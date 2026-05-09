Premium|Victor Axelsen retirement : बॅडमिंटन सम्राट व्हिक्टर ॲक्सेलसनची निवृत्ती; सुवर्णपदकाच्या हॅटट्रिकपूर्वीच महान कारकिर्दीला पूर्णविराम

किशोर पेटकरजागतिक बॅडमिंटन कोर्ट गाजवत असताना त्याने तीन वेळा युरोपीयविजेतेपद आणि दोन वेळा ऑल इंग्लंड किताबही पटकावला. ताकदीवर भर देणाऱ्या युरोपीय जोशपूर्ण खेळास ॲक्सेलसनने आशियाई तांत्रिक शैलीची जोडही दिली. चिनी बॅडमिंटन पद्धतीशी अवगत होण्यासाठी मँडरिन भाषाही अवगत केली. शरीर तंदुरुस्ती प्रक्रियेला सकारात्मक साथ देत नसल्यामुळे अखेर दिग्गज पुरुष बॅडमिंटनपटू व्हिक्टर ॲक्सेलसन याने वयाच्या बत्तिसाव्या वर्षी निवृत्ती स्वीकारली. त्यामुळे डेन्मार्कचा हा महान बॅडमिंटनपटू २०२८मधील लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदकाची हॅटट्रिक साधण्याच्या शर्यतीत नसेल. जागतिक बॅडमिंटनमधील आशियाई वर्चस्वाला यशस्वी आव्हान देण्यास सफल ठरलेला ॲक्सेलसन २०२० टोकियो (कोविडमुळे २०२१मध्ये झालेल्या), तसेच २०२४ पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पुरुष एकेरीत सुवर्णपदकाचा मानकरी ठरला. त्यापूर्वी २०१६मध्ये रिओ ऑलिंपिकमध्ये महान चिनी खेळाडू लिन डॅन याला नमवून ॲक्सेलसनने ब्राँझपदक जिंकले होते. डॅनची कारकीर्द अस्ताला जात असताना ॲक्सेलसनचा उंचावता आलेख सुरू झाला. त्याची लक्षवेधी कारकीर्द १६ वर्षांची ठरली. २०१०मध्ये जागतिक ज्युनिअर बॅडमिंटन स्पर्धेत मुलांच्या एकेरीत विजेतेपदासह आंतरराष्ट्रीय आगमनाचा शंखनाद केला. तेव्हापासून जागतिक बॅडमिंटनमध्ये ॲक्सेलसनचा झंझावात सुरू झाला. २०१६ हे त्याच्या कारकिर्दीतील संस्मरणीय वर्ष ठरले. ऑलिंपिक ब्राँझपदक, वर्ल्ड सुपर सीरिज फायनल विजेतेपद, तसेच थॉमस कप सांघिक जेतेपद मिळवत त्याने जागतिक क्रमवारीत सर्वोच्च स्थान पटकावण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले..महान कारकीर्दसप्टेंबर २०१७मध्ये व्हिक्टर ॲक्सेलसन जागतिक बॅडमिंटनमध्ये सर्वप्रथम अग्रस्थानी आला. एकूण १८३ आठवडे अव्वल क्रमांक भूषविण्याचा पराक्रम साधला. मलेशियाचा ली चाँग वेई (३९८ आठवडे) व लिन डॅन (२११ आठवडे) यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ अग्रस्थानी राहणारा ॲक्सेलसन तिसराच पुरुष बॅडमिंटनपटू ठरला. सलग दोन ऑलिंपिक स्पर्धांत बॅडमिंटन एकेरीचे सुवर्णपदक जिंकणारा तो तिसराच जागतिक बॅडमिंटनपटू आहे. चीनची झँग निंग हिने २००४ व २००८मध्ये महिलांमध्ये, तर लिन डॅन याने २००८ व २०१२मध्ये असा पराक्रम साधला होता. अक्सेलसनने दोन वेळा (२०१७ व २०२२) जागतिक अजिंक्यपदाचाही मान प्राप्त केला. तांत्रिकदृष्ट्या सरस, कौशल्यसंपन्न हा बॅडमिंटनपटू भरपूर उंचीमुळेही (६ फूट४ इंच) बॅडमिंटन कोर्टवर खूपच परिणामकारक ठरला. ताकदवान स्मॅश आणि नेटजवळील चपळ खेळ यामुळे तो प्रतिस्पर्ध्यांना भारी ठरायचा. जागतिक बॅडमिंटन कोर्ट गाजवत असताना त्याने तीन वेळा युरोपीय विजेतेपद आणि दोन वेळा ऑल इंग्लंड किताबही पटकावला. ताकदीवर भर देणाऱ्या युरोपीय जोशपूर्ण खेळास ॲक्सेलसनने आशियाई तांत्रिक शैलीची जोडही दिली. चिनी बॅडमिंटन पद्धतीशी अवगत होण्यासाठी मँडरिन भाषाही अवगत केली..दुखापतीसमोर अखेर नमतेव्हिक्टर ॲक्सेलसन हा आक्रमक शैलीचा अफलातून खेळाडू होताच, शिवाय खेळाडूंच्या हक्कांसाठी झगडणारा बंडखोर म्हणूनही लक्षात राहिला. खेळाडूंचे हक्क, स्पर्धांचे वेळापत्रक, गुणपद्धती या विषयांवरून त्याने जागतिक बॅडमिंटन महासंघाशी पंगा घेतला. युरोपीय असूनही ॲक्सेलसन चीन, इंडोनेशिया इत्यादी आशियाई देशांतही लोकप्रिय ठरला. भारतात पीबीएल स्पर्धेत खेळत त्याने आपल्या चाहत्यांची कक्षा वाढविली. या सर्वांगसुंदर तंत्रशुद्ध खेळाडूला अखेर दुखापतीसमोर नमते घ्यावे लागले. असह्य पाठदुखी, शस्त्रक्रिया आणि तंदुरुस्त होण्यात आलेले अडथळे यामुळे ॲक्सेलसनसाठी २०२५ वर्ष खडतरच ठरले. गतवर्षी ऑक्टोबरनंतर त्याला व्यवस्थित खेळता आले नाही, तसेच योग्यपणे सरावही करता आला नाही, याची कबुली खुद्द ॲक्सेलसनने आपल्या निवृत्ती संदेशात दिलेली आहे. डेन्मार्कच्या या बॅडमिंटनपटूने कालांतराने दुबईत आपले बस्तान बसविले. आशियातील स्पर्धांसाठी प्रवास आणि सराव यांच्यात सुसूत्रता या उद्देशाने त्याने स्थलांतर केल्याचे मानले गेले.किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.