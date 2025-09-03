Premium|International relations: अमेरिका फर्स्ट की अमेरिका ओन्ली? ट्रम्पच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह

विश्वाचे आर्त । डॉ. सदानंद मोरे ट्रम्पला हवी असलेली America First जगातील सर्व सामर्थ्यशाली राष्ट्र होईलही. त्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या मनात तिच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याचा विचार असेलही. मात्र त्यातून निष्पन्न होईल ते ‘अमेरिका प्रथम’ असे नसून ‘अमेरिका एकमेव’ असेल. प्रथम असण्यासाठी कोणीतरी दुसरा तिसरा असावा लागतो. असा कोणी ट्रम्पच्या हिशेबात आढळत नाही. हे धोरण America Firstऐवजी America Onlyच्या वळणावर जायची शंका भेडसावते.हेन्री किसिंजरच्या भर सत्तासमतोलाच्या माध्यमातून विश्वव्यवस्था (World Order) निर्माण करण्याच्या व सांभाळण्यावर होता. याचा अर्थ अमेरिकेच्या हिताकडे वा हितसंबंधाकडे दुर्लक्ष करायचे असा नव्हता. उलट ही व्यवस्था अमेरिकेच्या हिताचीच असणार अशी त्याची खात्री होती. तिच्या अमेरिकेला थोडीफार झळ पोहोचली, तरी ती तिने सहन करायला हवी असे त्यातून आपोआप निष्पन्न होते. अर्थात तरीही झळ किंवा नुकसान व्यवस्थेच्या अभावी किंवा अन्य प्रकारच्या व्यवस्थेत जास्त प्रमाणात सहन करावे लागेल असेच त्याच्या सिद्धांतात गृहीत आहे. म्हणजेच एकीकडे अमेरिकेचे हितसंबंध व दुसरीकडे जगाचे म्हणजे जगातील इतर राष्ट्रांचे संबंध यांच्यात संघर्ष होऊ देता दोघांचेही हित अशा प्रकारच्या व्यवस्थेने साधता येईल. अशा व्यवस्थेची निर्मिती व रक्षण हे महासत्तांचेच (Super Power) काम आहे. आणि ही महाशक्ती आपणच असायला व राहायला हवे, अशा पद्धतीनेच अमेरिकेचे राजकारण केले पाहिजे. .दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे, की अमेरिकेने महासत्ता असायला आणि त्या अधिकारात तिने अन्य राष्ट्रांचे नियंत्रण-नियमन करण्यात जगाचे हित आहे. आपल्या शक्तीचा दुरुपयोग अमेरिका कशावरून करणार नाही (जो उदाहरणार्थ, हिटलर करीत होता), या शंकेचे उत्तर देताना अपरिहार्यपणे अमेरिकेने स्वीकारलेल्या सामाजिक- आर्थिक- राजकीय मूल्यव्यवस्थेकडे बोट दाखवावे लागते. लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य ही मूल्ये अमेरिकेच्या जडणघडणीत अंगभूत आहेत, असे किसिंजरसारख्यांचे गृहीत म्हणा, विश्वास म्हणा, हेच अमेरिकेच्या वर्चस्ववादाचे समर्थन आहे. अशा मूल्यांचा जप किंवा उद्घोष करीत राहिल्याने व्यवस्था निर्माण होत नसते आणि टिकतही नसते. त्यासाठी सत्तासमतोलाचे राजकारण करावे लागते. भाबड्या आदर्शवादाने किंवा आशावादाने ते साधणार नाही. स्वप्नरंजनवादी (Utopians ) काहीही म्हणोत त्यासाठी ज्याला Real Politic म्हटले जाते त्याचीच गरज आहे, हा किसिंजरचा राजकीय वास्तववाद होता. याच सूत्राच्या अनुषंगाने तो अमेरिकेच्या पूर्वाध्यक्षांच्या राजकारणाचे समालोचन करतो.