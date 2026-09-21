Premium|Value for Money : कराचा पैसा कुठे खर्च करायचा?

डॉ. अमेय खरेरस्ता बांधला, पण प्रवासाचा वेळ कमी झाला का? बस सुरू केली, पण लोकांना ती उपयोगी पडते का? पाणीपुरवठ्यावर खर्च झाला, पण नियमित पाणी मिळतं का? रुग्णालय उभारलं, पण वेळेवर आणि परवडणारी सेवा मिळते का? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधल्यावर ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’, म्हणजेच खर्च केलेल्या पैशाच्या तुलनेत मिळालेलं मूल्य, ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते.मागच्या लेखात (ता. १२ सप्टेंबर) आपण ‘कर का भरतो?’ या प्रश्नावर चर्चा केली. कर म्हणजे केवळ आपल्या पगारातून कमी होणारी रक्कम नाही, तो समाजाच्या सामूहिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उभा केला जाणारा पैसा आहे. पण करातून पैसा जमा झाला की सरकारसमोर एक वेगळाच प्रश्न समोर येतो, हा पैसा खर्च कुठे करायचा?समजा, आपल्या घराचं मासिक उत्पन्न ठरलेलं आहे. घरभाडं, किराणा, वीज, मुलांचं शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, कर्जाचा हप्ता आणि बचत अशा अनेक गरजा आहेत. प्रत्येक गोष्टीवर मनासारखा खर्च करता येत नाही. त्यामुळे आपण प्राधान्य ठरवतो. कधी घरात एखादी तातडीची दुरुस्ती करावी लागते, तर एखादी इच्छा पुढच्या महिन्यावर ढकलावी लागते. कधी बचतीसाठी पैसा बाजूला ठेवला जातो, तर कधी अचानक आलेल्या वैद्यकीय खर्चामुळे संपूर्ण बजेट बदलतं. सरकारसमोरही मूलभूत प्रश्न हाच असतो. फरक एवढाच की सरकारचा बजेटचा निर्णय एका घरापुरता मर्यादित नसतो. त्याचा परिणाम लाखो लोकांच्या आयुष्यावर होतो.एका शहराकडे विकासासाठी मर्यादित निधी आहे. एका बाजूला नवीन रस्ता बांधण्याची गरज आहे. दुसरीकडे जुन्या रस्त्यांची दुरुस्ती बाकी आहे. कुठेतरी पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे, तर कुठे सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्याची गरज आहे. आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, उद्यानं, गृहनिर्माण आणि पर्यावरण यांचीही स्वतंत्र गरज आहे. सगळं एकाच वेळी करता येत नाही. म्हणून सार्वजनिक खर्चाचा खरा प्रश्न ‘किती पैसा खर्च करायचा?’ एवढाच नसून ‘उपलब्ध पैशातून आधी काय करायचं?’ हा असतो. .Premium|RBI Monetary Policy : रेपो दराचे महत्त्व; आर्थिक स्थैर्य आणि वाढीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रभावी साधन.प्राधान्य कसं ठरतं?समजा, एखाद्या भागात मोठा नवा प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे, पण त्याच वेळी दुसऱ्या भागात नागरिकांना नियमित पाणीही मिळत नाहीय. दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, पण मर्यादित निधीमध्ये आधी कोणती गरज पूर्ण करायची?इथं अर्थशास्त्रातली एक मूलभूत कल्पना समोर येते, ती म्हणजे संसाधनांचं वाटप. पैसा, जमीन, मनुष्यबळ आणि वेळ ही सगळी संसाधनं मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर अशा पद्धतीनं करावा लागतो की उपलब्ध संसाधनांमधून समाजाला शक्य तितकं अधिक मूल्य मिळेल. यालाच कार्यक्षम वाटप म्हणता येईल. पण इथं एक महत्त्वाची अडचण आहे. सर्वाधिक लोकांना फायदा होईल तिथंच पैसा खर्च करायचा का? समजा, एका मोठ्या रस्त्याचा प्रकल्प हजारो लोकांचा प्रवास सुलभ करतोय, पण त्याच वेळी एका छोट्या वस्तीत काही हजार लोकांना सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासारखी सुविधाही उपलब्ध नाहीय. लोकसंख्येच्या दृष्टीनं पहिला प्रकल्प अधिक लोकांना फायदा देऊ शकतो, पण दुसऱ्या ठिकाणी असलेली गरज अधिक मूलभूत आणि तातडीची असू शकते. म्हणूनच सार्वजनिक खर्चात कार्यक्षमता आणि समानता, दोन्हींचा विचार करावा लागतो.