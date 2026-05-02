Premium|International power shift : अमेरिकेचा ओसरता प्रभाव आणि चीनचा उदय; इराणवरील हल्ल्याने बदलले जागतिक सत्तेचे समीकरण

मधुबन पिंगळेगेल्या आठ दशकांपासून अमेरिकेचा जागतिक राजकारणावर प्रभाव आहे. मात्र, काही वर्षांमध्ये चीनचा प्रभाव वेगाने वाढला आहे. अनेक देशांमधील जनतेमध्ये अमेरिकेच्या भूमिकांविषयी नाराजी दिसून येत आहे. जनतेलाही चीनविषयी आकर्षण आहे. अ मेरिका आणि इस्राईलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केल्यानंतर, त्याविषयी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विशेषतः देशांच्या सरकारांकडून राजनैतिक भूमिकांशी सुसंगत प्रतिक्रिया देण्यात आल्या असल्या, तरीही जनतेमधून आलेल्या प्रतिक्रिया टोकाच्या होत्या. त्यामध्ये अमेरिकेने केलेले हल्ले अनाठायी आहेत, अशा भूमिका अनेक देशांमध्ये व्यक्त झाल्या आहेत. इराणवरील हल्ला ही एक भूमिका असली, तरीही अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांमुळे या युद्धाच्या पूर्वीपासून जगामध्ये अमेरिकेविरोधी भावना वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः काही महिन्यांमध्ये जगामध्ये घेतलेल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमध्ये अनेक देशांच्या जनतेने अमेरिकेविरोधात मत व्यक्त केल्याचे दिसून आले आहे. .जगभरातील अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावाचे चित्र प्रामुख्याने दुसऱ्या महायुद्धानंतर दिसून आले. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत जगाच्या राजकारणावर युरोपीय देशांचा प्रभाव होता. मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी, इटलीसारख्या देशांचा पाडाव झाला, तर ब्रिटन, फ्रान्स या देशांची लष्करी शक्ती लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली. या परिस्थितीमध्ये वसाहतींवरील नियंत्रण संपुष्टात येतानाच, या देशांची जागतिक राजकारणातील जागा अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ या दोन महासत्तांनी घेतली. यातून जागतिक राजकारणात शीतयुद्धाचे युग अवतरले. युरोपीय देशांचा ओसरणारा प्रभाव आणि सोव्हिएत महासंघाविषयीचा अविश्वास, त्याचबरोबरी आर्थिक मदत या तीन गोष्टींमुळे अनेक देशांमध्ये अमेरिका प्रभावी देश ठरला. दुसऱ्या महायुद्धामध्येच आग्नेय आशियामध्ये जपानने युरोपीय देशांचा पराभव केला होता. मात्र, अमेरिकेने या भागातून जपानी लष्कराला हुसकावून लावले होते. त्यामुळे या भागातील देशांचे अमेरिकेबरोबर दृढ राजनैतिक संबंध आहेत. युरोपला साम्यवादी सोव्हिएत महासंघाच्या विस्ताराची भीती होती. त्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘नाटो’ ही लष्करी संघटना उभारण्यात आली. तर, पश्चिम आशियामध्ये कच्च्या तेलांचे साठे सापडले. इस्राईल हा देश अस्तित्वात आल्यानंतर, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेतील ज्यू लॉबी सक्रिय झाली. कच्च्या तेलावरील नियंत्रण, इस्राईलचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टींसाठी अमेरिकेचा या प्रदेशात प्रवेश झाला आणि आजपर्यंत प्रभाव कायम आहे.सन १९९१मध्ये सोव्हिएत महासंघाचा पाडाव झाला. त्यानंतर अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती. कालांतराने चीनचा उदय झाला, तसेच रशियानेही लष्करी पुनर्वैभव मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या परिस्थितीतून तीन दशकांनंतर जग पुन्हा एकदा नव्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहे. यातच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या अमेरिकाकेंद्री निर्णयांचा फटका सर्वच भागातील देशांना बसला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने महत्त्वाकांक्षी पद्धतीने पंख विस्तारले आहेत. ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’सारख्या कार्यक्रमांमधून अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करून चीनने अनेक देशांना कह्यात घेतले आहे. त्यामुळे अनेक देशांना आज अमेरिकेपेक्षा चीन अधिक विश्वासार्ह आणि आश्वासक देश वाटत आहे..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.