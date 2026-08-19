Premium|Cost of Living in Cities : पगार वाढतोय, पण बचत का वाढत नाही? शहरातल्या खर्चाचं हे गणित समजून घ्या

डॉ. अमेय खरेकाही लोक मोठ्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहण्याऐवजी दूरच्या उपनगरात घर घेतात. घराची किंमत कमी असते, पण त्यासाठी रोज अधिक वेळ आणि प्रवासाचा खर्च करावा लागतो. म्हणजेच एक खर्च कमी करताना दुसरा खर्च वाढतो. इथंच आपल्याला शहरातलं अर्थशास्त्र एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवतं. शहरात प्रत्येक निर्णय केवळ पैशांचा नसतो, तो वेळ, अंतर आणि उपलब्ध संधी यांचाही असतो. म्हणूनच शहरात राहण्याच्या खर्चामागचं गणित समजून घ्यायचं असेल, तर फक्त किमतींकडे पाहून चालत नाही. महिन्याच्या ठरलेल्या दिवशी मोबाईलवर पगार जमा झाल्याचा संदेश येतो आणि घरात नेहमीप्रमाणे छोटासा आनंद पसरतो. काही वर्षांपूर्वी मोठ्या शहरात आलेल्या त्या कुटुंबासाठी हा दिवस नेहमीच खास असतो. एकेकाळी ज्या उत्पन्नासाठी त्यांनी गाव सोडलं होतं, ते आता वास्तवात मिळू लागलेलं असतं. घराचं कर्ज वेळेवर भरलं जात असतं, मुलं शिक्षण पूर्ण करून नोकरीला लागलेली असतात आणि आर्थिक परिस्थितीही पूर्वीपेक्षा निश्चितच स्थिरावलेली असते. पण अनेकदा हा आनंद फार काळ टिकत नाही. पगार झाल्यानंतर काही मिनिटांतच महिन्याच्या खर्चाची यादी समोर येते. गृहकर्जाचा हप्ता, वीज बिल, मोबाईल आणि इंटरनेट, वाहनासाठी इंधन, किराणा, घरकामासाठी मदतनीस, विम्याचे हप्ते, मुलांच्या पुढील शिक्षणासाठीची बचत, अधूनमधून बाहेर जेवणं, एखाद्या वाढदिवसाची भेटवस्तू... यादी काही संपतच नाही. संध्याकाळपर्यंत बँक खात्यातील शिल्लक पुन्हा एकदा कमी झालेली दिसते. तेवढ्यात कळत्या वयात आलेला मुलगा सहज शंका म्हणून विचारतो, ‘बाबा, आपला पगार तर दर काही वर्षांनी वाढतोय. मग बचत तितक्या वेगानं का वाढत नाही?’ .खरंतर हा प्रश्न फक्त त्या एकाच घरातल्या मुलाचा नाही. शहरात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांच्या मनांत दर महिन्याला हाच प्रश्न वेगवेगळ्या प्रकारे उमटत असतो. अनेकदा होतं असं, की पगार वाढतो, पण त्याच वेळी घरभाडं किंवा गृहकर्जाचा हप्ताही वाढतो. उत्पन्न वाढतं, पण मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही वाढतो. जीवन अधिक सोयीचं होतं, पण त्या प्रत्येक सोयीची किंमतही मोजावी लागते. त्यामुळेच मग महिन्याच्या शेवटी हिशोब मांडताना अनेकांना वाटतं की उत्पन्न वाढलं असलं, तरी बचतीचा वेग मात्र तितकासा वाढलेला नाही.मग याचं कारण नेमकं काय?महागाई हे एक उत्तर असू शकतं. काहीजण म्हणतील की शहरात राहणंच महाग आहे; तर काहींना वाटेल की आपल्याच गरजा वाढल्या आहेत. या तिन्ही कारणांमध्ये काही प्रमाणात सत्य आहे. पण पूर्ण चित्र समजून घ्यायचं असेल, तर शहराकडे थोड्या वेगळ्या नजरेनं पाहावं लागेल.