कारकिर्दीच्या एकोणिसाव्या वर्षी हे दान दिल्याची नोंद लेखात आहे. त्यामुळे हा शिलालेख केवळ एका दानाचा उल्लेख न करता, सातवाहन साम्राज्याची राजकीय ताकद, सांस्कृतिक आत्मभान आणि स्त्री-कर्तृत्वाचं महत्त्व प्रभावीपणे अधोरेखित करतो..या साऱ्या लेण्यांकडे पाहताना लक्षात येतं, की नाशिकची त्रिरश्मी लेणी ही केवळ दगडात कोरलेली वास्तुशिल्पं नाहीत, तर ती एका दीर्घकाळाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय प्रवासाची साक्ष आहेत. सातवाहन, क्षत्रप, आभीर राजांची सत्ता, व्यापाऱ्यांची देणगी, बौद्ध धर्मातील वैचारिक बदल, हीनयान ते महायानचा प्रवास आणि नंतर जैन प्रभाव या सगळ्यांच्या छटा इथं एकाच वेळी दिसून येतात. शिलालेख, स्तूप, विहार, चैत्य आणि त्यामागची माणसं यांमधून एका जिवंत समाजाचं चित्र उभं राहतं. काळाच्या ओघात संघ लोप पावला, राजसत्ता बदलल्या, श्रद्धांचं केंद्र सरकलं; पण तरीही या लेणी आज उभ्या आहेत. त्या आपल्याला फक्त भूतकाळाकडे नेत नाहीत, तर भारतीय संस्कृतीच्या सातत्याची, तिच्या परिवर्तनशीलतेची आणि तिच्या खोल मुळांची जाणीव करून देतात. म्हणूनच नाशिकची ही लेणी पाहणं म्हणजे केवळ प्राचीन वास्तू पाहणं नाही, तर काळाच्या अंतरंगात डोकावण्याचा एक अनुभव आहे.संदर्भV.V. V.V. Mirashi, The History and Inscriptions of the Satavahanas and the Western Kshatrapas, Bombay, 1981.A.M. Bhosekar, Trirashmi Buddha Leni, Nashik, 2017.अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.