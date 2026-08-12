Premium|Marathi Literature : समाजाचे वास्तव दाखवणारा कथासंग्रह

राधिका ज्योतीराम पवार‘आणि विद्येच्या बैलाला’ हा केवळ कथांचा संग्रह नसून, समाजाचे वास्तव दाखवणारा आणि माणसाला स्वतःकडे व समाजाकडे नव्या दृष्टीने पाहायला शिकवणारा साहित्यसंग्रह आहे. सामाजिक वास्तव, शिक्षण आणि मानवी मूल्यांवर आधारित साहित्य वाचण्याची आवड असलेल्या प्रत्येकाने हा कथासंग्रह नक्की वाचावा. पुस्तक वाचून झाल्यानंतर त्यातील अनेक प्रसंग आणि विचार दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.मराठी साहित्यात वास्तववादी कथांना नेहमीच महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. समाजातील सामान्य माणसांच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटना, त्यांचे संघर्ष, भावना आणि बदलत्या काळाचे चित्रण करणारे साहित्य आपल्याला नेहमीच विचार करायला भाग पाडते. संजीव लाटकरलिखित आणि विद्येच्या बैलाला हा कथासंग्रह वाचल्यानंतर मला हाच अनुभव आला. पुस्तकातील प्रत्येक कथा काही ना काही सामाजिक वास्तव समोर आणते आणि वाचन संपल्यानंतरही मनात बराच वेळ रेंगाळत राहते..या कथासंग्रहाचे शीर्षकच सुरुवातीपासून लक्ष वेधून घेते. शीर्षकाचा नेमका अर्थ समजून घेण्याची उत्सुकता निर्माण होते आणि पुस्तक वाचायला सुरुवात केल्यावर त्यामागील आशय हळूहळू उलगडत जातो. शिक्षण, समाज, मानवी मूल्ये आणि बदलत्या जीवनपद्धती यांचा विचार या कथांमधून मांडलेला आहे. लेखकाने कोणताही मोठा उपदेश न करता साध्या घटनांमधून महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्या शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घडामोडी बघता हे शीर्षक फक्त लक्ष वेधून घेत नाही, तर अगदी चपखलपणे लागू होते.या पुस्तकातील कथा वाचताना अनेक पात्रे आपल्या आजूबाजूचीच वाटतात. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, शेतकरी, सामान्य कुटुंबे आणि विविध स्तरांतील माणसे कथांमध्ये भेटतात. त्यांच्या आयुष्यातील अडचणी, आनंद, अपेक्षा आणि निराशा यांचे चित्रण अत्यंत नैसर्गिक वाटते. त्यामुळे कथा काल्पनिक वाटत नाहीत; उलट त्या आपल्या समाजाचे वास्तव दर्शवतात असे वाटते.लेखकाची भाषा हे या पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. भाषा अत्यंत सोपी, ओघवती आणि सहज समजणारी आहे. अनावश्यक अलंकारिक शब्दांचा वापर न करता, त्यांनी प्रभावी शैलीत कथा मांडल्या आहेत. संवादही नैसर्गिक असल्यामुळे पात्रांचे स्वभाव अधिक स्पष्टपणे समोर येतात. त्यामुळे पुस्तक कोणत्याही वयोगटातील वाचक सहज वाचू शकतो..Premium|Marathi book review : ‘अंगठा, लाईक आणि द्रोणाचार्य’; सोशल मीडियाच्या वेडावर उपरोधिक, बौद्धिक मराठी विनोदाची नवी उडी .मला विशेष आवडलेली गोष्ट म्हणजे लेखकाने शिक्षण क्षेत्रातील काही वास्तवांवर केलेले भाष्य. आजच्या काळात शिक्षण हे केवळ गुण, स्पर्धा आणि यश यांपुरते मर्यादित राहू नये, तर त्यातून माणुसकी आणि मूल्येही विकसित झाली पाहिजेत, हा संदेश अनेक कथांमधून जाणवतो. शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातील नातेसंबंधही लेखकाने संवेदनशीलपणे मांडले आहेत. या कथासंग्रहात ग्रामीण जीवनाचेही सुंदर चित्रण आढळते. गावातील वातावरण, तेथील माणसांचे साधेपण, त्यांचे संघर्ष आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या यांचे वास्तववादी वर्णन वाचताना मनाला स्पर्शून जाते. काही प्रसंग भावनिक आहेत, तर काही विचार करायला लावणारे आहेत. प्रत्येक कथेनंतर काहीतरी नवीन जाणवल्याची भावना मनात निर्माण होते. पुस्तकातील सर्व कथा एकसारख्या नसून, प्रत्येक कथेचा विषय वेगळा आहे. त्यामुळे वाचनात एकसुरीपणा जाणवत नाही. काही कथा मनाला हळवं करतात, काही अस्वस्थ करतात, तर काही समाजातील चुकीच्या प्रवृत्तींवर विचार करण्यास भाग पाडतात. लेखकाने पात्रांच्या भावना अतिशय संयमाने व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे कथा वास्तवाशी अधिक जवळच्या वाटतात. .साधारण वाचक म्हणून मला या पुस्तकातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट वाटली, ती म्हणजे जगण्याचं कुतूहल! लेखकाने कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक न करता ज्या पद्धतीने जनजीवन मांडलं आहे ते अत्यंत सहज आहे. समाजातील चांगल्या आणि वाईट दोन्ही बाजू त्यांनी संतुलितपणे मांडल्या आहेत. त्यामुळे पुस्तक वाचताना कृत्रिमता जाणवत नाही. प्रत्येक कथा संपल्यानंतर तिचा आशय काही काळ मनात राहतो आणि आपणही आपल्या समाजाबद्दल विचार करू लागतो. तथापि, काही कथा गंभीर स्वरूपाच्या असल्यामुळे हलकेफुलके वाचन अपेक्षित असलेल्या वाचकांना त्या थोड्या संथ वाटू शकतात. काही ठिकाणी विषयाचे गांभीर्य अधिक असल्याने कथा समजून घेण्यासाठी शांतपणे वाचन करावे लागते. परंतु यामुळे पुस्तकाचे महत्त्व कमी होत नाही; उलट त्यातील विचार अधिक प्रभावीपणे पोहोचतात. एकंदरीत, आणि विद्येच्या बैलाला हा केवळ कथांचा संग्रह नसून समाजाचे वास्तव दाखवणारा आणि माणसाला स्वतःकडे व समाजाकडे नव्या दृष्टीने पाहायला शिकवणारा साहित्यसंग्रह आहे. साधी भाषा, प्रभावी आशय, जिवंत पात्रे आणि विचार करायला लावणाऱ्या कथा ही या पुस्तकाची खरी ताकद आहे. सामाजिक वास्तव, शिक्षण आणि मानवी मूल्यांवर आधारित साहित्य वाचण्याची आवड असलेल्या प्रत्येकाने हा कथासंग्रह नक्की वाचावा. पुस्तक वाचून झाल्यानंतर त्यातील अनेक प्रसंग आणि विचार दीर्घकाळ स्मरणात राहतात. म्हणूनच हा कथासंग्रह मला आवडला आणि इतर वाचकांनाही तो नक्की आवडेल, असा माझा विश्वास आहे. लेखिका पुणेस्थित शिक्षिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.