Premium|Urban Quality of Life : शहरं वाढली, उत्पन्न वाढलं; पण आयुष्यातून नेमकं काय हरवलं?

डॉ. अमेय खरेशहराची खरी उंची उंच इमारतींवरून, रुंद रस्त्यांवरून किंवा पायाभूत सुविधांवरून ठरत नाही, ती तिथल्या नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेनं ठरते. आज शहरं भारताच्या आर्थिक विकासाची प्रमुख केंद्रं आहेत आणि भविष्यात त्यांचं महत्त्व आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे शहरांचा विकास करताना आर्थिक वाढ आणि नागरिकांचं दैनंदिन जीवन यांच्यात समतोल राखणं हीच खरी गरज आहे. कारण शहर हे केवळ राहण्याचं ठिकाण नसतं, ते आपल्या आयुष्याच्या गुणवत्तेला आकार देणारं माध्यम असतं.स न १९९५. महाराष्ट्रातल्या एका छोट्या शहरात राहणारं एक मध्यमवर्गीय कुटुंब आयुष्यातला कदाचित सर्वात मोठा निर्णय घेत होतं. वडिलांना मोठ्या शहरात नोकरीची संधी मिळाली होती. पगार जास्त होता, भविष्यात प्रगतीची शक्यता होती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मुलांना चांगलं शिक्षण देता येणार होतं. निर्णय सोपा नव्हता. एका बाजूला होतं स्वतःचं घर, ओळखीचा परिसर, नातेवाइकांचा आधार आणि निवांत आयुष्य. दुसऱ्या बाजूला होतं अनोळखी शहर, भाड्याचं छोटंसं घर, वाढलेला खर्च आणि नव्यानं आयुष्य उभारण्याचं आव्हान. शेवटी त्यांनी शहराची वाट धरली. पहिली काही वर्षं संघर्षात गेली. महिनाअखेरपर्यंत पगार पुरतोय ना, याचा हिशोब ठेवावा लागे. घरभाडं, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, रोजचा प्रवास आणि बचत यामध्ये प्रत्येक रुपया जपून खर्च करावा लागे. पण त्यांना विश्वास होता, की हा संघर्ष तात्पुरता आहे. आणि खरोखरच पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांत बरंच काही बदललं. नोकरीत बढती मिळाली. उत्पन्न वाढलं. मुलं चांगल्या महाविद्यालयात शिकली. बँकेकडून गृहकर्ज घेऊन स्वतःचं घरही घेतलं. घरात चारचाकीही आली. आर्थिकदृष्ट्या पाहिलं तर त्या कुटुंबाची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा नक्कीच सुधारली होती. पण या बदलांसोबत काही गोष्टी नकळत त्यांच्या आयुष्याचा भाग झाल्या. पूर्वी ऑफिस गाठायला पंधरा मिनिटं लागत होती; आता रोज दीड-दोन तास प्रवासात जाऊ लागले. सुट्टीच्या दिवशी मित्र-नातेवाइकांना भेटण्याऐवजी बँक, बाजार, मॉल किंवा वाहतुकीतच वेळ जाऊ लागला. मुलं मोठी झाली, पण त्यांच्यासोबत निवांत बसून गप्पा मारण्यासाठी वेळ कमी पडू लागला. उत्पन्न वाढलं होतं; पण वेळ, मोकळेपणा आणि मानसिक शांतता मात्र कुठेतरी हरवत चालली होती..Premium|Reverse Migration : मी कासव झालो, गावी आलो!.एक दिवस रात्री जेवताना मुलानं सहज प्रश्न विचारला, ‘बाबा, आपण शहरात आलो तो निर्णय खरंच योग्य होता का?’प्रश्न तसा साधा होता, पण उत्तर मात्र कठीण होतं. कारण शहरानं त्यांना खूप काही दिलं होतं; चांगली नोकरी, आर्थिक सुरक्षितता, आधुनिक सुविधा आणि मुलांसाठी अधिक संधी. पण त्याच शहरानं त्यांच्याकडून काही गोष्टी घेतल्याही होत्या - वेळ, निवांतपणा, कमी खर्चिक आयुष्य आणि अनेकदा मनःशांतीही.ही कथा आजघडीला फक्त एका कुटुंबाची नाही. महाराष्ट्रातल्या असंख्य कुटुंबांनी कधी ना कधीतरी असा निर्णय घेतलेला आहे. पण गंमत म्हणजे हा निर्णय फक्त भावनांशी संबंधित नसतो; तो अर्थशास्त्राशीही संबंधित असतो. लोक शहरांकडे का आकर्षित होतात? उद्योग आणि रोजगार नेहमी शहरांमध्येच का वाढतात? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, शहराची वाढ होते म्हणजे प्रत्येक नागरिकाचं आयुष्यही तितकंच समृद्ध होतं का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला सुरुवात केल्यावर लक्षात येतं, की शहरांचा विकास हा फक्त काँक्रीट, रस्ते आणि उंच इमारतींशी जोडलेला नसतो, तो माणसांच्या स्वप्नांशी, संधींशी, संघर्षाशी आणि बदलत्या जीवनशैलीशीही जोडलेला असतो..