आता अमेरिकेचा वरचढपणा ट्रम्पना नको आहे, अशातला भाग नाही. तथापि, त्यासाठी एक व्यवस्था बांधावी लागेल व प्रसंगी नुकसानही झेलावे लागेल, ते त्यांना नको आहे. या भूमिकेमुळे कदाचित अमेरिकेचा काही एक आर्थिक लाभ होईलही, पण तो शाश्वत राहील, याची खात्री देता येत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पारंपरिक ग्रामव्यवस्थेचे देता येईल. गावातील पाटील हा गावातील लोकांवर वर्चस्व ठेवून गावातील एक व्यवस्था राखतो. मात्र त्यासाठी केवळ बळाचा वापर करून चालत नाही. बाकी काही नाही तरी प्रतिष्ठा राखण्यासाठी का होईना घरी आलेल्यांना चहापाणी करावे लागते. लग्नात टिळा लावण्यापासून दहाव्याच्या दिवशी दुखवटा काढावा लागतो. गावातील गुंडपुंड गरिबाला नाडीत असेल तर त्याचा बंदोबस्त करावा लागतो. हाच न्याय जगाला लावला, तर अमेरिकेसारख्या महासत्तेने जगाची पाटीलकी करावी असे अभिप्रेत आहे. तिने अंग काढून घेतले तर जी अव्यवस्था होईल तिची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकणे हा नैतिक मुद्दा झाला. पण या गोष्टीचे परिणाम जगातील इतर राष्ट्रांबरोबर स्वतः तिच्यावरही झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. .अव्यवस्था आणि अराजक ही कोणत्याही क्षेत्रासारखीच एक त्याज्य वस्तू समजली पाहिजे. महानुभाव संप्रदायाचे प्रवर्तक चक्रधर स्वामी यांच्या एका लीळेचा संदर्भ द्यायला हरकत नाही. अर्थात त्यातील सांप्रदायिक संदर्भ बाजूला ठेवून सांप्रदायिक श्रद्धेनुसार श्री चक्रधर हे परमेश्वराचे अवतार होते. इतर देवीदेवतांपेक्षा श्रेष्ठ व सामर्थ्यवान. एकदा ते आपल्या शिष्यपरिवारासह श्रीक्षेत्र नेवासा येथे मुक्कामी होते. नेमक्या त्याच दरम्यान तेथील म्हाळसा वा महाळसा देवीची यात्रा भरली. भाविकांची गर्दी ओसंडून वाहू लागली. स्वामी आपल्या शिष्यांना म्हणाले की ही यात्रा ते बंद करू शकतात, थांबवू शकतात. एका शिष्याने मग करा अशी सूचनावजा विनंती केली. त्यावर स्वामींनी तसे करण्यास नकार दिला. त्याचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थात प्रश्नाच्या स्वरूपात. तो प्रश्न म्हणजेच माझ्याकडूनच अव्यवस्था होत असेल तर मग व्यवस्था कोण करील?हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सामर्थ्याबरोबर, श्रेष्ठत्वाबरोबर जबाबदारी येते ती सांभाळावी लागेल. वस्तुतः स्वामी साक्षात ईश्वर. ते त्यांच्या पाचपंचवीस शिष्यांसमवेत नेवाशात तळ ठोकून आहेत आणि तेथील त्यांच्यापेक्षा कमी प्रतीच्या एका देवतेच्या यात्रेला भक्तांचा पूर लोटला आहे ही विसंगती त्यांना ईश्वर मानणाऱ्या शिष्यांना खुपणे स्वाभाविक आहे व त्यांनी मोहरणारी यात्रा बंद करावी, ती ईश्वराचा अधिक्षेप करणारी आहे, असे त्यांनी सुचवणेही स्वाभाविक आहे. तथापि तसे करणे शक्य असूनही स्वामींनी व्यवस्था मोडण्यासाठी आपण अवतार नसल्याचे स्पष्ट करीत त्याला नकार दिला.