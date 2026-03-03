Premium|Finding happiness in present moments : भावनांचे तरंग की मनाचा डोह? संताप आणि दुःखाच्या पलीकडे असलेला 'स्वच्छ प्रकाश' कसा शोधायचा?

प्रणव बापटडोह खोल असतो. त्याच्यावर अनेक तरंग उमटतात, पण आतून तो खूप खोल आणि शांत असतो. इतर भावना त्या तरंगांसारख्या असतात; त्यांच्या मुळाशी आनंद असतो, शांतता असते, समाधान असतं ही जाणीव किंवा ही खात्री आपल्याला असली, की तरंगांचा फारसा परिणाम आपल्या मनावर होऊ शकत नाही. राग, चिंता, भय, संताप, दुःख, नैराश्य यांच्या छायेत न आलेला आनंद सूर्यप्रकाशाइतका स्वच्छ असेल. काही दिवसांपूर्वी मित्र-मैत्रिणींच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आम्ही एक उपक्रम सुरू केला होता. रोज संध्याकाळी त्या दिवसात घडलेल्या अशा एका गोष्टीबद्दल अगदी थोडक्यात ग्रुपवर लिहायचं, ज्यामुळे आपल्याला अतिशय आनंद झाला असेल, समाधानी वाटलं असेल. फार चर्चा, प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण न देता फक्त असा एक क्षण, अशी एक आठवण शब्दबद्ध करायची, जेव्हा आपण त्या संपूर्ण दिवसात मनापासून आनंदी, सकारात्मक, समाधानी होतो. मग आम्ही रोज एकेका गोष्टीबद्दल लिहू लागलो. कधी आपापलं वैयक्तिक यश, कधी पाहिलेले सुंदर चित्रपट किंवा वेब सीरिज, केलेल्या छोट्या-मोठ्या खरेद्या, भेटलेली माणसं आणि त्यातून झालेला आनंद, कधी कोणाला मिळालेल्या अतिशय सुंदर कॉम्प्लिमेंट्स, कधी बरेच दिवस राहून गेलेल्या पण मग त्या एका दिवशी आपण शांतपणे केलेल्या छोट्या-छोट्या गोष्टी... असं बरंच काही आम्ही लिहीत गेलो. एकमेकांचा हा सुखसंवाद आम्ही वाचत गेलो आणि मग लक्षात आलं, की आनंद ही एक भावना सर्वसाधारणपणे अनेकदा वेगवेगळ्या माध्यमांतून, काहीवेळा तर चक्क एखाद्या वेगळ्याच भावनेचं अस्तर लावून आपल्या वाट्याला येते आणि म्हणूनच ती दुर्लक्षित केली जाते. काहीवेळा त्या माध्यमाची किंवा त्या दुसऱ्या भावनेची छाया इतकी गडद असते, की कदाचित त्या भावनेच्या मुळाशी असलेला आनंदही आपल्याला दिसूनच येत नाही..आपल्याला दुःख झालं की आपण ते कुरवाळतो, राग आला तर ओरडाआरडा करतो, एखाद्याविषयी मनात तिरस्कार असेल तर त्या व्यक्तीला आपल्या जगातून बाहेर काढून टाकतो. किरकिर, कटकट करायला तसा आपल्याला काही विषय लागत नाही. मग आनंद झाला की आपण काय करतो? याच अनुषंगानं विचार करताना काही अतिशय सुंदर प्रश्न मला पडत गेले. उदाहरणार्थ, आनंद म्हणजे तरी नेमकं काय? त्याचा अनुभव घेताना नेमकं काय वाटतं? फक्त चेहऱ्यावर हास्य ठेवणं म्हणजे आनंद का? कित्येकदा आपण आनंदात असण्यापेक्षा आपण आनंदात आहोत हे दाखवतो. पण मग दाखवण्यातला आनंद किंवा मानण्यातला आनंद खरा आनंद नाहीच का? अलीकडे सकारात्मक विचार, मॅनिफेस्टेशन वगैरे संकल्पना, त्यांच्यावर समाज माध्यमांवर केल्या जाणाऱ्या सततच्या चर्चांमुळे सामान्य माणसाला नवख्या नाहीत. पण म्हणजे सतत आनंदातच