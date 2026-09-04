Premium|Varicose Veins Symptoms : फुगलेल्या शिरांकडे दुर्लक्ष नको!

डॉ. सुबोध देशमुखअनेक रुग्ण पायात वेदना होत आहेत म्हणून व्हेरिकोज व्हेन्स असलेल्या भागात जोरात मालिश करतात किंवा अत्यंत गरम पाण्याने शेकतात. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. फुगलेल्या शिरांवर जोरात मालिश केल्यास शिरा फुटून अंतर्गत रक्तस्राव होऊ शकतो किंवा रक्ताची गुठळी पुढे सरकू शकते. गरम पाण्यामुळे शिरा अधिक रुंद होतात.आजच्या आधुनिक काळात कामाचे स्वरूप बदलल्यामुळे तासन्तास एकाच जागी उभे राहणे किंवा खुर्चीवर बसून काम करणे अत्यंत सामान्य झाले आहे. या जीवनशैलीमुळे उद्भवणाऱ्या अनेक आजारांपैकी एक महत्त्वाचा विकार म्हणजे ‘व्हेरिकोज व्हेन्स’ (Varicose Veins) होय. पायांच्या त्वचेखाली निळसर जांभळट रंगाच्या आणि गाठीसारख्या फुगलेल्या रक्ताच्या शिरा दिसणे ही या आजाराची मुख्य ओळख आहे. सुरुवातीला या समस्येकडे केवळ पायांचे सौंदर्य बिघडवणारी गोष्ट म्हणून पाहिले जाते, पण वेळेत योग्य काळजी न घेतल्यास यातून गंभीर वैद्यकीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. व्हेरिकोज व्हेन्सची लक्षणे कोणती आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्रात यावर कोणते प्रभावी उपाय उपलब्ध आहेत हे सविस्तर समजून घेऊ या..व्हेरिकोज व्हेन्स म्हणजे नेमके काय?आपल्या शरीरातील रक्ताभिसरण संस्थेत अशुद्ध रक्त पायांकडून वर हृदयाकडे वाहून नेण्याचे काम शिरा करत असतात. गुरुत्वाकर्षणाच्या विरुद्ध दिशेने हे रक्त वर चढवत असताना ते परत खाली साचू नये म्हणून शिरांच्या आत ‘वन-वे व्हॉल्व्ह’ नावाचे छोटे पडदे असतात. हे व्हॉल्व्ह कमजोर किंवा खराब होतात, त्यावेळी रक्त पूर्णपणे हृदयाकडे न जाता पायांमध्येच साचू लागते. रक्ताच्या या अतिरिक्त दाबामुळे शिरा रुंद होतात, फुगतात आणि त्याची वळणावळणाची जाळी तयार होते, ती म्हणजे व्हेरिकोज व्हेन्स.मुख्य कारणे जीवनशैलीशी संंबंधितशिक्षक, ट्रॅफिक पोलिस, सुरक्षारक्षक, आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि गृहिणी यांसारख्या व्यक्तींना दररोज तासन्तास सलग उभे राहावे लागते किंवा एकाच जागी बसावे लागते. त्यांना व्हेरिकोज व्हेन्स होण्याचा धोका सर्वात जास्त असतो. सलग एकाच स्थितीत राहिल्यामुळे पायातील काफ मसल्स म्हणजेच पायाच्या पिंडऱ्यांचे स्नायू आकुंचन पावत नाहीत. स्नायूंची हालचाल थांबल्यामुळे शिरांवर रक्ताचा ताण प्रचंड वाढतो आणि हळूहळू शिरांचे व्हॉल्व्ह निकामी होऊ लागतात..