समजा, एखाद्या छोट्या शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीला कार्यालयात पोहोचण्यासाठी दहा मिनिटं लागतात, मोठ्या शहरात त्याच व्यक्तीला तासभर प्रवास करावा लागू शकतो. गावात जवळच्या दुकानातून सहज आणल्या जाणाऱ्या वस्तू शहरात वेळ वाचवण्यासाठी घरपोच मागवल्या जातात. लहान शहरात परवडणाऱ्या घरासाठी मोठ्या शहरात अनेकपटींनी जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. म्हणजेच, शहरात आपण केवळ वस्तू आणि सेवा विकत घेत नाही, आपण वेळ, सोय आणि उपलब्धता यांचीही किंमत मोजत असतो.म्हणूनच शहरात जास्त पगार मिळणं आणि जास्त बचत होणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. शहर आपल्याला अधिक संधी देतं, पण त्या संधींची एक आर्थिक किंमतही असते. पण मग प्रश्न असा आहे, की शहरात अशी कोणती आर्थिक शक्ती कार्यरत असते, जी उत्पन्न वाढलं तरी खर्चालाही सतत वर ढकलत राहते? याच प्रश्नाचं उत्तर शोधायला सुरुवात केली, की घरांच्या वाढत्या किमतींपासून ते रोजच्या चहाच्या कपापर्यंत अनेक गोष्टींचं अर्थशास्त्र नव्या नजरेतून पाहता येतं..शहरात राहणं महागडं का वाटतं?आपण अनेकदा शहरातल्या वाढत्या खर्चाचं एकमेव कारण महागाई हेच मानतो. पण प्रत्येक वेळी ते पूर्णपणे खरं नसतं. कारण महागाई म्हणजे सर्व वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढणं. मात्र शहरात राहण्याचा खर्च वाढण्यामागे आणखी काही आर्थिक कारणंही असतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात मोठी आयटी कंपनी सुरू होते, काही वर्षांत तिथे नोकरीच्या हजारो संधी निर्माण होतात. देशभरातून तरुण त्या शहरात येऊ लागतात. लोकसंख्या वाढते, घरांची मागणी वाढते, कार्यालयांसाठी जागा लागते, शाळा, रुग्णालयं, दुकानं, वाहतूक आणि इतर सेवांची गरजही वाढते. पण या सगळ्या गोष्टी एका दिवसात वाढत नाहीत. नवीन घरं उभी राहायला वेळ लागतो. रस्ते, मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अनेक वर्षं लागतात. म्हणजेच लोकांची गरज वेगानं वाढते, पण त्या गरजा पूर्ण करणारा पुरवठा तितक्या वेगानं वाढत नाही. अर्थशास्त्रात यालाच मागणी आणि पुरवठा (डिमांड ॲण्ड सप्लाय) यांचा असमतोल म्हणतात.एखाद्या वस्तूची किंवा सेवेची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असते, तेव्हा तिची किंमत वाढू लागते. शहरातील घरांच्या किमती आणि भाडं हे त्याचं सर्वात परिचित उदाहरण आहे. रोजगाराच्या संधी जिथं जास्त असतात, तिथं राहण्याची इच्छा असणाऱ्यांची संख्याही वाढते. परिणामी घरांच्या किमती वाढतात. ही केवळ भारतातलीच नव्हे, तर जगभरातल्या मोठ्या शहरांमध्ये दिसणारी आर्थिक प्रक्रिया आहे.