राहायचं का? किंवा सतत सकारात्मक बाजूच बघायची का? सतत चेहरा आनंदी ठेवायचा का? मला असं वाटतं की आजच्या धकाधकीच्या काळात मनाची ताकद कायम ठेवायची असेल तर आपल्याला ह्या गोष्टी करायला हव्यात. त्याचे निश्चित फायदे आहेत. पण हे करत असताना आपण आपल्याशी प्रामाणिक राहून आपला खराखुरा आनंद म्हणजे नेमका कोणता आनंद हे आपल्याला समजायला हवं. .Premium|emotional Marathi story : क्षणिक भेट, जन्मभराची आठवण; समुद्रकिनाऱ्यावरची एक भावस्पर्शी मैत्री.दुसरी गोष्ट अशी, की आपण आनंदात आहोत, म्हणजे दुःख नाहीच असंही नाही. मानवी आयुष्य आहे, तिथं चिंता, राग, नैराश्य, संताप, दुःख, अपेक्षाभंग असं सगळं काही असणार आहे. आपल्या मनाच्या सांदिकोपऱ्यात ह्या सगळ्या भावनांचा वावर असणार आहे. आणि तो स्वाभाविकही आहे. त्यासाठी आपण अपराधी वाटून घ्यायची काहीही गरज नाही, कारण ह्या सगळ्या भावना आपल्याला येणाऱ्या अनुभवांचा परिपाक असतात. एका व्यक्तीला आलेला अनुभव दुसऱ्या व्यक्तीला येईलच असं नाही. म्हणूनच सगळ्यांना अमुक एका गोष्टीनं आनंद झालाच पाहिजे, किंवा अमुक एक गोष्टीनं सगळ्यांनी दुःखी झालंच पाहिजे असं फर्मान आपल्याला मानवी भावभावनांच्या बाबतीत काढता येत नाही.मुद्दा इतकाच आहे, की पुढे जात असताना आपण काय घेऊन जातो आहोत, काय मागे सोडत आहेत, कुठे रेंगाळत आहोत आणि कुठे थांबण्याचा विचार करत आहोत. आयुष्यातल्या नेमक्या कोणत्या घटनेशी, प्रसंगाशी आपण थांबून राहिलो आहोत? ती खरंच थांबून राहावं अशी घटना आहे का? त्या त्या घटनेचं महत्त्व कमी होऊ न देता, पण तिथंच अडकून थांबून न राहता येणाऱ्या आनंदाला, सुखाला, समाधानाला आपण आपल्यापर्यंत पोहोचू देतो आहोत का?.उदाहरण द्यायचं झालं, तर पूर्वी ऐकलेली एक गोष्ट आठवते. एका माणसानं एक सुंदर फुलबाग केली होती. नानाविध फुलं, पानं, रंगीबेरंगी ताटवे, पक्षी यांची त्या बागेत अगदी रेलचेल होती. एकदा पावसामुळे मात्र ती बाग पार उद्ध्वस्त झाली. तो माणूस अगदी म्हणजे अगदी दुःखी झाला. तो रोज त्या चिखल झालेल्या बागेपाशी यायचा, दुःख करायचा, आठवणी काढायचा आणि निघून जायचा. पुढे पावसाळा संपला. जी काय उरलीसुरली झाडं होती त्यांनी जीव धरायला सुरुवात केली. जुनी पालवी झडून गेली, नवी कोवळी पानं फुटली. बहराच्या दिवसांत तुरळक एखाददुसऱ्या रोपावर कळीही दिसू लागली. कधीमधी एखादा पक्षी येऊन घिरट्या घालून जाऊ लागला. पण हे बघून त्या माणसाला आपली जुनी, पूर्ण फुललेली, बहरलेली बाग आठवून अजूनच दुःख होऊ लागलं. त्याला ही एखाददुसऱ्या फुलांची उरलीसुरली झाडं पाहवेनात. मग त्यानं एक दिवस होती नव्हती ती सगळी झाडं सपाट करून टाकली. मगच त्याचं संपूर्ण समाधान झालं. आपण पुन्हा कधी झाड लावणार नाही असा त्यानं निर्णय घेतला आणि आपली कोणे एकेकाळी कशी सुंदर बाग होती आणि त्यात कशी सुंदर झाडं होती, या आठवणी तो शेवटपर्यंत सांगत बसला.