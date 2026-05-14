Premium|Best Potting Mix for Terrace Garden : कुंडीत लाल माती वापरताय? थांबा! गच्चीवरील बागेसाठी 'अशी' तयार करा जादुई आणि हलकी माती

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीझाडावर मावा पडला आहे, कोणतं औषध मारू? या प्रश्नाखालोखाल सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे, कुंडीत कशा प्रकारची माती वापरू? माती कुठून मागवू? किंवा लाल गाळयुक्त माती उत्तम असते का? याबाबतचं मार्गदर्शन नेहमी मागितलं जातं. बहुसंख्य लोक मातीची तजवीज कशी करतात? काहीजण नदीकाठची लाल माती ट्रॉली भरून मागवतात. काहीजण ई-कॉमर्स वेबसाइट किंवा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्सवरून माती मागवतात. काही वेळा अंगणातील माती उकरून ती कुंडीत भरली जाते किंवा रस्त्याकडेला असलेल्या मोकळ्या मैदानातली माती गोळा करून भरली जाते. यातला कोणता पर्याय उत्तम? खरंतर यातील कोणताच पर्याय उत्तम नाही. नदीकाठची किंवा इतर कुठलीतरी माती आणून कुंडीत घालून गच्चीवर ठेवणं ना पर्यावरणाच्या दृष्टीनं बरोबर आहे, ना गच्चीवर वाढणाऱ्या अतिरिक्त भाराच्या दृष्टीनं.नदीपात्रातील माती काढल्यामुळे मातीची धूप वाढते आणि नैसर्गिक समतोल बिघडतो. या उत्खननामुळे पाण्याच्या गुणवत्तेवर, वनस्पतींच्या आरोग्यावर, नदीपात्रातील समृद्ध जैवविविधतेवर आणि संपूर्ण परिसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. .उचगाव ग्राम पुस्तिका लेख.दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, घरातल्या झाडांसाठी हलकी, भुसभुशीत, पाण्याचा योग्य निचरा होणारी माती वापरावी. पाणी घातल्यावर गच्च होणारी माती ना झाडांसाठी चांगली आहे, ना छतासाठी. मग माती कशी हवी? झाडांच्या योग्य वाढीसाठी आवश्यक ती पोषणतत्त्वं योग्य प्रमाणात असणारी म्हणजेच भरपूर सेंद्रिय पदार्थ असणारी, सामू पातळी सहा ते सातच्या दरम्यान असणारी आणि जिच्यात पाणी साचून राहणार नाही अशी माती उत्तम. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेली प्रथा म्हणजे मातीमध्ये वाळू, विटकर असे पदार्थ मिसळून मग ती माती कुंडीत भरायची. झाडांना आवश्यक ते पोषण रासायनिक पद्धतीनं युरिया, डीएपी, एनपीके देऊ करायचं. अंगणातला आणि स्वयंपाकघरातला कचरा, पालापाचोळा, काटक्या, कुजलेला (सेंद्रिय) कचरा, भाज्यांची देठं, फळांच्या साली हे सगळं कुंडी भरण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं. माती हलकी राहावी म्हणून नारळाच्या शेंड्यांपासून तयार करण्यात येणारं कोकोपीट वापरता येतं. किंवा थेट नारळाच्या शेंड्याही वापरता येतात. माती सच्छिद्र राहावी म्हणून परलाइट, खंगर, क्ले बॉल्स यांचा उपयोग होतो. रोगनियंत्रणासाठी मदत करणारा ट्रायकोडर्मासारखा बुरशीचा प्रकार आणि हवेतील नायट्रोजन स्थिर होण्यासाठी मदत करणारं रायझोबियम वापरता येतं. मातीमधून भरपूर पोषकतत्त्वं मिळावीत यासाठी आपल्याला शेणखत, गांडूळ खत आणि चालत असेल तर मासळी खत, बोनमील अशा पदार्थांचा वापर करता येतो. निंबोणी पेंड, जीवामृत, कल्की आणि किचन कंपोस्ट हे पर्यायदेखील उपलब्ध आहेत..या अनेक पर्यायी घटकांचं मिश्रण कशा प्रमाणात करायचं याचं एकच असं ठोकळेबाज उत्तर नाही. आपण कोणतं झाड लावणार, त्या झाडाच्या विशिष्ट गरजा काय आहेत, त्याला किती पाणी लागतं, अशा अनेक बाबी तपासून मातीच्या मिश्रणाचं प्रमाण ठरवावं लागतं. उदाहरणार्थ, अडेनियम, कॅक्टस लावताना पाणी धरून ठेवणाऱ्या कोकोपीटसारख्या घटकाचा वापर उपयोगी नाही. उत्तम प्रकारे तयार झालेलं घरगुती कंपोस्ट हलकं, सच्छिद्र आणि अनेक प्रकारची पोषकतत्वं झाडांना उपलब्ध करून देणारं असतं. अगदी मातीसारखं दिसणारं आणि मातीसारखाच मंद सुगंध असणारं कंपोस्ट गच्चीवर बाग करताना कुंड्या भरण्यासाठी सर्वात उत्तम पर्याय ठरतं.खरंतर आपण गच्चीवर फक्त भाजीपाला आणि फळं असं ताजं आणि पौष्टिक अन्न तयार करणार नाही आहोत, तर त्याहूनही पुढं जाऊन आपण आपलीच सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध संजीवक मातीही तयार करणार आहोत. ती कशी करायची याची माहिती आपण पुढच्या लेखात घेणार आहोत.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत.