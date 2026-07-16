Premium|Ukhalikar Dindi : ज्ञानेश्वर माउली पालखीतील मानाची उखळीकर दिंडी का विशेष?

रामेश्वर रंगनाथ महाराज उखळीकरसंतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील मानाच्या फड परंपरांमध्ये परभणी जिल्ह्यातील वै. जनार्दनबुवा वासुदेवबुवा उखळीकर यांच्या उखळीकर दिंडीला श्रीसंत ज्ञानोबारायांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये विशेष स्थान आहे. सन १८३२पासून अखंडपणे सुरू असलेली ही परंपरा आज सातव्या पिढीपर्यंत अविरतपणे पोहोचली आहे. माउलींच्या सेवेत स्वतःला अर्पण करत वारीचा वारसा जपण्याचे कार्य मालक वैकुंठवासी श्रीगुरू रंगनाथ महाराज उखळीकर यांनी केले आहे, आणि तोच वारसा सद्यःस्थितीतही बाळासाहेब महाराज उखळीकर, बापूसाहेब महाराज उखळीकर पुढे नेत आहेत. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील मानाच्या दिंड्यांमध्ये परभणी येथील जनार्दनबुवा वासुदेव उखळीकर यांच्या दिंडीचा विशेष मान आहे. १८३२पासून सुरू झालेली ही दिंडी सात पिढ्यांपासून अखंडपणे वारीची परंपरा जपत आहे. वारकरी संप्रदायातील भक्ती, सेवा, शिस्त आणि सामूहिक साधनेचा वारसा जपणाऱ्या या फडाने काळाच्या ओघातही आपली ओळख कायम राखली आहे..फडावरील ७०० वारकरी भाविकश्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात उखळीकर दिंडीत सुमारे ७०० वारकरी सहभागी होतात. दिंडीसाठी २० तंबू उभारले जातात आणि प्रत्येक तंबूमध्ये सुमारे ३५ वारकऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली जाते. तंबूंसाठी स्वतंत्र ट्रक, जेवणाचे साहित्य आणि इतर आवश्यक सामानासाठी स्वतंत्र ट्रक, तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी दोन टँकर असा मोठा लवाजमा दिंडीसोबत असतो. पालखी तळावर दिंडीचा मान निश्चित असून, माउलींच्या तंबूच्या उजव्या बाजूस जनार्दनबुवा उखळीकर दिंडी क्र.४ यांना पारंपरिक दिंडीची तंबूची जागा ही माउलींच्या प्रत्येक मुक्कामी पालखी तळावर परंपरेने आरक्षित असते.उत्तम व्यवस्थापनदिंडीच्या व्यवस्थापनामध्ये दिंडीमध्ये टाळकरी, पखवाज वाजवणारे विद्यार्थी, झेंडेकरी, तुळसवाले अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पाडणारे सेवेकरी कार्यरत असतात. सकाळी माउलींच्या मुक्कामातून पुढील मुक्कामी पालखीचे प्रस्थान झाले आणि पालखी सोहळा रस्त्याला मार्गस्थ झाला, की भजनाची सुरुवात काकडा भजनाने होते. दुपारी वारकरी सांप्रदायिक फडपरंपरेतील नियमाचे भजन, हरिपाठ व रात्री ज्ञानोबारायांच्या समाजआरतीनंतर दिवसभरातील दिंडीतील भजनाचा दिनक्रम संपतो. या दिंडीमध्ये विणेकरी, टाळकरी, झेंडेकरी, मृदंग वादक, तुळशीधारक महिला, संस्थेतील विद्यार्थी मंडळी, गायक, वादक असा कमीत कमी ३०० वारकरी भाविकांचा भजन करणारा समुदाय दिंडीत सहभागी असतो. भाविकांच्या निवास व्यवस्थेसाठी तंबू उभारणारे १५ सेवेकरी, भोजनासाठी सुमारे २० महिला, दोन आचारी, सर्वजण एकत्रितपणे भक्तिभावाने सेवा देत वारीची परंपरा साकारतात.परंपरेचे जतनश्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात माउलींच्या पुढे २७ आणि मागे २० अशा एकूण ४७ मानाच्या दिंड्या असून, त्याशिवाय सुमारे २५० दिंड्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होतात. उखळीकर दिंडी ही या मानाच्या परंपरेतील महत्त्वाची दिंडी मानली जाते. या दिंडीची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे वर्षभर सुरू असलेली फड परंपरा. श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे दर महिन्याच्या शुद्ध दशमी एकादशी आणि द्वादशीला नियमित फडपरंपरेची सेवा आजही अविरतपणे सुरू आहे. यामध्ये दर शुद्ध एकादशीला दिंडी प्रदक्षिणा, दशमी एकादशी-द्वादशी रोजी रात्री कीर्तन, नियमाचे भजन जागर असा कार्यक्रम असतो..Premium|Wari 2026: तरुणाईची वारी.भक्तीमय वातावरण‘उत्तम भजन व उत्तम भोजन’ असा मिलाप या दिंडीमध्ये दिसून येतो. या दिंडीत सर्व जाती-धर्मांतील वारकरी सहभागी होतात. उत्तम भोजन आणि उत्तम भजन ही या दिंडीची ओळख ठरली आहे. अनेक कीर्तनकार, साधक आणि भजनी मंडळी या दिंडीत सहभागी होत असल्याने भक्तिमय वातावरण निर्माण होते. वारकऱ्यांसाठी दररोज विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. एकदा केलेला गोड पदार्थ पुन्हा वाटचालीत केला जात नाही, ही या दिंडीची आगळीवेगळी परंपरा आजही जपली जाते.