Premium|Winter Skin Care : हिवाळ्यात घ्या त्वचेची काळजी...

यंदा महाराष्ट्रात सगळीकडेच गारवा पसरला आहे. यावेळचा हिवाळा पावसाळ्याप्रमाणेच अधिक तीव्र असल्याचे जाणवत आहे. हिवाळ्यात हवेत आर्द्रता नसल्यामुळे त्वचेवर जास्त कोरडेपणा जाणवतो. बोचरे वारे, उडणारी धूळ यामुळे त्वचेवर विपरीत परिणाम झाल्याचे जाणवते. दुपारच्या वेळेस उन्हाचा चटका व रात्री जाणवणारा गारवा अशा विषम वातावरणाचा परिणाम त्वचेवर व केसांवर होत असतो. परंतु आपण त्वचेची व केसांची योग्य काळजी घेतली, तर हिवाळा सुसह्य होऊ शकतो. .आधीच त्वचाविकार असलेल्या लोकांना थंडीत आणखी काळजी घ्यावी लागते. जन्मजात कोरडी त्वचा असणाऱ्यांना थंडीत जास्त त्रास होतो. तसेच सोरायसिस, इसब, आगपेण अशा प्रकारचे विकार असलेल्या रुग्णांच्या आजाराची तीव्रता थंडीमध्ये वाढू शकते. त्यामुळे अशा रुग्णांनी हिवाळ्यात डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आपल्या औषधांचे डोस कमी-जास्त करून घेणे गरजेचे असते. हिवाळ्यात घाम येण्याचे प्रमाण अतिशय कमी असते. तसेच तैलग्रंथींचे कामही या दिवसात कमी असल्यामुळे त्वचा खूपच कोरडी पडते. तरुणांच्या तुलनेत अगदी लहान मुले व वयस्कर व्यक्तींमध्येही तैलग्रंथींचे कार्य मंदावलेले असते. त्यामुळे या दोन्ही वयोगटांतील लोकांना त्वचा कोरडी पडण्याचा त्रास जास्त जाणवतो..आपल्याकडे दिवाळीत उटणे वापरण्याची प्रथा आहे. तसेच काही घरांत साबणाऐवजी डाळीचे पीठ व केसांसाठी शिकेकाई वापरली जाते. काहीजण अंग घासण्यासाठी लुफा अथवा खरखरीत कापडाचा (वॉश क्लॉथ) वापर करतात. वरील गोष्टी स्क्रबसारख्या काम करतात. परंतु यातील कुठल्याही गोष्टीचा अतिवापर झाल्यास त्वचेचा सर्वात वरचा संरक्षक थर कमकुवत होऊ शकतो. परिणामी त्वचेचा कोरडेपणा वाढतो. यातूनच त्वचा लालसर होणे किंवा खाज येणे अशा तक्रारी जाणवतात. तसेच जंतुसंसर्ग होण्याचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे या सवयी बदलाव्यात. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे अंघोळीनंतर मऊ पंचाने अंग अलगद व हलकेच टिपून घ्यावे. त्वचा थोडी ओलसर असतानाच तेलाचा अथवा मॉइस्चरायझरचा हात फिरवावा. सुगंधी तेले, प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज असलेली प्रसाधने टाळावीत. असलेली प्रसाधने टाळावीत.थंडीत सैलसर कपडे वापरावेत. लोकरीचे गरम कपडे घालण्याआधी आत कॉटनचे कपडे घालावेत. आजकाल उबदार कपड्यांमध्ये बरीच विविधता उपलब्ध असते, त्यातून काळजीपूर्वक चांगल्या दर्जाचे उबदार कपडे निवडावेत. हल्ली काही ठिकाणी मिळणाऱ्या हलक्या प्रतीच्या लोकरीच्या कपड्यांना बारीक तंतू असतात, ते त्वचेला टोचल्यामुळे जास्त खाज सुटते. असे लोकरीचे कपडे टाळावेत. लहान मुलांनाही लोकरीचे कपडे घेताना लोकरीचा दर्जा तपासून घ्यावा. तसेच या ऋतूत रेशमी कपडेही टाळावेत.