वयोमान आणि आनुवंशिकतावय वाढेल तशी आपल्या शरीरातील सर्वच पेशींची आणि रक्तवाहिन्यांची लवचिकता कमी होत जाते. वयाच्या चाळिशीनंतर शिरांचे व्हॉल्व्ह्ज नैसर्गिकरित्या कमकुवत होऊ लागतात, वृद्धांमध्ये ही समस्या जास्त प्रमाणात दिसून येते. याशिवाय कुटुंबात आई-वडील किंवा जवळच्या नातेवाइकांमध्ये व्हेरिकोज व्हेन्सची समस्या असेल, तर पुढील पिढीमध्ये हा त्रास होण्याची शक्यता ५० टक्क्यांहून अधिक वाढते. आनुवंशिकता हे या आजाराचे एक मोठे आणि अपरिहार्य कारण मानले जाते.महिलांमधील संप्रेरकांचे बदल आणि गर्भारपणपुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये व्हेरिकोज व्हेन्सचे प्रमाण दुप्पट किंवा तिप्पट आढळते. महिलांच्या शरीरातील प्रोजेस्टेरॉन हे संप्रेरक रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींना शिथिल करण्याचे काम करते. गर्भारपणात शरीरातील रक्ताचे प्रमाण वाढते आणि गर्भाशयाच्या वाढत्या आकारामुळे पायाकडून येणाऱ्या मुख्य रक्तवाहिन्यांवर ताण पडतो. गर्भधारणेदरम्यान आणि रजोनिवृत्तीच्या काळात होणाऱ्या संप्रेरकांच्या बदलांमुळे महिलांच्या शिरा लवकर फुगू लागतात.लठ्ठपणाचा पायांवर पडणारा ताणशरीराचे वजन गरजेपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा या अतिरिक्त वजनाचा संपूर्ण भार पायांवर आणि पायांतील रक्तवाहिन्यांवर पडतो. पोटाभोवती साठलेली अतिरिक्त चरबी थेट ओटीपोटातील शिरांवर दाब निर्माण करते, त्यामुळे पायातील रक्ताभिसरण मंदावते. लठ्ठपणामुळे व्हेरिकोज व्हेन्स होण्याचा धोका वाढतोच, शिवाय या आजाराची तीव्रता आणि वेदनाही अशा व्यक्तींमध्ये जास्त जाणवते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवणे हा या आजारावरील पहिला बचाव आहे..Premium|TB Diagnosis by Drone : तेलंगणातील ड्रोन प्रयोगाने दाखवला दुर्गम भारताच्या आरोग्यसेवेचा नवा मार्ग.सुरुवातीची लक्षणेव्हेरिकोज व्हेन्सची सुरुवात त्वचेवर बारीक कोळ्याच्या जाळ्यासारख्या शिरा दिसण्यापासून होते. त्यांना ‘स्पायडर व्हेन्स’ म्हणतात. हळूहळू या शिरा मोठ्या होऊन फुगतात.संध्याकाळच्या वेळी पाय प्रचंड जड होणे, पायात ताण आल्यासारखे वाटणे आणि घोट्यांजवळ सूज येणे ही या आजाराची प्राथमिक लक्षणे आहेत. रात्री झोपताना पिंडऱ्यांमध्ये अचानक तीव्र गोळे येणे आणि सतत जळजळ जाणवणे यामुळे रुग्णाची झोप पूर्णपणे विस्कळीत होते.बदललेला रंग आणि जखमाव्हेरिकोज व्हेन्सवर सुरुवातीलाच उपचार केले नाहीत, तर पायात दीर्घकाळ साचून राहिलेल्या अशुद्ध रक्तातील लोह बाहेर पडून त्वचेमध्ये साचू लागते. यामुळे घोट्याभोवतीची त्वचा काळी किंवा लालसर-तपकिरी पडू लागते आणि कडक होते. पुढे जाऊन या भागात लहानशा दुखापतीचे रूपांतर मोठ्या आणि बऱ्या न होणाऱ्या जखमांमध्ये होते, त्याला ‘वीनस अल्सर’ म्हणतात. या जखमांमधून सतत पाणी किंवा पू होऊ शकतो आणि त्या जखमा बऱ्या होण्यासाठी अनेक महिने लागतात.