त्याला पुन्हा एकदा नव्यानं बाग करायची संधी, त्या जुन्या आठवणी जपत बागेत नव्यानं करता येऊ शकणाऱ्या रचना, त्यातलं समाधान, त्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या काष्टांमधली तृप्ती, ही नवी बाग फुलून आल्यावर त्यातून मिळणारी शांतता, या सगळ्याच्या शेवटी असलेली कृतज्ञता, जुन्या दुःखाला लाभलेली नवी सुखाची किनार हे काही दिसलंच नाही का? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ती संधी, तो विचार, ते कष्ट, ती तृप्ती, ती शांतता, ती कृतज्ञता, त्या जुन्या आठवणींच्या गर्दीतून दिसणारी नवी बाग हे सगळे आनंदाचेच प्रकार आहेत, हे त्याला समजलं नाही का?भूतकाळात झालेला, वाट्याला आलेला आनंद किंवा भविष्यकाळात होऊ घातलेला आनंद हा वर्तमानात जशी आपण कल्पना केली होती तसा परत मिळेलच याची खात्री नाही. आणि म्हणूनच कल्पनेतला आनंद, स्वप्नातला आनंद, आभासी आयुष्यात दिसणारा आनंद आणि आपला स्वतःचा खऱ्याखुऱ्या आयुष्यातला खराखुरा आनंद या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवं. हे असं झालं असतं तर, आणि हे तसं झालं तर या द्वंद्वात ‘जे आहे ते हे असं आहे’ हे आपण अनेकदा विसरूनच जातो..थोडंसं त्रयस्थ राहून जर आपण आपल्या मेंदूच्या गल्लीबोळातून चक्कर मारली तर लक्षात येईल, आनंद या भावनेचे अनेक पोत आणि प्रकार आहेत. अनुभवातून मला असं लक्षात आलंय, की सर्वोच्च आनंद शांततेमध्ये आहे. तो आपण अगदी आतून, पोटातून शांत असण्यात आहे. जसा शांततेत आहे, तसाच तो अतिशय कृतज्ञ असण्यातही आहे. तो मनापासून कोणताही स्वार्थ, अटी-शर्ती न ठेवता केलेल्या प्रेमात आहे, किंवा असं प्रेम कोणी आपल्यावर करत आहे या भावनेत आहे. मनापासून कोणालातरी केलेल्या निरपेक्ष मदतीत आनंद आहे. कधी भावनेच्या भरात डोळे भरून आले तर त्यातही आनंदच आहे. आनंद कोणासोबत तरी वाटणाऱ्या सुरक्षितपणाच्या भावनेत आहे. आनंद समजून घेण्यात आहे आणि तसंच कोणी आपल्याला समजून घेत आहे या जाणिवेत आहे. सध्या जग झपाट्यानं बदलतंय. आजूबाजूची परिस्थिती बदलतेय. माणसाच्या भावना अळवावरच्या पाण्यापेक्षाही नाजूक झाल्या आहेत. दुःखी व्हायला, निराश व्हायला, संतापायला, वाद घालायला आजूबाजूला पावलोपावली आपल्याला विषय सापडू शकतील अशी वेळ आहे सध्या. पण या सगळ्यात आपण आणि आपला आनंद शोधायची आणि तो जपायची कला आपल्याला शिकायला हवी.बाकी माणसाचं मन हे एक मोठं गूढ आहे. मनाला अनेकदा डोहाची उपमा दिली जाते. ती बऱ्याच अंशी योग्यही आहे. डोह खोल असतो. त्याच्यावर अनेक तरंग उमटतात, पण आतून तो खूप खोल आणि शांत असतो. इतर भावना त्या तरंगांसारख्या असतात; त्यांच्या मुळाशी आनंद असतो, शांतता असते, समाधान असतं ही जाणीव किंवा ही खात्री आपल्याला असली, की तरंगांचा फारसा परिणाम आपल्या मनावर होऊ शकत नाही. राग, चिंता, भय, संताप, दुःख, नैराश्य यांच्या छायेत न आलेला आनंद सूर्यप्रकाशाइतका स्वच्छ असेल. आणि त्यात दिसणारं आपलं आयुष्य आपल्याला अजूनच लख्ख स्पष्ट दिसेल, अशी मला खात्री आहे. प्रणव बापट पुणेस्थित जर्मन भाषातज्ज्ञ असून मॅक्सम्युलर भवन येथे जर्मन भाषेचे प्रशिक्षक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 