लोक शहरांकडे का आकर्षित होतात?लेखाच्या सुरुवातीला आपण एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा प्रवास पाहिला. त्यांच्यासारखी लाखो कुटुंबं आजही गाव, तालुका किंवा छोट्या शहरांतून मोठ्या शहरांकडे जात आहेत. इथं ‘लोक शहरात येतात म्हणून शहरं वाढतात की शहरं वाढतात म्हणून लोक येतात?’ हा प्रश्न आपण विचारायला हवा. याच प्रश्नाचं उत्तर अर्थशास्त्रात दडलं आहे.प्रत्येक माणूस आयुष्यात काही मूलभूत गोष्टी शोधत असतो - स्थिर रोजगार, चांगलं शिक्षण, दर्जेदार आरोग्यसेवा, सुरक्षित भविष्य आणि पुढच्या पिढीला आपल्यापेक्षा अधिक चांगलं आयुष्य देण्याची संधी. या सगळ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील, तर त्या ठिकाणी लोक आकर्षित होणं स्वाभाविक आहे. म्हणूनच शहरांकडे संधींची केंद्रं म्हणून बघितलं जातं. यालाच अर्थशास्त्रात शहरीकरण (अर्बनायझेशन) असं म्हटलं जातं. अनेकांना वाटतं, की शहरीकरण म्हणजे शहरांची लोकसंख्या वाढणं. प्रत्यक्षात शहरीकरण ही अर्थव्यवस्थेतल्या बदलाची प्रक्रिया आहे. गावांमध्ये मिळणारा शेतीवर आधारित रोजगार हळूहळू उद्योग आणि सेवा क्षेत्राकडे वळतो. उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधा काही विशिष्ट शहरांमध्ये केंद्रित होतात. परिणामी रोजगाराच्या शोधात लोकही त्या शहरांकडे वळतात.संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड अर्बनायझेशन प्रॉस्पेक्ट्स (२०२५) या अहवालानुसार, आज जगातली निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते आणि पुढील काही दशकांत हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतातही ही प्रक्रिया वेगानं सुरू आहे. आज भारतातली शहरं देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. म्हणजेच शहरं केवळ लोकसंख्येची केंद्रं नाहीत, ती आर्थिक विकासाची इंजिनं आहेत. पण हा विकास घडतो तरी कसा?.Premium|Reverse Migration : मी कासव झालो, गावी आलो!.एकाच ठिकाणी इतक्या संधी का निर्माण होतात?समजा, तुम्ही एक तरुण उद्योजक आहात आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात तुम्हाला एक नवी कंपनी सुरू करायची आहे, तर तिचं कार्यालय कुठं सुरू कराल? अशा ठिकाणी, जिथं प्रशिक्षित कर्मचारी मिळू शकतील, वाहतूक सुविधा चांगली असेल, बँका जवळपास असतील, गुंतवणूकदार आणि इतर आवश्यक सेवा सहज उपलब्ध असतील. त्यामुळे बहुतेक उद्योजक मोठ्या शहरांची निवड करतात. नुकताच अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला विद्यार्थीही अनेक कंपन्या असणाऱ्या शहरातच नोकरी शोधतो. म्हणजेच कंपन्या कामगारांच्या शोधात शहरात येतात आणि कामगार कंपन्यांच्या शोधात शहरात येतात. या दोन्ही प्रक्रिया एकमेकांना बळ देतात. यालाच अर्थशास्त्रात ‘ॲग्लोमरेशन इकॉनॉमीज’ म्हणतात. इंग्लंडचे अर्थतज्ज्ञ अल्फ्रेड मार्शल यांनी १८९०मध्ये ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते, उद्योग, कामगार, पुरवठादार आणि बुद्धिचातुर्य एका ठिकाणी एकत्र आल्यामुळे सर्वांचाच फायदा होतो. उदाहरणार्थ, पुण्यात एखादी वाहननिर्मितीची कंपनी सुरू झाली, की तिच्यासाठी सुटे भाग तयार करणारे उद्योग, दुरुस्ती सेवा,प्रशिक्षण संस्था आणि वाहतूक व्यवसायही त्याभोवती विकसित होतात. त्यामुळे एका उद्योगामुळे अनेक नवीन रोजगार निर्माण होतात. पहिलं म्हणजे, कंपन्यांना कुशल कर्मचारी सहज मिळतात. दुसरं म्हणजे, कामगारांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतात. एका कंपनीत काम नसेल, तर दुसरी संधी त्याच शहरात मिळू शकते. आणि तिसरं म्हणजे, कल्पना, तंत्रज्ञान आणि अनुभव यांची देवाणघेवाण अधिक वेगानं होते. यामुळे नवकल्पना घडतात, उत्पादकता वाढते आणि अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होते.