थंडीत त्वचेप्रमाणेच केसांनाही जास्त कोरडेपणा येऊन केस आवरता न येण्याइतके फुलू शकतात. कोरड्या केसांमुळे स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी निर्माण होऊन ते त्रासदायक ठरू शकते. थंडीत केसांचा कोरडेपणा टाळण्यासाठी तेल लावावे. केस धुताना जास्त शाम्पू लावू नये. शाम्पूनंतर योग्य प्रमाणातच कंडिशनर वापरावे. केसांचा पोत आणि गरज लक्षात घेऊन, तज्ज्ञांना विचारून शाम्पू, कंडिशनर निवडावेत. केस कोरडे करण्यासाठी पंचा वापरावा. शक्यतो हेअर ड्रायर वापरू नये. तसेच या ऋतूमध्ये केस सरळ करण्यासाठी हेअर स्ट्रेटनर किंवा थेट इस्त्रीचा वापर करू नये. केस विंचरण्यासाठी प्लॅस्टिक कंगव्याऐवजी लाकडी कंगव्याचा वापर करावा..घरातून बाहेर पडताना घ्यायची काळजीथंडीच्या दिवसांत घरातून बाहेर पडताना शरीराचे जे भाग झाकले जात नाहीत, तिथली त्वचा अधिक कोरडी पडते. त्यामुळे कोपरांपासून हातांच्या पंजांपर्यंत, गुडघ्यापासून पावलांपर्यंत हवेच्या संपर्कात येणारे सर्व अवयव, तसेच चेहरा रूक्ष होऊन त्यावर हलका पांढरा कोंडा तयार होतो. तळहात व तळपायाच्या त्वचेला भेगा पडून त्यातून रक्त येऊ शकते. कोरड्या त्वचेला प्रचंड खाज सुटते. यामुळे काहीवेळा रात्री झोपमोडही होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी थंडीच्या दिवसांत बाहेर पडताना शरीराचा जास्तीत जास्त भाग झाकला जाईल असे पाहावे. तसेच त्वचेला वारा लागल्यावर योग्य पोषण मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे बाहेर पडण्याआधी वेळोवेळी मॉइस्चरायझिंग करावे.केसांची व त्वचेची निगा राखण्यासाठी घरातून बाहेर पडताना स्कार्फ किंवा टोपी वापरावी. हिवाळ्यात हवेत उडणाऱ्या धुलिकणांचे व परागकणांचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे डोळ्याभोवती अथवा चेहऱ्यावर अॅलर्जी येऊन खाज येण्याचे व पुरळ उठण्याचे प्रमाण जास्त असते.बाहेर पडताना डोळ्याला गॉगल व चेहऱ्याला रुमाल बांधावा. तसेच मॉइस्चरायझर व सनस्क्रीन लावून बाहेर पडावे. हॅंड सॅनिटायझर, डिटर्जंट्स व कमी दर्जाचे साबण कोरड्या त्वचेसाठी थंडीत आणखीच त्रासदायक ठरतात, त्यामुळे त्यांचा वापर टाळावा. भांडी घासताना किंवा कपडे धुताना वापरले जाणारे साबण त्वचेशी जास्त काळ संबंधात आले तर हानी पोहोचवू शकतात. त्यामुळे भांडी घासताना शक्यतो ग्लोव्ह्ज वापरावेत. विनाकारण वारंवार हात धुणे टाळावे. सर्व कामे झाल्यावर हँड क्रीम लावावे. पायाला भेगा पडत असतील तर कोमट पाण्यात पाय शेकून युरिया हा घटक असलेले मॉइस्चरायझर वापरावे. नंतर कापडी मोजे घालावेत. धुळीत बाहेर पडताना चपलांपेक्षा मोजे व बूट वापरावेत..हिवाळ्यासाठी काही टिप्स१. अंघोळीसाठी कोमट पाणी वापरावे.२. अंघोळीआधी पाण्यात बाथ ऑइल घालावे.३. ग्लिसरीनयुक्त साबण वापरावा, हलक्या हाताने लावावा.४. बाहेर पडताना चेहरा व शरीराचा जास्तीत जास्त भाग झाकावा.५. त्वचा सतत मॉइस्चराइज करत राहावी, पण मॉइस्चरायझरचा अतिवापर करू नये.(डॉ. धनश्री भिडे पुणेस्थित त्वचारोगतज्ज्ञ आहेत.). 