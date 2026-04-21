Premium|The Art of Reading Between the Lines : ओळींच्या मधलं अव्यक्त विश्व; वाचताना खऱ्या अर्थानं ‘वाचणं’ म्हणजे नेमकं काय?

प्रणव बापटकाही वेळा काही गोष्टी आपण उलगडून, त्यांना शब्दाचं अस्तर लावून सांगितल्या, की त्यातल्या भावनेचं सुंदर असणं अचानक कमी होऊन जातं, असं मला मनापासून वाटतं. ती भावना मग कोणतीही असो. राग, प्रेम, मोह, माया, सुख, दुःख अशी कोणतीही भावना याला अपवाद नाही. कवितांच्या, कथांच्या, ललित लेखांच्या मधल्या ओळींत आलेलं, लिहिणाऱ्यानं मुद्दाम उलगडून न सांगितलेलं दुःखसुद्धा अशावेळी सुंदर असतं. फक्त ते आपल्याला 'वाचता' यायला हवं...कित्येकदा आपण पूर्वी एकदा वाचून झालेलं एखादं पुस्तक परत वाचायला घेतो. माहीत असलेली गोष्ट नव्यानं वाचतो. लेखकानं लिहिलेली वाक्यं, घटना पुन्हा एकदा समजून घेतो. ते पुस्तक वाचून पूर्ण करतो. त्यानंतर आपल्याला जाणवतं की यावेळी ते पुस्तक वाचताना आपल्याला काही नवेच अर्थ लागले, काही नव्या गोष्टी लक्षात आल्या, काही गोष्टी नव्यानं लक्षात आल्या. लिहिणाऱ्यानं लिहून ठेवलेलं एखादं वाक्य वेगळ्याच संदर्भात आपल्याला नव्यानं उमगलं. असं का बरं होतं? याचं अतिशय सोपं आणि खरं कारण म्हणजे, वाचताना आपण केवळ जे लिहिलं गेलं आहे ते वाचत नाही, तर त्या ओळींच्या मधे न लिहिलेलं असं काही जे अव्यक्त, निराकार साकार झालेलं असतं तेही वाचतो. आपण कविता या साहित्यप्रकाराचं उदाहरण घेऊ या. कवी किंवा कवयित्रीनं मांडलेल्या कवितेच्या ओळींचा आपण अर्थ लावायला गेलो, तर कदाचित प्रत्येकाला सापडणारा अर्थ वेगळा असेल. म्हणूनच जाणकारांनी कवितेला 'अनंतरूपिणी' असं म्हटलेलं आहे. कारण कवितेसारख्या साहित्यप्रकाराला इतके कंगोरे असतात, इतकी वळणं असतात, की त्यातून वाचक म्हणून आपल्याला हवा तो आशय चितारण्यासाठी एक स्वतंत्र कॅनव्हास मिळतो. हे होण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे लिहिणाऱ्यानं आपले विचार सुबोध करून मांडताना त्यात काहीएक अबोध असं मुद्दाम मागे सोडलेलं असतं, असं मला कायम वाटतं. कवितेच्या बाबतीत हे जास्त जाणवतं, पण कथा, कादंबरी, नाटक अशा विविध साहित्य प्रकारांत आपल्याला ही गोष्ट अनुभवायला मिळते.उदाहरणादाखल माझ्या काही अतिशय आवडत्या कवितांच्या ओळी इथं देतो. विंदा करंदीकर त्यांच्या 'थोडी सुखी थोडी कष्टी' कवितेत म्हणतात,ओळखीचे आले वाडेआली आली, गेली शाळाअगबाई! तोच हा का?तिला चंदू आठवलाआठवले सारे सारेआठवले त्याचे डोळेआणि तिच्या काळजातकाही थरारून गेलेया कवितेत फार दिवसांनी माहेरपणासाठी गावी आलेल्या मुलीला टांगेवाला म्हणून जुना प्रियतम मित्र भेटतो, त्याचं वर्णन आहे. वर दिलेल्या ओळीत 'आठवले सारे सारे' म्हणताना विंदांना नेमकं काय अभिप्रेत आहे, ते त्यांनी त्या ओळींमध्ये न सांगताही फार सुंदर पद्धतीने लिहून ठेवलं आहे. 'काही थरारून गेले' हे वाचताना ते केवळ वाचन उरत नाही, तर ती भावना कुठेतरी आपल्याही मनात घर करून बसते. इतक्या साध्या सोप्या शब्दरचनेतदेखील अर्थाचं एक स्वतंत्र अवकाश आकाराला आलेलं असतं..