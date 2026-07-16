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Premium|Ukhalikar Dindi : ज्ञानेश्वर माउली पालखीतील मानाची उखळीकर दिंडी का विशेष?

Sant Dnyaneshwar Palkhi Sohala : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील मानाची उखळीकर दिंडी, सन १८३२ पासून अखंड सुरू असलेली सात पिढ्यांची भक्तीपरंपरा, ७०० वारकरी, शिस्तबद्ध व्यवस्थापन आणि वर्षभर चालणाऱ्या फड सेवेचा प्रेरणादायी इतिहास.
Sant Dnyaneshwar Palkhi Sohala

Sant Dnyaneshwar Palkhi Sohala

esakal

साप्ताहिक टीम
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रामेश्वर रंगनाथ महाराज उखळीकर

संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील मानाच्या फड परंपरांमध्ये परभणी जिल्ह्यातील वै. जनार्दनबुवा वासुदेवबुवा उखळीकर यांच्या उखळीकर दिंडीला श्रीसंत ज्ञानोबारायांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये विशेष स्थान आहे. सन १८३२पासून अखंडपणे सुरू असलेली ही परंपरा आज सातव्या पिढीपर्यंत अविरतपणे पोहोचली आहे. माउलींच्या सेवेत स्वतःला अर्पण करत वारीचा वारसा जपण्याचे कार्य मालक वैकुंठवासी श्रीगुरू रंगनाथ महाराज उखळीकर यांनी केले आहे, आणि तोच वारसा सद्यःस्थितीतही बाळासाहेब महाराज उखळीकर, बापूसाहेब महाराज उखळीकर पुढे नेत आहेत.

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील मानाच्या दिंड्यांमध्ये परभणी येथील जनार्दनबुवा वासुदेव उखळीकर यांच्या दिंडीचा विशेष मान आहे. १८३२पासून सुरू झालेली ही दिंडी सात पिढ्यांपासून अखंडपणे वारीची परंपरा जपत आहे. वारकरी संप्रदायातील भक्ती, सेवा, शिस्त आणि सामूहिक साधनेचा वारसा जपणाऱ्या या फडाने काळाच्या ओघातही आपली ओळख कायम राखली आहे.

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