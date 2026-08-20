Premium|Fasting Recipes : उपवासासाठी वरईचे अनारसे आणि तिखी; घरच्या घरी बनवा चविष्ट पदार्थ

मीनाक्षी काटकर वरईचे अनारसे वाढप१० ते १५ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक किलो वरई, ८०० ग्रॅम गूळ, तळण्यासाठी तेल, गरजेनुसार खसखस.कृतीवरई तीन दिवस पाण्यात भिजत घालावी. तीन दिवसांनंतर वरई पाण्यातून काढून कापडावर पसरावी. वरई थोडी कोरडी झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये फिरवून तिचे बारीक पीठ करावे. या पिठात गूळ किसून घालावा व परत मिक्सरमध्ये फिरवून गोळा तयार करावा. हे मिश्रण दोन ते तीन दिवस मुरण्यासाठी ठेवावे. दोन ते तीन दिवसांनंतर या पिठाचे छोटे गोळे करून अनारसे लाटावेत. लाटलेले अनारसे खसखशीमध्ये घोळवून तुपामध्ये मंद आचेवर तळून घ्यावेत. टीप ः या अनारशांमध्ये शिंगाडा पीठही वापरू शकता.वरई तिखी वाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी वरईचे पीठ, १ वाटी राजगिरा पीठ, १ वाटी शिंगाडा पीठ, १ वाटी किसलेला बटाटा, १ वाटी शेंगदाण्याचे कूट, १ चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, चिमूटभर सोडा, ५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने (ऐच्छिक), १ चमचा तूप.कृतीप्रथम वरईचे, राजगिऱ्याचे व शिंगाड्याचे पीठ एकत्र करावे. त्यात किसलेला बटाटा, शेंगदाण्याचे कूट व हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालून मिश्रण एकजीव करावे. मग मीठ व कढीपत्त्याची पाने घालावीत व पाणी घालून मिश्रण पातळसर भिजवून घ्यावे. या मिश्रणात सोडा घालावा. तव्याला तूप लावून हे मिश्रण जाडसर पसरवावे. वरईची तिखी दोन्ही बाजूंनी खमंग भाजून घ्यावी..केळ्याचा हलवावाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी वरईचे पीठ, १ वाटी शिंगाडा पीठ, १ वाटी राजगिरा पीठ, २०० ग्रॅम गूळ, गरजेनुसार तूप, १ छोटा चमचा वेलची पूड,१ वाटी सुकामेवा भरड, ४ वाट्या पाणी, १ वाटी केळ्याचा गर.कृतीसर्वात पहिले पाण्यात गूळ घालून उकळून घ्यावा. कढईत तूप घालून त्यात वरईचे, शिंगाड्याचे व राजगिऱ्याचे पीठ एकत्र करून चांगले भाजून घ्यावे. मग यात गुळाचे पाणी, केळ्याचा गर, वेलची पूड व सुकामेवा भरड घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. या मिश्रणाला मंद आचेवर एक वाफ आणावी.वरई फिरणीवाढप५ ते ६ व्यक्तींसाठीसाहित्यपन्नास ग्रॅम वरई, १ लिटर दूध, १०० ग्रॅम साखर, १ चमचा वेलची पूड, सजावटीसाठी बदाम व पिस्त्याचे काप.कृतीवरई थोडा वेळ पाण्यात भिजवावी व नंतर मिक्सरमधून जाडसर वाटून घ्यावी. कढईत दूध उकळून घ्यावे. उकळलेल्या दुधात वरई घालून घट्ट होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवावी. त्यानंतर त्यात साखर व वेलची पूड घालून मिश्रण ढवळावे. बदाम, पिस्त्याचे काप घालून फिरणी सर्व्ह करावी..Premium|Easy Snack Recipes : घरच्या घरी बनवा चविष्ट खाकरा भेळ आणि कॉर्न पॅटिस.