दिंडीची परंपराफलटण तालुक्यातील आरफळ येथील हैबतबाबा आरफळकर यांनी सन १८३२मध्ये पालखी सोहळ्याला संघटित स्वरूप देत पहिली वारी सुरू केली. त्यानंतर ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी स्थापन झाली. या परंपरेला आर्थिक साहाय्य मिळावे म्हणून बेळगाव जिल्ह्यातील अंकली येथील ऊर्जितसिंह शितोळे सरकार यांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले. यामध्ये त्यांनी श्रीज्ञानोबारायांना निवारा म्हणून तंबूची व्यवस्था केली. तसेच पालखी सोहळ्यातील रिंगणामध्ये अश्वव्यवस्थादेखील त्यांनी स्वखर्चातून परंपरेने आजही सुरू ठेवली आहे. जनार्दनबुवा वासुदेवबुवा उखळीकर यांचे मूळ पुरुष श्रीसंत केदारी महाराज हे पंढरपूर तालुक्यातील बाभूळगाव येथील रहिवासी होते. उखळीकर दिंडीतील बहुसंख्य वारकरी शेती व्यवसायाशी निगडित आहेत. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या परळी वैजनाथपासून १२ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उखळी गावाशी या दिंडीचे नाते जोडलेले आहे. या गावातील वारकऱ्यांनी ही भक्तीपरंपरा आजवर जिवंत ठेवली आहे. ही दिंडी माउलींच्या सोहळ्यात रथामागे चौथ्या क्रमांकावर चालणारी मानाची दिंडी आहे. केदारी महाराज यांनी या दिंडीची सुरुवात केली. हैबतबाबा यांनी पालखी सोहळा सुरू केला त्यावेळी त्यांनी केदारी महाराज यांना सोहळ्यात सहभागी होण्यास सांगितले. केदारी महाराज परभणी, बीड जिल्ह्यातील वारकऱ्यांना सोबत घेऊन सोहळ्यात चालत असत. पुढे समाज वाढत गेल्यानंतर त्यांना रथामागे दिंडीसाठी चौथा क्रमांक मिळाला. केदारी महाराज यांचे मुख्य समाधी मंदिर उखळी बु. (ता. सोनपेठ, परभणी) येथे तर वैजवाडी, सारडगाव, नंदनज, लोकरवाडी पारधवाडी येथे भजन साधना मंदिरे आहेत. केदारी महाराज ब्रह्मचारी होते. नंतर त्यांचे मेव्हणे भीमाशंकर ननवरे यांनी परंपरा सुरू ठेवली. पुढे वासुदेव महाराज, जनार्दन महाराज, रंगनाथ महाराज यांनी परंपरा चालवली. पालखी तळावर समाजआरतीनंतर होणाऱ्या कीर्तनात उखळीकर दिंडीला चाल म्हणण्याचा मान आहे. सध्या बाळासाहेब महाराज, बापूसाहेब महाराज, रामेश्वर महाराज उखळीकर हे दिंडी प्रमुखाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. सात पिढ्यांपासून ही परंपरा अखंड सुरू राहिली असून, प्रत्येक पिढीने भक्ती, सेवा आणि वारकरी संस्कारांचा वारसा पुढे नेला आहे..फडाच्या इतर तीर्थक्षेत्रावरील सेवा...श्रीसंत निवृत्तिनाथ महाराज संस्थान श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे पौष वद्य त्रयोदशी रोजी कीर्तनसेवेची पारंपरिक सेवा आहे. श्रीसंत तुकाराम महाराज संस्थान श्रीक्षेत्र देहू येथे श्रीसंत तुकाराम महाराज वैकुंठगमन सोहळा उत्सवात कीर्तन सेवा आहे. श्रीसंत सोपानकाका पालखीसमोर श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे आषाढ शुद्ध त्रयोदशी या दिवशी रात्री कीर्तन सेवा ही परंपरेने आजही सुरू आहे. श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळा उत्सवातील कार्तिक वद्य त्रयोदशीची सकाळची कीर्तनसेवा सुरू आहे. याशिवाय शुद्ध एकादशीला पंढरपूर येथे कीर्तन, जागर, नगरप्रदक्षिणा आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे फडाची परंपरा केवळ आषाढी वारीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर वर्षभर भक्तीची अखंड साधना सुरू राहते. आळंदी ते पंढरपूर पायी वारी ही या परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. उखळीकर दिंडी ही केवळ एक दिंडी नाही, तर वारकरी संप्रदायातील परंपरा, सामूहिक भक्ती, सामाजिक समरसता आणि सात पिढ्यांनी जपलेला आध्यात्मिक वारसा यांचे जिवंत प्रतीक आहे. जवळपास दोन शतकांची अखंड परंपरा, वर्षभर चालणारी फड व्यवस्था, शिस्तबद्ध नियोजन आणि सेवाभावामुळे उखळीकर फड आजही श्रीसंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यातील मानाच्या आणि प्रेरणादायी परंपरांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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