याच कारणामुळे काही लोक मोठ्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहण्याऐवजी दूरच्या उपनगरात घर घेतात. घराची किंमत कमी असते, पण त्यासाठी रोज अधिक वेळ आणि प्रवासाचा खर्च करावा लागतो. म्हणजेच एक खर्च कमी करताना दुसरा खर्च वाढतो. इथंच आपल्याला शहरातलं अर्थशास्त्र एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवतं. शहरात प्रत्येक निर्णय केवळ पैशांचा नसतो, तो वेळ, अंतर आणि उपलब्ध संधी यांचाही असतो. म्हणूनच शहरात राहण्याच्या खर्चामागचं गणित समजून घ्यायचं असेल, तर फक्त किमतींकडे पाहून चालत नाही. शहर आपल्याला कोणत्या सोयी उपलब्ध करून देतं आणि त्या सोयींची किंमत आपण कशा प्रकारे मोजतो, हेही तितकंच महत्त्वाचं असतं. मग प्रश्न असा आहे, की जर शहरातल्या प्रत्येक सोयीला किंमत असेल, तर त्या सोयींसाठी आपण पैसेच मोजतो का? की वेळही तितकीच मौल्यवान असते? म्हणूनच शहरात राहण्याचा खर्च समजून घेताना केवळ आपण किती कमावतो, एवढंच महत्त्वाचं नसतं. त्या उत्पन्नातून अपेक्षित जीवनमान टिकवून ठेवण्यासाठी किती खर्च करावा लागतो, हाच खरा प्रश्न असतो..शहराची खरी किंमत कशी मोजायची?आपण अनेकदा म्हणतो, ‘शहरात पगार जास्त आहे’; आणि हे नक्कीच खरं आहे. पण त्याच वेळी शहरात राहण्याचा खर्चही अधिक असतो. म्हणूनच केवळ उत्पन्न वाढलं म्हणून आर्थिक स्थिती आपोआप सुधारते, असं म्हणता येत नाही. खरा प्रश्न असा असतो, की त्या उत्पन्नातून आपल्या हातात प्रत्यक्षात किती रक्कम उरते आणि त्यातून आपल्याला कसं जीवन जगता येतं. अर्थशास्त्रात यालाच जगण्याचा खर्च (कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग) असं म्हणतात. म्हणजे केवळ वस्तूंच्या किमतींचं नव्हे, तर एखाद्या ठिकाणी अपेक्षित जीवनमान टिकवून ठेवण्यासाठी किती खर्च करावा लागतो, याचं मोजमाप. त्यामुळे दोन व्यक्तींचा पगार सारखा असला, तरी त्यांच्या राहण्याच्या शहरानुसार त्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी असू शकते. म्हणूनच मोठ्या शहरांमध्ये राहणारे अनेकजण जास्त कमावत असले, तरी त्यांना घर, प्रवास, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत गरजांवरही अधिक खर्च करावा लागतो. दुसरीकडे, लहान शहरात उत्पन्न कमी असलं, तरी राहणीमानाचा खर्च तुलनेनं कमी असल्यामुळे बचतीची संधी अधिक असू शकते. याचा अर्थ मोठी शहरं वाईट किंवा लहान शहरं चांगली असा अजिबात नाही. प्रत्येक शहर काही संधी देतं, तर काही किंमतही वसूल करतं.म्हणूनच शहरात राहण्याचा निर्णय घेताना केवळ पगाराकडे पाहून चालत नाही. त्या शहरात मिळणाऱ्या संधी, राहणीमानाचा खर्च, कुटुंबासाठी उपलब्ध सुविधा आणि जीवनाचा दर्जा यांचाही तितकाच विचार करावा लागतो. आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर जास्त उत्पन्न आणि चांगलं जीवन या नेहमीच एकसारख्या गोष्टी नसतात.शहर आपल्याला वेग, सुविधा आणि संधी देतं, पण त्या बदल्यात ते आपल्याकडून अधिक पैसा, अधिक वेळ आणि अनेकदा अधिक नियोजनाची अपेक्षाही करतं. म्हणूनच शहरात राहण्याची खरी किंमत केवळ घराच्या किमतीत किंवा मासिक खर्चात मोजता येत नाही; ती आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीत, निर्णयांमध्ये आणि आर्थिक निवडींमध्येही दडलेली असते.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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