वाचणारा कधीच केवळ दिलेले शब्द वाचत नाही, तर तो त्या अवकाशात अर्थांचे अनेकविध कंगोरे त्याच्याही नकळत चाचपडून पाहत असतो. म्हणून तर वरकरणी बाभळीच्या झाडाचं वर्णन असलेली वसंत बापट यांची 'बाभूळझाड' ही कविता जरा दोन ओळींच्या मधलं अवकाश समजून घेत वाचली, की आपल्याला त्या झाडाच्या जागी आयुष्याच्या संध्याकाळी एकटी पडलेली आपल्या आजूबाजूची थकली-भागलेली पण खंबीर खोडं दिसू लागतात.सुतारपक्षी म्हाताऱ्याला सोलत आहे, शोषत आहेआठवते तें भलते आहे,उरांत माझ्या सलते आहे,आंत काही कळतें आहे, आत फार जळते आहेअस्सल लाकूड, भक्कम गांठताठर कणा, टणक पाठ,वारा खात गारा खात बाभूळझाड उभेच आहेआता शाळेत शिकल्याप्रमाणे या ओळींचं 'संदर्भासहित स्पष्टीकरण' आपण कसं देणार? काहीवेळा काही गोष्टी आपण उलगडून, त्यांना शब्दाचं अस्तर लावून सांगितल्या, की त्यातल्या भावनेचं सुंदर असणं अचानक कमी होऊन जातं, असं मला मनापासून वाटतं. ती भावना मग कोणतीही असो. राग, प्रेम, मोह, माया, सुख, दुःख अशी कोणतीही भावना याला अपवाद नाही. कवितांच्या, कथांच्या, ललित लेखांच्या मधल्या ओळींत आलेलं, लिहिणाऱ्यानं मुद्दाम उलगडून न सांगितलेलं दुःखसुद्धा अशावेळी सुंदर असतं. फक्त ते आपल्याला 'वाचता' यायला हवं.सगळ्यांना माहीत असलेलं पु.ल. देशपांडे यांचं 'अंतू बरवा' हे व्यक्तिचित्र. त्याच्या शेवटाला अंतूशेठ म्हणतात, 'चाळीस वर्षांपूर्वी आमची ही गेली. दारचा हापूस तेव्हापासून ह्या घटकेपर्यंत मोहरला नाही. शेकड्यांनी आंबा घेतलाय एके काळी त्या आंब्याचा. पण भाग्य कुठल्या वाटेनं जातं बघा.' हे वाचताना शब्दांच्या अस्तरामागे लपलेलं कारुण्य, दुःख, वेदना ही एक अनुभवण्याचीच गोष्ट आहे.लिहिणारा आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी किंवा ते शक्य तितकं स्पष्ट करण्यासाठी उदाहरणं, उपमा, प्रतिमांचा वापर करतो. अशावेळी त्याच्या त्या लिखित, व्यक्त, साकार, दृश्य, मूर्त रूपमागे जे एक अलिखित, अव्यक्त, निराकार, अदृश्य, अमूर्त काही उरलेलं असतं ते वाचणं, त्याचा अनुभव घेणं, ते आपापल्या भावविश्वानुसार समजून घेणं हा एक केवळ आनंदाचा भाग आहे.माझ्या अतिशय आवडत्या 'करुणाष्टके' या कवितेत कवयित्री अरुणा ढेरे म्हणतात,झरझर स्मरणाची रेघ जाई धुक्यातमनभर कवितेचा मांडिला मी आकांतयातल्या स्मरणाची रेघ, धुकं, मनभर, आकांत या सगळ्या शब्दयोजनेमध्ये त्या त्या शब्दाच्या रूढार्थाहून बराच मोठा अर्थ सामावलेला आहे..सुनीताबाई देशपांडे यांच्या अतिशय गाजलेल्या पुस्तकाचं नाव आहे मनोहर तरी असं आहे, त्याच्या पुढची ओळ आहे 'गमते उदास'. सुनीताबाईंनी इतकं चपखल शीर्षक का दिलं आहे, हे ते पुस्तक वाचल्यावर आपल्याला लक्षात येतं आणि मग त्यात नसलेल्या त्या दोनच शब्दांचा अर्थ आपापल्या क्षमतेनुसार कळू लागतो.आशा बगे यांची मारवा संग्रहातली अशीच एक कथा 'रुक्मिणी'. कालपर्यंत मित्र असणारा अनंता आज अचानक नवरा होऊन गेल्यावरचं रेणूचं भावविश्व आशाताईंनी अतिशय ताकदीनं परंतु तितकंच तरल रेखाटलं आहे. त्यात गुलमोहराच्या झाडांवर बसणाऱ्या पोपटाच्या एका थव्याचा उल्लेख वारंवार ये 