याच कारणामुळे काही शहरं विशिष्ट क्षेत्रांची ‘ओळख’ ठरतात. उदाहरणार्थ, बंगळूर म्हटलं की माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र, मुंबई म्हटलं की वित्तीय सेवा व मनोरंजन उद्योग, तर पुण्याचा उल्लेख झाला की शिक्षण, वाहन उद्योग व माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांची आठवण येते. शहरांची ही ओळख एका दिवसात तयार झालेली नसते. अनेक दशकांपासून उद्योग, संस्था, कामगार आणि गुंतवणूक यांचं एका ठिकाणी झालेलं एकत्रीकरण त्यामागं असतं. म्हणूनच शहरं वाढतात, कारण ती लोकांना संधी देतात. लोक शहरांकडे येतात, कारण त्यांना तिथल्या संधी स्वतःच्या आणि पुढच्या पिढीच्या भविष्याविषयी आशा देतात. पण प्रत्येक संधीची काही एक किंमत असतेच. आता आपण पुढच्या आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे येतो. शहर आपल्याला जास्त कमाईची संधी देतं, पण त्या कमाईची किंमत आपण नेमकी कोणत्या रूपानं मोजतो?.Premium| Chhatrapati Sambhajinagar: नियोजनबद्ध विकासाशिवाय संभाजीनगरचा उद्धार शक्य नाही.शहराची किंमत नेमकी कशात मोजायची?आपण सहज म्हणतो, ‘शहरात पगार जास्त आहे’... हे खरंच आहे, पण त्या जास्त पगारासोबत वाढणाऱ्या खर्चाचाही विचार आपण तितक्याच गांभीर्यानं करतो का? लेखाच्या सुरुवातीला बघितलेल्या उदाहरणाकडे पुन्हा एकदा वळू या. शहरात आल्यावर त्या कुटुंबाचं उत्पन्न वाढलं, पण त्याच वेळी घराचं कर्ज वाढलं, रोजचा प्रवास लांबला, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढला आणि प्रत्येक दिवस अधिक धावपळीचा झाला. म्हणजेच आर्थिक प्रगती झाली, पण त्यासाठी त्यांनी वेळ, आरोग्य आणि मानसिक शांततेचीही काही प्रमाणात किंमत मोजली.अशी किंमत प्रत्येक शहरात राहणाऱ्या व्यक्तीला सारखीच मोजावी लागते, असं नाही. पण शहर जितकं मोठं होतं, तितकी ही आव्हानं अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागतात. म्हणूनच शहराचा विकास फक्त उत्पन्नाच्या वाढीवर मोजणं पुरेसं ठरत नाही. खरंतर, एका चांगल्या शहराची ओळख अशी असावी, की तिथं नागरिकांना रोजगार तर मिळेलच; पण त्याचबरोबर परवडणारं घर, सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छ पर्यावरण, दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवता येईल असं जीवनही देईल.याच विचाराला नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आपल्या डेव्हलपमेंट ॲज फ्रीडम या १९९९मध्ये आलेल्या पुस्तकात अधिक व्यापक स्वरूप देतात. त्यांच्या मते, विकास म्हणजे केवळ उत्पन्न वाढणं नव्हे, तर लोकांना अधिक चांगलं, सुरक्षित आणि सन्मानाचं जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य मिळणं. शहरांच्याही विकासाचं मोजमाप याच दृष्टिकोनातून व्हायला हवं.म्हणूनच शहराची खरी उंची उंच इमारतींवरून, रुंद रस्त्यांवरून किंवा पायाभूत सुविधांवरून ठरत नाही, ती तिथल्या नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेनं ठरते. आज शहरं भारताच्या आर्थिक विकासाची प्रमुख केंद्रं आहेत आणि भविष्यात त्यांचं महत्त्व आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे शहरांचा विकास करताना आर्थिक वाढ आणि नागरिकांचं दैनंदिन जीवन यांच्यात समतोल राखणं हीच खरी गरज आहे. कारण शहर हे केवळ राहण्याचं ठिकाण नसतं, ते आपल्या आयुष्याच्या गुणवत्तेला आकार देणारं माध्यम असतं.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.