भोपळ्याच्या पुऱ्यावाढप३ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी वरईचे पीठ, १ वाटी शिंगाडा पीठ, १ वाटी राजगिरा पीठ, १ वाटी किसलेला गूळ, १ वाटी उकडलेल्या भोपळ्याचा गर, पाव चमचा वेलची पूड, गरजेनुसार तूप.कृतीप्रथम शिंगाडा पीठ, राजगिरा पीठ व वरईचे पीठ एकत्र करावे. त्यात गूळ, भोपळ्याचा गर आणि वेलची पूड घालून मिश्रण एकजीव करावे व या मिश्रणाचा घट्ट गोळा तयार करावा. आता या गोळ्याच्या छोट्या लाट्या करून पुऱ्या लाटून घ्याव्यात. कढईत तूप तापवून त्यात या पुऱ्या तळाव्यात. झाल्या भोपळ्याच्या पुऱ्या तयार.उपवासाची बर्फीवाढप२ ते ३ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी वरईचे पीठ, १ वाटी शिंगाड्याचे पीठ, १ वाटी राजगिरा पीठ, २०० ग्रॅम साखर, गरजेनुसार तूप, १ छोटा चमचा वेलची पूड, १ वाटी सुकामेवा भरड, १ वाटी खोबऱ्याचा कीस, गरजेनुसार पाणी, १ वाटी केळ्याचा गर.कृतीसर्वप्रथम साखरेचा पाक करून घ्यावा. कढईत तूप घालून वरईचे, शिंगाड्याचे व राजगिऱ्याचे पीठ एकत्र करून चांगले भाजून घ्यावे. मग त्यात केळ्याचा गर व वेलची पूड घालावी. त्यानंतर खोबऱ्याचा कीस, सुकामेवा भरड व साखरेचा तयार पाक घालून मिश्रण चांगले एकजीव करावे. ताटाला तूप लावून त्यात तयार मिश्रण पसरावे व चाकूने वड्या पाडाव्यात.टीप ः या मिश्रणाचे लाडूही वळू शकता..वरईफळेसाहित्यदोनशे ग्रॅम वरईचे पीठ, ५० ग्रॅम शेंगदाण्याचे कूट, १ चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट, २ चमचे लाल तिखट, गरजेनुसार तेल,५ ते ७ कढीपत्त्याची पाने, १ गुळाचा खडा, चवीनुसार मीठ, चिंच.कृतीवरईच्या पिठात मीठ व हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालावी. मग या मिश्रणात गरम पाणी घालून गोळा मळून घ्यावा. या मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे करून त्याच्या खोलगट वाट्या तयार कराव्यात. एका पातेल्यात तेल तापवून त्यात कढीपत्त्याची पाने घालावीत. मग शेंगदाण्याचे कूट, चिंच, लाल तिखट, गूळ व पाणी घालून पातळ आमटी तयार करावी. आमटीला उकळी आल्यानंतर त्यात वरईच्या पिठाच्या वाट्या घालाव्यात. हे मिश्रण दहा मिनिटे शिजू द्यावे. वरईफळे तयार.उपवासाच्या शेवयावाढप२ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोनशे ग्रॅम शिंगाड्याच्या पिठाच्या शेवया, ५ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, ८ ते १० कढीपत्त्याची पाने, चवीनुसार मीठ, १ चमचा लाल तिखट, गरजेनुसार तूप व पाणी, अर्धी वाटी दाण्याचे कूट, एका बटाट्याचा कीस.कृतीसर्वप्रथम कढईत तूप तापवून त्यात बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालाव्यात. मग कढीपत्ता व बटाट्याचा कीस घालून मिश्रण परतून घ्यावे. त्यात लाल तिखट, शेंगदाण्याचे कूट व मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. नंतर त्यात शिंगाड्याच्या पिठाच्या शेवया घालाव्यात व मिश्रण परतून घ्यावे. या मिश्रणात गरम पाणी घालून मिश्रण मंद आचेवर शिजवावे. गरमागरम शेवया दह्याबरोबर सर्व्ह कराव्यात.लेखिका यवतमाळस्थित फूड ब्लॉगर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.