पश्चिम आशियात चीनला पसंतीहमासने सात ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्राईलवर हल्ला केला आणि त्यानंतर गाझा पट्टीमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली. या संघर्षामध्ये हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला. जगभरातून इस्राईलवर टीका होत असतानाही, अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर इस्राईलने कोणालाच जुमानले नाही. या धोरणाला पश्चिम आशियामध्ये तीव्र विरोध होत आहे. 'अरब बॅरोमीटर' या संस्थेने गेल्या दोन वर्षांच्या काळामध्ये पश्चिम आशिया व उत्तर अमेरिकेतील काही देशांमध्ये सर्वेक्षण केले, त्यामध्ये अमेरिकेविषयीचे मत बदलत असून, चीनविषयी या देशांतील जनतेला आकर्षण वाटत आहे, असे दिसून आले.'अरब बॅरोमीटर'च्या सर्वेक्षणातील प्रश्न ः तुमचे कोणत्या देशाबद्दल अनुकूल मत आहे?देश अमेरिका युरोपीयमहासंघ चीन इराण रशियाइजिप्त १८ ३४ ६४ ४८ ५१इराक २४ ३४ ५५ ४२ ४२जॉर्डन १२ ४५ ६२ २२ ४२लेबनॉन २१ ४१ ५० ३० ३५मोरोक्को ६३ ७० ५३ २७ ४७पॅलेस्टाइन ११ ३४ ४० ४१ ३२सीरिया ६१ ७० ३७ ५ १६ट्युनिशिया १४ ४४ ६९ ५५ ५१.आग्नेय आशियात कौलही बदललाआग्नेय आशिया हा देश अनेक दशकांपासून अमेरिकेशी दृढ संबंध असणारा भाग म्हणून ओळखला जातो. या प्रदेशात दीर्घकाळ जपानचा सर्वाधिक प्रभाव होता. चीनच्या विस्तारवादी धोरणांपुढे जपानला मर्यादा होत्या, त्यामुळे अमेरिकेचे महत्त्व अबाधित राहिले होते. मात्र, जानेवारी ते फेब्रुवारी २०२६ या काळामध्ये घेतलेल्या सर्वेक्षणात चीनने प्रथमच अमेरिकेला मागे टाकले आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रासारख्या वादामुळे चीनविषयी अविश्वास असतानाही, आर्थिक संबंधांमुळे व अमेरिकेच्या धरसोड वृत्तीमुळे चीनच्या प्रभावात वाढ झाल्याचे मानले जात आहे.चीनच्या बाजूने कौलकोणत्या तरी एका देशाबरोबील भागीदारी सक्तीची केली, तर तुम्ही काय कराल?देश चीनच्या बाजूने (टक्के) अमेरिकेच्या बाजूने (टक्के)इंडोनेशिया ८० २०मलेशिया ६८ ३२सिंगापूर ६६ ३४तिमोर ५८ ४२थायलंड ५५ ४५ब्रुनेई ५४ ४६लाओस ५० ५०व्हिएतनाम ४१ ५९कंबोडिया ३९ ६१म्यानमार ३९ ६१फिलिपिन्स २३ ७७युरोपने साथ सोडलीअशीच परिस्थिती युरोपचीही आहे. युरोपीय देश पारंपरिकपणे अमेरिकेबरोबर होते. विशेषतः व्लादिमीर पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियाचे विस्तारवादी धोरण असताना, युरोपीय देश अमेरिकेपासून दूर जात आहेत. यामागे ट्रम्प यांची 'नाटो'विषयी येणारी वक्तव्ये व अन्य धोरणे कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. 'ईसीएफआर' आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने नोव्हेंबर २०२५मध्ये युरोपसह जगभरातील २१ देशांमध्ये २६ हजार नागरिकांची मते जाणून घेतली. त्यामध्ये अमेरिकेऐवजी चीनकडे जगाचे नेतृत्व असेल, असे मत अनेक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.चीनकडे जगाचे नेतृत्व आहे का?देश नागरिकांची पसंती (टक्क्यांमध्ये)दक्षिण आफ्रिका ८३ब्राझील ७२तुर्किये ६३अमेरिका ५४युरोपीय महासंघ ५३ब्रिटन ५०पुढील दशकभरामध्ये चीनचा प्रभाव वाढेल, असेच बहुतांश नागरिकांचे म्हणणे आहे. तंत्रज्ञान व उत्पादनातील मक्तेदारीमुळे चीनचा उदय झाल्याचे मानले जाते. त्याचबरोबर अमेरिका पूर्वीसारखा विश्वासार्ह देश राहिला नाही, असे अनेक नागरिकांनी म्हटले आहे. युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटनमधील २५ टक्के नागरिकांना अमेरिकेबरोबरील संबंध कमकुवत झाल्याचे वाटत आहे. स्वित्झर्लंड (३७ टक्के), चीन (२८ टक्के), तुर्किये (२७ टक्के) या देशांमध्येही असेच चित्र दिसते..भारतामध्ये उलट चित्रया सर्वेक्षणानुसार, भारतामध्ये ६२ टक्के नागरिकांना अमेरिकेबरोबरील संबंध दृढ होत आहेत, असे वाटते. गेल्या दोन दशकांमध्येअमेरिका व भारत यांच्यातील संबंध सामरिक भागीदारीमध्ये बदलले आहेत.संरक्षण सहकार्य वाढत होत आहे. त्यामुळे ट्रम्प २०२४मध्ये पुन्हा अध्यक्ष झाले, तेव्हा ही सकारात्मक बाब आहे, असे मत ८४ टक्के भारतीयांनी व्यक्त केले होते. मात्र, ट्रम्प यांचे निर्णय आणि आयातशुल्क, एच१बी व्हिसा यांसारख्या धोरणांवरून घेतलेल्या भूमिकांमुळे हे प्रमाण आता ५३ टक्क्यांवर आले आहे.मधुबन पिंगळे दै. सकाळचे पुणेस्थित उपवृत्तसंपादक अाहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.