याआधी दिलेले गावच्या पाटलाचे उदाहरण या संदर्भात पुढे न्यायला हरकत नाही. पूर्वी दत्ता महाडिक आणि गुलाब बोरगावकर यांचा एक तमाशा होता. गुलाबराव सोंगाड्याचे काम झकास करीत असत. एका बतावणीतील गावाचा पाटील सज्जन, गरिबांचा कैवारी असा असायचा. तथापि, त्याचा वाह्यात मुलगा गावगुंडांच्या संगतीत राहून बिघडला व गोरगरिबांच्या खोड्या काढू लागला. त्याची तक्रार पाटलांकडे आली. पाटलांनी चिरंजीवांना जाब विचारला- तू गरिबांना का मारतोस? .चिरंजीवांनी काही उत्तर देण्याआधीच त्याचा मित्र असलेला सोंगाड्या (बोरगावकर) उत्तरला, गरिबांना तर पहिल्यांदा मारायचे असते! त्याच्या या उत्तराचे कोणालाही आश्चर्य वाटेल तसे ते पाटलांनाही वाटले व त्यांनी खुलासा करण्यास सांगितले. गुलाबरावांनी तो एका वाक्यात केला - त्याच्याशिवाय गावात इम्प्रेशन बसत नाही.किसिंजरला अभिप्रेत असलेला राष्ट्राध्यक्ष हा ग्रामव्यवस्थेतील पाटलासारखा आहे तर ट्रम्पचे वागणे आता तरी पाटलाच्या पोरासारखे वाटण्यासारखा. ट्रम्पला हवी असलेली America First जगातील सर्व सामर्थ्यशाली राष्ट्र होईलही. त्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या मनात तिच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याचा विचार असेलही. मात्र त्यातून निष्पन्न होईल ते ‘अमेरिका प्रथम’ असे नसून ‘अमेरिका एकमेव’ असेल. प्रथम असण्यासाठी कोणीतरी दुसरा तिसरा असावा लागतो. असा कोणी ट्रम्पच्या हिशेबात आढळत नाही. हे धोरण America Firstऐवजी America Onlyच्या वळणावर जायची शंका भेडसावते.याआधीच्या लेखामधून स्पष्ट केल्याप्रमाणे एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येताना अमेरिकेने इंग्लंडशी केलेले युद्ध एक व्यापक नैतिक समर्थनावर आधारित होते. ते मानवी स्वातंत्र्याचे तत्त्वज्ञान होते. अशा अमेरिकेने स्वतःदुसऱ्या एखाद्या राष्ट्राला जिंकून पारतंत्र्यात टाकणे, गुलाम करणे केवळ तार्किकदृष्ट्या विसंगत नसून नैतिक दृष्टीनेही अशोभनीय होते. अशाप्रकारचे व्यवहार युरोप खंडातील राष्ट्रे बेधडक करीत होती. तो व्यवहार आणि त्यामागची साम्राज्यविस्तारवादी भूमिका नाकारूनच अमेरिका अस्तित्वात आली. तिने युरोपातील राष्ट्रांचा कित्ता गिरवणे कोणालाच पटले नसते. तथापि ते पाप मॅकेन्झीने केले. .ट्रम्प मॅकेन्झीला आदर्श मानतात हे समजल्यावर कोणाच्याही मनात शंकेची पाल चुकचुकणे अगदीच स्वाभाविक म्हणायला हवे. मॅकेन्झीचे कृत्य अमेरिकेतील अनेक विचारवंतांना पटले नाही, याचा उल्लेख तर याआधीझालेला आहेच. पण हेसुद्धा सांगायला हवे की स्पेनशी युद्ध करून आणि शिवाय तह करताना त्याला काही एक रक्कम मोजून घेतलेला फिलिपिन्स अमेरिकेत समाविष्ट करायची मॅकेन्झीची भूमिका अमेरिकी विधिमंडळातील (सिनेट) अनेकांना पटली नाही. अमेरिकी राज्यघटनेप्रमाणे असा ठराव संमत व्हायला दोन तृतीयांश एवढे मताधिक्य लागते, ते मॅकेन्झीला