कार्यक्षमता विचारते - ‘या पैशातून किती मूल्य निर्माण होईल?’तर समानता विचारते - ‘या सुविधेचा फायदा कोणाला मिळेल आणि कोण मागे राहील?’हे दोन प्रश्न एकत्र विचारल्याशिवाय सार्वजनिक खर्चाचा पूर्ण अर्थ समजत नाही.मोठा प्रकल्प की छोटी पण रोजची सुविधा?आपल्याला मोठे प्रकल्प पटकन दिसतात. नवीन पूल, मेट्रो, मोठा रस्ता, उंच इमारत किंवा एखादं मोठं सार्वजनिक केंद्र. त्यांची घोषणा आणि उद्घाटनंही वाजत गाजत होतात. पण शहराचं रोजचं आयुष्य अनेकदा अशा छोट्या सुविधांवर चालतं, ज्यांच्याकडे आपलं लक्षही जात नाही. नियमित पाणीपुरवठा, फूटपाथची देखभाल, रस्त्यावरचे दिवे, कचरा व्यवस्थापन, बससेवेची वेळ, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता किंवा पावसाचं पाणी वाहून नेणारी व्यवस्था. या सुविधा मोठ्या प्रकल्पांसारख्या आकर्षक दिसत नसतीलही, पण त्यांचा परिणाम नागरिकांच्या रोजच्या जीवनावर सतत होत असतो. त्यामुळे सार्वजनिक खर्चात नवीन सुविधा निर्माण करणं आणि अस्तित्वात असलेल्या सुविधांची देखभाल करणं, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.एखादा रस्ता बांधण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च केली आणि त्याची देखभाल झाली नाही, तर काही वर्षांनी पुन्हा त्याच रस्त्यावर खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे खर्चाची रक्कम पाहण्यापेक्षा त्यातून किती काळ आणि किती चांगली सेवा मिळते, हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे. यालाच आपण साध्या भाषेत पैशाचा योग्य उपयोग म्हणू शकतो. आणि इथंच सार्वजनिक खर्चाचा संबंध पुन्हा आपल्या घराच्या बजेटशी जोडला जातो. सरकारचा खर्च म्हणजे शेवटी आपलाही खर्च. शहरातली सार्वजनिक वाहतूक चांगली असेल, बस वेळेवर येत-जात असतील, मार्ग पुरेसे असतील आणि प्रवास परवडणारा असेल तर त्याचा फायदा फक्त बसनं प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीलाच होत नाही; स्वतःचं वाहन घेण्याची त्या व्यक्तीची गरज कमी होऊ शकते, इंधनाचा खर्च कमी होऊ शकतो, पार्किंगचा खर्च वाचू शकतो. रस्त्यावरची वाहनांची संख्या कमी झाल्यास वाहतूक कोंडीवरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.पाण्याच्या सुविधेचंही असंच आहे. नियमित पाणीपुरवठा असेल, तर घरांना पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत नाही. चांगली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था असेल, तर आजारपणाच्यावेळी कुटुंबाचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो. चांगली स्वच्छता व्यवस्था असेल, तर त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे सरकारचा खर्च आणि नागरिकांचा खर्च हे दोन पूर्णपणे वेगळे मुद्दे नाहीत. सरकार एखाद्या सुविधेवर योग्य खर्च करत असेल, तर त्याचा काही भाग नागरिकांच्या घरच्या बजेटवरचा भार कमी करण्याच्या रूपात दिसू शकतो.त्यामुळे सार्वजनिक खर्चांकडे केवळ खर्च म्हणून पाहणं अपुरं ठरतं. काही खर्च म्हणजे भविष्यात फायदा निर्माण करणारी गुंतवणूक असू शकतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात सुरक्षित आणि चांगली सार्वजनिक वाहतूक उभी राहिली, तर लोकांना रोजगाराच्या अधिक संधींपर्यंत पोहोचणं सोपं होऊ शकतं. पाणी आणि स्वच्छतेची व्यवस्था सुधारली, तर आरोग्याशी संबंधित नुकसान कमी होऊ शकतं. शाळा आणि आरोग्यसेवा मजबूत झाल्या, तर मानवी भांडवलाची गुणवत्ता सुधारू शकते. म्हणून सार्वजनिक खर्चाचा परिणाम केवळ आजच्या सुविधांवर होत नाही, तो भविष्यातल्या आर्थिक संधींवरही होत असतो..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .शहर वाढतंय, पण खर्चाची गरजही वाढतेयभारताच्या बाबतीत हा प्रश्न आणखी महत्त्वाचा आहे. वर्ल्ड बँकेच्या २०२५च्या विश्लेषणानुसार, २०३६पर्यंत भारतातल्या शहरांमध्ये सुमारे साठ कोटी लोक राहण्याची अपेक्षा आहे. शहरांचा देशाच्या जीडीपीमधला वाटा सध्या सुमारे ६३ टक्के असून, २०३६पर्यंत तो ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याचा साधा अर्थ असा, की शहरं देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक महत्त्वाची होत जातील; पण त्याच वेळी पाणी, वाहतूक, स्वच्छता, रस्ते, गृहनिर्माण आणि इतर नागरी सुविधांची गरजही वाढेल.वर्ल्ड बँकेच्या २०२२मधल्या अभ्यासानुसार, २०३६पर्यंत भारताच्या शहरी पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ८४० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची गरज भासू शकते. म्हणजे पुढच्या काळात प्रश्न फक्त ‘सरकार किती पैसा खर्च करतं?’ हा राहणार नाही; तो ‘त्या पैशातून वाढणाऱ्या शहरांच्या गरजा किती चांगल्या प्रकारे पूर्ण होतात?’ असाही असेल. कारण चुकीच्या ठिकाणी केलेला खर्च म्हणजे फक्त सरकारी बजेटमधला पैसा कमी होणं नाही, त्याचा परिणाम नागरिकांच्या वेळेवर, प्रवासावर, आरोग्यावर, व्यवसायावर आणि जीवनाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो.म्हणूनच सार्वजनिक खर्चाचं मोजमाप करताना त्यातून किती आणि काय बदललं हे पाहायला हवं. रस्ता बांधला गेला, पण प्रवासाचा वेळ कमी झाला का? बस सुरू केली, पण लोकांना ती खरोखर उपयोगी पडते का? पाणीपुरवठ्यावर खर्च झाला, पण नागरिकांना नियमित पाणी मिळतं का? रुग्णालय उभारलं, पण नागरिकांना वेळेवर आणि परवडणारी सेवा मिळते का? हे आणि असे प्रश्न विचारले की सार्वजनिक खर्चाचा अर्थ अधिक स्पष्ट होतो. आणि इथंच व्हॅल्यू फॉर मनी, म्हणजेच खर्च केलेल्या पैशाच्या तुलनेत मिळालेलं मूल्य, ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. वर्ल्ड बँकेच्या २०२६मधल्या शहरी कामगिरीविषयक अनुभवांमध्येही स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवस्थापनासोबत सेवा वितरण आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या परिणामकारक वापरावर भर दिला आहे.शेवटी, सरकारचा पैसा म्हणजे कुणाचातरी वेगळा पैसा नाही. त्यात नागरिकांनी भरलेल्या कराचा हिस्सा असतो. त्यामुळे सार्वजनिक खर्चाबद्दल प्रश्न विचारणं म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणं नव्हे; उलट, करातून जमा झालेल्या पैशातून नागरिकांना किती मूल्य मिळतं, हे समजून घेणं. म्हणून पुढच्यावेळी एखाद्या अर्थसंकल्पात मोठ्या रकमेची घोषणा ऐकली, तर फक्त आकडा पाहू नका, तेव्हा स्वतःला तीन प्रश्न विचारा - हा पैसा कुठे जातो? त्याचा फायदा कोणाला होतो? आणि त्या पैशातून प्रत्यक्षात काय बदलतं? कारण चांगला सार्वजनिक खर्च म्हणजे सरकारनं जास्त पैसा खर्च करणं नव्हे. चांगला सार्वजनिक खर्च म्हणजे उपलब्ध पैशातून नागरिकांच्या आयुष्यात जास्त मूल्य निर्माण करणं.आणि कदाचित इथंच कर आणि सार्वजनिक खर्च यांच्यातला खरा संबंध समजतो. आपण कर भरतो, सरकार पैसा जमा करतं, पण त्या पैशाचा खरा प्रवास तेव्हा पूर्ण होतो, जेव्हा तो पुन्हा चांगल्या सुविधा, अधिक संधी आणि अधिक चांगल्या जीवनमानाच्या रूपानं नागरिकांपर्यंत पोहोचतो. आणि मग पुढचे प्रश्न उभे राहतात - सरकारकडेही पैसा कमी पडला तर काय? गरजा वाढत असतील आणि महसूल पुरेसा नसेल, तर सरकार कर्ज का घेतं? आणि त्या कर्जाचा भार शेवटी कोण उचलतं? याच प्रश्नांपासून पुढच्या लेखाला सुरुवात करू या.लेखक पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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