डीव्हीटी (डीप व्हेन थ्रोम्बॉसिस)फक्त वरच्या त्वचेखालील शिराच नव्हे, तर पायाच्या आत असणाऱ्या खोल शिरांमध्येही जेव्हा रक्त साचून राहते तेव्हा तिथे रक्ताची गुठळी तयार होऊ शकते, याला डीप व्हेन थ्रोम्बॉसिस (डीव्हीटी) म्हणतात. ही रक्ताची गुठळी पायातून सुटून रक्ताभिसरणासोबत थेट फुप्फुसात पोहोचल्यास त्याला ‘पल्मनरी एम्बॉलिझम’ म्हणतात, अत्यंत प्राणघातक ठरू शकतो. म्हणूनच पायात अचानक तीव्र सूज आणि वेदना झाल्यास या आजाराकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्जचे महत्त्वव्हेरिकोज व्हेन्सच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर ‘कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्ज’ हा अत्यंत प्रभावी आणि पहिला वैद्यकीय उपाय मानला जातो. हे विशेष प्रकारचे मोजे घोट्यापाशी सर्वात जास्त आणि वरच्या बाजूला हळूहळू कमी दाब निर्माण करतात. या बाह्य दाबामुळे शिरांमधील साचलेले रक्त वर हृदयाकडे ढकलले जाते आणि पायाची सूज व वेदना तात्काळ कमी होतात. डॉक्टरांच्या योग्य मापाच्या सल्ल्यानुसार दररोज हे मोजे वापरल्यास आजार वाढण्यापासून रोखता येतो..Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.पाय उंच ठेवणे - नैसर्गिक विश्रांतीदिवसभराच्या कामानंतर किंवा रात्री झोपताना पायांखाली दोन ते तीन उशा ठेवून पाय हृदयाच्या पातळीपेक्षा थोडे उंच ठेवावेत. या साध्या उपायामुळे गुरुत्वाकर्षणाचा फायदा मिळून पायात साचलेले अशुद्ध रक्त सहजासहजी हृदयाकडे वाहून नेले जाते. दररोज रात्री पंधरा ते वीस मिनिटे पाय उंच ठेवून विश्रांती घेतल्यास पायांचा जडपणा कमी होतो आणि शिरांवरील ताण कमी होण्यास मोठी मदत मिळते. हा एक अत्यंत सोपा आणि मोफत नैसर्गिक उपाय आहे.काफ मसल पंप सक्रिय ठेवणारे सोपे व्यायामआपल्या पिंडऱ्यांच्या स्नायूंना दुसरे हृदय (पेरिफेरल हार्ट) म्हटले जाते, कारण हे स्नायू आकुंचन पावताना शिरा दाबून रक्त वर ढकलतात. व्हेरिकोज व्हेन्स रोखण्यासाठी नियमित तीस मिनिटे वेगाने चालणे, सायकल चालवणे किंवा पोहणे अत्यंत गरजेचे असते. एकाच जागी उभे राहून काम करणाऱ्या लोकांनी अधूनमधून टाचांवर आणि पायाच्या बोटांवर उंच होण्याचे व्यायाम करावेत. कामाच्या दरम्यान दर अर्ध्या तासाने पाच मिनिटे चालल्यास रक्ताभिसरण सुरळीत राहते.आहारातील सोडियम आणि फायबरआहारात मिठाचे (सोडियम) प्रमाण जास्त असल्यास शरीरात पाणी साचून राहते, त्यामुळे पायांवरील सूज आणि शिरांवरील दाब अधिक वाढतो. अतिप्रमाणात मीठ घातलेले आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाणे टाळावे. याउलट आहारात फायबरयुक्त अन्न, म्हणजेच फळे आणि भाज्यांचा समावेश करावा. बद्धकोष्ठता झाल्यास पोटातील दाब वाढून पायांच्या शिरांवर ताण येतो आणि पोट साफ राहणे व्हेरिकोज व्हेन्सच्या रुग्णांसाठी अत्यंत आवश्यक असते.