केवळ एकच मताने प्राप्त करता आले. झालेल्या चर्चेत साम्राज्यविस्तारवादी भूमिकेवर अनेक सदस्य अक्षरशः तुटून पडले. समर्थन करणाऱ्यांचे मुद्दे खरेतर बाष्कळ व बालिश म्हणावे लागतात. तसे केले नाही तर अमेरिकेला जगातील बलाढ्य राष्ट्रांच्या पंगतीत स्थान मिळणार नाही असे एक सदस्य म्हणाला, तर दुसऱ्याने मनातील खरा हेतूच उघड करून टाकला. Providence has given the United States the duty of extending Christian civilization. We come as ministering angles not despot.‘Not despot’ हा शब्दप्रयोगच चोराच्या मनात चांदणे ही म्हण यथार्थ करतो. मॅकेन्झी हा जबाबदार पदावर असल्यामुळे त्याला असा शब्द वापरता येणार नव्हता. तरीही त्याने तात्त्विक मुलामा चढवायचा तो चढवलाच. फिलिपिन्सचे विलिनीकरण हे Benevolent Assimilation - कृपाळू, दयाळू असे परोपकारबुद्धीने प्रेरित होऊन केलेले समावेशन होते असे तो म्हणाला! .अर्थात अमेरिकी सिनेटने ठराव संमत केला आणि फिलिपिन्सचा स्वातंत्र्यप्रेमी लढवय्यांनी त्याला सहर्ष मान्यता दिली असे होणार नव्हते. ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी स्पेनशी युद्ध केले ते त्याच कारणासाठी अमेरिकेशीही युद्ध करणार आणि तेही अधिक त्वेषाने हे उघड होते. स्पेन हे उघडउघड शत्रू राष्ट होते. अमेरिकेने मित्र म्हणवत म्हणवत पाठीत खंजीर खुपसला होता. दगाफटका केला होता. फिलिपिन्सच्या भाबड्या लोकांनी अमेरिकेला मित्र वसहकारी मानले, इतकेच नव्हे तर आपल्या देशाचे स्वातंत्र्य घोषित करून त्याच्यासाठी खुद्द अमेरिकेच्याच धर्तीवर राज्यघटनाहीसिद्ध केली. नावही Philippine Republic. अग्युनाल्डो हा पहिला राष्ट्राध्यक्षही झाला. त्यांनी हे जे काही केले ते अमेरिकेचा पाठिंबा आणि मदत गृहीत धरूनच. पण ऐनवेळी अमेरिकेने पटली खाल्ली व ज्यांच्याबरोबर स्पेनशी युद्ध केले त्यांच्यावरचशस्त्र उगारले. त्यात सव्वा लाख अमेरिकी सैन्य उतरले होते. त्यातील ४,२०० मृत्यू पावले तर फिलिपिन्सचे १७,५०० सैनिक मारले गेले. युद्धात अमेरिकेचे ४०० दशलक्ष डॉलर खर्च झाले. जी रक्क्म स्पेनला दिलेल्या भरपाईच्या रकमेपेक्षा काही पटींनी अधिक होती.या सर्व प्रकारावर मार्क ट्वेन कसा तुटून पडला याची काही चर्चा आपण यापूर्वी केली आहे. ‘To the person sitting in the Darkness’ या उपहासगर्भ लेखात त्याने मॅकेन्झीच्या Benevolent Assimilationचे जणू वाभाडे काढले. कल्याणकारी राज्याचा मुखवटा ओढून काढून त्याच्या मागे लपलेला साम्राज्यविस्तारवादी चेहरा जगाला दाखवला. त्याच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ‘‘...We have stabbed an ally in the back... we have debauched America’s honour and her pace before the world...’’ .Premium| Trump Tariff: अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत रशियन तेलाची खरेदी थांबवणार का?.