Premium|natural light interior design : सस्टेनेबल लिव्हिंगचा नवा मंत्र; नैसर्गिक प्रकाशाने खुलवा आपल्या वास्तूचे रूप

नागेश सव्वाशेनैसर्गिक प्रकाश हेच उत्तम वास्तुकलेचं खरं सौंदर्य. घराचं किंवा ऑफिस स्पेसचं इंटेरियर करताना नैसर्गिक प्रकाशाच्या वापराला महत्त्व देणं ही आता काळाची गरज ठरते आहे. त्यासाठी उजेड येणाऱ्या दिशेचा योग्य अभ्यास, नावीन्यपूर्ण संकल्पना, उपयुक्त साहित्य आणि तंतोतंत नियोजनाचा पाया आवश्यक असतो. नैसर्गिक प्रकाशाची सर्वाधिक मदत घेतली तर वास्तूचं रूप आणखीनच खुलतं. सध्या इंटेरियर डिझाईनिंगमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करून घेणे हे केवळ सौंदर्याशी संबंधित नसून आवश्यकतेकडे वळत चालले आहे. घर, ऑफिस किंवा इतर; वास्तू कोणतीही असो, नैसर्गिक प्रकाशाचा योग्य उपयोग केल्यास जागा सुंदर तर दिसतेच, पण त्याचबरोबर याचा आपल्या आरोग्यावर, मनःस्थितीवर तसेच ऊर्जा बचतीवरही थेट परिणाम होतो. प्रकाश म्हणजे ऊर्जा. ही ऊर्जा जेव्हा वास्तूच्या रचनेमध्ये संवेदनशीलपणे मिसळली जाते, तेव्हा संपूर्ण जागेचा 'स्वभाव'च बदलून जातो..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.भविष्याची सुरक्षितता...'सस्टेनेबल लिव्हिंग' हा सध्या केवळ ट्रेंड म्हणून फॉलो केला जात नसून, त्यामधून भविष्याची काळजीदेखील डोकावते. वातावरणाशी नातं जपणारी, निसर्गाशी सलगी साधणारी आणि ऊर्जा बचत करणारी वास्तू ही आजच्या पिढीची गरज आहे. नैसर्गिक प्रकाशाचा डिझाईनमध्ये योग्य समावेश करणे म्हणजे केवळ वास्तूच्या सौंदर्यात घातलेली भर नव्हे, तर ती पर्यावरणपूरक, आरोग्यदायी आणि ऊर्जाक्षम वास्तूची निर्मितीच आहे. त्यामुळेच भविष्यातील घरांचा आणि कार्यालयांचा कल नैसर्गिक उजेडाचा जास्तीत जास्त वापर होईल असे इंटेरियर करण्याकडे झुकत आहे..नैसर्गिक प्रकाश का महत्त्वाचा?आज लाइट्स आणि लॅम्प्समध्ये प्रचंड विविधता उपलब्ध असूनही नैसर्गिक प्रकाशासाठी आग्रही का राहायचं असा प्रश्न पडू शकतो, पण नैसर्गिक उजेडाचे असंख्य फायदे आहेत, आणि तो जास्तीत जास्त वापरण्यासाठी वेगवेगळे उपायही केले जाऊ शकतात.सूर्यप्रकाश घरात येत असेल, तर मूड सुधारण्यासाठी त्याचा खूप फायदा होतो. मनावरचा ताण कमी होतो आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. घरात सतत कृत्रिम प्रकाश वापरण्यापेक्षा नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर केल्याने मानसिक स्थैर्य टिकण्यास मदत होते, आणि प्रॉडक्टिव्हिटी वाढते, असे संशोधनातही दिसून आले आहे.नैसर्गिक उजेडाचे जास्तीत जास्त ऑप्टिमायझेशन केले, तर दिवसा कृत्रिम लाइट्सचा वापर कमी करावा लागतो. यामुळे विजेची लक्षणीय बचत होते. मोठ्या घरांमध्ये, ऑफिसमध्ये किंवा स्टुडिओमध्ये याचे परिणाम आणखी प्रकर्षाने जाणवतात. नैसर्गिक प्रकाश नियोजनपूर्वक वापरला तर वास्तू उजळलेली दिसते.