आधुनिक लेझर उपचार पद्धतीपूर्वी व्हेरिकोज व्हेन्ससाठी मोठी शस्त्रक्रिया करून शिरा काढाव्या लागत असत. मात्र आजच्या आधुनिक वैद्यकशास्त्रात लेझर उपचार हा एक वेदनारहित आणि अत्यंत सुरक्षित पर्याय उपलब्ध आहे. यामध्ये खराब झालेल्या शिरेमध्ये एक अत्यंत बारीक लेझर फायबर टाकले जाते आणि लेझरच्या उष्णतेने ती शिर आतून पूर्णपणे बंद केली जाते. या उपचारात कोणतीही मोठी कापकापी किंवा टाके नसतात आणि रुग्ण त्याच दिवशी घरीही जाऊ शकतो..स्क्लेरोथेरपी आणि व्हेनासील तंत्रज्ञानलहान किंवा मध्यम आकाराच्या व्हेरिकोज व्हेन्ससाठी ‘स्क्लेरोथेरपी’ वापरली जाते. यामध्ये एका विशेष रसायनाचे सुईद्वारे इंजेक्शन शिरेत दिले जाते, त्यामुळे ती शीर सुकून गायब होते. याहूनही अद्ययावत तंत्रज्ञान म्हणजे ‘व्हेनासील’. यामध्ये एका वैद्यकीय डिंकाचा (मेडीकल ग्लू) वापर करून खराब झालेली शीर आतून चिकटवून बंद केली जाते. या आधुनिक पद्धतींमुळे रुग्णाला जास्त दिवस सुट्टी घ्यावी लागत नाही आणि तो लगेच रुटीन सुरू करू शकतो.मसाज आणि गरम पाण्याचा शेक घेताय? थांबा...अनेक रुग्ण पायात वेदना होत आहेत म्हणून व्हेरिकोज व्हेन्स असलेल्या भागात जोरात मालिश करतात किंवा अत्यंत गरम पाण्याने शेकतात. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. फुगलेल्या शिरांवर जोरात मालिश केल्यास शिरा फुटून अंतर्गत रक्तस्राव होऊ शकतो किंवा रक्ताची गुठळी पुढे सरकू शकते. गरम पाण्यामुळे शिरा अधिक रुंद होतात. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय व्हेरिकोज व्हेन्स असलेल्या पायावर कोणतीही मालिश करू नये किंवा उष्णतेचा शेक देऊ नये.व्हॅस्क्युलर सर्जनचा वेळेवर सल्लातुमच्या पायावर फुगलेल्या शिरा दिसू लागल्या असतील, पायाचा रंग बदलत असेल किंवा सतत सूज येत असेल तर घरगुती उपायांवर जास्त काळ अवलंबून न राहता ‘व्हॅस्क्युलर सर्जन’ या रक्तवाहिन्यांच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. डॉक्टर पायांची ‘व्हिनस डॉपलर सोनोग्राफी’ करून शिरांमधील व्हॉल्व्हची स्थिती तपासतात. वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार पद्धतीची निवड केल्यास पायांचे आरोग्य आणि सौंदर्य दोन्ही पूर्ववत राखता येते.व्हेरिकोज व्हेन्स हा केवळ सौंदर्य बिघडवणारा आजार नसून तो आपल्या रक्ताभिसरण संस्थेतील बिघाडाचा एक स्पष्ट संकेत आहे. तासन्तास एकाच स्थितीत न राहणे, नियमित व्यायाम करणे, वजनावर नियंत्रण ठेवणे आणि गरज पडल्यास कॉम्प्रेशन मोज्यांचा वापर करणे या साध्या सवयींनी आपण या आजारावर सहजासहजी मात करू शकतो. आजच्या आधुनिक लेझर तंत्रज्ञानामुळे यावर अत्यंत सोपे आणि वेदनारहित उपचार उपलब्ध झाले आहेत. वेळेवर घेतलेली काळजी आणि योग्य जीवनशैली हाच आपल्या पायांना आयुष्यभर भक्कम आणि निरोगी ठेवण्याचा खरा मंत्र आहे.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या 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