अशाच प्रकारची हक्प्रत्ययकरी टीका करणारा ट्वेनने लिहिलेला ‘The Sudeundous Precission’ हा लेख जरी त्याच्या मृत्यूनंतर प्रसिद्ध झाला असला, तरी त्याची भूमिका स्पष्ट करणारा आहे. विशेष म्हणजे यात केवळ अमेरिकेवरच टीका नसून युरोपातील सर्वच साम्राज्यवादी व विस्तारवादी राष्ट्रांचा समावेश आहे.अमेरिकन आणि वर्चस्ववादी युरोपीय राष्ट्रे यांची भव्य मिरवणूक ट्वेन वर्णितो. खरेतर ही मिरवणूक विसाव्या शतकाची आहे. ज्याची नुकतीच सुरुवात झाली होती हे विसावे शतक म्हणजे, ‘‘A fairly young creature drunk and disorderly borne in arms of Satan. Banner with motto 'get what you can, keep what you get'!''या मिरवणुकीत चक्क ख्रिस्ती धर्मही मिरवतो आहे. ज्याचे कपडे रक्ताने माखले आहेत. डोक्यावरील सोनेरी मुकुटाला काटे आहेत स्वातंत्र्ययुद्धात मेलेल्यांची मस्तके त्याच्या झग्याच्या शिवणीला चिकटून आली आहेत. एका हातात बायबल तर दुसऱ्या हातात सुटलेली गोळी. बायबलच्या दृश्य पानावरील मजकूर Do unto others. खिशातून डोकावणारी बाटली, जिच्या लेबलवर We bring you the Blessings of Civilization.मिरवणुकीत ज्याला गार्ड ऑफ ऑनर म्हणतो त्यासाठी लूट घेऊन सामील झालेले जर्मन, फ्रेंच, रशियन आणि ब्रिटिश सैनिक व मिशनरी.मग येतात ती - ब्रिटनचा पंतप्रधान चेम्बरलेन, सिसिल ऱ्होडस. त्यानंतर इतर देश याचप्रमाणे त्यांची त्यांची चिन्हे व ध्येयवाक्ये घेऊन शेवटी अर्थातच अमेरिका. .Premium |Marathi Entrepreneur : कर्ज न घेता बहरलेला उद्योग.फार तपशील सांगायची गरज नाही. पण विशेष म्हणजे मध्ययुगात ख्रिस्ती धर्मश्रद्धेविरुद्ध व विसंगत वागणाऱ्यांना संशयावरून ज्या इन्किझिशन कॅम्पमध्ये घेऊन छळले जायचे, छळकांमधील स्पॅनिश धर्मोपदेशक अमेरिकेतील ख्रिस्तांना म्हणतात - ''We thought we were past-masters in inventing human miseries – there American civilization can teach us our trade''यावर भाषण करायची गरज नाही. मिरवणुकीत अमेरिकेची राज्यघटना असलीच पाहिजे. ती एक ब्लँकेट आहे. तिला भोके पडली आहेत. एक आहे Declaration of Independenceचे, दुसरे आहे चौदाव्या घटनादुरुस्तीचे. मिरवणूक खूप मोठी म्हणजे लांबलचक आहे. संपूर्ण तपशील द्यायची गरज नाही. मुद्दा एवढाच आहे की अशा पद्धतीने एकविसाव्या शतकाची मिरवणूक काढायची झाली तर ती कशी असेल?ट्वेनने हे लिहिले तेव्हा विसावे शतक नुकतेच सुरू झाले होते. आता एकविसाव्या शतकाचा चौथा हिस्सा संपल्यात जमा आहे. एव्हाना त्याची चाल समजून यायला हरकत नसली, तर त्यासाठी मोठा प्रतिभावंत हवा - मार्क ट्वेनपेक्षाही अधिक प्रतिभा असलेला. कारण गोष्टी आता अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. असे मिरवणूक चित्र एआयकरवी काढून घ्यायला काय हरकत आहे. कोणीही काढो, माणसाची बुद्धी वा यंत्राची बुद्धी - त्यात स्वतः ट्रम्पला आणि जिन पिंगला महत्त्वाची स्थाने द्यावीच लागतील.(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.) 