नैसर्गिक प्रकाशामुळे जागा अधिक मोठी, खुली आणि जिवंत भासते. केवळ प्रकाशाच्या खेळाने एका साध्या खोलीचेही वातावरण बदलते. कोपऱ्यांतून येणारा प्रकाश, भिंतींवर पडणाऱ्या प्रकाशाच्या छटा नाट्यमयता आणतात.नैसर्गिक प्रकाशात खोलीचे इंटेरियर आणखी उठून दिसते. नैसर्गिक रंगछटा आणि टेक्स्चर ठळकपणे जाणवते. लाकूड, दगड, कापड यांपासून तयार केलेले डेकॉर आयटम्स नैसर्गिक प्रकाशात खुलून दिसतात. कृत्रिम प्रकाशात हरवणारा सूक्ष्म तपशील नैसर्गिक प्रकाशात पुन्हा जिवंत होतो, असे वाटते..नैसर्गिक प्रकाशाचा डिझाईनमध्ये योग्य वापर कसा करावा?दिशांचा अभ्यास : तुमच्या घराच्या खिडक्या, दरवाजे व उजेडाचे इतर स्रोत कुठल्या दिशेला आहेत हे समजून घेणे आवश्यक असते. ते लक्षात घेऊन घराला कोणते रंग द्यायचे इथपासून डेकॉरची थीम कशी निवडायची इथपर्यंत सारे काही ठरते. पूर्वेकडून काहीसा प्रखर व उबदार प्रकाश येतो. या भागात बेडरूम असेल तर योग्य डेकॉर करून कोझी वातावरण तयार करता येते. उत्तर दिशेकडून थोडासा शीत प्रकाश येतो. अशा जागेत कलात्मक वस्तूंची मांडणी चांगली दिसते. दक्षिण व पश्चिम दिशांकडून येणाऱ्या प्रकाशात सौम्य शेड्सचे डेकोरेशन चांगले दिसते. दिशा समजून तयार केलेले डेकोरेशन घराचा लुक खुलवते, तसेच घरातील तापमान नियंत्रणात ठेवण्यातही मदत होते. खिडक्यांचे डिझाईन : फ्लोअर टू सीलिंग, बे विंडोज, स्कायलाइट्स अशा प्रकारच्या खिडक्या वापरल्या तर घरात जास्तीत जास्त नैसर्गिक प्रकाश येऊ शकतो. तसेच डास व कीटक टाळण्यासाठी जाळ्या बसवल्या तर खिडक्या उघड्या ठेवता येतात आणि हवा खेळती राहते. प्रकाश परावर्तन : घरात येणारा नैसर्गिक प्रकाश परावर्तित होण्यासाठी वेगवेगळ्या साहित्याची निवड करता येते. काही साहित्य प्रकाश शोषून घेतात तर काही परावर्तित करतात. योग्य साहित्य निवडल्यास प्रकाशाचा प्रसार अधिक प्रभावी होतो. पांढरा, ऑफ-व्हाइट, पेस्टल असे रंग दिले, तर उजेड सर्वाधिक परावर्तित होतो. या भागात ग्लॉसी टाइल्स किंवा आरसा लावला तर अधिक फायदेशीर ठरते. तसेच हलके, पारदर्शक पडदे हवा खेळती राहण्यात मदत करतात. तसेच प्रकाश खोलीत सम प्रमाणात पसरतो. कोपरे अंधारे राहत नाहीत. प्रकाश नियंत्रण : प्रकाश कमी असो वा जास्त, प्रकाशाचे नियंत्रण करणे उपयुक्त ठरते. शीअर कर्टन्स, व्हेनेशिअन ब्लाइंड्स, स्मार्ट ग्लास टेक्नॉलॉजी असे घटक खोलीचे सौंदर्य टिकवून प्रकाशाचा मेळही साधतात. प्रकाशाच्या तीव्रतेत बदल करताना खोलीचे सौंदर्य अबाधित राहावे, हा हे घटक वापरण्यामागचा मूळ उद्देश असतो.